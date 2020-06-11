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Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров

Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров

Если президент Украины Владимир Зеленский повторит путь Виктора Януковича и будет преследовать лидера оппозиции, пятого президента Петра Порошенко, европейские соседи Украины будут принимать меры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил экс-глава Министерства иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 10 июня 2020 года, сотрудники Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политическая вендетта против Порошенко будет иметь очень плохие последствия, - экс-посол Канады Ващук

Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров 01

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Топ комментарии
+62
Против Пороха активно выступает Пукин, паРашкинцы, сепары и...Зеленский.....Странноватая компания...
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11.06.2020 17:15
+37
Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров - Цензор.НЕТ 3518
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11.06.2020 17:19
+35
И наши мудрые малоросийские избиратели ещё
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11.06.2020 17:16
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Ну если у зеленых дегенератов так подгорает от Петра Алексеевича, и им похер на всю пророссийскую шваль, значит он действительно лидер оппозиции. Страх вас погубит зегератики, потому что он заставляет делать еще больше глупостей
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11.06.2020 18:26 Ответить
Більшість адептів секти свідків покращення по-новому мають дві особливості: патологічне хамство,та не менш патологічну схильність до маніпулювання фактами..
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11.06.2020 18:42 Ответить
Член у него один и уже похож не рабочий. А всё остальное это- кондомы штопанные)
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11.06.2020 18:32 Ответить
Я не у анатомічному сенсі..😏
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11.06.2020 18:45 Ответить
Хоче в політичний ігнор як його кумир путя .
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11.06.2020 18:27 Ответить
Вся кацапская агентура топит за порошенко. Сейчас ещё шредер подтянется
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11.06.2020 18:30 Ответить
Шредер поддерживает пуйло, пуйло поддерживает Медведчука, Медведчук владеет частью 1+1, 1+1 топит за Зеленского...Значит Шередер за Зеленского, ты ошибся, зегенератик
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11.06.2020 18:33 Ответить
Плюсы уже давным-давно топят против Зе , так что весь твой пост ни о чем
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11.06.2020 19:03 Ответить
Ты взываешь к разуму прожженой зебилкой.
Это даже хуже, чем кацапы. Недочеловеки, недоукраинцы, недорусские... недоделанные они, в общем.

По-хорошему, они, как и кацапы, хороши только в виде компоста на полях.
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11.06.2020 19:16 Ответить
То есть для тебя кацапы лучше, чем три четверти твоих соотечественников? Кто бы сомневался.
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11.06.2020 20:19 Ответить
Незваный гость лучше татарина, или хуже татарина?
Татьяна, жалеете ли Вы о своем выборе?
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11.06.2020 20:25 Ответить
Нет,конечно. У нас все нормально. Армия обновляется и укрепляется, мы становимся ближе к НАТО не на словах, а по факту, полиция работает, валюта не по стописят, президент не замешан в схемах и коррупции, возвращены многие прогрессивные законы , проголосовано радой снятие депутатской неприкосновенности. Кризис в экономике- смотрите на вещи реально- его не могло не быть. Мы находимся в состоянии пандемии и наблюдаем обвал экономик и более стабильных стран.
Больные коронавирусом в стационарах получают бесплатное лечение и лекарства по протоколу. А ведь никогда такого не было- условно бесплатной была только работа медперсонала. А это очень большие деньги.
Дороги тотально и капитально строятся. Потихоньку города начинают оживать после стресса от карантина, который был объявлен вовремя , и у нас все-таки не такая ужасная ситуация, как нам предрекали наши враги из-за поребрика.
Все по плану. Через два года будем уже намного более сильными в экономическом и военном плане. Многая информация подаётся однобоко здесь
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11.06.2020 20:47 Ответить
Ага, пой ласточка, пой. Вы слепая и глухая?
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11.06.2020 22:06 Ответить
...Эти мантры , это такая своеобразная релаксация ? Для самоуспокоения ? Врагам назло ..
Защитная реакция организма на осознание совершённой -глупейшей ошибки !?
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11.06.2020 23:13 Ответить
Многая информация подаётся однобоко здесь
А где не однобоко, что еще читаете?
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12.06.2020 16:24 Ответить
Вот лично я ставлю знак равенства между кацапами и тремя четвертями моих соотечественников, потому что это одно и то же тупое ватное болото.
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11.06.2020 22:05 Ответить
Их не "три четверти", а 73% из тех, кто пришли на голосование, а это - совсем другие цифры, нежели "три четверти соотечественников".
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12.06.2020 09:45 Ответить
"В США предлагают ввести санкции против Медведчука как пособника Кремля
В США предлагают ввести санкции против Медведчука как пособника Кремля"

Виктор Медведчук может оказаться под санкциями США как олигарх, сотрудничающий с Кремлем
Представители Республиканской партии в Конгрессе США предложили ввести жесткие санкции против России, Китая и Ирана. В списке лиц, к которым хотят применить ограничительные меры, есть украинский олигарх и глава партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. Об этом говорится в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".

По мнению республиканцев, Конгресс США должен ввести санкции в отношении ведущих российских пропагандистов и выходцев из бывшего СССР, которые вредят партнерам США.

Кроме того, ожидается, что Госдепартамент подготовит доклад об олигархах, которые связаны с высшим руководством РФ и финансируют российскую военную агрессию.

