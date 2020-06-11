В Комитете финансовой и таможенной политики появился проект постановления о неудовлетворительной работе НБУ, - "слуга народа" Чернев

В Комитете Верховной Рады по финансовой и таможенной политике появился драфт Постановления о неудовлетворительной работе Национального банка Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Егор Чернеев, информирует Цензор.НЕТ.

"В Комитете финансовой и таможенной политики появился драфт Постановления о неудовлетворительной работе НБУ. Который, мягко говоря, удивляет своей односторонностью. А еще больше - временем своего появления: после получения транша от МВФ. И это на фоне снижения учетной ставки до 6%", - написал нардеп.

Чернев также прокомментировал объявление о подозрении активисту Сергею Стерненко.

"Сергею Стерненко объявили подозрение по ст. 115 в умышленном убийстве (really ?!). Это после трех нападений на него? И здесь в нашей ВСК по нападениям на Екатерину Ганзюк и других активистов много вопросов, которые уже завтра будут отражены в отчете", - отметил Чернев.

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