МВФ призвал Зеленского взыскать с Коломойского деньги, которые были выведены из "ПриватБанка", - The New York Times
Международный валютный фонд, который на днях принял решение о предоставлении Украине кредита в 5 млрд долларов на полтора года, требует от администрации президента Зеленского довести до конца процесс взыскания с олигарха Коломойского и других бывших владельцев "ПриватБанка" деньги, которые они вывели из банка и отмыли за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье Эндрю Крамера "МВФ утверждает важный кредит для Украины", которую публикует New York Times.
Издание отмечает, что "обещание Зеленского, данное на ранних порах, стать звездой борьбы с коррупцией, в этом году потускнело, после того, как бывшие чиновники стали публично критиковать его за затягивание ключевых реформ, предусматривающих устранение "внутренних" договоренностей".
New York Times отмечает, что украинскому парламенту в конце концов удалось принять так называемый "антиколомойский закон", но этого недостаточно, считают в МВФ.
"В прошлом месяце парламент принял закон, который не позволит инсайдерам разворовывать международную помощь через процесс поддержки банков. МВФ сделал этот закон условием для выделения помощи. Этот закон рассматривается как препятствие прежнему коммерческому партнеру Зеленского, Игорю Коломойскому, нефтяному, банковскому и медиа-магнату, чей телевизионный канал транслировал комедийные шоу будущего президента, не получить доступ к финансовой помощи в рамках программы МВФ. Вместе с тем, заявление фонда об одобрении новой программы для Украины было полно оговорок", - констатирует издание.
"Глава МВФ Кристалина Георгиева указала на риск, что украинские трудности в преодолении медицинского и экономического кризиса, вызванного коронавирусом, могут отнять у глубоких структурных реформ приоритетное значение. На фоне решения об одобрении программы для Украины Георгиева также добавила, что "неопределенность в направлении экономической политики остается значительной", - сообщается в статье.
В частности, фонд упоминал в своем заявлении вопрос, касающийся отношений между Зеленским и бизнесменом Коломойским. "Украинский государственный банк предъявил иск к Коломойскому, чтобы взыскать деньги, которые он растратил и отмыл за рубежом, как утверждают банковские регуляторы. МВФ призывает администрацию Зеленского продолжать упорно этот процесс, подчеркнув в своем заявлении, что "возмещение расходов" в банковских спорах должны быть в центре внимания украинского правительства", - отмечает New York Times.
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Крщтк, знову Ваше хамство?
🤗
НЕ ПРОСТИМ!
Это ПОРОШЕНКО и ГОНТАРЕВА незаконно украли у Коломойского Приват-банк!
НЕ ПРОСТИМ!
НЕ ЗАБУДЕМ!
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
В ПриватБанке считают, что ответчики нанесли банку убытки на сумму в сотни миллионов долларов.
Это гражданский иск, поэтому юристы ПриватБанка предоставили суду все материалы.
Однако все обвинения имеют чисто уголовный характер. ПриватБанк выполнил по сути детективную работу по исследованию крупномасштабного отмывания денег в США.
Исковое заявление насчитывает 104 страницы. В нем описано, как якобы происходит отмывание украинских денег в США. Якобы - потому что обвинения пока не доказаны в суде.
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, оба из Днепра, были деловыми партнерами с 1992 года. Они создали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть банковских активов Украины. В декабре 2016 года он был национализирован украинским правительством, которое утверждало, что два совладельца выдали 97 процентов кредитов банка через различные оффшорные компании, в основном на Кипре. Правительство Украины национализировало банк и докапитализировало его на $5,5 млрд.
Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, что обычно называют группой Приват, хотя юридически такой группы не существует. Это множество анонимных оффшорных компаний, которые в основном базируются на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются чуть ли не всеми видами бизнеса - у них есть интересы в авиаперевозках, нефтегазовой промышленности, металлургии и недвижимости. Коломойский - публичное лицо, а Боголюбов редко появляется на публике. В последние годы они жили в Женеве, но в конце 2018 года переехали в Израиль. Недавно оба вернулись в Украину. Как сообщается в иске, оба являются гражданами Украины, Кипра и Израиля.