Планируется создать госорган для борьбы с государственными пропагандистами из Китая, однако он сможет заниматься вопросами и российской пропаганды.
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11.06.2020 18:33 Ответить
А ему это и нужно. Чтоб без всяких помех отдаться Путину.
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11.06.2020 18:47 Ответить
"Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича?" © Карл Більдт
Схоже на те. Імовірно, ЗЕленому клоуну не дає спокою слава Янека. І він у своїх ЗЕлених мріях вже бачить себе на місці Хряка за кермом мопеда, який везе його разом з ****** до Ростова...


Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів - Цензор.НЕТ 6973
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11.06.2020 18:48 Ответить
Більдт про переслідування Порошенка: Якщо Зеленський піде шляхом Януковича, ця справа буде в центрі уваги європейських партнерів - Цензор.НЕТ 6325
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11.06.2020 18:50 Ответить
Не люблю,коли вмре і дивиться-цей корумпат має бізнес на рабсії-як не буде партнера захищати?
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
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11.06.2020 18:57 Ответить
ЗЕ может кончить, как Янукович, если не вмешаются США.
А может кончить, как Каддафи, если США вмешаются.
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11.06.2020 19:12 Ответить
Разве только ленивый не знает,что все эти Билдты,Ващуки,Волкеры-внештатные советники в 104-х компаниях шоколадного короля.За бесплатно они даже не напнутся.
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11.06.2020 19:14 Ответить
порохоботов начало пучить!значит барыга должен сесть!!
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11.06.2020 19:51 Ответить
Бильд, иди на ...
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12.06.2020 01:27 Ответить
он-то пойдёт... а вот что будешь жрать ты? ещё один кормилец Европы хренов.
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12.06.2020 08:10 Ответить
"Бенефіціаром та ініціатором ситуації з політичним переслідуванням п'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка є безпосередньо президент Володимир Зеленський" - заявив адвокат Ілля Новіков в інтерв'ю ефірі "Прямого".

- Оскільки закордонні лідери, закордонні політики кажуть про початок хвилі політичних переслідувань в Україні, хтось має за цими переслідуваннями стояти. Ця кампанія кимось режисується. Є певний диригент всіх цих атак. Чи відоме прізвище цієї людини?
- Відомо, що бенефіціаром цієї ситуації є безпосередньо президент Зеленський. У нас є безпосередні підстави вважати, що він координує і принаймні перед ним звітує генеральна прокурорка Венедиктова. Я кажу це з певного приводу. Бо, якщо пам'ятаєте, кримінальне провадження про так звані "плівки Байдена" було відкрито пізно в ніч того самого дня, коли депутат Деркач вийшов з пресконференцією і їх оприлюднив. А водночас напередодні анонсована пресконференція Зеленського. Ми переконані, що не було жодної іншої причини пані Венедиктовій відкривати цю справу саме ввечері, крім тієї, щоб наступного дня президент Зеленський міг про цю ситуацію говорити як про щось, що вже відбулося начебто без його відома і без його участі. І він це прокоментував як "ipso facto".
Ми знаємо достовірно, що перед певними членами Адміністрації президента, Офісу президента відзвітувався колишній голова ДБР, пан Роман Труба. І це дуже чітко вбачається на така званих "плівках Труби", на записах з його службового кабінету. Ми численні ознаки того, що люди, виконавці, які фактично працюють по цим справам, слідчі, керівники слідчих, прокурори, - вони принаймні якось координуються із забаганками з Офісу президента.
Я не маю підстав, щоб стверджувати, що… Мене про це вже питали: чи координує це Путін, чи не координує. Я не знаю. У нас немає зараз підстав, з якими ми могли вийти і казати, що, так, ми достовірно знаємо, що з Кремля подзвонили і сказали. Але Кремль безпосередньо також є бенефіціаром цієї історії. Навіть якщо вони не координують, вони отримують той результат, якого вони хотіли би побачити. І це їм постачають люди з ДБР і люди з Офісу генпрокурора. Це також ненормально.

- Чи можливе, на вашу думку, накладення на Петра Порошенка обмеження у вигляді взяття під домашній арешт в ході всіх цих справ?
- Те, що анонсували з Офісу генпрокурора, те, що вони намагатимуться обрати йому запобіжний захід, тобто прохатимуть суд про те, щоб запобіжний захід був у вигляді тримання під вартою, і це дуже поважна заява, - але я не тієї думки, що вони насправді вірять, що їм це вдасться.

- Навіщо тоді вони про це заявляють?
- Щоб продемонструвати, що це дуже серйозна ситуація. Вони, напевно, спробують отримати від суду ухвалу про будь-який інший захід, який заважатиме Порошенку займатися його безпосередньою діяльністю як депутата. Якщо суд винесе ухвалу про, наприклад, домашній арешт, то це також буде поважною перешкодою. І це також буде свідчити про те, що проти Порошенка як політичного діяча застосовується політично вмотивоване переслідування. Бо одна справа - це помста за те, що відбувалося під час, коли він був президентом. І інше - те, що в межах цієї справи, цього провадження обирається такий захід, який фактично перешкоджає поточній політичній діяльності вже просто зараз.

https://prm.ua/benefitsiarom-situatsiyi-z-politichnim-peresliduvannyam-poroshenka-ye-bezposeredno-prezident-zelenskiy-novikov/
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15.06.2020 23:14 Ответить
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