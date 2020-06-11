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Новости Коронавирус и карантин
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жара (390) карантин (16728) COVID-19 (18606) Микичак Ирина (56) коронавирус (17040)

Жара на коронавирус не влияет, ничего не закончилось, - замминистра здравоохранения Микичак

Жара на коронавирус не влияет, ничего не закончилось, - замминистра здравоохранения Микичак

Пока нельзя говорить о сезонности коронавируса или о том, что его может убить жара. Защитить себя можно только при помощи использования перчаток и масок, мытья рук и отказа от массовых мероприятий.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле, говорить о том, что изменение погоды или сезонность влияют на коронавирус, очень сложно. Ибо сам коронавирус очень необычный, не очень изучен, мало прогнозируемый. Поэтому, скорее всего, рост числа заболевших не может коррелировать с сезонностью", - пояснила Микичак.

По ее словам, сейчас в Минздраве рассматривают несколько причин резкого роста числа инфицированных. Прежде всего, речь идет о несоблюдении украинцами правил карантина, который действует по сей день.

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"Мы рассматриваем ряд причин, почему сегодня подъем заболеваемости во многих областях Украины. Итак, это прежде всего то, что мы стали небрежно относиться к тем простым правилам, которые рекомендуют эпидемиологи, Всемирная организация здравоохранения. Мы решили, что карантин закончился. На самом деле, ничего не закончилось. Карантин не может быть вечным, но мы должны придерживаться простых, элементарных правил. Мы должны где-то потерять немного в комфорте, где-то не пойти праздновать, не пойти в ресторан, не посетить массовые мероприятия. Но надеть перчатки, маски, помыть лишний раз руки", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения.

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Напомним, в Украине по состоянию на 11 июня зафиксировано 29 070 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии умерли 854 человека. За последние сутки зафиксировали 689 новых случаев.

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Топ комментарии
+8
як не впливає? при +80 він гине
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11.06.2020 21:26
+6
Как это не закончилось?
А бабуин в кафе хмельницкого снял маску и сказал что вирус побежден
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11.06.2020 21:24
+6
Ждем новой рекомендации - очки менять через час, а то в эпицентре это не очень ходовой товар.
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11.06.2020 21:43
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Как это не закончилось?
А бабуин в кафе хмельницкого снял маску и сказал что вирус побежден
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11.06.2020 21:24 Ответить
як не впливає? при +80 він гине
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11.06.2020 21:26 Ответить
то есть почти в кипятке?
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11.06.2020 21:27 Ответить
ага
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11.06.2020 21:28 Ответить
Точно, все в сауну!
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11.06.2020 21:40 Ответить
Есть одна маленькая, но довольно-таки большая проблема: "организм может не выдержать и сдохнуть"(с)
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11.06.2020 22:48 Ответить
при +80 через 15 минут...
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11.06.2020 22:48 Ответить
к сожалению...
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11.06.2020 21:28 Ответить
Мы должны где-то потерять немного в комфорте, где-то не пойти праздновать, не пойти в ресторан, ..

А ишак со своей челядью в Хмельницком попёр в кафе и теперь вспышка..
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11.06.2020 21:29 Ответить
То не вирус, то карма!
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11.06.2020 21:31 Ответить
Зараз тільки кажуть за рукавички і маски.Але на самому початку ВОЗ за окуляри казала.
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11.06.2020 21:30 Ответить
я уже сегодня поднимал эту тему... разгадка простая: на очках много не "заработаешь", а намордники уже рекомендуют менять через полчаса.
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11.06.2020 21:32 Ответить
Ждем новой рекомендации - очки менять через час, а то в эпицентре это не очень ходовой товар.
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11.06.2020 21:43 Ответить
Эль Мюридка писала что маски надо еще и правильно утилизировать, иначе толку будет либо мало, либо вообще вред. и ведь правда - просто концентрация вируса.
интересно - почему хироманты еще не предлагают гадание "вирусное" - типо погибнет клиент от вируса, или же умрет)
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11.06.2020 21:45 Ответить
С чего ты взял, может уже и предлагают. Главари особей ромской (может и не только ) национальности возможно уже распределяют зоны влияния
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11.06.2020 22:05 Ответить
Я только за, но шоб определить - есть ли в этом что-то. вполне возможно что есть

