Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что украинскому воину с онкологией нужно оплатить дорогостоящее лечение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Люди, очень нужно оплатить онкобольному воину дорогостоящие лекарства, оплатить расходники и медпрепараты, закупить дексалгин в ампулах, осталось всего несколько пачек.

Война к сожалению не заканчивается, новости с фронта весьма тревожные. Каждый день обстрелы наших позиций. За последние пять суток 14 раненых и контуженных. Мы продолжаем помогать раненым в госпиталях. Покупаем необходимое в холодильники, одежду и все что нужно.

Сегодня я оплатила воину мед процедуру в клинике( 9 тыс), до этого на передовую ещё 10 тыс, мед аппарат + баллоны 52 тыс грн, лекарство 9300+ 2 раза в неделю продукты. Чеки публикую.

Помогаем кто чем может. С приват банка и других банков можно легко перевести на Монобанк. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 , Монобанк, Юсупова Наталья".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый борт с ранеными прибыл в Киев, в госпитале лежат бойцы без рук и ног. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО