Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко

COVID-19 не повлиял на общие показатели смертности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Общую смертность по Украине мы можем увидеть, зайдя на сайт Госстата и увидев динамку. Она не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказал он в эфире радио НВ в четверг, комментируя изменения методики публикации Госстатом информации о причинах смертности во время карантина.

"Госттат не отказался давать информацию о причинах смертности во время карантина. Он просто несколько иначе в период карантина собирает эту информацию, поэтому не имеет разбивки по определенным нозологиям", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot