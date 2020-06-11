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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
8 418 98
пенсия (2143) Кириленко Павел (636)

Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий

Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий

Донецкая областная госадминистрация выступает против открытия КПВВ, но за предоставление возможности получить украинские пенсиии людям из временно оккупированных территорий.

Об этом 11 июня на пресс-брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Какова позиция облгосадминистрации? Это пока не открывать пункты пропуска въезда-выезда. Но обеспечить, и разработанный определенный механизм получения пенсий пенсионерами, которые будут направляться из временно оккупированной территории", - сказал глава области.

Он отметил, что предложение получения пенсионерами пенсии не предполагает открытие КПВВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсии жителям оккупированных территорий начислены, они смогут получить их после карантина, - начальник облуправления ПФУ Рад

"Именно для того, чтобы снять это напряжение, люди имеют возможность просто прийти на подконтрольную территорию, то есть выйти с "нуля" на территорию КПВВ и получить пенсию, но без допуска дальше на территорию подконтрольную. Получили пенсию - и вернулись назад, потому что это основная их цель на этом этапе, чтобы не двигаться дальше", - пояснил Кириленко.

Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, поэтому, конечно, будет много недовольных.

"Это поэтапно будет давать возможность получить пенсионерами денежные средства, которые им на карточные счета поступали в течение трех месяцев. Но это предполагает получение, но не переход на подконтрольную территорию", - сказал Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Донецкой ОГА Кириленко об открытии КПВВ: "Можем получить вторую волну пандемии уже сейчас"

