Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн

10 июня прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Святослав Мазурик, которого задержали ранее с поличным при получении денежных средств в размере 100 тыс. долл., покинул СИЗО после внесения денежного залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данную информацию Dетектив Info подтвердили сразу два источника.

Мазурика "накрыли" по подозрению в мошенничестве (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины) прямо в помещении одного из коммерческих банков 4 июня 2020 года.

Согласно фабуле дела прокурор обещал в обмен на 100 тыс. долл. способствовать закрытию уголовного производства по факту служебной халатности членов правления финансового учреждения. Кроме этого, Мазурик обещал взять "кураторство" над банком, чтобы на уровне столицы обезопасить его руководство от регистрации и расследования любых уголовных дел.

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5 июня 2020 Голосеевский районный суд Киева отстранил Мазурика от должности на два месяца, а также частично удовлетворил ходатайство правоохранителей об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно следственный судья установила для него залог в размере 630 тыс. грн., на оплату которого у Мазурика ушло меньше недели.