РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4818 посетителей онлайн
Новости Взяточники
8 879 65
взятка (6043) залог (502) Киев (24773) прокурор (1120)

Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн

10 июня прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Святослав Мазурик, которого задержали ранее с поличным при получении денежных средств в размере 100 тыс. долл., покинул СИЗО после внесения денежного залога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данную информацию Dетектив Info подтвердили сразу два источника.

Мазурика "накрыли" по подозрению в мошенничестве (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины) прямо в помещении одного из коммерческих банков 4 июня 2020 года.

Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн 01

Согласно фабуле дела прокурор обещал в обмен на 100 тыс. долл. способствовать закрытию уголовного производства по факту служебной халатности членов правления финансового учреждения. Кроме этого, Мазурик обещал взять "кураторство" над банком, чтобы на уровне столицы обезопасить его руководство от регистрации и расследования любых уголовных дел.

Читайте также: Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

5 июня 2020 Голосеевский районный суд Киева отстранил Мазурика от должности на два месяца, а также частично удовлетворил ходатайство правоохранителей об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно следственный судья установила для него залог в размере 630 тыс. грн., на оплату которого у Мазурика ушло меньше недели.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Мазурік типове прізвище для прокурора. Хоща є ще одне типове Кончин.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:21
+22
Только суд Линча.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:21
+17
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3717
показать весь комментарий
11.06.2020 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гомерическое ХА-ХА-ХА, блин
показать весь комментарий
11.06.2020 17:20 Ответить
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3717
показать весь комментарий
11.06.2020 17:26 Ответить
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4148
показать весь комментарий
11.06.2020 17:27 Ответить
Киевский прокурор Мазурик, пойманный при получении взятки в $100 тыс., вышел из СИЗО под залог в 640 тыс. грн - Цензор.НЕТ 6547
показать весь комментарий
11.06.2020 17:27 Ответить
Мазурік типове прізвище для прокурора. Хоща є ще одне типове Кончин.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:21 Ответить
Только суд Линча.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:21 Ответить
А если бы в гривнях взял взятку то посадили бы. Потому что не хватило бы заплатить судьям и прокурворам не то что на залог
показать весь комментарий
11.06.2020 17:24 Ответить
якщо захочеш написати фель'єтона про прокурора-хабарника, і почнеш вигадувати для цього персонажа прізвище, то хрін ти вигадаєш щось більш підходяще, ніж Мазурик
бог шельму мітить?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:25 Ответить
Так . )) То тільки Гоголь персонажам прізвища вигадував , - а в реальному житті все є , як воно є насправді .. .
показать весь комментарий
11.06.2020 17:34 Ответить
100% перекваліфікували на шахрайство!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:26 Ответить
або на хулиганку
показать весь комментарий
11.06.2020 17:33 Ответить
таємний агент під прикриття, хотів вивести на "чисту воду" хабародавця, але не встиг
показать весь комментарий
11.06.2020 17:41 Ответить
Не гони! Все знают, кто у нас в стране главный "хулиган"!!! А также похититель картин, пароходов, и заставлятель назначить не того зама!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:50 Ответить
мазуриков отпустить, волонтеров посадить, активистов уничтожить - такие задачи у "зе-правосудия".
показать весь комментарий
11.06.2020 17:26 Ответить
Порошенко поборе прокурорсько-суддівську мафію!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:27 Ответить
Поршенко знищить прокурорсько-суддівську мафію! Слава Порошенко! Всі мають купити копії ікони зі СВЯТИМ СІМЕЙСТВОМ ПОРОШЕНКО і молитись на не неї. Оригінал в козинському маєтку.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:32 Ответить
Даже для Зебилов президент еще Порох 😂
показать весь комментарий
11.06.2020 19:08 Ответить
можеш ще зад ему лизнуть за это отдельно добавит)))
показать весь комментарий
11.06.2020 19:11 Ответить
Иди куем на рояле сбацай, клован
показать весь комментарий
12.06.2020 06:52 Ответить
5 лет борол, аж устал.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:33 Ответить
Бог шельму мітить.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:30 Ответить
Пора на пiДвищення , перший тур пройшов успiшно !
показать весь комментарий
11.06.2020 17:33 Ответить
за 25 тыс баксов отпустили под залог )
показать весь комментарий
11.06.2020 17:33 Ответить
Своих не сдают?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:33 Ответить
100 тыщ $ = 2.6 млн. гривень. 600 тыщ залог, 1 лям судьям и еще лям себе останется. Профит !
показать весь комментарий
11.06.2020 17:36 Ответить
прокурор Мазурик =)))
показать весь комментарий
11.06.2020 17:38 Ответить
"Не ту страну назвали Гондурасом"
А Україна як була, є та буде Мазурією.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:39 Ответить
даже залог не 1:1, одеяло даже не понадобилось!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:40 Ответить
реформа суда на лицо((((((((((
показать весь комментарий
11.06.2020 17:44 Ответить
какой презедент такие и реформы
показать весь комментарий
11.06.2020 17:48 Ответить
Подсудимый, последнее слово. Сто тысяч!! Вы признаете свою вину? Нет! На нет и суда нет! Оправдан!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:45 Ответить
Даже не с половины)))))
показать весь комментарий
11.06.2020 17:46 Ответить
зелесрань, ну как вам реформы портнова?! весело, ведь правда!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:47 Ответить
Ух ты. У бубасиков курс доллара вже впав до 6,4 грн.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:48 Ответить
Не того мазурика поймали! Нужный сидит в ОПУ!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:49 Ответить
Не сходится.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:52 Ответить
Биомусорная страна
показать весь комментарий
11.06.2020 17:54 Ответить
Прізвище для прокурора підходяще.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:56 Ответить
Мафію в Україні не подолати. Зливайте воду, гасіть свічки.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:57 Ответить
"И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта"...(с) А що ви хотіли,коли мазурики при владі...
показать весь комментарий
11.06.2020 17:58 Ответить
Страна - бездна.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:59 Ответить
мазурик - кто с такой фамилией пустил вора в прокурорское кресло? взятка в 2.700 000, а залог 640 000...такое возможно тоолько у нас... зеленые дибилы, куда смотрите, может вы в доле???
показать весь комментарий
11.06.2020 18:04 Ответить


