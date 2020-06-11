РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9887 посетителей онлайн
Новости Силовики
30 483 19
ПДД (532) правоохранительные органы (2961) силовики (2797) скорость (98) патрульная полиция (1805)

С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

С 12 июня увеличится количество участков дорог, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Патрульной полиции.

Появятся 24 новых участка контроля, также будет увеличено количество приборов на 7 участках, где они уже размещены.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут проводиться на 209 участках.

С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 дней работы системы автофиксации количество нарушений скоростного режима снизилось вдвое, - Аваков. ИНФОГРАФИКА
С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция 02

Также смотрите: Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч. ФОТОС 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция 03

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Лучше бы увеличили кол-во скоростных дорог.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:47
+4
которых у нас нет
показать весь комментарий
11.06.2020 20:48
+4
Позорище.Дорог нету вообще,люди убиваются в ямах на 20 кмч (вспомните министра инфраструктуры на Закарпатье),а этим дебилам абы гайки людям закручивать.Может сначала стоило дороги сделать,а потом эту клоунаду за наши деньги устраивать?
показать весь комментарий
11.06.2020 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"115 приборов" - это в общем ни о чем.
Хотя уже сам поглядываю на стрелку спидометра, чтобы за 70км/час не вылазила...
показать весь комментарий
11.06.2020 20:46 Ответить
73 км/год вже вилізло 🐸
показать весь комментарий
11.06.2020 20:50 Ответить
У нас лише пара пересувних постів. Стаціонарних камер ще немає начебто.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:52 Ответить
На номер листик от дерева приклей
показать весь комментарий
11.06.2020 21:17 Ответить
или как бы птичка какнула на одну букву
показать весь комментарий
11.06.2020 21:21 Ответить
І сертифікати не забуваємо прид'являти, макакі!
показать весь комментарий
11.06.2020 20:47 Ответить
Лучше бы увеличили кол-во скоростных дорог.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:47 Ответить
которых у нас нет
показать весь комментарий
11.06.2020 20:48 Ответить
В прошлом году на "автобане" Киев-Одесса ночью розрубал камеру и "титан" в яме полметровой глубины. Спас гидроусилитель руля.
показать весь комментарий
11.06.2020 20:54 Ответить
Ну канешна,100 лярдов гривен на откат надож какой-то фуиней ЗЕЛАУПИРО ..ВАТЬ...
показать весь комментарий
11.06.2020 20:54 Ответить
З 12 червня збільшиться кількість доріг, де швидкісний режим контролюватиметься приладами TruCAM, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6452
показать весь комментарий
11.06.2020 20:55 Ответить
Где же теперь "суперкары" летать будут?
показать весь комментарий
11.06.2020 21:00 Ответить
По ночнухе у президента возле хаты,там всегда ЗЕленый...мож со и наи....
показать весь комментарий
11.06.2020 21:06 Ответить
Галоперидол выпрашиваешь?
На халяву не будет, хай родственники раскошелятся
показать весь комментарий
11.06.2020 21:59 Ответить
Угу. Так зашугали, что под знак 80 уже 70 ползут
показать весь комментарий
11.06.2020 21:03 Ответить
А кто их, ментов, знает - на сколько они прикрутили свои камеры. Пишут 80, настроили на 70, и попробуй докажи.
показать весь комментарий
11.06.2020 21:05 Ответить
Позорище.Дорог нету вообще,люди убиваются в ямах на 20 кмч (вспомните министра инфраструктуры на Закарпатье),а этим дебилам абы гайки людям закручивать.Может сначала стоило дороги сделать,а потом эту клоунаду за наши деньги устраивать?
показать весь комментарий
11.06.2020 21:33 Ответить
В Украине такие дороги, что камеры не нужны, больше 20 км/ч не разгонишься
показать весь комментарий
12.06.2020 02:56 Ответить
 
 