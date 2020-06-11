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Из-за разворовывания российского финансирования в "корпусах ЛДНР" некомплект желающих воевать, - СМИ

Из-за разворовывания российского финансирования в

Воровством в так называемом "министерстве обороны ДНР" плотно заинтересовались российские военные и правоохранительные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DonPress.

"1 и 2 АК ЛДНР" структурно входят в Южный военный округ РФ и из него получают финансирование, материально-техническое обеспечение.

"А в т.н. "минобороны ДНР" служат настолько "талантливые" ребята, что их тотальное воровство не заметить уже просто невозможно. Как результат, высшее российское военное командование пришло к неутешительному выводу: если процесс не остановить, то армия боевиков может совсем развалиться. Как результат: оживилась работа созданной еще 23 августа 2019 года согласно распоряжению т.н. "главы ДНР" № 251 "ликвидационной комиссии по ликвидации министерства обороны ДНР", причем сам документ — секретный, поэтому на официальном сайте т.н. "главы республики" его по понятным причинам не встретишь", - сообщает Телеграмм-канал "Донбасский кейс".

Ресурс со ссылкой на источники отмечает, что комиссия получила материалы относительно имущества переданного т. н "МО ДНР администрацией г. Донецка", часть, данных по его финансовой деятельности, а также долгов, которые НВФ накопили перед кредиторами и не забыли составить список всех транспортных средств на балансе т.н. "министерства":

"Комиссия также серьезно покопалась в архивах, получив "множество интереснейших документов", которые начиная с 2014 года были переданы в т.н. "государственный архив ДНР", говорят, что "накопали много чего интересного". Судя по всему, в 2019 году руководство т.н. "минобороны ДНР" — пронесло, дело ограничилось проверками миндоходов, пенсионного фонда и прочими органами типа социального страхования, по результатам которых Д. Пушилину доложили о стандартных в таких случаях "ликвидации отдельных нарушений, не виляющих на оборону республики"".

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При этом из-за разворовывания финансов члены НВФ "1 и 2 АК ЛДНР", а в реальности Южного военного округа, устав от безденежья и неудовлетворительных социально-бытовых условий службы начали просто "разбегаться". На данный момент в воинских частях "республик" наблюдается настолько значительный некомплект кадров, что это привело к "перетасовке" оставшихся членов НВФ.

Ресурс уточнил: "Проблему пытались решить с помощью мобилизации во время недавней "полной боевой готовности", но и с этим не срослось, реально вернуть на службу не удалось практически никого. Сейчас "новая волна" попыток решения вопроса: т.н. "военкоматы республик" при помощи российских кураторов вновь пытаются пригласить на службу россиян, для "борьбы с бандеровцами", также, кстати, малоуспешно. В этом всем самое смешное, что рано или поздно придет время, когда точно так же "тихо и незаметно" начнет работу новая российская комиссия: по ликвидации самих "ЛДНР" так что пока пусть тренируются на т.н. "минобороны", наработанные методики в дальнейшем на пользу пойдут".

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Топ комментарии
+5
если нужно будет идти в наступление Рашка им подкинет мясо и сброда своего, граница не под контролем Украины...Так что новость туфта.

Роcія готується будує новий військовий полігон Вороніже під кордоном України.

******** полігон загальною площею понад 50 кв. км. обладнується для підготовки російських військових частин на Західному театрі бойових дій. Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії.
У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні. ​

На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації Російської *********, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.
У вересні цього Росія має провести навчання "Кавказ-2020", загрозу від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/5/7225418/ представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму".
https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html
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11.06.2020 23:12
+4
ну вооот!
а сивошка ж предупреждал-страдал... хорошо хоть банкоматы хотят на КПВВ ставить... а то совсем бы туго было асвабадителям... да и кармильцам.... туда же
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11.06.2020 21:43
+3
Це шанс для зємалоросів.
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11.06.2020 21:40
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Це шанс для зємалоросів.
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11.06.2020 21:40 Ответить
А вот у нас не разворовывают финансирование.Но армия тоже разваливается.Все мыши виноваты.
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11.06.2020 21:41 Ответить
Эту хЕромантию я слышу практически с 3014 года, однако наши пацаны продолжают гибнуть от рук пропутинской бл#доты
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11.06.2020 21:42 Ответить
в правильной армии солдаты не погибают. вот вообще...
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11.06.2020 21:55 Ответить
Эту хЕромантию я слышу практически с 3014 года...
...а потім вирішив повернутися на тисячу років назад і розповісти нам про це? Дякую.
(Жарт, звісно.)
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11.06.2020 22:14 Ответить
Посмотри, в котором часу ты, мудило, мне ответило и когда я исправился
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11.06.2020 22:42 Ответить
Чемний і виважений тон спілкування видає в тобі справжнього "єуропєйца". Криворізького.
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11.06.2020 22:56 Ответить
можно тоже банкоматы в "корпусах" поставить. с целью борьбы с воровством )
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11.06.2020 21:43 Ответить
С 2014
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11.06.2020 21:43 Ответить
ну вооот!
а сивошка ж предупреждал-страдал... хорошо хоть банкоматы хотят на КПВВ ставить... а то совсем бы туго было асвабадителям... да и кармильцам.... туда же
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11.06.2020 21:43 Ответить
Хай їдуть в Сімеїз вдовлетворяти расейских гей-турістов. Кожний індівідуй дири хай "самоокупається".
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11.06.2020 21:46 Ответить
Разворовывание финансирования? Точно наши люди!
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11.06.2020 21:47 Ответить
Давно известно:подобное рождает подобное...Удивляться нечему-что родилось от кацапа,от его грехов и подохнет!
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11.06.2020 21:48 Ответить
Аяяяяй,так давайте отдадим им деньги,что у МВФ выклянчили,как же они воевать с нами будут?
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11.06.2020 22:00 Ответить
Что значит отдадим ? Патроны продать,пару штук, так это можно.
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11.06.2020 22:51 Ответить
ЛДНР скоро развалится и ликвидируется или до 24 числа ХНР создадут? Кому верить?
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11.06.2020 22:19 Ответить
Я не понял,а что рюсский мир защищяют за деньги? Я думал за идею....
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11.06.2020 22:48 Ответить
Ах- вот почему *наша* власть так спешит банкоматы боевикам поставить. Ато глядишь разбегутся без денег и война просто на ровном месте закончится.
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11.06.2020 22:49 Ответить
Поки ми сидимо в окопах і слухаєм про "какая разніца" некомплект "абдрачєнцев" ні на що не впливає.
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11.06.2020 22:53 Ответить
если нужно будет идти в наступление Рашка им подкинет мясо и сброда своего, граница не под контролем Украины...Так что новость туфта.

Роcія готується будує новий військовий полігон Вороніже під кордоном України.

******** полігон загальною площею понад 50 кв. км. обладнується для підготовки російських військових частин на Західному театрі бойових дій. Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії.
У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні. ​

На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації Російської *********, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.
У вересні цього Росія має провести навчання "Кавказ-2020", загрозу від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/5/7225418/ представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму".
https://defence-ua.com/news/rocija_buduje_novij_vijskovij_poligon_pid_kordonom_ukrajini-835.html
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11.06.2020 23:12 Ответить
Дай бох пиде рассии до сентябрю до жить.
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11.06.2020 23:50 Ответить
 
 