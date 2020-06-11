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НБУ (4734) Стерненко (393) Чернев (106)

В Комитете финансовой и таможенной политики появился проект постановления о неудовлетворительной работе НБУ, - "слуга народа" Чернев

В Комитете финансовой и таможенной политики появился проект постановления о неудовлетворительной работе НБУ, -

В Комитете Верховной Рады по финансовой и таможенной политике появился драфт Постановления о неудовлетворительной работе Национального банка Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.

"В Комитете финансовой и таможенной политики появился драфт Постановления о неудовлетворительной работе НБУ. Который, мягко говоря, удивляет своей односторонностью. А еще больше - временем своего появления: после получения транша от МВФ. И это на фоне снижения учетной ставки до 6%", - написал нардеп.

Чернев также прокомментировал объявление о подозрении активисту Сергею Стерненко.

"Сергею Стерненко объявили подозрение по ст. 115 в умышленном убийстве (really ?!). Это после трех нападений на него? И здесь в нашей ВСК по нападениям на Екатерину Ганзюк и других активистов много вопросов, которые уже завтра будут отражены в отчете", - отметил Чернев.

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В Комитете финансовой и таможенной политики появился проект постановления о неудовлетворительной работе НБУ, - слуга народа Чернев 01

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Топ комментарии
+8
Иди гуляй чуда башкирское))) ихмо. Ихмо не дают Зеле бабки печатать. Вот и плохие стали!!! Хрен кто Зеле позволит с такими внешними долгами проводить эмиссию!!
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11.06.2020 18:48
+7
А шо. В улан уде твоем родном не сняли самоизоляцию. Иди пройдись по парку или на Гравицапе полетай. Деятель)) ша))))
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11.06.2020 18:53
+7
Судя по тому, как за год охренительно упала экономика, прислуги каломойши-медведчука не умеют зарабатывать деньги, они только могут взять кредит у мвф либо напечатать. Денег мвф хватит до конца года, а напечатать гривен можно только поставив в нбу очередных шутов поскольку теперешний менеджмент посылает зебилов в лес на их требования. Собственно поэтому квартальных идиотов не устраивает нынешнее руководство нбу
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11.06.2020 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Таки и согласен...Имхо..
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11.06.2020 18:38 Ответить
Иди гуляй чуда башкирское))) ихмо. Ихмо не дают Зеле бабки печатать. Вот и плохие стали!!! Хрен кто Зеле позволит с такими внешними долгами проводить эмиссию!!
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11.06.2020 18:48 Ответить
Хамишь , пацак..
Других слів і не вивчали???
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11.06.2020 18:51 Ответить
А шо. В улан уде твоем родном не сняли самоизоляцию. Иди пройдись по парку или на Гравицапе полетай. Деятель)) ша))))
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11.06.2020 18:53 Ответить
Так і ви не вивчали нормальних слів, бо постійно згадуєте форумчанина, якого тут давно нема.
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11.06.2020 18:55 Ответить
Та ні..
Ви і є тим хамом , що й були..Крщтк..))
Не турбуйте своїми "ніками" та хамством...
Бувайте, лікуйтеся і не хворійте!
😁
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11.06.2020 19:01 Ответить
І знову від вас брехня, Васильок.
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11.06.2020 19:02 Ответить
шо слуги начали прозревать - не прошло и года
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11.06.2020 18:43 Ответить
https://twitter.com/DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo


https://twitter.com/DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo

Mykhaylo Demkiv / Михайло Демків

@DemkivMykhaylo

·https://twitter.com/DemkivMykhaylo/status/1271048659476647936 3 ч Так, ставка найнижча в історії. Але як тільки кошти МВФ "дзеленькнули" на українськиій рахунок, одразу почалися цікаві але шкідливі речі. Комітет ради почав чергову атаку на https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%91%D0%A3?src=hashtag_click #НБУ Принаймі так воно виглядає
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11.06.2020 18:45 Ответить
Ну ніяк цій моновладі не дає спокою незалежність НБУ! Так і хочуть і це під себе підім'яти, щоб вже на ділі зробити "дефолт, так дефолт" через гіперінфляцію, коли увімкнуть печатний верстат...
Насолоджуємось нинішнім, бо, якщо це так, майбутнє виглядає зовсім не райдужним
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11.06.2020 18:46 Ответить
уничтожить НБУ ну ну это в стиле дебила Вовы...??? просто кому и кто будет в стране объявлять технический дефолт?????
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11.06.2020 18:50 Ответить
Чета смутно Мне напоминает:-
-ВДРУГ, откуда не возмись, появился в..
РоттенДам+++++
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11.06.2020 18:49 Ответить
Ты рот разрабатывай пока время есть.

