Онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР проведут повторно, - Сущенко

Конкурсная комиссия по формированию Совета общественного контроля ГБР приняла решение провести повторное интернет-голосование после доработки технических условий.

Об этом сообщил в Фейсбуке член конкурсной комиссии, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Владимир Сущенко, информирует Цензор.НЕТ.

В сегодняшнем заседании комиссии приняли участие 8 экспертов в области интернет-голосований.

"Комиссия в составе 4-х человек... приняла решение: Провести повторное интернет голосование по 85 лицам, участвовавшим в предварительном голосовании, после доработки технических условий и процедур такого голосования, с целью определения 30 человек, которые продолжат участие в конкурсе. По предварительной оценке специалистов, доработка технических параметров голосования может длиться в пределах 15-30 календарных дней. Новая дата повторного голосования будет определена комиссией дополнительно", — написал Сущенко.

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Он подчеркнул, что комиссия приняла такое решение в ответ на жалобы конкурсантов о сбоях, происходивших во время голосования 1–2 июня.

Напомним, 20 марта в ГБР объявили о конкурсе по отбору членов Совета общественного контроля. В состав конкурсной комиссии вошли 5 человек, в том числе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Их отобрали среди 31 кандидата, подавшего заявку. На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов.

10 июня член конкурсной комиссии Татьяна Козаченко сообщила, что "при голосовании были обнаружены различные проблемы".



