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На Киевщине два 2-летних ребенка выпали из окон, один погиб, второй в реанимации, - Нацполиция

На Киевщине два 2-летних ребенка выпали из окон, один погиб, второй в реанимации, - Нацполиция

В Киевской области в течение суток в г. Вишневое и г. Фастов два 2-летних ребенка выпали из окон многоэтажек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

К сожалению, маленький фастовчанин от полученных травм скончался в больнице. Другой ребенок, который упал с 5-го этажа, сейчас находится в реанимации.

В полиции напоминают, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому стоит обустроить окна мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не мог их открыть.

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Топ комментарии
+7
Дебильные родители.
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11.06.2020 16:31
+6
Блин детский замок на окно 200 грн. Это цена жизни.
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11.06.2020 16:29
+4
Ужас .
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11.06.2020 16:25
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Ужас .
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11.06.2020 16:25 Ответить
Блин детский замок на окно 200 грн. Это цена жизни.
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11.06.2020 16:29 Ответить
не раз видел под такими печальными новостями комментарии зебилов, которые призывают привлекать к суду производителей по их мнению некачественных москитных сеток, которые видите ли опасны, так как не выдерживают вес ребенка
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11.06.2020 16:31 Ответить
И лишь порохоботы во всём обвиняют комаров
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11.06.2020 16:35 Ответить
Ну да конечно зебилы, как тут про них не вспомнить, это уже клиника.
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11.06.2020 16:42 Ответить
зебил - не имеет никакого отношения к зєлєнскому. это имя нарицательное, обозначающее недалекого, наивного человека
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11.06.2020 16:45 Ответить
спека - відкрили вікно на сєтку - сєтка прорвалась
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11.06.2020 17:54 Ответить
Дебильные родители.
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11.06.2020 16:31 Ответить
это точно.. на форточку поставить окно слабо или такие упоротые дебилы ....что в целях экономии не заказывают функцию окно на форточку.. там же можно с блокировкой замка сделать и пошаговое открытие на нужный размер отвора.... а решетку на окна слабо поставить играем в несчастный случай.. 2 годика ЛЮДИ ВДУМАЙТЕСЬ 2 ГОДИКА и сам вылез на довольно таки высокий подоконник и никто не смотрел за ребенком и не контролировал ....
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11.06.2020 16:39 Ответить
Элементарная беспечность, какая там форточка? Стало жарко - окна нараспашку, мама на кухню, а ребенок на подоконник. Вот и всё.
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11.06.2020 17:16 Ответить
Мадонну когда-то оштрафовали власти Нью-Йорка за отсутствие решетки на окнах когда у нее дочь была малышкой.
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11.06.2020 17:20 Ответить
эти бл*** сетки, которые создают видимость и надежность преграды...
эти бл*** родители, которые никак не подумают о смертельной опасности и не продумают хоть что-то (замок на ручку окна и решетку-жалюзи из металла на окно) - это не так дорого как думают - и потом... цена жизни малыша и вечного раскаяния... стоит в разы дороже...или вообще неизмерима...
сколько еще должно погибнуть малышей, чтоб другим родителям начало что-то доходить???
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11.06.2020 16:46 Ответить
єто сейчас модно
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11.06.2020 23:09 Ответить
 
 