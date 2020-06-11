РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4685 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 289 43
Еврокомиссия (1411) карантин (16728) украинцы (3786) Евросоюз (16691) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Евросоюз откроет границу для украинцев, если Украина откроет границу для граждан ЕС, - Еврокомиссия

Евросоюз откроет границу для украинцев, если Украина откроет границу для граждан ЕС, - Еврокомиссия

Еврокомиссия изложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для украинцев.

Об этом со ссылкой на соответствующие рекомендации Еврокомиссии информирует "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран следует учитывать принцип взаимности.

"Многие третьих стран также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС... Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет", - говорится в рекомендациях.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинцы выстаивают по 7-9 часов на границе, чтобы уехать на заработки в Польшу: "Привет президенту. Еду не от хорошей жизни". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следует отметить, что Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом, поэтому должна изменить эти правила, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.

Как известно, открытие европейских границ начнется 1 июля, однако не все страны мира попадут в первую волну.

В Еврокомиссии заявили, что наличие и надежность данных из третьих стран имеет первостепенное значение и должны рассматриваться в качестве ключевых критериев для открытия границ.

Также на Цензор.НЕТ: Ryanair с 1 июля возобновляет более 20 регулярных рейсов из Украины

В рекомендациях ЕК утверждается, что ограничения на поездки должны быть сняты в первую очередь с тех третьих стран, которые имеют сравнимую или лучшую эпидемическую ситуацию, чем в среднем по ЕС. Главными критериями в этом контексте будут: число новых случаев инфекции на 100 000 населения; тенденция к росту числа новых случаев; общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.

Читайте также: За 3 года "безвиза" украинцы совершили почти 49 млн поездок в страны Евросоюза, - Госпогранслужба

Предварительным условием для открытия границ будет также способность обеспечить соблюдение мер сдерживания, таких как физическое дистанцирование, в течение всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.

Еще один аспект, который будет учитываться при открытии границ ЕС - это возможность использования третьей страны для транзита путешественниками других стран, которые не соответствуют критериям.



Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Протверезій трохи, сам хоч розумієш що пишеш, 73-процентний?
показать весь комментарий
11.06.2020 16:47
+4
идите вы нафиг, со своими цыганами!
показать весь комментарий
11.06.2020 16:45
+4
Наша зевлада не буде поспішати, бо таким чином вони штовхають Україну в обійми росії.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие политкорректные евробюрократы. Хорошо хоть озабоченность не выразили.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:41 Ответить
В Україні епідемія коронавірусу, хай європейці трохи зачекають, пару років!
показать весь комментарий
11.06.2020 16:45 Ответить
А російські бюрократи вам подобаються?
показать весь комментарий
11.06.2020 16:54 Ответить
Бюрократия есть отрицательное явление само по себе, даже без учёта страны. Так что ответ очевиден.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:00 Ответить
Тому ти відзначив лише європейських бюрократів і жодного разу не написав про інших бюрократів. Так, за ваш вибір зрозумілий.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:03 Ответить
А что, это заявление прозвучало от российских бюрократов?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:07 Ответить
Це ми йдемо в Європу, а не Європа до нас. Вище при цьому пишете лише про європейських бюрократів і таким чином штовхаєте українців до російських бюрократів🤗
показать весь комментарий
11.06.2020 17:36 Ответить
Да, паршиво жара действует, что да, то да. Ну, лучшее, что тут можно сделать-попить холодного, посидеть в прохладе etc, тогда глядишь больше смысла в комментах появится.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:39 Ответить
А что, кто то к нам собрался из ЕС? А то все сирийцы, да пакистанцы...
показать весь комментарий
11.06.2020 16:43 Ответить
идите вы нафиг, со своими цыганами!
показать весь комментарий
11.06.2020 16:45 Ответить
Пєцу взад ПЕСу!
Таки ж недавно з "послами" спілкувся...
🤗
показать весь комментарий
11.06.2020 16:45 Ответить
Протверезій трохи, сам хоч розумієш що пишеш, 73-процентний?
показать весь комментарий
11.06.2020 16:47 Ответить
Знову п'єш віскі на мінімальну пенсію?
показать весь комментарий
11.06.2020 16:50 Ответить
Самое время, открывать границы, вчера как раз поставлен рекорд по заболеваемости, 689 случаев за сутки, благодаря гениальным действиям зеле-власти во главе с зеле-президентом
показать весь комментарий
11.06.2020 16:46 Ответить
Ну да конечно виновата власть а не люди которые плюют на меры безопасности.
https://censor.net/photo_news/3201359/elektrichka_kievnejin_v_razgar_pandemii_koronavirusa_perepolnennye_vagony_i_passajiry_bez_masok_foto
показать весь комментарий
11.06.2020 16:49 Ответить
Главное если туда ехать работать то можно уже давно, а туристам нельзя.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:47 Ответить
Це така логіка нової влади, звикайте. Вам ще 4 роки з ними жить
показать весь комментарий
11.06.2020 16:48 Ответить
Это логика ЕС а не новой власти, на границе очереди стоят на заработки.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:51 Ответить
Каждый день аферисты из МАУ и Скай Ап присылают сообщения о новых "специальных" рейсах. Раньше это были эвакуационные, сейчас те же коммерческие, но уже "спец". Цены тоже - "ах!". Получается, летают спецрейсами по миру какие-то особые люди?
А простым надо сидеть взаперти и мечтать?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:05 Ответить
Наша зевлада не буде поспішати, бо таким чином вони штовхають Україну в обійми росії.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:51 Ответить
+
показать весь комментарий
11.06.2020 16:53 Ответить
И в этом была вся суровая правда. Зеленая плесень делает все, чтобы украинцы забыли воздух свободы и культуры. По версии шмаркли нам уготована исключительно таежный союз. Ну а кварталовцам и слугам бабы Бени - им можно. У них Европа - дом родной. а Украина - офис по выкачиванию (=разворовыванию) денег из бюджета.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:07 Ответить
спасибо нет. этот год исключается безусловно. нарід, слушающий советы руцких дурапропагандонов, а не думающий своей головой, способен изменить и без того критическую ситуацию одномоментно. понятно в не лучшую сторону. а спереди ещё и спас ((.
показать весь комментарий
11.06.2020 16:52 Ответить
Да не вопрос! Пусть приезжают! Мы на них почихаем и покашляем
показать весь комментарий
11.06.2020 17:44 Ответить
А що сталося? Гейропецям немає кому памперса вже третій місяць поміняти? Чекають українців на заробітки)))))
показать весь комментарий
11.06.2020 18:23 Ответить
ты идиот
показать весь комментарий
11.06.2020 20:52 Ответить
велкои ту Безвыезд
показать весь комментарий
11.06.2020 18:32 Ответить
 
 