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Топ комментарии
+43
Может еще эти банкоматы заправлять рублями? Что вообще все было распрекрасно.
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11.06.2020 21:22
+29
О! Сбьівается мечта пуйла+сивохи.
Теперь без подтверждения живой пенс или нет сепарня начнет вьігребать из почти пустой казньі Украиньі миллиардьі.
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11.06.2020 21:25
+23
А кто-то может объяснить почему этот кусок г@вна трындит про пенсии малоросам, если кормить оккупированные территории по международному праву - дело оккупанта?
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11.06.2020 21:57
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Правила форума Совет форумчан
Может еще эти банкоматы заправлять рублями? Что вообще все было распрекрасно.
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11.06.2020 21:22 Ответить
И поставить со стороны орков
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11.06.2020 21:30 Ответить
И заправляет пусть Сбербанк расеи
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11.06.2020 21:34 Ответить
та пох.. орки всерввно на металолом сдадут
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11.06.2020 21:37 Ответить
а вам что, не нравится мысль направлять свои налоги с зарплаты на пенсии даунецким и лоханским изгоям?
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11.06.2020 22:03 Ответить
Для сепарни банкоматы должны стоять
не ближе чем в Луцке, Львове или Ужгороде...
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11.06.2020 21:49 Ответить
А кто-то может объяснить почему этот кусок г@вна трындит про пенсии малоросам, если кормить оккупированные территории по международному праву - дело оккупанта?
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11.06.2020 21:57 Ответить
"ихтамнет" вот в чём вопрос.а с ******,особо спорить,никто не хочет
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11.06.2020 22:00 Ответить
если б "ихтамнебыло", не ввели бы санкции
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11.06.2020 22:02 Ответить
За дамбас санкции? хм
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11.06.2020 22:37 Ответить
И там сп..ят.
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11.06.2020 21:58 Ответить
.. и пункт раздачи русских паспортов сразу с другой стороны, чтоб совсем удобно было
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11.06.2020 23:19 Ответить
как по мне, лучше чем-то токсичным
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11.06.2020 21:35 Ответить
Ничего личного, между нами, зверьками, Много вас таких умных. Последними стоят Паша (Глава Донецкой ОГА Кириленко) и Вы. По всей дыре идёт обналичка украинских карт рублями. Услуга стоит 10%.
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11.06.2020 21:45 Ответить
Вы предлагаете заправлять эти банкоматы баксами?
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11.06.2020 21:47 Ответить
Таких банкоматов и в Украине мало. А ващё зачислять можно хоть в ракушках Науру. Если они конвертируются в обменке ЛДНР Вам выдадут в рублях. В обменку привезена машинка как в супермаркетах они списывают деньги на украинский счёт, а выдают рублями.
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11.06.2020 21:59 Ответить
"и в Украине"?
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11.06.2020 22:05 Ответить
Может в Киеве есть. В наши ****** близко нет.
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11.06.2020 22:38 Ответить
только разве что нарисованеые Попандопало ! А вместо чеков - визитки Яроша ! Вата их так любит
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11.06.2020 22:16 Ответить
Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8709
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11.06.2020 21:22 Ответить
А что разве Пушилин с Пасечником не выплачивают, и как вообще можно брать деньги у фошиздов?
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11.06.2020 21:23 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html Богдан - Зеленскому: «Вы превратили власть в посмешище» Июнь 11, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8304 Экс-глава ОА Богдан обвинил президента Зеленского в том, что он променял мечты о «стране счастливых людей, где нет коррупции» на «теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей».https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2.html#more-105648 Читать далее
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11.06.2020 21:24 Ответить
На фіга встановлювати банкомати? Якого чорта взагалі платити тим, хто там проживає? Хто хоче, той переїхав від терористів, от тим треба. Що не має куди гроші витратити?
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11.06.2020 21:25 Ответить
О! Сбьівается мечта пуйла+сивохи.
Теперь без подтверждения живой пенс или нет сепарня начнет вьігребать из почти пустой казньі Украиньі миллиардьі.
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11.06.2020 21:25 Ответить
Согласно принятого закона, она и так без подтверждения будет выгребать до ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ КАРАНТИНА. Это когда пройдёт 2,3 и 4 волна. И + месяц на раскачку.
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11.06.2020 21:48 Ответить
