Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в 11:00 пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"К началу пропуска десятки людей прибыли в КПВВ. У всех них - социально-гуманитарные проблемы, для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины. За определенное время работы с 11:00 до 14:00, пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали для них пересечение линии разграничения", - говорится в сообщении.

Читайте: Наемники РФ не пропустили людей, которые хотели въехать на оккупированную территорию после открытия КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

Как собщают в пограничном ведомстве, вчера четыре женщины были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в сторону временно оккупированного Донецка. Сегодня трое из этих женщин вернулись обратно в КПВВ "Марьинка". Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те загородили противотанковыми ежами. На мольбы женщин пропустить, боевики не реагировали. Надеясь пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом.

Как сообщили трое пострадавших, от бесчеловечного обращения российских наемников, четвертой женщине стало плохо и она не смогла самостоятельно двинуться в сторону контролируемой территории. При этом оккупанты спокойно смотрят на страдания женщины, даже не пытаясь оказать ей необходимую медицинскую помощь.

"Пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на контролируемую территорию", - сообщили в Госпогранслужбе.

Смотрите также: Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО