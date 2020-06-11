Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк
Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк раскритиковал попытки правоохранительных органов вручить подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Яценюк подчеркнул: "Мои отношения как премьер-министра с пятым президентом Петром Порошенко очень сложные. И далеко не по моей вине.
Поэтому я буду не о Порошенко, а о верховенстве права, справедливости и успешной Украине.
Неадекватные подозрения, то ли вручены, то ли не вручены бывшему президенту Украины, противоречат всем трем постулатам.
Указ о назначении какого-то чиновника точно имеет больше законности, чем указ о роспуске парламента без надлежащих оснований.
Исполнители политических преследований против Юлии Тимошенко также хотели выслужиться. Хорошо известно, чем это закончилось.
Неопровержимые доказательства совершения преступления влекут за собой предъявление обвинения и доказывания вины в суде прокуратурой, а также своей невиновности обвиняемым. Обвинения должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми! А не слепленными на песке. В противном случае, результатом станет подтверждение украинской традиции политических преследований, жесткая реакция свободного мира, шампанское в Кремле и, как всегда, крысиная позиция всех организаторов с показом пальцев на самый верх.
Это не путь успешной Украины и власти, если она демократична".
Пожалуйста, подождите...
не власть, а большая сплошная ЗЕжопа
Спим?
Где подробности про украденный Яценюком миллиард, я вас спрашиваю!
За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу. ???