лавочку с навесом возле моста однажды поставили.
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11.06.2020 21:26 Ответить
Так і банкомати сп*здять
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11.06.2020 21:31 Ответить
Навпаки - охорону виставлять - щоб на постійній основі гроші на дурняк отримувати...
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11.06.2020 21:38 Ответить
а могут вокруг банкомата ограду поставить с воротами и за вход деньги брать. слесарей - интеллигентов со средним образованием, если такие найдутся, расстреливать будут на месте))
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11.06.2020 22:12 Ответить
На прямо по домам развозить. А шо??
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11.06.2020 21:29 Ответить
Як борги віддавати МВФ, то з нас деруть, а не ЛДНР, але іще їм пенсії плати. Казкові ідіоти
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11.06.2020 21:30 Ответить
Конечно! Давайте возьмом еще больше кредитов, чтобы платить пенсии звавшим пуйла пенсам.
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11.06.2020 21:30 Ответить
Эти пенсы уже задрали. Давайте от них откажемся. Всех с пропиской в ОРДЛО лишим гражданства (малехо подправим конституцию) и на свободу с чистой совестью на свободу с развязанными руками уйдём в Европу.
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11.06.2020 21:53 Ответить
Щоб таке зробити то Парасюка на трон президента
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11.06.2020 22:12 Ответить
Завтра мы от больного брата откажемся. Нах он нужен? Возись с ним. Но - шифоньер наш. Земля то в Донбассе - наша.
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11.06.2020 23:19 Ответить
Я полагаю все неудачную шутку от подё...ки отличают.
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11.06.2020 22:43 Ответить
Ті привізіть їм бабла самоскидом та вигрузіть посеред КПВВ це те саме, що банкомат поставити - гроші викинуті у прірву.
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11.06.2020 21:32 Ответить
Другий крок- банкомати на території ОРДЛО, а третій- платити пенсії російськими рублями.
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11.06.2020 21:34 Ответить
А ху-ху не хо-хо.... ?
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11.06.2020 21:36 Ответить
не...не банкоматы на выдачу, а терминалы на приём - пусть за коммуналку оплачивают...))))
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11.06.2020 21:39 Ответить
Это и так делается. Квартиру в дыре продать очень сложно и за копейки. Все переселенцы которые выехали на свободную Украину спонсируют террористов и оплачивают комуналку закрытых квартир. Разбомбленных там еденицы. А Вы что не знали?
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11.06.2020 22:05 Ответить
Расєйські окупанти та їх донабвійські у лугандонські посіпаки несуть повну відповідальність за окуповані території, отже нехай і платять пенсії.
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11.06.2020 21:39 Ответить
США ещё Пеце говорили прекратить платить пенсии ОРДЛО.
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11.06.2020 22:12 Ответить
Виплачувати пенсії жителям окупованих територій повинен окупант. Як говорять цигани: - Хто вкрав коня, той його і годує.
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11.06.2020 21:43 Ответить
А може зразу на пунктах пропуску ставити ящики зі зброєю та набоями? А з транспортних літаків скидати броньовану техніку, завозити пальне, подарувати бойові літаки та виділити їм якийсь аеродром і пальне для тренувальних польотів? О! Ще й боєкомплекти для учбових стрільб! А чо? Нормальок!
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11.06.2020 21:43 Ответить
Не подсказывай Зеле, что надо делать. Он так и делает.
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11.06.2020 22:14 Ответить
Як би ж то він робив все, що я навигадував! Він би вже або раків годував, або здобрював Маріїнський парк, або розважав би сусіда Вітю з Ростова...
На жаль, його міжвушного майонезу не вистачає навіть на це...
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11.06.2020 22:24 Ответить
Таких вумників треба пи*дити.
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11.06.2020 21:45 Ответить
Ах***ть как мы рады за сепаров. Как раз кредит МВФ пойдет окупантам. А на нас налоги навешали. Только не пойму почему с украинцев высчитывают 20% ПДВ а с жителей ОРДЛО нет? Ну и смысл им возвращаться в Украину при том что у них и тарифы остались на уровне 2013 года и растаможка авто у них намного дешевле чем у нас и бензин с кацапстана дешевле возят? Украинская власть сама отталкивает ОРДЛО от Украины
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11.06.2020 21:45 Ответить
Не зря же ***** говорил, что именно Украина финансирует войну.
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11.06.2020 21:47 Ответить
Мудрый нарид своих героев убитых *************** сепарами похоронил,а теперь убийцам будет деньги в дыру платить.Это ёпаный бред!
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11.06.2020 21:55 Ответить
Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 390
По Вашему мнению, на вскидку, +/- десяток. Сколько эта тётка убила героев в Южном котле? Её ещё в ДАПе, Изварино и Дебальцево видели.

