Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий
Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсиии людям из временно оккупированных территорий.
Об этом 11 июня на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Какова позиция облгосадминистрации? Это пока не открывать пункты пропуска въезда-выезда. Но обеспечить, и разработанный определенный механизм получения пенсий пенсионерами, которые будут направляться из временно оккупированной территории", - сказал глава области.
Он отметил, что предложение получения пенсионерами пенсии не предполагает открытие КПВВ.
"Именно для того, чтобы снять это напряжение, люди имеют возможность просто прийти на подконтрольную территорию, то есть выйти с "нуля" на территорию КПВВ и получить пенсию, но без допуска дальше на территорию подконтрольную. Получили пенсию - и вернулись назад, потому что это основная их цель на этом этапе, чтобы не двигаться дальше", - пояснил Кириленко.
Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, поэтому, конечно, будет много недовольных.
"Это поэтапно будет давать возможность получить пенсионерами денежные средства, которые им на карточные счета поступали в течение трех месяцев. Но это предполагает получение, но не переход на подконтрольную территорию", - сказал Кириленко.
Пожалуйста, подождите...
не ближе чем в Луцке, Львове или Ужгороде...
Теперь без подтверждения живой пенс или нет сепарня начнет вьігребать из почти пустой казньі Украиньі миллиардьі.
на свободу с чистой совестью на свободус развязанными руками уйдём в Европу.
На жаль, його міжвушного майонезу не вистачає навіть на це...
По Вашему мнению, на вскидку, +/- десяток. Сколько эта тётка убила героев в Южном котле? Её ещё в ДАПе, Изварино и Дебальцево видели.
Она всю жизнь платила налоги и дура думала что её армия её защитит. Вот это настоящий " ёпаный бред!"
Я подскажу.
Эта тётка подала паспорт для пограничного контроля на КПВВ. Т.е она имеет пропуск на временно оккупированную территорию выданный СБУ Украины. Служба безопасности не имеет к ней претензий, так же как к Ахметову, Ефремову, Королевской и Штепе. Если Вы имеете данные или свидетель совершенных ей преступлений сообщите в "Миротворец"
Не знаешь как действовать? Действуй по уставу.
Мы будем по Конституции Украины статья 46 и "Закону Украины "О пенсионном обеспечении"
Сова мышам для безопасности посоветовала коту колокольчик на шею повесить. А как? Ха,ха, это уже тактика. Сова стратег.
Как? Каким способом с жителей ОРДЛО высчитывать 20% ПДВ?.
Добавлю, у них ещё и оружие до 12 мм разрешено.
Може, ще візмем на баланс пенсів Сибиру і Далекого Сходу?
А Україну залишим ватним виродками?
Фінансує не тільки держава Ізраїль, а також світовий канал. Зрозуміло.
Сарказм.
Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, Источник: https://censor.net/n3201518
заодно потырить, куда ж без этого), но не с нашими "талантами" у руля
Как и дыровцы, зебилы 21.04.2019 добровольно отказались от всего, что у них было до 2019 года.