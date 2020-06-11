Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского, - Цымбалюк
Наемники РФ намеренно уничтожили камеру СММ ОБСЕ на участке разведения сил возле Петровского после того, как Миссия зафксировала там восстановление позиций российских оккупационных сил.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Установленые СММ факты, свидетельствующие о военной деятельности России на Донбассе, по-прежнему остаются очень неудобными для российской стороны. Через две недели после того, как Миссия обнаружила продолжающееся укрепление позиций российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском, камера СММ, которая находилась в этом месте, была намеренно уничтожена 2 июня", - заявил Цымбалюк.
Украинский дипломат отметил, что во время брифинга СММ в понедельник было четко заявлено, что камера была уничтожена выстрелами из стрелкового оружия, которые были сделаны в непосредственной близости к ней. Учитывая то, что эта территория контролируется российскими вооруженными формированиями, "нет никаких сомнений в том, кто это сделал".
Кроме того, представитель Украины привлек внимание присутствующих к тому, что 4 июня мини-беспилотник СММ во время пролета в этом районе восточнее Петровского также был обстрелян российскими оккупационными силами.
"Эти целенаправленные действия демонстрируют отношение России к выполнению договоренностей в рамках Нормандского формата и Минских соглашений, а также ее неизменное желание подорвать мониторинговые способности СММ", - отметил Цимбалюк.
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Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО защитить （причины не важны）часть своей территории и сотни тысяч граждан от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дольше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяемая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный враг это "Порох".
И такие настроения у многих, кто страдает от войны...
К 2014 году украинскую армию доразвалил енакиевский дважды "несудимый" ставленник Кремля Янукович, министрами обороны и СБУ были граждане Х**лостана. Против московской агрессии выступили добровольцы и волонтёры. А где был ты ?
А ви принципово не бажаєте користуватися мізками? Ви сподіваєтесь, що хтось буде подавати позов до європейського суду під час окупації?
" 18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок российских экспертов, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F нейтральность? ]. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceC-6 [6] . 20 февраля президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко подписал законhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ReferenceD-7 [7] , а 24 февраля он вступил в силу."