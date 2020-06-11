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НАБУ (4183) расследование (3020) Ермак Андрей (1240) Ермак Денис (92)

В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ

В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства из-за публикации и содержания записей разговоров брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака. Одно из них открыто в отношении руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

В НАБУ сообщили, что к ним поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об обязательстве внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката в интересах народного депутата Украины.

"В соответствии с указанным заявлением, гражданин Украины получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решений главой Офиса президента о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация – ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды).

Читайте на Цензор.НЕТ: Брат Ермака точно не взял денег, он просто болтун и сделал ошибку, а Лерос - аферист, - Зеленский

Кроме того, как заявили в НАБУ, согласно указанному заявлению, председатель Офиса президента "получил неправомерную выгоду в крупном размере за принятие решений о назначении ряда лиц на должности в органах государственной власти". В этом в ЕРДР внесли сведения об уголовном правонарушении с предварительной квалификацией "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ открыло уголовные производства в отношении Ермака, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

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Топ комментарии
+3
О чём это Вы? Говорил же Вам, не ходите на солнце без панамки...
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11.06.2020 19:36
+2
В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ - Цензор.НЕТ 3933

..
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11.06.2020 19:52
+2
В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ - Цензор.НЕТ 9688
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11.06.2020 19:55
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https://www.rbc.ua/rus/styler/kitae-nashli-samoe-drevnee-proizvedenie-iskusstva-1591875121.html В Китае нашли самое древнее произведение искусства: оно перевернет историю , а под Кремлём в Москве нашли папки с компроматом на всех и вся мира всего, нет только папок Украины и США,наверное у самого Фюрера на столе. эти папки.он сними работает как ленин,днём и ночью.
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11.06.2020 19:31 Ответить
О чём это Вы? Говорил же Вам, не ходите на солнце без панамки...
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11.06.2020 19:36 Ответить
Я о ленине ,хутин,всегда живой,хутин меж ног со мной!
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11.06.2020 19:38 Ответить
Ну и дурак,ведь он скоро отвалится,хотя ,правда, и повезут его на артеллерийском лафете.А ты-то ,потом что будешь делать,рыдать и просить у Бога нового хутина?
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11.06.2020 22:39 Ответить
Так и буду петь... всегда живой и меж ног со мной!
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11.06.2020 22:54 Ответить
Давай НАБУ! Посадите єтого фсбешника!
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11.06.2020 19:37 Ответить
Его давно нужно посадить за антиукраинскую деятельность.
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11.06.2020 19:39 Ответить
Отмажут. Они в доле.
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11.06.2020 19:38 Ответить
Лерос Ермака отмоет.
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11.06.2020 19:42 Ответить
и отскребет...а там - татарин...
скрытное интервью дениса ермака с потенциальными коррупционерами, по важности своей, имеет не меньшее значение чем интервью гордона с гиркиным..
спасибо денису, что его не постигла участь порохового брата...
выжил, борется, выкрывает
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11.06.2020 21:29 Ответить
В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ - Цензор.НЕТ 3933

..
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11.06.2020 19:52 Ответить
В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ - Цензор.НЕТ 9688
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11.06.2020 19:55 Ответить
Ведут ведут, ведут ведут. И через пару месяцев утопят. Бубочка сказаль, малчик не виноватый, просто гиперактивный.
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11.06.2020 19:56 Ответить
В НАБУ подтвердили, что ведут расследование против Ермака из-за записей разговоров его брата, - СМИ - Цензор.НЕТ 2284

...
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11.06.2020 19:58 Ответить
Зеля сказав що він дурак. Невже проти дураків справи порушують? Чи може він і не дурак?
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11.06.2020 19:59 Ответить
«Ти не один». Нововиявлений союз Коломойського та Медведчука (розслідування)https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
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11.06.2020 20:01 Ответить
На час розслідування не завадило б відсторонити Эрмака від виконання обов'язків...
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11.06.2020 20:21 Ответить
 
 