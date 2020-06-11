Из-за разворовывания российского финансирования в "корпусах ЛДНР" некомплект желающих воевать, - СМИ

Воровством в так называемом "министерстве обороны ДНР" плотно заинтересовались российские военные и правоохранительные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DonPress.

"1 и 2 АК ЛДНР" структурно входят в Южный военный округ РФ и из него получают финансирование, материально-техническое обеспечение.

"А в т.н. "минобороны ДНР" служат настолько "талантливые" ребята, что их тотальное воровство не заметить уже просто невозможно. Как результат, высшее российское военное командование пришло к неутешительному выводу: если процесс не остановить, то армия боевиков может совсем развалиться. Как результат: оживилась работа созданной еще 23 августа 2019 года согласно распоряжению т.н. "главы ДНР" № 251 "ликвидационной комиссии по ликвидации министерства обороны ДНР", причем сам документ — секретный, поэтому на официальном сайте т.н. "главы республики" его по понятным причинам не встретишь", - сообщает Телеграмм-канал "Донбасский кейс".

Ресурс со ссылкой на источники отмечает, что комиссия получила материалы относительно имущества переданного т. н "МО ДНР администрацией г. Донецка", часть, данных по его финансовой деятельности, а также долгов, которые НВФ накопили перед кредиторами и не забыли составить список всех транспортных средств на балансе т.н. "министерства":

"Комиссия также серьезно покопалась в архивах, получив "множество интереснейших документов", которые начиная с 2014 года были переданы в т.н. "государственный архив ДНР", говорят, что "накопали много чего интересного". Судя по всему, в 2019 году руководство т.н. "минобороны ДНР" — пронесло, дело ограничилось проверками миндоходов, пенсионного фонда и прочими органами типа социального страхования, по результатам которых Д. Пушилину доложили о стандартных в таких случаях "ликвидации отдельных нарушений, не виляющих на оборону республики"".

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При этом из-за разворовывания финансов члены НВФ "1 и 2 АК ЛДНР", а в реальности Южного военного округа, устав от безденежья и неудовлетворительных социально-бытовых условий службы начали просто "разбегаться". На данный момент в воинских частях "республик" наблюдается настолько значительный некомплект кадров, что это привело к "перетасовке" оставшихся членов НВФ.

Ресурс уточнил: "Проблему пытались решить с помощью мобилизации во время недавней "полной боевой готовности", но и с этим не срослось, реально вернуть на службу не удалось практически никого. Сейчас "новая волна" попыток решения вопроса: т.н. "военкоматы республик" при помощи российских кураторов вновь пытаются пригласить на службу россиян, для "борьбы с бандеровцами", также, кстати, малоуспешно. В этом всем самое смешное, что рано или поздно придет время, когда точно так же "тихо и незаметно" начнет работу новая российская комиссия: по ликвидации самих "ЛДНР" так что пока пусть тренируются на т.н. "минобороны", наработанные методики в дальнейшем на пользу пойдут".

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