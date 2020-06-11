Украина не будет вносить изменения в закон про образование в угоду Венгрии, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в закон об образовании, кроме рекомендованных Венецианской комиссией, по требованию Венгрии.
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии, для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал Кулеба.
Он напомнил, в частности, что Венецианская комиссия среди прочего рекомендовала продолжить переходный период для перехода на новую систему обучения.
Министр подчеркнул, что Украина не будет менять принципы образовательного закона.
В то же время он отметил, что Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах и в публичных заявлениях не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть государственным - украинским языком.
Вместе с тем Кулеба призвал не выводить проблемные вопросы в Закарпатье на уровень сеператизма, приводя при этом примеры Донбасса или Крыма.
"У нас не было на Донбассе сепаратизма. У нас не было в Крыму сепаратизма. У нас - российская агрессия. Если бы Россия не зашла на Донбасс, если бы не зашла в Крым, мы бы нашли решение для тех проблем в обществе внутри нашего внутреннего украинского диалога", - добавил министр.
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