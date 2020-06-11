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Госпогранслужба (6141) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)

Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТО

Сегодня в 11:00 пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба 01

"К началу пропуска десятки людей прибыли в КПВВ. У всех них - социально-гуманитарные проблемы, для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины. За определенное время работы с 11:00 до 14:00, пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали для них пересечение линии разграничения", - говорится в сообщении.

Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба 02

Читайте: Наемники РФ не пропустили людей, которые хотели въехать на оккупированную территорию после открытия КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

Как собщают в пограничном ведомстве, вчера четыре женщины были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в сторону временно оккупированного Донецка. Сегодня трое из этих женщин вернулись обратно в КПВВ "Марьинка". Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те загородили противотанковыми ежами. На мольбы женщин пропустить, боевики не реагировали. Надеясь пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом.

Наемники РФ второй день блокируют восстановление пропуска через линию разграничения на Донбассе, - Госпогранслужба 03

Как сообщили трое пострадавших, от бесчеловечного обращения российских наемников, четвертой женщине стало плохо и она не смогла самостоятельно двинуться в сторону контролируемой территории. При этом оккупанты спокойно смотрят на страдания женщины, даже не пытаясь оказать ей необходимую медицинскую помощь.

"Пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на контролируемую территорию", - сообщили в Госпогранслужбе.

Смотрите также: Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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Топ комментарии
+4
Натуральные фашисты оккупировали мой родной Донецк!
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11.06.2020 17:21
+3
Хоча б ці щось краще роблять для України, як не дивно це звучить.
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11.06.2020 17:18
+2
Какая трагедия! Мы все так переживаем!
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11.06.2020 17:35
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Хоча б ці щось краще роблять для України, як не дивно це звучить.
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11.06.2020 17:18 Ответить
Как неудивительно, но вынужден с Вами согласиться. Призыв "Нехай щастить" пока не отменяли.
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11.06.2020 18:14 Ответить
Украина для украинцев превратилась в АНТИ-ДЕРЖАВУ! возможно в рф-ии остались хоть какие то остатки социальной политики...
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12.06.2020 08:42 Ответить
Натуральные фашисты оккупировали мой родной Донецк!
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11.06.2020 17:21 Ответить
Они при температуре +35 выбрали самые жаркие часы с 11 до 14.

Они на 2 области установили 2 пункта. Шо творят.
Настоящие фашисты просто не пускают.
Ваще вопрос в студентах. Им надо ехать поступать. Правила пересечения выписаны нипелем чтобы лишние свалили в дыру. А от туда за 4 часа в день кроме будущих студентов никто не приедет. Но дыра в интригах слаба и решила ваще никого не пропускать. Вспомните про хитрую и винт.
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11.06.2020 19:05 Ответить
На своем гебельс канале будут говорить шо фашисты нехотят вас видеть у себя в государстве
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11.06.2020 17:35 Ответить
Какая трагедия! Мы все так переживаем!
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11.06.2020 17:35 Ответить
Оценила ваш юмор. Сегодня были фотки с электрички Киев - Нежин. Нам на себя плевать. А тут какие то дыры.
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11.06.2020 18:56 Ответить
Надо закрыть все КПВВ с дырляндией.
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11.06.2020 18:15 Ответить
 
 