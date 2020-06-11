Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль

Из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 уже потратили около 30 млрд грн или почти 50% средств.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 11 июня, посвященной ста дням правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Порядка 50% средств (из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. – Ред.) уже использованы. Из 65 млрд грн порядка 30 млрд потрачены. Еще около 35 млрд остается для распределения", - сказал Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль

По его словам, средства выделялись на обеспечение пенсионных выплат, на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты, на выплату заработных плат как медикам, так и пограничникам, полиции, сотрудникам других служб, которые получают дополнительные выплаты.

Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.