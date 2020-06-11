Нужны средства для покупки дорогостоящего лекарства для онкобольного воина, - волонтер Юсупова
Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию о том, что украинскому воину с онкологией нужно оплатить дорогостоящее лечение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написала Фейсбуке.
Юсупова отметила: "Люди, очень нужно оплатить онкобольному воину дорогостоящие лекарства, оплатить расходники и медпрепараты, закупить дексалгин в ампулах, осталось всего несколько пачек.
Война к сожалению не заканчивается, новости с фронта весьма тревожные. Каждый день обстрелы наших позиций. За последние пять суток 14 раненых и контуженных. Мы продолжаем помогать раненым в госпиталях. Покупаем необходимое в холодильники, одежду и все что нужно.
Сегодня я оплатила воину мед процедуру в клинике( 9 тыс), до этого на передовую ещё 10 тыс, мед аппарат + баллоны 52 тыс грн, лекарство 9300+ 2 раза в неделю продукты. Чеки публикую.
Помогаем кто чем может. С приват банка и других банков можно легко перевести на Монобанк. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 , Монобанк, Юсупова Наталья".
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Чому ????
Можливо ПОРА проводити роботу над ПОМИЛКАМИ - час летить швидко ...- олігархат це теж розуміе...
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