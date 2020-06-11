РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости
1 607 3
Совет общественного контроля (21) ГБР (2824)

Онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР проведут повторно, - Сущенко

Онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР проведут повторно, - Сущенко

Конкурсная комиссия по формированию Совета общественного контроля ГБР приняла решение провести повторное интернет-голосование после доработки технических условий.

Об этом сообщил в Фейсбуке член конкурсной комиссии, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Владимир Сущенко, информирует Цензор.НЕТ.

В сегодняшнем заседании комиссии приняли участие 8 экспертов в области интернет-голосований.

"Комиссия в составе 4-х человек... приняла решение: Провести повторное интернет голосование по 85 лицам, участвовавшим в предварительном голосовании, после доработки технических условий и процедур такого голосования, с целью определения 30 человек, которые продолжат участие в конкурсе. По предварительной оценке специалистов, доработка технических параметров голосования может длиться в пределах 15-30 календарных дней. Новая дата повторного голосования будет определена комиссией дополнительно", — написал Сущенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко

Он подчеркнул, что комиссия приняла такое решение в ответ на жалобы конкурсантов о сбоях, происходивших во время голосования 1–2 июня.

Напомним, 20 марта в ГБР объявили о конкурсе по отбору членов Совета общественного контроля. В состав конкурсной комиссии вошли 5 человек, в том числе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Их отобрали среди 31 кандидата, подавшего заявку. На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов.

10 июня член конкурсной комиссии Татьяна Козаченко сообщила, что "при голосовании были обнаружены различные проблемы".

Онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР проведут повторно, - Сущенко 01Онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР проведут повторно, - Сущенко 02
Онлайн-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР проведут повторно, - Сущенко 03

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"голосуй не голосуй" - получимо те, що еРмак втюхае зЄлі...
показать весь комментарий
11.06.2020 19:44 Ответить
что то пошло не так, свои люди не прошли. А давайте перепроголосуем! Земрази, что тут скажешь
показать весь комментарий
11.06.2020 19:57 Ответить
Вони доголосуються. Он уже небо проти. Блискавка влучила в один з готелей Трускавця, навіть не знаю, чи то той готель, де з фотографів Зе-депутатів робили, чи то поки пристрілка-попередження.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:34 Ответить
 
 