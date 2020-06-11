"Украинцы устали от русофобской истерии" , - партия ОПЗЖ поздравила РФ с "днем России"
"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравила всех россиян с их государственным праздникм - днем России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом гвоорится на сайте партии.
В сообщении отмечается: "Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником – Днем России!
Что бы ни говорил Президент Украины Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе, сплотившая наши народы на века.
Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско.
Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ.
Первый шаг к началу диалога между Украиной и Россией уже сделан. По инициативе нашей партии в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".
Диалог и компромиссы – вот путь к миру и согласию, восстановлению добрососедских отношений между нашими странами, благосостоянию наших народов".
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это наверно где-то у них в головах
единственное на что способны рыги - это поехать с челобитной к царю и валяться в ногах просить денег. все
....тобто ті хто опускають ті керують , а ті хто топчуть з тими дружать ...)))
Це рабська психологія ...,
Судячи щоб від неї з бавитися треба не один десяток років ходити по пустелі ...Евреям хватило 40..., судячи тут сороків кою не обійдеться ..., бо нема Мойсея ...Тобто не хочуть щоб керував Український Мойсей ,. Згадка про «египетське « рабство таке
Тепле ***)))?
Им место только на нарах и чтобы духу их вонючего больше не было в Украине!