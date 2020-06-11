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Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского, - Цымбалюк

Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского, - Цымбалюк

Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского после того, как Миссия зафксировала там восстановление позиций российских оккупационных сил.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Установленые СММ факты, свидетельствующие о военной деятельности России на Донбассе, по-прежнему остаются очень неудобными для российской стороны. Через две недели после того, как Миссия обнаружила продолжающееся укрепление позиций российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском, камера СММ, которая находилась в этом месте, была намеренно уничтожена 2 июня", - заявил Цымбалюк.

Украинский дипломат отметил, что во время брифинга СММ в понедельник было четко заявлено, что камера была уничтожена выстрелами из стрелкового оружия, которые были сделаны в непосредственной близости к ней. Учитывая то, что эта территория контролируется российскими вооруженными формированиями, "нет никаких сомнений в том, кто это сделал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала работы по восстановлению наемниками РФ позиций возле Петровского, - постпред Украины Цымбалюк

Кроме того, представитель Украины привлек внимание присутствующих к тому, что 4 июня мини-беспилотник СММ во время пролета в этом районе восточнее Петровского также был обстрелян российскими оккупационными силами.

"Эти целенаправленные действия демонстрируют отношение России к выполнению договоренностей в рамках Нормандского формата и Минских соглашений, а также ее неизменное желание подорвать мониторинговые способности СММ", - отметил Цимбалюк.

Также смотрите: Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+6
Так если уже документально зафиксировано, что окупанты вернулись на отведенные позиции, то нам тоже нужно возвращать свои позиции? Или опять будем отводить наши войска еще дальше в сторону Львова?
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11.06.2020 23:44
+5
Вона забов'язана подати у суд, нехай і у європейський, на країну- окупанта рассею. Так, як під час окупації, саме крахна- окупант несе відповідальність за громадян і їх майно
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11.06.2020 23:48
+4
Можно считать что ето сделали коллеги Мердведчука и ОПЗЖ, и внести их в санкционный список? Они ведь сами признались что террористы на самом деле ето ихние коллеги
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11.06.2020 23:42
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Сложно всё. Вот к моему коллеге в Киев приехала мать из Макеевки, очень проукраински настроенная женщина. Карантин сделал невозможным ее возвращение в Донбасс. За время карантина ее квартиру трижды （!） ограбили... Вынесли много нажитого годами, реальность Донбасса с уголовниками у власти.
Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО защитить （причины не важны）часть своей территории и сотни тысяч граждан от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дольше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяемая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный враг это "Порох".
И такие настроения у многих, кто страдает от войны...
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11.06.2020 23:14 Ответить
https://censor.net/user/214736.
К 2014 году украинскую армию доразвалил енакиевский дважды "несудимый" ставленник Кремля Янукович, министрами обороны и СБУ были граждане Х**лостана. Против московской агрессии выступили добровольцы и волонтёры. А где был ты ?
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11.06.2020 23:25 Ответить
Вона забов'язана подати у суд, нехай і у європейський, на країну- окупанта рассею. Так, як під час окупації, саме крахна- окупант несе відповідальність за громадян і їх майно
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11.06.2020 23:48 Ответить
Ага, такая умная. Возьми подай. Завтра или тебя или твоих родственников расстреляют или посадят на подвал пока не заберешь заявление еще и компенсацию не выплатишь им. Украина по нормальному должна на официальном уровне принять закон в котором будет значиться что за окупированную территорию и за все что там творится несет ответственность Рашка. И Украина не признает никаких бумаг и никакие договора связанные с окупантами и окупированными территориями. Потому что как я писал ниже. сейчас боевики отжимают у людей недвижимость и имущество и заставляют переоформить на них по украинскому законодательству.
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11.06.2020 23:58 Ответить
Я така.
А ви принципово не бажаєте користуватися мізками? Ви сподіваєтесь, що хтось буде подавати позов до європейського суду під час окупації?
" 18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."
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12.06.2020 00:14 Ответить
Я лишь написал о жизненных обстоятельствах всего лишь одного （!） человека, связанные с политикой проведения дурантина и ограничения права передвижения никак не обозначая свою личную позицию. А вот то, что граница не работает, говорит наличие на прилавках магазинов того же Донецка продуктов с контролируемой части. Выходит, правила только для простых людей? Вот я об этом.
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12.06.2020 04:12 Ответить
А у моих знакомых переселенцев, боевики вообще отобрали дом и поселились в нем. А соседи звонили и через них передали что если вернутся хозяева то убьют. А у родственницы живущей в окупированном крыму отжали кафе и заставили поехать в Херсонскую область переоформить официально продажу на другого человека иначе сказали и квартиру отберут. И теперь представь как они смотрят каждый день новости уже 6 лет как Украина свет, воду, газ, пенсии льготы окупантам платит. Да еще признает некоторые документы оформленные окупантами типо свидетельства о образовании, свидетельства о смерти и продажу недвижимости (оформляемая сепарами на подконтрольной Украине территории).
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11.06.2020 23:51 Ответить
Как-то оно не нормально, судиться с Украиной за преступления рашысских оккупантов... Хотя, я понимаю, такова юридическая процедура.
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12.06.2020 08:49 Ответить
А кто орал -«Путин введи « -ввёл ,теперь голодные бунты и жизнь ,как в совке , наслаждайтесь , жители данбасса
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11.06.2020 23:19 Ответить
Можно считать что ето сделали коллеги Мердведчука и ОПЗЖ, и внести их в санкционный список? Они ведь сами признались что террористы на самом деле ето ихние коллеги
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11.06.2020 23:42 Ответить
Так если уже документально зафиксировано, что окупанты вернулись на отведенные позиции, то нам тоже нужно возвращать свои позиции? Или опять будем отводить наши войска еще дальше в сторону Львова?
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11.06.2020 23:44 Ответить
кто бы мог подумать???!!!!
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12.06.2020 00:07 Ответить
Ну и что там клоун рассказывал, что если будут нарушения со стороны кацапов, что наши войска вернутся на ранее оставленные позиции? Хотя насколько я понимаю, что там уже все наши окопы заминированы и все простреливается кацапами, так что вернуть позиции мы сможем только большой кровью наших воинов. Ну а зеленой G2 на это наплевать, они готовят отвод наших войск еще на нескольких участках.
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12.06.2020 04:25 Ответить
 
 