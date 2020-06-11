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Венгрия (1836) язык (3551)

Украина не будет вносить изменения в закон про образование в угоду Венгрии, - Кулеба

Украина не будет вносить изменения в закон про образование в угоду Венгрии, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в закон об образовании, кроме рекомендованных Венецианской комиссией, по требованию Венгрии.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений в закон об образовании, кроме тех, которые были обусловлены решением Венецианской комиссии, для того, чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал Кулеба.

Он напомнил, в частности, что Венецианская комиссия среди прочего рекомендовала продолжить переходный период для перехода на новую систему обучения.

Министр подчеркнул, что Украина не будет менять принципы образовательного закона.

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В то же время он отметил, что Венгрия никогда ни на официальных, ни на неофициальных переговорах и в публичных заявлениях не отрицала, что украинцы венгерского происхождения должны  владеть государственным - украинским языком.

Вместе с тем Кулеба призвал не выводить проблемные вопросы в Закарпатье на уровень сеператизма, приводя при этом примеры Донбасса или Крыма.

"У нас не было на Донбассе сепаратизма. У нас не было в Крыму сепаратизма. У нас - российская агрессия. Если бы Россия не зашла на Донбасс, если бы не зашла в Крым, мы бы нашли решение для тех проблем в обществе внутри нашего внутреннего украинского диалога", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба

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Топ комментарии
+4
Украина должна защищать свои национальные интересы! А тем более на нашей территории! Венгры в край уже... Они хотят отжать у Украины территорию! Там правят путинские нацисты! Слать венгров нах!!!
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11.06.2020 23:02
+4
а район венгерский тоже не будет в угоду венгрии?
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11.06.2020 23:09
+3
кацапам підставили дупу, ірану підставили, а чому ж угорців обійшли анальними радощами?
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11.06.2020 23:04
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Вот и чудненько.
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11.06.2020 22:53 Ответить
За аналогією з радянського гумору "Вона нібито кається, а ми їй нібито віримо..." (С)
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11.06.2020 22:54 Ответить
Украина должна защищать свои национальные интересы! А тем более на нашей территории! Венгры в край уже... Они хотят отжать у Украины территорию! Там правят путинские нацисты! Слать венгров нах!!!
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11.06.2020 23:02 Ответить
кацапам підставили дупу, ірану підставили, а чому ж угорців обійшли анальними радощами?
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11.06.2020 23:04 Ответить
а район венгерский тоже не будет в угоду венгрии?
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11.06.2020 23:09 Ответить
Чувство самосохранения присутствует, прошупали реакцию, не прокатило, отложили. С водичкой в Крым ровно таже история.
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11.06.2020 23:20 Ответить
ну нет то и нет, забудьте о НАТО и ЕС тогда
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11.06.2020 23:58 Ответить
Пффффф. Ти звідки вилізло, копрофаг мадярський?
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12.06.2020 00:39 Ответить
Украина поставила крест на вступлении в НАТО и ЕС, так как не смогла пойти навстречу пожеланиям полноправному члену НАТО и ЕС -- Венгрии.
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12.06.2020 01:30 Ответить
Що ви там курите?
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12.06.2020 06:12 Ответить
А тобі воно навіщо?
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12.06.2020 07:08 Ответить
Вам уже "зелена маса", ніхто не вірить. У вас один каже так, інший ні, а третій десь посередині. Ну, а звичайно, головний робить по-четвертому і не на користь держави. Одна тільки надія залишилася, що ви за 4 роки, які залишилося вам тут руйнувати, не зруйнуєте все до нуля.
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12.06.2020 09:20 Ответить
 
 