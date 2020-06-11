Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк раскритиковал попытки правоохранительных органов вручить подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яценюк подчеркнул: "Мои отношения как премьер-министра с пятым президентом Петром Порошенко очень сложные. И далеко не по моей вине.

Поэтому я буду не о Порошенко, а о верховенстве права, справедливости и успешной Украине.

Неадекватные подозрения, то ли вручены, то ли не вручены бывшему президенту Украины, противоречат всем трем постулатам.

Указ о назначении какого-то чиновника точно имеет больше законности, чем указ о роспуске парламента без надлежащих оснований.

Исполнители политических преследований против Юлии Тимошенко также хотели выслужиться. Хорошо известно, чем это закончилось.

Неопровержимые доказательства совершения преступления влекут за собой предъявление обвинения и доказывания вины в суде прокуратурой, а также своей невиновности обвиняемым. Обвинения должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми! А не слепленными на песке. В противном случае, результатом станет подтверждение украинской традиции политических преследований, жесткая реакция свободного мира, шампанское в Кремле и, как всегда, крысиная позиция всех организаторов с показом пальцев на самый верх.

Это не путь успешной Украины и власти, если она демократична".

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