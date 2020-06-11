В переговорах с Ираном по черным ящикам сбитого самолета МАУ есть продвижения, - Шмыгаль

Переговоры с Ираном не прекращались, но после ослабления карантина Украина более активизирует переговоры по поводу катастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Шмыгаля, переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были усложнены в связи с пандемией коронавируса. Он добавил, что переговоры были переведены в виртуальный режим, что усложнило решение вопросов о передаче материалов дела и черных ящиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран передаст черные ящики сбитого самолета МАУ Франции, - Reuters

По словам Шмыгаля, сегодня в переговорах по этому вопросу с иранской стороной достигнут прогресс.

"Знаю, что договоренность о черных ящиках - в повестке дня, она продвинулась дальше, чем была три месяца назад, перед карантином", - заявил премьер.

Он также отметил, что с ослаблением карантина и появлением возможности проведения личных встреч переговоры будут значительно активизированы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Также читайте: Делегация Украины потребует от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.