Любой наезд на НБУ - конец международному кредитованию зеленых ублюдков. Вот тогда тебе и понабятся все твои главные умения.
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11.06.2020 19:07 Ответить
Та і бачу , що Ви специаліст в "Умении"...
Довго (час) тренувалися?
Крщтк, мля..
😁
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11.06.2020 19:17 Ответить
Могу тебя купить по цене не очень свежих окорочков. Это насчет умений, тушканчик зеленый.

И да - я работаю в НБУ. Поэтому могу тебя потом и продать. А можно продать твою телку. Вы же сейчас идете по цене мусора, учитывая безработицу.

Так что повторюсь - ты о своих умениях беспокойся. У тебя из мало и поэтому выбери правильное. Какое - я уже подсказал.
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11.06.2020 19:28 Ответить
А що главрач каже??
Санітари щось прохлєбали знову?
🤗
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11.06.2020 19:32 Ответить
А ты шо давно у ветеринара не был?

Тогда твоя цена еще ниже, чем я думал. Зубы-то хоть все целы? Слыхал, что выбирая скот надо быть внимательным к его зубам.

Твой хозяин тебе прививки хоть какие-то делал, животное?
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11.06.2020 19:36 Ответить
Вам видніше ...А Ви самий рівніший??🐷"
Не турбуйте ...
Щоб з Вами мати "дискусію", Мені требе прилягти біля якогось плінтуса...(Ваш хамський рівень)..
Бувай, крщтк!
😁
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11.06.2020 19:46 Ответить
Что-то вроде того, если верить в равенство всех. Но равенства нет. Люди не рождаются с одинаковыми способностями, интеллектом и взможностями. Хуже того - не все свои способности, интеллект и возможности могут и хотят использовать. Поэтому забудь про равенство. Твое место в основании пищевой пирамиды.

А давно скот стали спрашивать беспокоить его или нет? Твоя судьба такая, животное.
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11.06.2020 19:49 Ответить
Ваша маячня -цінна для психіатрів...
Бувай !
🤣🤣
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11.06.2020 20:03 Ответить
"Слуги народа" готовятся включить печатный станок, на большее, увы, ума не хватает.
Даже вы, сторонники Зеленского, признайтесь, что в последние годы была финансовая стабильность, и это было хорошо. Запомните это время, больше этой стабильности не будет, а вы - обнищаете. Ждём доллар по сто гривен.
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11.06.2020 18:49 Ответить
Коли слуги ліквідували економіку України, то знадобився цап відбувалося на роль якого обрали НБУ.
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11.06.2020 18:52 Ответить
Это норма: величайший премьер современности в 2009 тоже во всех грехах НБУ обвиняла.
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11.06.2020 19:05 Ответить
Такої норми не існує, а кожен відповідає за свої вчинки.
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11.06.2020 19:09 Ответить
Прокуратуру и КГБР Зеля с Дерьмаком прибрали к рукам, Кабмин состоит из своих лояльных идиотов, а теперь надо срочно прикарманить себе НБУ, чтоб латать дыры в бюджете, которые от невероятных экономических успехов происходят, ха-ха!
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11.06.2020 18:54 Ответить
Зеленский хочет, чтобы каждый украинец стал миллионером, и если руководство НБУ не желает ему помогать в этом, то оно должно уйти в отставку.
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11.06.2020 19:01 Ответить
Сразу вспомнился недавний блог
https://censor.net/blogs/3200972/12_punktv_tamnogo_planu_yak_ukranska_vlada_dopomaga_ros_povernuti_sob_ukranu
Тупо последовательные шаги кремлёвского плана.
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11.06.2020 19:01 Ответить
А в якій галузі є оцінка задовільної роботи?! Солодкодупу гниду погнали і правильно зробили!, Попундопуло, гони ахметівського шмиргаля, признач Гройсмана з дійсними повноваженнями і буде процвітання України!
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11.06.2020 19:02 Ответить
Судя по тому, как за год охренительно упала экономика, прислуги каломойши-медведчука не умеют зарабатывать деньги, они только могут взять кредит у мвф либо напечатать. Денег мвф хватит до конца года, а напечатать гривен можно только поставив в нбу очередных шутов поскольку теперешний менеджмент посылает зебилов в лес на их требования. Собственно поэтому квартальных идиотов не устраивает нынешнее руководство нбу
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11.06.2020 19:03 Ответить
а можливо він хоче зЭ-лені грн друкувати - вуйко сЄм може, а зЄ-ля що, ЛОХ...- йому вже 43 скоро...
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11.06.2020 19:23 Ответить
Тронете НБУ и полученная сейчас часть денег от МВФ станет последней.
А дальше веселые похороны ЗЕ-власти.
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11.06.2020 19:04 Ответить
а як же ДРУГИЙ термін...- я впевнений режисура вже працюе...
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11.06.2020 19:20 Ответить
Черенок от лопаты в жопе и петля на шее плохо скажутся на здоровье и сценическом образе ЗЕ.

