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Украинская делегация провела встречу с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня, - ОП

Украинская делегация провела встречу с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня, - ОП

Во время визита в Беларусь украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе провела встречу с российской стороной с целью обсуждения повышения эффективности работы группы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Офиса Президента.

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники украинской делегации - представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе, - Офис президента

Украинская делегация провела встречу с российской стороной ТКГ накануне рабочей поездки в Париж 12 июня, - ОП 01

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зачем????????????
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11.06.2020 19:35 Ответить
для злагодження стратегії
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11.06.2020 19:41 Ответить
Чтобы отчитаться, как успешно они сдают Украину. Вот только еще мешают активисты, но вот Венедиктова старается, скоро все сделает. Встречаются, чтобы успокоить "российских братьев".
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11.06.2020 21:58 Ответить
Наша делегация попёрлась в Минск, чтобы встретиться с расейской стороной? Двухсторонние переговоры? Без свидетелей? Без ОБСЕ? Какой-то капитулянский документ готовили? Очень дурно это всё пахнет.... Скорее, смердит тошнотворно.....
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11.06.2020 19:41 Ответить
Кремль передал Офису президента Украины список так называемых желательных и нежелательных, с точки зрения РФ, политиков в украинской власти.
В перечень "нежелательных" персон попали девять человек. Речь идет, вероятно, об "антипутинистах" и прозападно настроенных политиках.
В то же время есть фамилии тех, кого Россия хотела бы видеть на различных должностях в украинском парламенте и других органах государственной власти.
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11.06.2020 20:36 Ответить
А что так?
У Офиса президента Украины закончилась туалетная бумага? Ну так пусть повесят на гвоздик в туалетах эти списки.
Интересно,откуда у Светланы такие подробности?
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12.06.2020 03:29 Ответить
 
 