Она всю жизнь платила налоги и дура думала что её армия её защитит. Вот это настоящий " ёпаный бред!"
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11.06.2020 22:23 Ответить
Это та,что под танки украинской армии ложилась и не пускала сынка попочленца словить,который с флагом ********* захватывал гос.учреждения и громил банкоматы и супермаркеты?Или эта наводчица,которая сообщала бойцам гиркина куда стрелять?А может снайперша?Со спины как-то не разглядеть.
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12.06.2020 00:52 Ответить
Со спины как-то не разглядеть.
Я подскажу.
Эта тётка подала паспорт для пограничного контроля на КПВВ. Т.е она имеет пропуск на временно оккупированную территорию выданный СБУ Украины. Служба безопасности не имеет к ней претензий, так же как к Ахметову, Ефремову, Королевской и Штепе. Если Вы имеете данные или свидетель совершенных ей преступлений сообщите в "Миротворец"
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12.06.2020 01:20 Ответить
Будет экономику дырляндии украинскими деньгами поддерживать?Там процветающие молодые республики,зачем там украинские гривны,на них национальная символика,за такое убить могут.Или в рубли ей конвертировать,как удобно?
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12.06.2020 00:58 Ответить
Нет. Не будем.
Не знаешь как действовать? Действуй по уставу.
Мы будем по Конституции Украины статья 46 и "Закону Украины "О пенсионном обеспечении"
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12.06.2020 01:39 Ответить
Примите 100 плюсов. Умнейшая и своевременная мысль. Полностью Вас поддерживаю.
Сова мышам для безопасности посоветовала коту колокольчик на шею повесить. А как? Ха,ха, это уже тактика. Сова стратег.
Как? Каким способом с жителей ОРДЛО высчитывать 20% ПДВ?.
Добавлю, у них ещё и оружие до 12 мм разрешено.
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11.06.2020 22:13 Ответить
так у них были банкоматы,когда они Украиной были,но им не надо их было,гни их поломали,паспорта сожгли,что снова надо?А украинцам это надо,у людей,которые не предавали страну спросили?
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11.06.2020 21:46 Ответить
Хай хозяїн мережи АТБ роздає продпайки убогим, він же слуга зеленого народу в Раді.
Може, ще візмем на баланс пенсів Сибиру і Далекого Сходу?
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11.06.2020 21:51 Ответить
Ну, пенсіонерів Ізраїлю взяли ж.
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11.06.2020 21:57 Ответить
аЗлупу нхй. В Ізюм банкомати перенести
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11.06.2020 21:55 Ответить
Так вони ж не кричали "Натаняху введі...поглубже
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11.06.2020 21:58 Ответить
Да но пенсии им же платят не 1600 грн...а полноценную израильскую...а это минимум 20000грн...
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11.06.2020 22:05 Ответить
Айда все в Палестину!
А Україну залишим ватним виродками?
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11.06.2020 22:09 Ответить
Это шо??? у городі бузина, ав Києві дядько...?
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11.06.2020 22:31 Ответить
Їм платять за те що вони євреї, іудеї...
Фінансує не тільки держава Ізраїль, а також світовий канал. Зрозуміло.
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11.06.2020 22:37 Ответить
А ты думаешь даунбаситы получают меньше пенсии? Там в основном шахтеры получавшие зарплаты при Украине по $1200-$1700 в месяц, и пенсии у них в среднем выше 10000грн. Или думаешь они за 1600грн так визжат чтобы им пенсию Украина выплачивала?
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11.06.2020 22:21 Ответить
так у них наверное еще и стаж льготный...наверное 45-50 лет с учетом вредности...И самое смешное, что шахты у "кормильцев" нерентабельны....
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11.06.2020 22:34 Ответить
Ну а как же. Мусора, СБУшники которые перешли в 2014 году на сторону росийских окупантов сейчас уже на пенсии в свои 45 по льготному стажу. Получают нашу пенсию и убивают наших людей которые платят налоги для своих же убийц. Вот такой вот пздц. Поетому ненависть даже больше к *нашей* власти которая за наш же счет финансирует убийц. И территорию нужно начинать освобождать именно с Киева.
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11.06.2020 23:20 Ответить
кстати от потроха освободились- тот после встречи с путлером в 15г. стал выплачивать пенсии в лугандон, а их оформление( соц. выплат) стало настолько формальным, что не нужно ездить на "контролируемую территорию"...
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12.06.2020 08:52 Ответить
Украине пора прекращать платить пенсии гражданам России в дырляндии.
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11.06.2020 22:06 Ответить
Надо наставить еще и на границе с Крымом и раздавать деньги без карточек .
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11.06.2020 22:06 Ответить
Хай Путч дасть Землі лантух з грошима, а той сяде на розмежуванні і роздає
Сарказм.
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11.06.2020 22:12 Ответить
Нет,но возмутило просто ********! Давайте бл. их боевиков на довольствие поставим,квартиры им будем выдавать.Что происходит в этой сумасшедшей стране???
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11.06.2020 22:10 Ответить
73% дебілів проголосували за зЕлоха, а тепер пожинають плоди своєї розумової відсталості
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11.06.2020 22:18 Ответить
Многие боевики до сих пор числятся рабочими на Ахметовских предприятиях. И после будут еще и пенсии получать и льготы а некоторые и инвалидность оформят как несчастный случай на заводе. Иначе думаешь почему боевики не трогают Ахметовские шахты и недвижимость на окупированной территории, а Ахметов им взамен ешелонами *гуманитарные* грузы завозит
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11.06.2020 22:24 Ответить
А не пошли бы Лугандонцы На Уй)( Эрефия их оккупировала , пусть их и содержит
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11.06.2020 22:11 Ответить
Угу, на окупованих територіях встановити гривневі(або ще краще-баксові) банкомати, запустити воду у Крим,віддати ...уйлу харківщину, херсонщину,миколаївщину,одещщину,а мадьярам Закарпаття,кредити МВФ також ...уйлу-і вже Україна стане зовсім незалежною,вільною,толерантною для оточуючих її усіляких "ласих на чужі ковбаси" сусідів, дуже файною державою,але яка,на той час уже буде знаходитись на цвинтарі всесвітньої історії.
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11.06.2020 22:13 Ответить
Тих банкоматів, що стояли в ОРДЛО до 2014 року вистачало? Принаймні проффесору не жалілись. От через них і виплачувати, причому з тих податків, що сплатило ОРДЛО. Даунбасянам напевно руки покоцюбить брати гроші від бендеровцев, чи ні?
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11.06.2020 22:13 Ответить
Цирк та і годі. Зеленим гроші нема куди дівати. Шкода, що Захарченко не дожив, не зміг отримати свою пенсію.
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11.06.2020 22:15 Ответить
Буде як з лавочками)))
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11.06.2020 22:15 Ответить
https://censor.net/user/35164 Та ні чекайте чекайте , яки 20000грв Израиль платит пособие , социального страхования Битуах леуми , приехавшим из України , а украинскую пенсию они могут получать по желанию , но ее будут вычитать из пособия . Так что , то на то и выходит . И главное в Израиль они сами переехали , а в Лугандон приехала Эрефия по ихней просьбе ( любителей уского мира )
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11.06.2020 22:24 Ответить
А тогда в чем смысл, если ее из пособия будут вычитать?...
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11.06.2020 22:37 Ответить
Бред, они свои пенсии потеряли в 2014 году создав Лугандон ,вот пусть Лугандон им пенсии и платит
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11.06.2020 22:35 Ответить
Отдайте этих пенсов на баланс Дыры. Я не понимаю зачем весь этот цирк.
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11.06.2020 22:47 Ответить
Всё что нужно знать о Паше Кириленко - тоже видном экономисте.

