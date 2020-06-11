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россия (93025) Оппозиционная платформа - За жизнь (450)

"Украинцы устали от русофобской истерии" , - партия ОПЗЖ поздравила РФ с "днем России"

"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила всех россиян с их государственным праздникм - днем России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гвоорится на сайте партии.

В сообщении отмечается: "Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником – Днем России!

Что бы ни говорил Президент Украины Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века.

Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско.

Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ.

Первый шаг к началу диалога между Украиной и Россией уже сделан. По инициативе нашей партии в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Диалог и компромиссы – вот путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами, благосостоянию наших народов".

Также читайте: Рада обратилась к миру с призывом осудить агрессию России против Украины. ОПЗЖ проголосовали против

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Топ комментарии
+115
"Украинцы устали от русофобской истерии" , - партия ОПЗЖ поздравила РФ с "днем России" - Цензор.НЕТ 1514
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11.06.2020 22:57
+106
Яке відношеня це кацапське опзж має до українців?
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11.06.2020 22:57
+99
Украинцы устали от украинофобской опзжопной партии, а от оккупантов тем более!
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11.06.2020 22:57
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Страница 4 из 4
А кто им дал право говорить от имени украинцев? Сколько этого говна в парламенте? 10%?
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12.06.2020 09:16 Ответить
хз, что такое русофобская истерия?
это наверно где-то у них в головах
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12.06.2020 10:03 Ответить
Украинцы прежде всего устали от российского украинофобства и имперского хамства, и от предателей-соглашателей типа ОПЗЖ, желающих придти к власти на сдаче национальных интересов. Если Россия опять подомнет Украину благодаря таким ОПЗЖ - то все будет очень жестоко и надолго. Несогласных с политикой России очень-очень много, Россия начнет для них целые концлагеря строить. И опять придут российские военкомы, и опять украинцы пойдут погибать куда-нибудь в Сирию, Конго, Афган. А возможно Раша пошлет их против Польши, Литвы и остальной Европы. Вот такой исторический момент у нас.
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12.06.2020 10:07 Ответить
Чим далі тим більше подобається програма МПС ( Маленької Партії Снайперів)
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12.06.2020 10:22 Ответить
Що ви до них причепилися.Вони є рекрути москальські,які примостилися заЖОПою резинової баби Заходу для задоволення українських жовнярів Незалежності.Придурки.
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12.06.2020 10:23 Ответить
ОПЗЖопа, я втомився від вас і таких як ви. Котіться до свого хазяїна, у кремль.
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12.06.2020 10:24 Ответить
Нас с росией связывали торько рабские отношения! Востановление рабских отношений с расийской ********** невозможны!
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12.06.2020 10:29 Ответить
один УДИВЛЕННО-ВОЗМУЩЕННЫЙ ВОПРОС.......ПОЧЕМУ эти отбросы-недобитки жоппыблока еще в Украине????
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12.06.2020 10:45 Ответить
потому что 5 лет правленіе пороха - привело 20% населенія на голосованніях опзж
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12.06.2020 21:43 Ответить
За злодія в свій час проголосувало 54% виборців, за блазня - 73%.Але це не привід голосувати за відвертих ворогів України, а їх приводять у ВР.
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12.06.2020 22:14 Ответить
Два патриота


"Українці втомилися від русофобської істерії", - партія ОПЗЖ привітала РФ з "днем Росії" - Цензор.НЕТ 1636



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12.06.2020 11:32 Ответить
Фотографія не відповідае дійсності .не початок Спасае , а кінець...
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12.06.2020 16:30 Ответить
«Ми вас, актівістов, в зємлю закапивать будєм» - Ілля Ківа
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13.06.2020 11:11 Ответить
Ківа з тими хто більш популярний в Україні сьогодні,.. куди дуля туди дим ..Проблеиа не Ківа , а саме популярність про рашинських партій..
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13.06.2020 14:11 Ответить
кивнул и корчится
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06.01.2021 06:36 Ответить
Ги. Колись на початку 2000-х зателефонував у справах до російської фірми, відповів інженер- конструктор пенсійного віку. Задля етикету, привітав його з цим "днем рабсії". Він аж обурився - "да какой ето праздник!". Тим не менш він проковтнув моє привітання, оскільки "кушать сильно хочча".
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12.06.2020 11:48 Ответить
День рождение дедушки Гитлера пусть Рабинович не пропустит в следующем году. А то украинцы устали уже и от Вилкуловского победобесия.
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12.06.2020 12:09 Ответить
украинцы устали от популистов и идиотов
единственное на что способны рыги - это поехать с челобитной к царю и валяться в ногах просить денег. все
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12.06.2020 12:10 Ответить
Жоппоблок предалей Украины арестуют когда-нибудь?
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12.06.2020 13:47 Ответить
С дном нароссии зажиддя
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12.06.2020 15:03 Ответить
З відки їхали туди назад і приїхали..
....тобто ті хто опускають ті керують , а ті хто топчуть з тими дружать ...)))
Це рабська психологія ...,
Судячи щоб від неї з бавитися треба не один десяток років ходити по пустелі ...Евреям хватило 40..., судячи тут сороків кою не обійдеться ..., бо нема Мойсея ...Тобто не хочуть щоб керував Український Мойсей ,. Згадка про «египетське « рабство таке
Тепле ***)))?
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12.06.2020 16:25 Ответить
Можна промовчати коли б за них голосували росіяни чи білоруси ..., судячи скільки їх в раді .. за них відав голос не один українець ..а тисячі., хоча які вони українці....хохли ...,яничар...и
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12.06.2020 16:28 Ответить
Хто втомився від " русофобської істерії"? Ви? А від війни, де гинуть люди, і від окупації ви не втомились? Ваша заява - ворожа. Розумію, хтось вас обирав, і це болить ще більше.
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12.06.2020 16:59 Ответить
До каких пор эти сепаратистские гниды будут безнаказанно оболванивать народ и оправдывать нашего врага?
Им место только на нарах и чтобы духу их вонючего больше не было в Украине!
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12.06.2020 17:52 Ответить
За себя говорите,холуи кремлевские!
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12.06.2020 19:53 Ответить
Насрать что они говорят. Важно, КТО их слушает!
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12.06.2020 20:17 Ответить
І хто обирає.
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12.06.2020 22:17 Ответить
Когда будут соблюдены все формальности судопроизводства в Гааге, и на выхлопе Россиi предъявят конкретный иск, с конкретными последствиями, то станет ясно, что любимое путинское "это не я" - никого не перчит. И это нанесет сокрушимый удар по его "глиняным ногам". Его рейтинг и так движется к размеру его письки, а после решения суда, он вообще "рассосется". =)
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12.06.2020 21:19 Ответить
українци усталі от опзж
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12.06.2020 21:41 Ответить
Що вони за хренотень несуть? А як же Крим і Донбас?? ОПЗЖ - кремлівські диверсанти.
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12.06.2020 22:53 Ответить
Что значит "ОПЗЖ поздравила РФ"? Знамо дело, "Кожного рот дере ложка суха"©. А подарки где? Вода в Северо-Крымский канал для почину - подойдёт.
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06.01.2021 06:33 Ответить
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