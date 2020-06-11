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Коломойский (1773) Медведчук (1735)

Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в медиа, но еще и в энергетике, металлургии и логистике нефтепродуктов, - СМИ

Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в медиа, но еще и в энергетике, металлургии и логистике нефтепродуктов, - СМИ

Олигархи Игорь Коломойский и Виктор Медведчук тесно связаны друг с другом в нескольких бизнес-сферах. А машина охраны, сопровождавшая Владимира Зеленского во время избирательной кампании, была зарегистрирована на фирму, около 10% которой принадлежит Медведчуку.

К такому выводу журналисты программы "Схемы" пришли, проанализировав декларацию Виктора Медведчука, информирует Цензор.НЕТ.

У обоих олигархов есть доля в трех облэнерго - "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго". СМИ традиционно относили ЗАО "Львовоблэнерго" и ЗАО "Прикарпатьеоблэнерго" к сфере влияния братьев Григория и Игоря Суркисов с мажоритарной долей собственности и условной группы "Приват" Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова с миноритарной.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" записаны на пять кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%) , Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Медведчук задекларировал, что конечный бенефициар всех пяти фирм - его жена Оксана Марченко. Супруги суммарно сконцентрировали около 44% акций этого облэнерго.

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На эти же кипрские фирмы записано 89% акций "Львовоблэнерго", поэтому по таким же расчетам доля семьи народного депутата может составлять до 44% акций энергокомпании. Еще около 5% акций этого облэнерго обладает кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма близка к окружению бизнесмена Игоря Коломойского.

Контрольный пакет акций ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60,2%) принадлежит государству. Более 35% акций записаны на три кипрские фирмы: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Народный депутат Медведчук задекларировал, что его жена является владелицей двух из них (Kerelio Commercial и Lex Perfecta) - это указывает на то, что семья депутата могла сконцентрировать около 12% акций этого "Запорожьеоблэнерго". Другую фирму-владелицу миноритарного пакета акций облэнерго, Bikontia Enteprises, в СМИ связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.

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В сфере металлургии Медведчук и Коломойский являются партнерами в ЗАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" и АО "Запорожский завод ферросплавов".

Более 91% акций "Днепроспецстали" записаны на пять кипрских фирм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). В СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит так называемой бизнес-группе "Приват" и российской VS Energy Александра Бабакова, бывшего депутата Госдумы России от партии "Единая Россия". Оказалось, что у предприятия есть еще один, ранее неизвестный акционер.

Виктор Медведчук внес в декларацию фирмы из структуры "Днепроспецстали" - это Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. Семья Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций "Днепроспецстали".

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АО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с различными химическими элементами), которые используются в различных сферах металлургии.

90% акций завода записанные на пять кипрских фирм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) и Halefield Holdings Ltd (7,7%). Исторически украинские СМИ причисляли завод в сферу интересов группы "Приват". Но оказалось, что почти половиной завода, похоже, владеет семья Виктора Медведчука.

Это - оффшорные компании с Британских Виргинских островов Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd и Baikeens Investments Ltd. Эти четыре фирмы совокупно владеют 41% акций "Запорожского завода ферросплавов", и если они принадлежат Марченко полностью - то именно такова доля семьи Медведчука в этом ферросплавном заводе.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: У меня нет особых отношений с Ахметовым, а Коломойский иногда может написать СМСку

Пятая компания из структуры собственности АО "ЗЗФ" - это кипрская фирма Halefield Holdings Ltd. Эта компания, вероятно, входит в состав условной группы "Приват", ведь в СМИ она упоминалась как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрской филиалом "Приватбанка".

Кроме этого, Коломойский и Медведчук совместно владеют расположенным в Одессе крупным логистическим комплексом, который специализируется на перевалке нефти и сжиженного газа.

Его представляют четыре компании: ЧАО с иностранными инвестициями "Синтез Ойл", ОАО "Эксимнефтепродукт", ОАО "Одеснефтепродукт" и ООО "Укрлоудсистем".