Схема очень проста. Банк собирал розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре. На Кипре экс-владельцы пользовались услугами двух местных юридических фирм, утверждается в иске.
Нетипично, что конечные бенефициары не приняли мер для создания нескольких слоев подставных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и Каймановых островах, как это часто делают богатые россияне. Вместо этого они работали с тремя американцами в Майами, которые помогли создать большое количество анонимных фирм (LLC) в Соединенных Штатах, в основном в штате Делавэр, а также во Флориде, Нью-Джерси и Орегон.
Обычно выходцы из постсоветских стран для отмывания денег покупают недвижимость в Нью-Йорке и на юге Флориды, но инвестиционный профиль этой группы отличается. Деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс), Далласе (Техас) и в ферросплавные компании. Согласно иску ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там владельцами недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.
Более примечательно, что Коломойский и Боголюбов, согласно иску, контролировали несколько ферросплавных предприятий в США, Felman Production Inc. в Западной Вирджинии; Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррене (штат Огайо) Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган) CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки; Michigan Seamless Tube в Делавэре (штат Мичиган). Это небольшие, но реально работающие предприятия.
В иске немало и и других интересных подробностей. Схема ПриватБанка была настолько простой, насколько это вообще возможно. К сожалению, правоохранительные органы США не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах. У каждой есть хороший шанс быть незамеченными, пока эти компании кто-то не укажет - как это сделали юристы ПриватБанка.
Как отмечает старший аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема заключается в том, что Соединенные Штаты позволяют создание сотен тысяч анонимных компаний, которые проникают в страну с целью отмывания денег.
"Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно должны быть сосредоточены в крупных городах и в сфере недвижимости, но могут проникать в реальную экономику. Это наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - сказал эксперт.
Национальный банк Украины 24 мая https://prm.ua/nbu-podav-apelyatsiyi-na-dva-rishennya-sudu-shhodo-privatbanku/ подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по "ПриватБанку".
Ранее стало известно, что национализированный "ПриватБанк" Украины подал https://prm.ua/privatbank-podav-pozov-do-kolomoyskogo-u-ssha/ иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.
Напомним, https://prm.ua/kolomoyskiy-prograv-sud-nbu-u-spravi-pro-refinansuvannya-privatbanku/ Национальный банк и ПриватБанк выиграли судебное дело по искам Никопольского ферросплавного завода и кипрской компании Тровелко Холдингз Лимитид, которые требовали через суд освободить их от обязательств на суммы 2,6 миллиарда гривен и 143 миллионов гривен соответственно, по рефинансированию, что НБУ выдал ПриватБанку.
Как сообщал "Прямой" шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен https://prm.ua/sud-vidhiliv-apelyatsiyu-na-korist-eks-aktsioneriv-privatbanku-nbu-podaye-kasatsiyu/ иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Судебные иски олигарха https://prm.ua/ekspert-nazvav-metu-pozoviv-kolomoyskogo-proti-nbu-shhodo-privatbanku/ Игоря Коломойского и вымогательство двух миллиардов долларов - это все попытки создать такую ситуацию , когда государство будет вынуждено сесть с ним за стол переговоров и заключить мировое соглашение.
Ранее Окружной административный суд Киева заявил, что национализация Приватбанка была незаконной.
В свою очередь НБУ подготовил апелляцию на решение суда о незаконности национализации ПриватБанка и планирует предложить Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинета министров по поводу подобных судебных практик, которые https://prm.ua/sprava-privatbanku-nbu-vimagaye-rozglyadu-pitannya-rishennya-sudu-u-rnbo/ наносят вред международному имиджу страны.
