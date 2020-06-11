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У меня большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

У меня большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сомневается в целесообразности открытия детских оздоровительных лагерей в летнем сезоне 2020 года, но правительство будет ожидать заключений Минздрава.

"Поэтому моя личная позиция как отца, как гражданина Украины: у меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования. И если они смогут убедить, в том числе Кабмин, возможно, мы пойдем на это", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем Шмыгать отметил что с большой настороженностью относится к возможности открытия детских лагерей в ближайший месяц, пока "как минимум мы не увидим дальнейшего развития эпидемии в Украине".

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Он также уточнил, что Минздрав должен представить свои заключения в течение трех рабочих дней.

"Вчера Минздраву такое поручение было дано, значит, завтра до конца дня или в понедельник увидим, какие там будут расчеты и будем принимать решения. В случае необходимости мы их озвучим", - сказал он.

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Топ комментарии
+5
У мене великі сумніви в ефективності адміністрації гідранта, кабміну, верховної ради. Може самоліквідуєтесь?
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11.06.2020 16:04
+4
У нього є логіка, але вона направлена на власний добробут.
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11.06.2020 16:06
+2
У меня большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

Детские сады открыл, а тут в он сомнениях.. Где логика, Вася?
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11.06.2020 16:02
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У меня большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

Детские сады открыл, а тут в он сомнениях.. Где логика, Вася?
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11.06.2020 16:02 Ответить
У нього є логіка, але вона направлена на власний добробут.
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11.06.2020 16:06 Ответить
Дітей вранці в садок приводять, а ввечері забирають додому. Я За те, щоб діти були оздоровлені в таборах, але не цього року.
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11.06.2020 17:33 Ответить
Дітей вранці в садок приводять, а ввечері забирають додому

И что из этого следует?
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11.06.2020 17:35 Ответить
Тількии те, що і вранці і ввечері, в однієї дитини на двох батьків, більше можливостей помітити хворобу, ніж у однієї виховательки на 30 дітей.
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11.06.2020 17:50 Ответить
Точно. Или подхватить её от родителей, которые ходят на работу, по магазинам и прочее.
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11.06.2020 18:09 Ответить
У мене великі сумніви в ефективності адміністрації гідранта, кабміну, верховної ради. Може самоліквідуєтесь?
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11.06.2020 16:04 Ответить
Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования.

Какие расчёты? Что ты исполняешь, чучело? А почему не использовал такие слова, как "стратегия, анализ, научно обоснованная перспектива, глубокий академический расчёт"? Так бы ещё круче было.
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11.06.2020 16:07 Ответить
Не так страшен вирус . Главное , чтобы мы не сожрали друг друга без отпуска . На дорогах пробки , народ злой .
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11.06.2020 16:08 Ответить
Хоть одна здравая мысль от Дениски, хотя про воду он тоже сначала он одно говорил
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11.06.2020 16:18 Ответить
Куда девать детей если бабушки работают?
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11.06.2020 16:24 Ответить
отправлять на виллу зеленского в италию или в хатынку босса шмыгаля - ахметова - во францию.
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11.06.2020 16:39 Ответить
Продолжай пане Шмыгаль подталкивать народ к противоправным действиям.
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11.06.2020 16:26 Ответить
зелесрань забрала деньги, которые были предусмотрены бюджетом 2020, на ремонты и дооборудования школ и детсадов по стране. теперь пару лярдов получат мусора, а на детей квартальным тварям - насрать.
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11.06.2020 16:38 Ответить
У меня большие сомнение, на счет шмыги и что дальше? Даун ахметовский, на части порвать одного и другого.
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11.06.2020 18:53 Ответить
 
 