А ведь это не самое страшное из того, что с ним сделает избравшее его быдло. Можно почитать, что вытворяли из рабоче-крестьянские предки. А ведь врожденные наклонности 73% никуда не делись. Нужно только дать им волю...
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11.06.2020 19:24 Ответить
тільки ОДНЕ - КОЛИ...
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11.06.2020 19:26 Ответить
Ну... Всему приходит свой конец.

Я никуда не тороплюсь. Я еще не все взял с 73%, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь в ЕС.
А потом мне будет уже все равно потому, что я буду далеко от Украины. Тут в ближайшее столетие ловить нечего именно из-за недоразвитых 73%.
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11.06.2020 19:30 Ответить
так і ті 99, 99 % що в КНДР ні на що не впливають....- ти часом не туди зібрався ...
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11.06.2020 19:51 Ответить
Зескот в турборежиме пилит сук , на котором сидит
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11.06.2020 19:07 Ответить
Даже гадать не надо кто инициатор єтого постановления.
Бенина шушара, румьін Дубинский и Ко ко-ко...
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11.06.2020 19:11 Ответить
тобто, треба негайно призначити кварталівця у НБУ)
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11.06.2020 19:16 Ответить
я би рекомендував жЄку кАшевого - трохи піднаториться на СУФЛЕРІ, а дальше можна і Премьером його...- а чому ні, він не дурнішший ніж зЄля...
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11.06.2020 19:19 Ответить
Для этого у Зе! есть Бахматюк и его команда - он уже 6 лет ищет способ отомстить НБУ за ликвидацию двух его пылесосов.
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11.06.2020 19:52 Ответить
зЄле потрібен "СТАНОК"???...- рік пройшов, а єпоха бідності закінчилась тільки у пару тисяч "нових-старих" злодіїв...
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11.06.2020 19:17 Ответить
Лисого з 95кв. на НБУ!
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11.06.2020 19:22 Ответить
https://twitter.com/FursaSergey https://twitter.com/FursaSergey Fursa Sergey https://twitter.com/FursaSergey @FursaSergey Стерненко, ДБР, атака комитета
парламента на НБУ.
Держались до транша МВФ.

Сильно держались. Прям терпели.
Как у закрытой двери. А сейчас как прорвало.
Поведение мелкого жулика. Как только деньги в руках, кинуть
партнера.

Заканчивают такие жулики
одинаково.
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11.06.2020 19:24 Ответить
Так денег еще нет. И свернуть полностью программу кредитования для МВФ - дело одного рабочего дня.

А такой приговор от МВФ - это посути все равно, что спустить на ЗЕ всех финансовых собак на Западе.
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11.06.2020 19:33 Ответить
Первьій транш они уже получили вчера.

Международный валютный фонд уже направил в Украину $2,1 млрд в рамках новой программы общей суммой в $5 млрд, сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.

https://biz.censor.net/news/3201027/mvf_uje_napravil_ukraine_2_milliarda_po_novoyi_programme_rashkovan

Источник: https://biz.censor.net/n3201027
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11.06.2020 19:52 Ответить
Но он может стать последним...
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11.06.2020 19:53 Ответить
 
 