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Во Львовской области зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19 из-за увеличения количества тестирования, - эпидемиолог

Во Львовской области зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19 из-за увеличения количества тестирования, - эпидемиолог

Врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко заявила, что рекордный показатель новых случаев заражения коронавирусом во Львовской области связан с увеличением количества проведенных тестов за сутки.

Об этом Тимко сообщила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.

По ее словам, впервые за весь период пандемии за сутки провели 640 ПЦР-исследований на COVID-19. До этого в области в среднем проводили по 300 тестирований.

Тимко подчеркнула, что в процентном соотношении рекордный показатель не отличается от того периода, когда проводили вдвое меньше исследований и фиксировали меньше инфицированных.

"Следовательно, большее количество положительных ПЦР-тестов обусловлено тем, что проведено больше лабораторных исследований. Но это объективное отражение того, что больные есть", - пояснила Тимко.

По словам эпидемиолога, в первую очередь на коронавирус проверяют людей с симптомами COVID-19.

По данным ОГА, ситуация с заполненностью больничных коек не критична. Число госпитализированных стремительно не растет.

"На сегодня 592 человека в стационарах, что больше вчерашнего дня лишь на 5 пациентов. Правда стоит отметить, что те лица, которые обращаются за медицинской помощью, находятся в среднем или тяжелом состоянии", - заявил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 июня, во Львовской области коронавирус диагностировали у 125 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 125 новых случаев COVID-19, всего 2414 инфицированных и 90 умерших, - горсовет

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Топ комментарии
+3
Весь секрет "різкого сплеску" полягає в тому що Львівська обл .це кордон .і саме в прикордонних з Європою областях бушує фейкова "пандемія".Олігархам та їх прихвостням дуже не хочеться відпускати рабів на заробітки в ЄС .краще нехай кладуть бруківку за 6 тисяч гривень.
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11.06.2020 17:28
+1
Для тих хто хоче думати у підтвердження моїх слів https://censor.net/news/3201449/evrosoyuz_otkroet_granitsu_dlya_ukraintsev_esli_ukraina_otkroet_granitsu_dlya_grajdan_es_evrokomissiya
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11.06.2020 17:29
+1
А мене як мешканця Львова цікавить чому тільки Львівщина щоденно подає показники кількості проведених тестувань? По іншим регіонам не проводять тестування і заявлять про відсутність хворих.
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11.06.2020 19:28
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Весь секрет "різкого сплеску" полягає в тому що Львівська обл .це кордон .і саме в прикордонних з Європою областях бушує фейкова "пандемія".Олігархам та їх прихвостням дуже не хочеться відпускати рабів на заробітки в ЄС .краще нехай кладуть бруківку за 6 тисяч гривень.
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11.06.2020 17:28 Ответить
Для тих хто хоче думати у підтвердження моїх слів https://censor.net/news/3201449/evrosoyuz_otkroet_granitsu_dlya_ukraintsev_esli_ukraina_otkroet_granitsu_dlya_grajdan_es_evrokomissiya
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11.06.2020 17:29 Ответить
хотели больше тестов - ПОЛУЧИТЕ!
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11.06.2020 18:43 Ответить
в США только желающим и заболевшим обратившимся за помощью
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11.06.2020 18:44 Ответить
Срочно прекратить все тесты!
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11.06.2020 17:36 Ответить
Во Львовской области зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19 из-за увеличения количества тестирования, - эпидемиолог - Цензор.НЕТ 1558
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11.06.2020 17:37 Ответить
А теперь смотрите как СМИ ведут манипуляции и пропаганду лжи. Раструбили что будто шведы признали ошибкой не введения локдауна. А это все оказалось манипуляцией. Но что-то я не слышу что бы СМИ сообщили это. Правду приходится искать в отличии от пропаганды которой молниеносно пронеслась по всех СМИ. Это все что надо знать о мире пропаганды и продажных сми
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11.06.2020 17:57 Ответить
Судя по всему, общественный резонанс слова эпидемиолога получили почти мгновенно. В тот же день, 3 июня, спустя всего несколько часов после интервью на Шведском радио, Андерс Тегнелл появился на пресс-конференции, где журналисты начали задавать ему множество вопросов о сказанных словах. По крайней мере, об этом можно узнать из крупного шведского англоязычного издания The Local. Тут же выяснилось, что Тегнелл ошибкой выбранную стратегию в борьбе с коронавирусом не признаёт. .
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11.06.2020 17:58 Ответить
А мене як мешканця Львова цікавить чому тільки Львівщина щоденно подає показники кількості проведених тестувань? По іншим регіонам не проводять тестування і заявлять про відсутність хворих.
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11.06.2020 19:28 Ответить
Нарешті названа прична поширення COViD-19 в Україні - сплеск тестування!
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11.06.2020 23:33 Ответить
Серед усіх європейських країн тільки в Албанії кількість тестів на душу населення менша, ніж в Україні.
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11.06.2020 23:51 Ответить
 
 