Украина не будет вносить изменения в закон про образование в угоду Венгрии, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в закон об образовании, кроме рекомендованных Венецианской комиссией, по требованию Венгрии.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии, для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал Кулеба.

Он напомнил, в частности, что Венецианская комиссия среди прочего рекомендовала продолжить переходный период для перехода на новую систему обучения.

Министр подчеркнул, что Украина не будет менять принципы образовательного закона.

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В то же время он отметил, что Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах и в публичных заявлениях не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть государственным - украинским языком.

Вместе с тем Кулеба призвал не выводить проблемные вопросы в Закарпатье на уровень сеператизма, приводя при этом примеры Донбасса или Крыма.

"У нас не было на Донбассе сепаратизма. У нас не было в Крыму сепаратизма. У нас - российская агрессия. Если бы Россия не зашла на Донбасс, если бы не зашла в Крым, мы бы нашли решение для тех проблем в обществе внутри нашего внутреннего украинского диалога", - добавил министр.

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