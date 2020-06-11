Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко
COVID-19 не повлиял на общие показатели смертности в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Общую смертность по Украине мы можем увидеть, зайдя на сайт Госстата и увидев динамку. Она не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказал он в эфире радио НВ в четверг, комментируя изменения методики публикации Госстатом информации о причинах смертности во время карантина.
"Госттат не отказался давать информацию о причинах смертности во время карантина. Он просто несколько иначе в период карантина собирает эту информацию, поэтому не имеет разбивки по определенным нозологиям", - сказал Ляшко.
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за слово ***** в Украине не банят и админштраф не выписывают.
пока ...
ти вже якось стримай естетичні страждання
Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
Извините за каламбурчик.
Ну тоді це вже навіть не просто пандемія, а прям ПАНДЕМІЯ, ПАНДЕМІЯ!
В Луганській області жодного померлого. Лікується аж 10! Всього виявлено 54. А 44 видужало.