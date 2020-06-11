Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского, - Цымбалюк

Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского после того, как Миссия зафксировала там восстановление позиций российских оккупационных сил.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Установленые СММ факты, свидетельствующие о военной деятельности России на Донбассе, по-прежнему остаются очень неудобными для российской стороны. Через две недели после того, как Миссия обнаружила продолжающееся укрепление позиций российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском, камера СММ, которая находилась в этом месте, была намеренно уничтожена 2 июня", - заявил Цымбалюк.

Украинский дипломат отметил, что во время брифинга СММ в понедельник было четко заявлено, что камера была уничтожена выстрелами из стрелкового оружия, которые были сделаны в непосредственной близости к ней. Учитывая то, что эта территория контролируется российскими вооруженными формированиями, "нет никаких сомнений в том, кто это сделал".

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Кроме того, представитель Украины привлек внимание присутствующих к тому, что 4 июня мини-беспилотник СММ во время пролета в этом районе восточнее Петровского также был обстрелян российскими оккупационными силами.

"Эти целенаправленные действия демонстрируют отношение России к выполнению договоренностей в рамках Нормандского формата и Минских соглашений, а также ее неизменное желание подорвать мониторинговые способности СММ", - отметил Цимбалюк.

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