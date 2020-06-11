На Киевщине два 2-летних ребенка выпали из окон, один погиб, второй в реанимации, - Нацполиция
В Киевской области в течение суток в г. Вишневое и г. Фастов два 2-летних ребенка выпали из окон многоэтажек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
К сожалению, маленький фастовчанин от полученных травм скончался в больнице. Другой ребенок, который упал с 5-го этажа, сейчас находится в реанимации.
В полиции напоминают, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому стоит обустроить окна мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не мог их открыть.
Топ комментарии
+7 житель юговостока
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+4 Envoy
показать весь комментарий11.06.2020 16:25
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эти бл*** родители, которые никак не подумают о смертельной опасности и не продумают хоть что-то (замок на ручку окна и решетку-жалюзи из металла на окно) - это не так дорого как думают - и потом... цена жизни малыша и вечного раскаяния... стоит в разы дороже...или вообще неизмерима...
сколько еще должно погибнуть малышей, чтоб другим родителям начало что-то доходить???