Во Львовской области зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19 из-за увеличения количества тестирования, - эпидемиолог

Врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко заявила, что рекордный показатель новых случаев заражения коронавирусом во Львовской области связан с увеличением количества проведенных тестов за сутки.

Об этом Тимко сообщила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.

По ее словам, впервые за весь период пандемии за сутки провели 640 ПЦР-исследований на COVID-19. До этого в области в среднем проводили по 300 тестирований.

Тимко подчеркнула, что в процентном соотношении рекордный показатель не отличается от того периода, когда проводили вдвое меньше исследований и фиксировали меньше инфицированных.

"Следовательно, большее количество положительных ПЦР-тестов обусловлено тем, что проведено больше лабораторных исследований. Но это объективное отражение того, что больные есть", - пояснила Тимко.

По словам эпидемиолога, в первую очередь на коронавирус проверяют людей с симптомами COVID-19.

По данным ОГА, ситуация с заполненностью больничных коек не критична. Число госпитализированных стремительно не растет.

"На сегодня 592 человека в стационарах, что больше вчерашнего дня лишь на 5 пациентов. Правда стоит отметить, что те лица, которые обращаются за медицинской помощью, находятся в среднем или тяжелом состоянии", - заявил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 10 июня, во Львовской области коронавирус диагностировали у 125 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на Львовщине выявили 125 новых случаев COVID-19, всего 2414 инфицированных и 90 умерших, - горсовет