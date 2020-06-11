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Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 г. по линии Пентагона в объеме 250 млн долл.

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 г. по линии Пентагона в объеме 250 млн долл.

В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн. долл. по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление нашей стране, в том числе, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное. Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи делается на поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО

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Топ комментарии
+4
Отлично!...
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11.06.2020 16:41
+3
хочу как Израилю - мы то же воющая страна - можно техникой и снаряжением
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11.06.2020 16:42
+2
Следует добавить, что представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили документ с предложением ввести против России болезненные санкции. Они способны нанести российской экономике непоправимый вред. Речь, в частности, об ограничениях для нефтегазовых проектов и суверенного госдолга России, отключении РФ от всемирного межбанковского канала связи SWIFT и другие. Стоит отметить, что в докладе также содержится призыв обеспечить Украину, противостоящую российской агрессии, американскими противотанковыми ракетами. Спасибо США за помощь!
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11.06.2020 16:53
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Отлично!...
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11.06.2020 16:41 Ответить
хочу как Израилю - мы то же воющая страна - можно техникой и снаряжением
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11.06.2020 16:42 Ответить
Израиль получает больше 3 лярдов в год, но нам до них, как до Иерусалима пешком. Без результативных реформ, нам к сожалению, мало доверия на слово
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11.06.2020 16:49 Ответить
а с другой стороны Трампушка боится рассердить *****
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11.06.2020 17:21 Ответить
Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 г. по линии Пентагона в объеме 250 млн долл. - Цензор.НЕТ 5910
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11.06.2020 16:43 Ответить
Вах-вах, пленки Деркача не сработали
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11.06.2020 17:03 Ответить
Следует добавить, что представители Республиканской партии в Конгрессе США подготовили документ с предложением ввести против России болезненные санкции. Они способны нанести российской экономике непоправимый вред. Речь, в частности, об ограничениях для нефтегазовых проектов и суверенного госдолга России, отключении РФ от всемирного межбанковского канала связи SWIFT и другие. Стоит отметить, что в докладе также содержится призыв обеспечить Украину, противостоящую российской агрессии, американскими противотанковыми ракетами. Спасибо США за помощь!
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11.06.2020 16:53 Ответить
God bless USA !
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11.06.2020 17:22 Ответить
Вау! Як раз вистачить відремонтувати туалети в раді та ОП з відкатами в потрібному напрямку
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11.06.2020 18:47 Ответить
 
 