логично шо если есть, то напр в каком-то городде шо пострадал от вируса, "линии на руках" должны показывать хоть 10 лет назад шо много жителей усопнет за 10-11 лет.
интересно же, но чет не слышно за такие исследования - напр проверить 1000 жителей страны(как соцопрос получится) и понять не будет ли в ней потрясений(если линии не покажут депопуляцию ч-з х лет, например)
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11.06.2020 22:15 Ответить
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11.06.2020 22:16 Ответить
Уже вовсю валяются на газонах, штук 5 насчитал пока шёл с работы.
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11.06.2020 22:50 Ответить
именно вечного продолжения этого дурантинного скотства вы, гниды, и хотите...
вам, мразям, так комфортно.
и не надо рассказывать, что все эти мерзости в моих интересах. они исключительно в интересах ваших жирных жоп.
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11.06.2020 21:31 Ответить
похоже, что действительно, все переболеем, если так пойдет далее, тогда не маски надо носить, а укреплять иммунитет
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11.06.2020 21:32 Ответить
обнадёжу: с вероятностью 80% он (иммунитет) у тебя уже есть.
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11.06.2020 21:33 Ответить
спасибо, надежда - это наш компас земной
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11.06.2020 21:35 Ответить
Чего уж там экономить на пожеланиях? С вероятностью 80% у тебя есть возможность сильно разбогатеть!
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11.06.2020 21:55 Ответить
это не пожелание. это факт. просто коронаманьякам невыгодно его вспоминать лишний раз.
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11.06.2020 21:59 Ответить
А удача - награда за смелость (с)
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11.06.2020 22:06 Ответить
не пиши загадками.
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11.06.2020 21:58 Ответить
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11.06.2020 21:32 Ответить
Микитчатчка-молодедчка,плаксачка...
P.S.
Вдулбы,еслиб другая видна без масок...
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11.06.2020 21:32 Ответить
На коронавирус может повлиять только сохранение четырехкратных зарплат врачам даже в случае полной отмены карантина. Пока такая зарплата существует лишь при карантине, карантин будет вечным.
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11.06.2020 21:33 Ответить
Короче, зебуины мягко уговаривают, что карантин - это навсегда. Это маланский вариант особого положения в стране.
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11.06.2020 21:35 Ответить
и где ты это "особого положения в стране" разглядел - ограничения есть не спорю - ну да кому я говорю тупому порохоботу которого хлебом не корми дай только по зе,зе,зе ,зекать
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11.06.2020 21:57 Ответить
Валера, а ты обратил внимание, что кроме тебя, скудоумного, всем понятно о чём речь?
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11.06.2020 22:00 Ответить
а безденежье?
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11.06.2020 21:40 Ответить
Карантин-не догма,апилять руководство к отмыву бабла везде и уже..с................я н... поскорей
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11.06.2020 21:44 Ответить
Карантин-не догма,апилять руководство к отмыву бабла везде и уже..с................я н... поскорей
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11.06.2020 21:47 Ответить
пнх
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11.06.2020 21:47 Ответить
Я думаю что не только на троещине водителей и охранников начнут отправлять в нокаут за требование одеть маску...
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11.06.2020 21:49 Ответить
быдло не поумнеет никогда. Только палка по заднице!
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11.06.2020 21:53 Ответить
64 млрд.грв ещё не растащили?
1600 человек умирает в Украине от различных заболеваний, из них в среднем только хот туберкулёза 11 человек. Если посмотреть всю таблицу умерших по заболеваниям, то становится всё сразу ясно, что нам втюхивают.
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11.06.2020 21:54 Ответить
Вы суслика видите? Нет? А он есть.....
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11.06.2020 21:58 Ответить
Ох уж эти суслики....
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11.06.2020 22:10 Ответить
При поступлении в Институт травмотологии требуют сдать анализ на ковид.Разумеется стоит около 2000 грн., хотя типо министр Степанов заявлял, что тесты при плановой госпитализации бесплатны. Добиться бесплатных тестов невозможно. Пусть они все горят в аду, вместе с министром
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11.06.2020 22:42 Ответить
Покуда есть на свете дураки = секта свидетилей короновируса будет продолжаться лохотрон...
=========
Короче Одесса трамвай...едет молодая баба с ребенком примерно лет 6-7...оба в масках и противочумных очках...на меня смотрят дико...вдруг мамаша..."мужчина так и будем стоять без маски?!" ..я естесвенно "Кхе-кхе кхе..поднимая вверх палец..коронавирус пчхи))))"
Короче она снося полтрамвая вылетает к двери...а там тоже без масок...истереческий вопль "остановите откройте дверь..здесь люди без масок"...на остановке вылетели пулей
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11.06.2020 22:58 Ответить
Все тільки починається. ©
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11.06.2020 23:09 Ответить
Почему в самых бедных странах Африки, где в нищете проживают сотни миллионов человек, статистика КВ на несколько порядков ниже, чем в «цивилизованных» странах, граждане которых ежегодно получают прививки? Великий и ужасный вирус не ходит к беднякам? Он слишком заносчивый и высокомерный или в Африке просто нечего красть у людей под предлогом пандемии?
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12.06.2020 00:43 Ответить
Жара не влияет. В основном чем багаче страна тем больше кипиша. Совпадения? 🤣😆
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12.06.2020 00:44 Ответить
Якраз жара вліяєт. При температурі вище 20 цей вірус здохне за 5 хвилин. Про розповідають притомні вірусологи, та ж сама Надія Жолобак.
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12.06.2020 04:28 Ответить
Ультрафиолет оказывает оказывает разрушительное воздействие на вирус. Если это действительно вирус дурочка бл втирает дичь полную
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12.06.2020 05:17 Ответить
 
 