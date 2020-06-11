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Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова

Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что украинскому воину с онкологией нужно оплатить дорогостоящее лечение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Люди, очень нужно оплатить онкобольному воину дорогостоящие лекарства, оплатить расходники и медпрепараты, закупить дексалгин в ампулах, осталось всего несколько пачек.

Война к сожалению не заканчивается, новости с фронта весьма тревожные. Каждый день обстрелы наших позиций. За последние пять суток 14 раненых и контуженных. Мы продолжаем помогать раненым в госпиталях. Покупаем необходимое в холодильники, одежду и все что нужно.

Сегодня я оплатила воину мед процедуру в клинике( 9 тыс), до этого на передовую ещё 10 тыс, мед аппарат + баллоны 52 тыс грн, лекарство 9300+ 2 раза в неделю продукты. Чеки публикую.

Помогаем кто чем может. С приват банка и других банков можно легко перевести на Монобанк. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 , Монобанк, Юсупова Наталья".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

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Одужання воїнові.
Добрі люди завжди допоможуть.
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11.06.2020 19:34 Ответить
Соромно за Державу...
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11.06.2020 19:35 Ответить
Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 4279
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11.06.2020 19:41 Ответить
Степанов, сволота, чего ты хоть военных не лечишь? Вы же заверяли людей, что медицина у нас бюджетная и бесплатная и стационароное лечение будет бесплатное за счет бюджета. Еще Скалецкая и Емец врали людям об этом и что? Военнослужащий болеет и у вас нет денег на его лечение? Как всегда брешете и не краснеете, сатанисты.
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11.06.2020 19:37 Ответить
Риторичне - чому МИ ВСІ не вибрали у ВЛАДУ отих ВСІх хто себе проявив під час Майдану - та потім, ....Волонтери - Громадські- Воїни (Офіцери)
Чому ????
Можливо ПОРА проводити роботу над ПОМИЛКАМИ - час летить швидко ...- олігархат це теж розуміе...
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11.06.2020 19:41 Ответить
Для того, чтобы спросить у ЗЕ, нажмите цифру 1.
Для того, чтобы спросить у избирателей, нажмите цифру 2.
Получить помощь патриоту или ветерану АТО от Портнова, Венедиктовой или ГБР, нажмите цифру 3.
Для связи с нормальными людьми обращайтесь в ЕС.
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11.06.2020 19:43 Ответить
+ Одужуй, Герою
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11.06.2020 20:18 Ответить
В фонде борьбы с коронавирусом еще 35 млрд грн осталось- пусть, суки, доброе дело сделают.
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11.06.2020 21:48 Ответить
 
 