Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров

Если президент Украины Владимир Зеленский повторит путь Виктора Януковича и будет преследовать лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко, европейские соседи Украины будут принимать меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил экс-глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 10 июня 2020 года, сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

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