Напомним, политический эксперт Валерий Гончарук заявил, что олигарх Игорь https://prm.ua/provodyachi-kampaniyu-zelenskomu-kolomoyskiy-ne-zaymayetsya-altruyizmom-ekspert-pro-namir-oligarha-povernuti-privatbank/ Коломойский хочет вернуть себе не только национализированный "Приватбанк" , а также капитал в 2 миллиарда долларов.
просто для Бени нанять эту армию говорящик жоп можно тысячи и это ему обойдётся всего лишь в несколько миллионов долларов.. зато мозги всему населению промыли
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
Приватбанк - классический банк-пылесос. Он активно привлекал депозиты населения и, под видом кредитов (актив), выдавал эти деньги предприятиям, которые объединены в неформальную группу "Приват".
Источник: https://biz.censor.net/r3017506
Диктовать приговоры прокуратуре - его дело.
Звонить в коммерческие банки и заставлять раздавать нищебродам дешевые кредиты - его дело.
Отдавать Коломою стратегические и энергетические объекты - его дело.
А вот заставить Коломоя вернуть деньги - это не его дело.
Дмитрий Чекалкин
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки. Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва. "
Само это сообщение выглядит достаточно странно. Ни СБУ, ни г-н Баканов не есть структурами или лицами на которые законодательно возложены функции внешнеполитический деятельности.
Так как ни Государственный департамент США, ни министерство иностранных дел Украины о данном визите ничего не сообщали и не согласовывали, данный визит можно считать неофициальным.
С 2012 года Иван Баканов присоединился к бизнесу Зеленского сначала в качестве юриста, а затем стал руководителем ООО "Квартал-95" и ООО "Студия Квартал-95". Обе компании зарегистрированы на его имя.
Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу
Истинная причина всех этих кажущихся несуразностей и нестыковок оказалась банально проста. Все это информационный шум, дымовая завеса, спецслужбистская операция прикрытия скрывающая основную цель визита Ивана Баканова в США. Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Естественно все это осуществлялось вовсе не в интересах Коломойского и К. Речь идет о жизненных, ключевых интересах двух фигурантов этого рассмотрения фигурирующих в делах предварительного слушания суда под аббревиатурами "RZ11" и "RB21" по которым на специальном заседании суда от 18 июня 2019 года судом принято решение о проведении расследования "в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения".
Этим же решением суд признал "...действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера..."
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Не рыпался бы Беня, и осталисб бы у него бабки в Швейцарии и Лондоне как у Гонтаревой, Тигипка, Ложкина, Порошенки, Живаги и остальных олигархов, у кого были свои банки для выкачивания денег у тупых лохов в виде их депозитов. И никто не щекотнулся тогда, почему в самой бедной стране Европы самые высокие проценты по депозитам.
Страна Буратин!
Просто ездить кортежами и развлекаться, надеясь на мвфские денюжки не получится.
Надо ж и работать как-то начинать, а не присасывать к деньгам кварталовцев
Кстати, гражданин Украины не может иметь другого гражданства, если он добровольно получил иностранное гражданство, то либо он уже не гражданин Украины, либо государственный изменник!
Якісь ігри не дуже зрозумілі. А, раз незрозумілі, то і не чистоплотні. Не по партнерські чинять наші партнери.
так вот чего мвф для вас, Жульки, Медведчука и Бени, враг - вы не хотите забирать у каломойши украденные у вкладчиков банка 5 млрд!
Очень интересный шаг.
Запасаемся попкорном.
Пора идти дальше и делать выводы:
- не имеет особого значения, кто, персонально, какая партия, какая программа у партии, кандидата или министра - всё равно будут выполняться указивки "западных партнеров".
- Все планы, программы итд прямо не учитывающие зависимое и несамостоятельное состояние Украины - или самообман, или обман или фейк.
- Бардак и нежелание знать реал положение дел (нежелание знать численность населения, гастарбайтеров, роли денег гастов в экономике) будет усиливаться, тк это не случайность, а долговременная политика.
)))
Цікаво як будуть викручуватися? Готуємо попкорн ведрами!