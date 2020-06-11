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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) смертность (268) Госстат (220) Ляшко Виктор (1358) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко

Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко

COVID-19 не повлиял на общие показатели смертности в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Общую смертность по Украине мы можем увидеть, зайдя на сайт Госстата и увидев динамку. Она не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказал он в эфире радио НВ в четверг, комментируя изменения методики публикации Госстатом информации о причинах смертности во время карантина.

"Госттат не отказался давать информацию о причинах смертности во время карантина. Он просто несколько иначе в период карантина собирает эту информацию, поэтому не имеет разбивки по определенным нозологиям", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot

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Топ комментарии
+9
Бабка, мне молоко из села несколько лет привозившая, порезала козы. Потому что не могла продаь молоко, и купить животинке кормов. Я то другого поставщика нашел, а вот как той бабке, слегшей с предынфарктным , от карантинных переживаний, жить дальше, если всякие враги рода человеческого лишают ее возможности приехать в город к детям, и соответственно, дети к ней тоже не наездятся. Помрет она не от короновируса, а от стрессов из - за ваших карантинов - дурантинов.
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11.06.2020 20:38
+7
а чё тогда такой ажиотаж из-за 900 человек ?
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11.06.2020 20:22
+6
Дык, откройте статистику!
Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
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11.06.2020 20:25
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А как смерть 900 человек за 3 месяца могла повлиять на статистику 40 млн. страны?
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11.06.2020 20:20 Ответить
а чё тогда такой ажиотаж из-за 900 человек ?
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11.06.2020 20:22 Ответить
"послушайте, если паника раздувается, значит это кому-нибудь нужно" (почти Маяковский)
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11.06.2020 20:27 Ответить
20 000 убитых тебя не волнуют?
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11.06.2020 20:34 Ответить
а кто это ?

за слово ***** в Украине не банят и админштраф не выписывают.

пока ...
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11.06.2020 22:29 Ответить
Після перших двох слів можна було нічого і не писати.
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11.06.2020 21:41 Ответить
так я не для тебе особисто.

ти вже якось стримай естетичні страждання
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11.06.2020 21:55 Ответить
А за квартал в Украине обычно умирает 150-160к.
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11.06.2020 20:43 Ответить
ну так епоха бідності закінчилась вже при зємалороській владі
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11.06.2020 20:20 Ответить
Не останавливайся, продолжай..
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11.06.2020 20:22 Ответить
Почему тогда Госстату запретили публикацию данных о смертности в Украине с января 2020?
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11.06.2020 20:22 Ответить
Потому что они Зе**лы и не понимают о чем говорят и тем более что делают.
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11.06.2020 20:28 Ответить
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_n_mov.asp Кількість живонароджених, померлих по регіонах у січні-березні 2020 року
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11.06.2020 20:29 Ответить
Шото реально дох..
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11.06.2020 20:34 Ответить
имхо
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11.06.2020 20:34 Ответить
Нормальная смертность у нас около 600к в год.
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11.06.2020 20:48 Ответить
Света, статистику по смертности Вам привели. С официального сайта http://www.ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики України . Что скажете о запрете?
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12.06.2020 07:27 Ответить
Ну и какие выводы надо с этого сделать, Ляшко? Или ума нихера нет? В кловунских училищах логике не учили?
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11.06.2020 20:23 Ответить
А почему не имеет разбивки ? Вы там подсчеты в тетрадках ведете? Ручкой записываете ?Компьютер моей жене разбивку покупок по категориям делает, а ваш компьютер этому не научен ? По- моему, вы чего - то недоговариваете.Темните. Дурите население, чтобы манипулировать людьми и запугивать их .
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11.06.2020 20:24 Ответить
о чем это он?
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11.06.2020 20:25 Ответить
Да, такой парадокс.
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11.06.2020 20:25 Ответить
Дык, откройте статистику!
Расцениваю его заявление, как явку с повинной.
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11.06.2020 20:25 Ответить
Да , загрузите данные на Цензор, мы сами разбивку сделаем и вам готовенькую дадим.
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11.06.2020 20:46 Ответить
Ещё раз скажу , -- если закроют рынки - будет социальный взрыв .
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11.06.2020 20:27 Ответить
Треба не ринки закривати, а лише забороняти пересування громадським транспортом.
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11.06.2020 20:29 Ответить
Може й так . Може ви й правий .
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11.06.2020 20:34 Ответить
Бабка, мне молоко из села несколько лет привозившая, порезала козы. Потому что не могла продаь молоко, и купить животинке кормов. Я то другого поставщика нашел, а вот как той бабке, слегшей с предынфарктным , от карантинных переживаний, жить дальше, если всякие враги рода человеческого лишают ее возможности приехать в город к детям, и соответственно, дети к ней тоже не наездятся. Помрет она не от короновируса, а от стрессов из - за ваших карантинов - дурантинов.
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11.06.2020 20:38 Ответить
Ты хоть перед закланием коз то ей освятил? А то не по божески как-то...
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11.06.2020 21:21 Ответить
Ты этой бабусе хоть свечку поставь на правильной стороне и на правильном месте . Походу -- твои выводки на козьем молочке выросли здоровыми !!
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11.06.2020 21:36 Ответить
Молоко сам потребляю, дети не любят.
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11.06.2020 22:27 Ответить
І нашо забороняти пересування громадським транспортом? Який сенс в цьому?
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11.06.2020 21:14 Ответить
До ринку тоді дійдуть тільки мешканці прилеглих вулиць. Ті хто живе далеко і кому дуже потрібно, прохекаються під час хідні, не наражаючи на небезпеку оточуючих.
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11.06.2020 21:27 Ответить
Я щось проґавив? Яка небезпека? Ви про що? Про міжнародну ВОЗівську аферу? Чому тоді не припиняють роботу громадського транспорту коли є сезонна пандемія грипу? Може взагалі зачинитися, лягти вдома та чекати коли Богу душі віддамо?
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11.06.2020 21:34 Ответить
Небезпеку создают такие дегенераты, как ты.
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12.06.2020 03:29 Ответить
Заскучали за міністром юстиції? А ось і він.

