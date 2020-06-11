Украинская делегация провела встречу с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня, - ОП
Во время визита в Беларусь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе провела встречу с российской стороной с целью обсуждения повышения эффективности работы группы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.
"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - говорится в сообщении.
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В перечень "нежелательных" персон попали девять человек. Речь идет, вероятно, об "антипутинистах" и прозападно настроенных политиках.
В то же время есть фамилии тех, кого Россия хотела бы видеть на различных должностях в украинском парламенте и других органах государственной власти.
У Офиса президента Украины закончилась туалетная бумага? Ну так пусть повесят на гвоздик в туалетах эти списки.
Интересно,откуда у Светланы такие подробности?