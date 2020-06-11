С 12 июня увеличится количество дорог, где скоростной режим будет контролироваться приборами TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА
С 12 июня увеличится количество участков дорог, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Патрульной полиции.
Появятся 24 новых участка контроля, также будет увеличено количество приборов на 7 участках, где они уже размещены.
Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут проводиться на 209 участках.
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+5 Dnipro 75ed19bb
показать весь комментарий11.06.2020 20:47
+4 Dnipro 75ed19bb
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+4 radeon
показать весь комментарий11.06.2020 21:33
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Хотя уже сам поглядываю на стрелку спидометра, чтобы за 70км/час не вылазила...
На халяву не будет, хай родственники раскошелятся