Он предположил, что это будет сложно, потому что для этого нужно много банкоматов, много наличности. Это также будет 2-3 часа в день и несколько раз в неделю, не больше, Источник: https://censor.net/n3201518
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11.06.2020 22:48 Ответить
Неплохая идея, а заряжать в эти банкоматы купюры с портретами Зеленского, Каломойского, Ахметова и т д
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11.06.2020 23:07 Ответить
Гривня у них не ходит, так что они не инвестируют у нашу економику, не платят налогов, т.е. вытягивают со страны валюту в чистом виде, а отдавать долги МВФу нашим детем, да еще плюс проценты. Есть варианты разные, но нашим они не интересны, например, все уплаченные пенсии "туда" автоматически записывать в ущерб от агрессора, или пенсии платить только с донорских международных фондов, есть там деньги-платим, нет-не платим, или поставить условие МВФ о списании долгов, короче, на этой теме можно было еще и профит поиметь(заодно потырить, куда ж без этого), но не с нашими "талантами" у руля
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11.06.2020 23:38 Ответить
Глава Донецкой ОГА Кириленко предложил устанавливать на территории КПВВ банкоматы, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 153 ОТО І ВСЯ ПЕНСІЯ.
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11.06.2020 23:45 Ответить
ага… добрые… одним воду, другим банкоматы, ещё аптеки с боярышником и фунфуриками вдоль всей границы с РФ откройте. Мы ж фошизды! а немцы так они сразу булочные расставили по периметру блокадного Ленинграда, ага?
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11.06.2020 23:46 Ответить
Точно. И каждый день менять на новый. Прям вот вместе с инкассацией привозить новый банкомант вместо раскуроченного.
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12.06.2020 00:46 Ответить
Вы еще скажите, что нужно платить пенсии тем, кто за ЗЕ голосовал.
Как и дыровцы, зебилы 21.04.2019 добровольно отказались от всего, что у них было до 2019 года.
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12.06.2020 00:49 Ответить
Выдавать венесуэльскими боливарами 1 к 1!
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12.06.2020 00:49 Ответить
Раніше вони витрачали наші гроші на нашій території. А тепер хочуть, щоб наша готівка у величезній кількості виводилась. А що ж буде з гривнею? Цей умнік про це подумав?
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12.06.2020 06:36 Ответить
ну да, по логике этого козла - можно поставить банкоматы прям в донецке, шоб не ездить...
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12.06.2020 08:02 Ответить
Ну если такие сложности с установкой банкоматов, то не попытаются ли перенести КПВВ под Харьков и Днепр с установкой душевых кабинок и раздачей пиццы?
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12.06.2020 07:15 Ответить
Такая трогательная забота о кормильцах...
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12.06.2020 08:17 Ответить
да ладно, сразу грузовиками по месту жительства в лугандонии развозить, чё там...
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12.06.2020 09:15 Ответить
 
 