Почти 50% средств из 65 млрд грн Фонда борьбы с COVID-19 уже потратили, - Шмыгаль
Из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 уже потратили около 30 млрд грн или почти 50% средств.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 11 июня, посвященной ста дням правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Порядка 50% средств (из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. – Ред.) уже использованы. Из 65 млрд грн порядка 30 млрд потрачены. Еще около 35 млрд остается для распределения", - сказал Шмыгаль.
По его словам, средства выделялись на обеспечение пенсионных выплат, на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты, на выплату заработных плат как медикам, так и пограничникам, полиции, сотрудникам других служб, которые получают дополнительные выплаты.
Напомним, Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Размер Фонда составляет 65 млрд грн, что было предусмотрено в государственном бюджете.
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А остальные 50% - на распил:
- 2.5 млрд.грн авакову ..
- Рада поддержала в первом чтении законопроект о направлении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на ЯМОЧНЫЙ ремонт дорог.
на кровіна здоров"ї громадян.
Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.
ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.
Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.
Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.
Може хтось петицію напише?
То есть, пока раздербанили только половину. Значит нам ещё с полгода будут рассказывать про неожиданные вспышки коронавируса "в одном селе на черниговщиине" и "в двух районах на львовщине".
Уррра тавариссчиии 👏👏👏👏👏👏