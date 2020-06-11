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Порошенко (19479) Яценюк (7559)

Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк

Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк раскритиковал попытки правоохранительных органов вручить подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Яценюк подчеркнул: "Мои отношения как премьер-министра с пятым президентом Петром Порошенко очень сложные. И далеко не по моей вине.

Поэтому я буду не о Порошенко, а о верховенстве права, справедливости и успешной Украине.

Неадекватные подозрения, то ли вручены, то ли не вручены бывшему президенту Украины, противоречат всем трем постулатам.

Указ о назначении какого-то чиновника точно имеет больше законности, чем указ о роспуске парламента без надлежащих оснований.

Исполнители политических преследований против Юлии Тимошенко также хотели выслужиться. Хорошо известно, чем это закончилось.

Неопровержимые доказательства совершения преступления влекут за собой предъявление обвинения и доказывания вины в суде прокуратурой, а также своей невиновности обвиняемым. Обвинения должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми! А не слепленными на песке. В противном случае, результатом станет подтверждение украинской традиции политических преследований, жесткая реакция свободного мира, шампанское в Кремле и, как всегда, крысиная позиция всех организаторов с показом пальцев на самый верх.

Это не путь успешной Украины и власти, если она демократична".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бильдт о преследовании Порошенко: Если Зеленский пойдет по пути Януковича, это дело будет в центре внимания европейских партнеров

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Топ комментарии
+35
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 690
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11.06.2020 18:24
+35
іди патєрпєвший свої платіжки подивись.

Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7054
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11.06.2020 18:27
+31
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9573
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11.06.2020 18:27
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он так и сделал)где вас таких откапывают?
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11.06.2020 19:01 Ответить
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9011
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11.06.2020 19:00 Ответить
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7387
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11.06.2020 19:00 Ответить
Злочини Порошенка, як досягнення Зеленського; - їх не видко, але усі кричать, що вони Є!!!!
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11.06.2020 19:04 Ответить
Ну так опыт "мозготрахания" за мнимые преступления успешно опробован,на том же Яценюке!!!Чего стоят заявления журнашлюх о том что Яценюк якобы украл 1 млрд со Стены и что у него в США аж 24 участка земли....и хоть Яценюк суды выиграл и журнашлюхи извинились перед ним за поклёп,но "осадок" в голове людей остался и его выкинули из политики!!!
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12.06.2020 09:09 Ответить
ага в Израиле на берегу Мертвого моря ))))))))))
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11.06.2020 19:05 Ответить
Хотелось бы сказать Яйценюку--не пиши нам про любовь,не поверю я--тут уже дела твои прошлые. А всё таки, наверное любит Украину, судя по словам, --или за счёт неё, делать себе состояние--вот в чём вопрос. Хотелось бы у него спросить--раз ты так проникся к Родине любовью--почему не пошёл в атаку вместе с добровольцами? Ведь всего-то было сорок лет в те времена,да и с пулей во лбу непонятно до конца--то ли они от него отскакивают, то ли не долетают,особенно когда отдыхает в кайф в Америке.
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11.06.2020 19:05 Ответить
А он сказал,что только после твоего Зели.
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11.06.2020 19:07 Ответить
Честно скажу--"моя"-- Юля. Не пачкай всех шоколадом,коль скоро сам вляпался.
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11.06.2020 19:16 Ответить
Але підозри кролику закарбовані в стіні!
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11.06.2020 19:06 Ответить
Ватан тут тебе не место, потому что ты черт.
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11.06.2020 19:12 Ответить
А за пребрыком слышны разрывы ватных пердаков. Ватаны беснуются, от пороха уже и след простых, а ватаны от одного его имени в штаны люрят. Ниче козлятина, мы вас в конце потом с лестницы спустим.
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11.06.2020 19:11 Ответить
Два другаПодозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3731
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11.06.2020 19:13 Ответить
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 789
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11.06.2020 19:15 Ответить
Похож,похож пэтро.Такойже шыкаладный и в средине много брэхлывых пуков.
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11.06.2020 19:18 Ответить
тримай патєрпєвший

Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4174
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11.06.2020 19:20 Ответить
Огнетушитель пригодится Петру Пидазрилому
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11.06.2020 19:24 Ответить
Порошенко так ***********, що зелєбобіки третій день на білих каменях живуть.
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11.06.2020 19:26 Ответить
их тут валом.шо не ник,то петин вогнегаснык
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11.06.2020 19:26 Ответить
порошковый,шо ты тут своё хфото лепишь?
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11.06.2020 19:25 Ответить
все як зєлєпупенський любить.
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11.06.2020 19:27 Ответить
"пили шура,пили"(с)
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11.06.2020 19:47 Ответить
не в нюх тобі тема про те що зєлєньовський наркоман.
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11.06.2020 20:18 Ответить
"В МИД Грузии вызвали посла Украины из-за заявления Саакашвили"
не власть, а большая сплошная ЗЕжопа
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11.06.2020 19:16 Ответить
Кролику вслед за Барыгой до буцегарні самий час.. От і казиться! Бо знає, що шкурку знімуть.
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11.06.2020 19:30 Ответить
Шо там Сєня ! Навіть люди,що посадили Юльку з Луценком шоковані !
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2776
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11.06.2020 19:32 Ответить
Кореш за кореша мазу всегда потянет. Мурка бис
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8217
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11.06.2020 19:39 Ответить
Це точно.Адже з 2014 Рєнат був в бєгах.З 6 вересня 2019 року зняли з розшуку.Корєш виручив .Тепер він -нардеп.
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11.06.2020 19:51 Ответить
Ну так венедіктова аж цілий доктор юридичних наук. Правда іспит з правознавства під час конкурсу у ВС не здала, але то таке...
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11.06.2020 19:41 Ответить
2016 рік - Коломойский, Яценюк и Коболев тайно встречались у Авакова (СХЕМИ)
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11.06.2020 19:35 Ответить
какая мнрзкая харя
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11.06.2020 19:35 Ответить
Они слеплены не на песке. Они слеплены из дерьма в которое превращается страна при шморклях.
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11.06.2020 19:39 Ответить
Ексміністр Охорони здоров"я Уляна Супрун про корисну і шкідливу зелень
Подозрения ГБР, которые пытались вручить Порошенко, слеплены на песке, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5550
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11.06.2020 19:59 Ответить
Слеплено на песке...из гавна...высранного портновым...
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11.06.2020 20:00 Ответить
«Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування)https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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11.06.2020 20:00 Ответить
ЯЦЕНЮК! КОГДА ВЕРНЕШЬ УКРАДЕННИЕ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТЕНЫ????? ТЕБЕ МЕСТО В ОДНОЙ КАМЕРЕ С БАРЫГОЙ ПОРОШЕНКОЮ И ДО ТЕБЯ ОЧЕРЕДЬ ДОЙТЕТ, ЧЕСТНЫЙ ТЫ НАШ!!!
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11.06.2020 20:10 Ответить
Та успокойся уже.
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11.06.2020 20:23 Ответить
СМИ РФ о Яценюке/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на внешний тщедушный вид, он является довольно опасным убийцей"/ О Зеленском пока ничего подобного СМИ РФ не сообщают.Но мы то знаем..............
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11.06.2020 20:55 Ответить
Ау, гавночерпальщики!
Спим?
Где подробности про украденный Яценюком миллиард, я вас спрашиваю!
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11.06.2020 21:09 Ответить
Вылезло.....
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11.06.2020 21:18 Ответить
Підозри ДБР, які намагалися вручити Порошенку, зліплені на піску, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8716
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11.06.2020 21:39 Ответить
Шо, братец кролик переживает, шо он следующий?
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12.06.2020 02:46 Ответить
"10 квітня цього року ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора України оголосило мені підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду. Цією підозрою мені інкримінувалося те, що в 2018 році я, перебуваючи на посаді голови СЗР України, на підставі, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, завідомо незаконного Указу Президента України № 225/2018 від 31.07.2018 р. «Про призначення С.Семочка першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України» наказав вважати цього військовослужбовця таким, що приступив до виконання своїх службових обов'язків. Цим, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, я спричинив тяжкі наслідки у вигляді нарахованого С.Семочку грошового забезпечення та надання доступу до документів, що становлять державну таємницю", - зазначив Божок.
За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу. ???
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12.06.2020 07:49 Ответить
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