В Комитете финансовой и таможенной политики появился проект постановления о неудовлетворительной работе НБУ, - "слуга народа" Чернев
В Комитете Верховной Рады по финансовой и таможенной политике появился драфт Постановления о неудовлетворительной работе Национального банка Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.
"В Комитете финансовой и таможенной политики появился драфт Постановления о неудовлетворительной работе НБУ. Который, мягко говоря, удивляет своей односторонностью. А еще больше - временем своего появления: после получения транша от МВФ. И это на фоне снижения учетной ставки до 6%", - написал нардеп.
Чернев также прокомментировал объявление о подозрении активисту Сергею Стерненко.
"Сергею Стерненко объявили подозрение по ст. 115 в умышленном убийстве (really ?!). Это после трех нападений на него? И здесь в нашей ВСК по нападениям на Екатерину Ганзюк и других активистов много вопросов, которые уже завтра будут отражены в отчете", - отметил Чернев.
Пожалуйста, подождите...
Других слів і не вивчали???
Ви і є тим хамом , що й були..Крщтк..))
Не турбуйте своїми "ніками" та хамством...
Бувайте, лікуйтеся і не хворійте!
😁
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Mykhaylo Demkiv / Михайло Демків
@DemkivMykhaylo
·https://twitter.com/DemkivMykhaylo/status/1271048659476647936 3 ч Так, ставка найнижча в історії. Але як тільки кошти МВФ "дзеленькнули" на українськиій рахунок, одразу почалися цікаві але шкідливі речі. Комітет ради почав чергову атаку на https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #НБУ Принаймі так воно виглядає
Насолоджуємось нинішнім, бо, якщо це так, майбутнє виглядає зовсім не райдужним
-ВДРУГ, откуда не возмись, появился в..
РоттенДам+++++
Любой наезд на НБУ - конец международному кредитованию зеленых ублюдков. Вот тогда тебе и понабятся все твои главные умения.
Довго (час) тренувалися?
Крщтк, мля..
😁
И да - я работаю в НБУ. Поэтому могу тебя потом и продать. А можно продать твою телку. Вы же сейчас идете по цене мусора, учитывая безработицу.
Так что повторюсь - ты о своих умениях беспокойся. У тебя из мало и поэтому выбери правильное. Какое - я уже подсказал.
Санітари щось прохлєбали знову?
🤗
Тогда твоя цена еще ниже, чем я думал. Зубы-то хоть все целы? Слыхал, что выбирая скот надо быть внимательным к его зубам.
Твой хозяин тебе прививки хоть какие-то делал, животное?
Не турбуйте ...
Щоб з Вами мати "дискусію", Мені требе прилягти біля якогось плінтуса...(Ваш хамський рівень)..
Бувай, крщтк!
😁
А давно скот стали спрашивать беспокоить его или нет? Твоя судьба такая, животное.
Бувай !
🤣🤣
Даже вы, сторонники Зеленского, признайтесь, что в последние годы была финансовая стабильность, и это было хорошо. Запомните это время, больше этой стабильности не будет, а вы - обнищаете. Ждём доллар по сто гривен.
https://censor.net/blogs/3200972/12_punktv_tamnogo_planu_yak_ukranska_vlada_dopomaga_ros_povernuti_sob_ukranu
Тупо последовательные шаги кремлёвского плана.
А дальше веселые похороны ЗЕ-власти.
А ведь это не самое страшное из того, что с ним сделает избравшее его быдло. Можно почитать, что вытворяли из рабоче-крестьянские предки. А ведь врожденные наклонности 73% никуда не делись. Нужно только дать им волю...
Я никуда не тороплюсь. Я еще не все взял с 73%, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь в ЕС.
А потом мне будет уже все равно потому, что я буду далеко от Украины. Тут в ближайшее столетие ловить нечего именно из-за недоразвитых 73%.
Бенина шушара, румьін Дубинский и Ко ко-ко...
парламента на НБУ.
Держались до транша МВФ.
Сильно держались. Прям терпели.
Как у закрытой двери. А сейчас как прорвало.
Поведение мелкого жулика. Как только деньги в руках, кинуть
партнера.
Заканчивают такие жулики
одинаково.
А такой приговор от МВФ - это посути все равно, что спустить на ЗЕ всех финансовых собак на Западе.
Международный валютный фонд уже направил в Украину $2,1 млрд в рамках новой программы общей суммой в $5 млрд, сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.
https://biz.censor.net/news/3201027/mvf_uje_napravil_ukraine_2_milliarda_po_novoyi_programme_rashkovan
Источник: https://biz.censor.net/n3201027