Из-за разворовывания российского финансирования в "корпусах ЛДНР" некомплект желающих воевать, - СМИ
Воровством в так называемом "министерстве обороны ДНР" плотно заинтересовались российские военные и правоохранительные органы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DonPress.
"1 и 2 АК ЛДНР" структурно входят в Южный военный округ РФ и из него получают финансирование, материально-техническое обеспечение.
"А в т.н. "минобороны ДНР" служат настолько "талантливые" ребята, что их тотальное воровство не заметить уже просто невозможно. Как результат, высшее российское военное командование пришло к неутешительному выводу: если процесс не остановить, то армия боевиков может совсем развалиться. Как результат: оживилась работа созданной еще 23 августа 2019 года согласно распоряжению т.н. "главы ДНР" № 251 "ликвидационной комиссии по ликвидации министерства обороны ДНР", причем сам документ — секретный, поэтому на официальном сайте т.н. "главы республики" его по понятным причинам не встретишь", - сообщает Телеграмм-канал "Донбасский кейс".
Ресурс со ссылкой на источники отмечает, что комиссия получила материалы относительно имущества переданного т. н "МО ДНР администрацией г. Донецка", часть, данных по его финансовой деятельности, а также долгов, которые НВФ накопили перед кредиторами и не забыли составить список всех транспортных средств на балансе т.н. "министерства":
"Комиссия также серьезно покопалась в архивах, получив "множество интереснейших документов", которые начиная с 2014 года были переданы в т.н. "государственный архив ДНР", говорят, что "накопали много чего интересного". Судя по всему, в 2019 году руководство т.н. "минобороны ДНР" — пронесло, дело ограничилось проверками миндоходов, пенсионного фонда и прочими органами типа социального страхования, по результатам которых Д. Пушилину доложили о стандартных в таких случаях "ликвидации отдельных нарушений, не виляющих на оборону республики"".
При этом из-за разворовывания финансов члены НВФ "1 и 2 АК ЛДНР", а в реальности Южного военного округа, устав от безденежья и неудовлетворительных социально-бытовых условий службы начали просто "разбегаться". На данный момент в воинских частях "республик" наблюдается настолько значительный некомплект кадров, что это привело к "перетасовке" оставшихся членов НВФ.
Ресурс уточнил: "Проблему пытались решить с помощью мобилизации во время недавней "полной боевой готовности", но и с этим не срослось, реально вернуть на службу не удалось практически никого. Сейчас "новая волна" попыток решения вопроса: т.н. "военкоматы республик" при помощи российских кураторов вновь пытаются пригласить на службу россиян, для "борьбы с бандеровцами", также, кстати, малоуспешно. В этом всем самое смешное, что рано или поздно придет время, когда точно так же "тихо и незаметно" начнет работу новая российская комиссия: по ликвидации самих "ЛДНР" так что пока пусть тренируются на т.н. "минобороны", наработанные методики в дальнейшем на пользу пойдут".
Пожалуйста, подождите...
...а потім вирішив повернутися на тисячу років назад і розповісти нам про це? Дякую.
(Жарт, звісно.)
а сивошка ж предупреждал-страдал... хорошо хоть банкоматы хотят на КПВВ ставить... а то совсем бы туго было асвабадителям... да и кармильцам.... туда же
Роcія готується будує новий військовий полігон Вороніже під кордоном України.
******** полігон загальною площею понад 50 кв. км. обладнується для підготовки російських військових частин на Західному театрі бойових дій. Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії.
У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні.
На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації Російської *********, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.
У вересні цього Росія має провести навчання "Кавказ-2020", загрозу від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/5/7225418/ представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму".
https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html