Владельцами всех этих четырех одесских предприятий являются кипрские фирмы: Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd и Inofos Management Ltd. В каждой из них имеет свою долю семья Медведчука. По данным кипрского реестра юридических лиц, собственником 10% акций каждой из них есть кипрская Tominersa Investments Ltd, которую задекларировал Виктор Медведчук. Таким образом суммарная доля семьи народного депутата в компаниях Одесского перевалочный комплекс составляет около 10%.

Примечательно, что на компанию "Синтез Ойл" был зарегистрирован Volkswagen Multivan - автомобиль с охраной, которая сопровождала Владимира Зеленского во время избирательной кампании.

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Топ комментарии
+54
А ещё они владеют одним чуваком который считает себя президентом Украины
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11.06.2020 23:11
+28
Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в медиа, но еще и в энергетике, металлургии и логистике нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3328
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11.06.2020 23:11
+24
А Юля хоч патріотка?
Коломойский и Медведчук владеют общим бизнесом не только в медиа, но еще и в энергетике, металлургии и логистике нефтепродуктов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8937
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11.06.2020 23:17
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Соєві довірили цю почесну справу вам, істиним борцунам з олігархами, які поцупили тисячі мільярдів. Скільки прийшло повісток Коломойському?
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12.06.2020 05:29 Ответить
Ну и какого хрена эта информация появляется через год после выборов, а не перед ними? Точно такая же ситуация и с сепаром дубинским и его высерами про фашистов и Слава Украине. Может быть хоть какая-то часть зебилов не проголосовала бы за клоуна и его банду.
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12.06.2020 04:18 Ответить
Беня зелохов три раза купит, и четыре раза продаст.
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12.06.2020 07:01 Ответить
так моника таки и мертверчуковская шестерка
да, зебенята, вы постарались с выбором )))
с днем раши всех поздравили??? )))
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12.06.2020 08:08 Ответить
Но ведь Порошенко был ещё ближе к Медведчуку! Янукович послал Медведчука подальше, а Петр Порошенко реанимировал политический труп Медведчука, вписав его в минскую группу, а чуть позже стал активно вести с ним разный бизнес. именно при Порошенко Медведчук стал массово скупать информационные телеканалы!
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12.06.2020 13:37 Ответить
ты по обыкновению врешь.
ты забыл назвать хоть один "с ним разный бизнес"
а Г+Г это таки собместный и моника там же вляпано)))
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12.06.2020 18:52 Ответить
А чому нам про це бігусьонок не писав? А чому про це не говорила масейчучка? Де був лещ, зімін, нацсуки, швабодовці?Вони якраз говорили, що медведчук має бізнес із Порошенко і ввели в оману тупорилійший на планеті Земля нарід. Але це вже пізно щось говорити. Головне всі знали, але слухали помиї із говноканала бенямедведчукхуйло. Це собі можете уявили, щоб народ Ізраїля вибрав премрєром араба? Чи німці вибрали собі канцлером француза? А наш нарід зробив це. Тут навіть мова не йде за національність, а за некомпетентність і вороже ставлення до держави в части війни кандидата.
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12.06.2020 09:18 Ответить
По факту, что бы наша страна продолжила свое движение вперед, с нашего пути нужно убрать пару валунов. Забрать все имущество/активы у медведчука, коломойского и ахметова и национализировать его.
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12.06.2020 10:39 Ответить
А почему не у всех, кто завладел их с использованием КРИМИНАЛЬНЫХ способов?
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12.06.2020 13:38 Ответить
Пока эти УПЫРИ не будут сидеть в месте с Ахметовым. Ничего у Украины не получится, будет бедность и дерибан!!!
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12.06.2020 11:04 Ответить
Так олигархии как раз и не бывает без бедности широких слоев государства. Олигархи как раз и богатеют, на ограблении широких масс.
Ну вот например, Святош, Васадзе и Порошенко пролоббировали высокие ввозные пошлины на легковые автомобили и грабили украинцев, продавая со 100%-й накруткой шкоды, ланосы, ВАЗы.
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12.06.2020 13:41 Ответить
Ну що, зебільчики, обрали зрадника очільником держави ?
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12.06.2020 14:46 Ответить
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