Украинская делегация провела встречу с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня, - ОП

Во время визита в Беларусь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе провела встречу с российской стороной с целью обсуждения повышения эффективности работы группы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - говорится в сообщении.

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