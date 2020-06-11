Жара на коронавирус не влияет, ничего не закончилось, - замминистра здравоохранения Микичак

Пока нельзя говорить о сезонности коронавируса или о том, что его может убить жара. Защитить себя можно только при помощи использования перчаток и масок, мытья рук и отказа от массовых мероприятий.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле, говорить о том, что изменение погоды или сезонность влияют на коронавирус, очень сложно. Ибо сам коронавирус очень необычный, не очень изучен, мало прогнозируемый. Поэтому, скорее всего, рост числа заболевших не может коррелировать с сезонностью", - пояснила Микичак.

По ее словам, сейчас в Минздраве рассматривают несколько причин резкого роста числа инфицированных. Прежде всего, речь идет о несоблюдении украинцами правил карантина, который действует по сей день.

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"Мы рассматриваем ряд причин, почему сегодня подъем заболеваемости во многих областях Украины. Итак, это прежде всего то, что мы стали небрежно относиться к тем простым правилам, которые рекомендуют эпидемиологи, Всемирная организация здравоохранения. Мы решили, что карантин закончился. На самом деле, ничего не закончилось. Карантин не может быть вечным, но мы должны придерживаться простых, элементарных правил. Мы должны где-то потерять немного в комфорте, где-то не пойти праздновать, не пойти в ресторан, не посетить массовые мероприятия. Но надеть перчатки, маски, помыть лишний раз руки", - подчеркнула заместитель министра здравоохранения.

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Напомним, в Украине по состоянию на 11 июня зафиксировано 29 070 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии умерли 854 человека. За последние сутки зафиксировали 689 новых случаев.