Мазурик упіймався на хабарі. Таке враження, ніби твори Салтикова-Щедріна чи Гоголя втілюються у дійсність.

показать весь комментарий
11.06.2020 18:20 Ответить
На цьому етапі думаю ми навічно забудемо про Музурика... В принципі до чого тут взагалі цей мурзулік - головне ж Пороха посадити....
показать весь комментарий
11.06.2020 18:21 Ответить
Так у него еще и брат есть - зам прокурора Запорожской области, и папа бывший зам. прокурора Запорожской области и мама - судья в Киевском апелляционном суде.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:36 Ответить
ну и че ген-прокурор на это скажет , вангую ее слова будут - " у на погане упк , законив замаль "
показать весь комментарий
11.06.2020 18:58 Ответить
Берите взятки - выгодно. Примерно 2 лимона гривен чистого навара.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:15 Ответить
Это капец. С такой фамилией и в прокуратуре.Наверное гордится,продолжает род мазуриков.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:34 Ответить
Петя, що ти тваріш ?!! Прікращай !
показать весь комментарий
11.06.2020 19:35 Ответить
Ну так ваЗЕлин с фсбешником и лисой алиской его еще и наградят повышение в должности.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:42 Ответить
Мазурика теперь не ровен час Клоун сделает ген. прокурором и станем мы все мазурчатами.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:10 Ответить
ну ось і реальний курс долара...по 6.40 гривн
показать весь комментарий
11.06.2020 20:31 Ответить
Зеленський патріотів в тюрми саджає, а корупціонерів які крадуть мільйонами, відпускає щоб далі крали. От вже віслюк оманський гнилу натуру має.
показать весь комментарий
11.06.2020 21:04 Ответить
Береш взятку? Бери! Але скажи, де взяв і скільки! Мені заніс трохи, і роби далі що хочеш і де хочеш! (с) Єгор Лупан
показать весь комментарий
11.06.2020 22:30 Ответить
Уроды! Именно из за этого, Украина самая коррумпированная страна! Не должна сумма залога быть ниже суммы взятки! А каждая взятка должна наказываться, кроме, или уголовноге наказание, или штрафом в 20 кратном размере от суммы взятки, с погошением имуществом. За приченённый умышленный ущерб в чию то пользу, тоже возмещение и штраф! А пока это не борьба ,а имитация борьбы, чтобы продолжить разграбление, с благословления горанта ЗЕ!
показать весь комментарий
12.06.2020 01:25 Ответить
Чому немає посадки, а тільки застава в сумі $630 тис.
показать весь комментарий
13.06.2020 09:23 Ответить
Чому немає посадки, а тільки застава в сумі 640 тис. грн?
показать весь комментарий
13.06.2020 09:25 Ответить
 
 