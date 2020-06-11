МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times

Международный валютный фонд, который на днях принял решение о предоставлении Украине кредита в 5 млрд долларов на полтора года, требует от администрации президента Зеленского довести до конца процесс взыскания с олигарха Коломойского и других бывших владельцев "ПриватБанка" деньги, которые они вывели из банка и отмыли за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Эндрю Крамера "МВФ утверждает важный кредит для Украины", которую публикует New York Times.

Издание отмечает, что "обещание Зеленского, данное на ранних порах, стать звездой борьбы с коррупцией, в этом году потускнело, после того, как бывшие чиновники стали публично критиковать его за затягивание ключевых реформ, предусматривающих устранение "внутренних" договоренностей".

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New York Times отмечает, что украинскому парламенту в конце концов удалось принять так называемый "антиколомойский закон", но этого недостаточно, считают в МВФ.

"В прошлом месяце парламент принял закон, который не позволит инсайдерам разворовывать международную помощь через процесс поддержки банков. МВФ сделал этот закон условием для выделения помощи. Этот закон рассматривается как препятствие прежнему коммерческому партнеру Зеленского, Игорю Коломойскому, нефтяному, банковскому и медиа-магнату, чей телевизионный канал транслировал комедийные шоу будущего президента, не получить доступ к финансовой помощи в рамках программы МВФ. Вместе с тем, заявление фонда об одобрении новой программы для Украины было полно оговорок", - констатирует издание.

"Глава МВФ Кристалина Георгиева указала на риск, что украинские трудности в преодолении медицинского и экономического кризиса, вызванного коронавирусом, могут отнять у глубоких структурных реформ приоритетное значение. На фоне решения об одобрении программы для Украины Георгиева также добавила, что "неопределенность в направлении экономической политики остается значительной", - сообщается в статье.

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В частности, фонд упоминал в своем заявлении вопрос, касающийся отношений между Зеленским и бизнесменом Коломойским. "Украинский государственный банк предъявил иск к Коломойскому, чтобы взыскать деньги, которые он растратил и отмыл за рубежом, как утверждают банковские регуляторы. МВФ призывает администрацию Зеленского продолжать упорно этот процесс, подчеркнув в своем заявлении, что "возмещение расходов" в банковских спорах должны быть в центре внимания украинского правительства", - отмечает New York Times.