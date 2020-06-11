Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2020 г. по линии Пентагона в объеме 250 млн долл.
В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США Конгресс США утвердил весь пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн. долл. по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.
Согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAI предоставляется Украине только при условии осуществления практических шагов в сфере реформирования отечественного сектора безопасности и обороны.
Нынешний пакет помощи в сфере безопасности предусматривает предоставление нашей стране, в том числе, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений ВСУ и тому подобное. Отдельный акцент в нынешнем пакете помощи делается на поддержке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей.
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