Общая смертность не показывает роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1829
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11.06.2020 20:27 Ответить
Дурак он, лягушку целовать нужно ( даже в зад), вдруг в принцессу превратится. А он ее заездит верхом.
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11.06.2020 20:44 Ответить
Это та жаба, что душила Малюську по поводу малюсенькой малюськиной зарплаты? Малюська по сравнению с ней совсем малюсенький.
Извините за каламбурчик.
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12.06.2020 07:30 Ответить
Легко предание, да верится с трудом!
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11.06.2020 20:34 Ответить
А ляшка-не дурашка,ононегофно...знает,хде собака зарыта...
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11.06.2020 20:40 Ответить
"COVID-19 не повлиял на общие показатели смертности в Украине" Источник: https://censor.net/n3201506

Ну тоді це вже навіть не просто пандемія, а прям ПАНДЕМІЯ, ПАНДЕМІЯ!
В Луганській області жодного померлого. Лікується аж 10! Всього виявлено 54. А 44 видужало.
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11.06.2020 20:40 Ответить
Вот из-за этого они убивают экономику страны. Это п..здец какой абсурд. Само тупая власть которую контролируют всякие МВФ, возЫ и прочая лобуда. Они сами признаются что никак не меняется смертность и при этом вырубили жизнь страны на 3-4 месяца. Болваны хоть бы не признавались, а то коронаистерички будут паниковать ещё сильнее)) ведь их мифы рушатся)
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11.06.2020 20:55 Ответить
Звідки інфа, зєкозел? З ПФ?
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11.06.2020 20:43 Ответить
Качели какие-то, то будем вводить ограничения, то не будем вводить ограничения, вы уже с Степановым договоритесь о чем трындеть. Народ слыша вас оракулов от медицины, вещающих, вернее вешающих лапшу на уши, не воспринимает уже всерьез.
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11.06.2020 21:04 Ответить
А мне директор байкового другое сказал...
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11.06.2020 21:10 Ответить
Сегодня выложили видео молодого человека 37 лет,который прошел через реанимацию с коронавирусом и выздоровел. По его словам,из 13 человек,находившихся на тот момент в реанимации,8 пациентов были молодыми людьми до 40 лет! Вот Вам и результаты беспечности молодых. Кстати у нас сегодня очередной рекорд,-новых инфицированных 406 человек! Это плюс к тому что соССиалисты,за два месяца практически уничтожили экономику! Это все результат тупости ЖИВОТНЫХ,проголосовавших за прокремлевских соССиалистов!
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11.06.2020 21:22 Ответить
Это с чего это 406 инфицированных рекорд? Бывало и 573 в день. И что? Я не понимаю вообще истерии на счет числа инфицированных. Где-то с 17 апреля средняя цифра инфицированных в день практически не меняется от 350 до 570 ориентировочно. Понятно что вирус есть, что люди заражаются, что люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями в зоне риска. Но все то же самое происходит ежегодно. Даже по два раза в год когда вся страна гриппует. Просто цифры никто не озвучивает сколько заразилось и сколько умерло.
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11.06.2020 21:47 Ответить
Я имел ввиду у нас в Молдове.Раньше было 297,потом 306,а сегодня уже 406. Это (относительно общему числу населения) примерно равно тому,-как если бы у Вас в Украине было бы за день 5300!
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11.06.2020 21:57 Ответить
Упс-с,у тебя в друзьях есть подруга под немецким флагом,-значит я зря написал "...у Вас в Украине..."
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11.06.2020 22:00 Ответить
А в чем проблема с флагами?. У вас в Молдове какой век на дворе? У нас вот 21-й. И что такое ВПН известно всем. И что вічислительніе ресурсі можно для работі арендовать по всему земному шарику. Удивлен?
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11.06.2020 22:14 Ответить
Нет,не удивлен. Удивлен тем,что ты не понял,что в твоих друзьях есть некто,об которую вытирают ноги подавляющее большинство форумчан на Цензоре! Теперь ты понял,"21 век",ты наш?
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12.06.2020 05:20 Ответить
Мне подовляющее большинство цензорских форумчан вообще по апофеме... Равно как и твое очччччень эхспертное минение. И кто там у меня в друзьях не твоя забота. Что из себя ты представляешь тоже покуда загадка. Не находишь, молдаванин? И теперь я действительно понял, что ты человек зашоренный стереотипами. Ну да каждый сам себе ставит ограничения. И 21 век тут даже не причем.
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13.06.2020 15:22 Ответить
Жэсть
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11.06.2020 21:24 Ответить
Тогда зачем карантин вводили? Вообще в ваших действиях хоть какая-то логика есть?
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12.06.2020 02:40 Ответить
 
 