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Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль

Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль

Из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 уже потратили около 30 млрд грн или почти 50% средств.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 11 июня, посвященной ста дням правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Порядка 50% средств (из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. – Ред.) уже использованы. Из 65 млрд грн порядка 30 млрд потрачены. Еще около 35 млрд остается для распределения", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, средства выделялись на обеспечение пенсионных выплат, на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты, на выплату заработных плат как медикам, так и пограничникам, полиции, сотрудникам других служб, которые получают дополнительные выплаты.

Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.

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Топ комментарии
+13
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9879
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11.06.2020 17:07
+8
На що???
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11.06.2020 17:05
+8
На себе гарних🐸
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11.06.2020 17:07
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На що???
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11.06.2020 17:05 Ответить
На себе гарних🐸
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11.06.2020 17:07 Ответить
В парках гулять НИззззЯ......1 милииард.........и т.п.
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11.06.2020 17:08 Ответить
та як "на що?")).. на покупки степановым халатов и масок по тройной цене, никуда не годных "тестов" и т.д.
А остальные 50% - на распил:
- 2.5 млрд.грн авакову ..
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.
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11.06.2020 17:09 Ответить
А в уряді останнім часом не з'являлися нові автівки?
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11.06.2020 17:06 Ответить
Ні, тільки в ОП...
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1903
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11.06.2020 17:09 Ответить
Раздерибанили это понятно. аудит с пристрастием!!!!!!!!!
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11.06.2020 17:07 Ответить
Ніколи не повірю що СН наживаються на крові на здоров"ї громадян.
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11.06.2020 17:08 Ответить
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9879
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11.06.2020 17:07 Ответить
Миші атакують!
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11.06.2020 17:07 Ответить
сказал шмыга, поглаживая пузо...
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11.06.2020 17:08 Ответить
Це не пандемія. Це клондайк. Золоте дно. І такі "пандемії" тепер будуть повторюватися з регулярністю.
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11.06.2020 17:09 Ответить
Вслід за США про наміри залишити Всесвітню організацію здоров'я позавчора заявив президент Бразилії.
Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.

ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.

Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.

Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.

Може хтось петицію напише?
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11.06.2020 17:11 Ответить
Недвижимость за рубежом, авто, дачки, раритеты , катера , скоро у глав Минздрава Украины в декларациях , как премия за борьбу с covid-19😁😁😁😁
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11.06.2020 17:09 Ответить
Пробухали!!! На больше пока здоровья не хватает. Отдохнут и остаток пробухают!!
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11.06.2020 17:09 Ответить
2 млр. долларов себе в карман "слуги" уже положили .
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11.06.2020 17:09 Ответить
тротуарную плитку закупили. щас ищут 500 000 робочих на её укладку.
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11.06.2020 17:10 Ответить
потратили /наконец , то что уже есть, а не " будет", "ожидаем", "хотим".
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11.06.2020 17:10 Ответить
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2064
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11.06.2020 17:11 Ответить
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль

То есть, пока раздербанили только половину. Значит нам ещё с полгода будут рассказывать про неожиданные вспышки коронавируса "в одном селе на черниговщиине" и "в двух районах на львовщине".
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11.06.2020 17:13 Ответить
турбораспил
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11.06.2020 17:15 Ответить
Где деньги, Зин?
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11.06.2020 17:17 Ответить
кто бы сомневался . странно шо не все
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11.06.2020 17:26 Ответить
Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6580
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11.06.2020 17:27 Ответить
З кожного начиная з немовля злупили 1000 гривен. Сколько Бацька потратил и сколько сберег в Беларуси рассказать не хотите. Знатный вирусолог Шмыгаль и весь твой консилиум марадеры.
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11.06.2020 17:30 Ответить
А можно и мне одну котлетку?
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11.06.2020 17:39 Ответить
А куди витратили і хто витратив?
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11.06.2020 17:57 Ответить
Майже 50% коштів із 65 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8427
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11.06.2020 18:02 Ответить
За три месяца половину «освоили». Ага , значит карантин закончится ещё через три месяца .
Уррра тавариссчиии 👏👏👏👏👏👏
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11.06.2020 18:11 Ответить
Деньги кончатся у них раньше,будут печатать,печатать и печатать.
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11.06.2020 19:46 Ответить
*****..."корона" у нас только начинается, а половины средств УЖЕ нет! Шо ж вы осенью будете придумывать, чмошники???
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11.06.2020 19:27 Ответить
не "потратили",а спиз..ли!
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11.06.2020 19:45 Ответить
знову миші?
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11.06.2020 21:37 Ответить
Отдайте остальное на реальную борьбу- возместите пострадавшему бизнесу убытки!
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11.06.2020 21:52 Ответить
Недавно на Цензоре была новость о количестве онкобольных, которое уверенно достигает планки ОДИН МИЛЛИОН человек. Это означает, что при отсутствии качественной терапии, Украина за год будет получать от СТА ТЫСЯЧ смертей за год в страшных мучениях. Целевая государственная программа борьбы с онкологическими патологиями выражается в смешных суммах (там, насколько помню, даже миллиарда грн не дотягивает). И тут 30 млярдов за три месяца на какую-то эффемерную кокошку-19 со смертностью 1% (и то большей частью пожилых уже поживших) или вообще 0.0000%% от заболевших. И готовят ещё 35 млярдов спустить в кокошный унитаз, а в это же время онкологи не могут спасать от неминуемой смерти молодых трудоспособных просто потому, что НЕТ ДЕНЕГ на профилактику и терапию. Ну, не пид%расы ли!!!
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11.06.2020 22:24 Ответить
В Украине согласно статистике после коронавируса выздоровело 13000 чел. На это потратили 30 млрд.Т. е. по 2млн 300 тыс. на одного выздоровевшего. И при этом со всех сторон мы слишим что эти люди оплачивали лечение сами вплоть до тестов. Ну разве не суки? Может у кого-то есть другие слова?...
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12.06.2020 01:48 Ответить
не херасе !!!!! они хоть понимают сколько это денег
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12.06.2020 19:31 Ответить
где ДБР
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12.06.2020 19:33 Ответить
**** ЗАЕ.........И
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12.06.2020 19:34 Ответить
 
 