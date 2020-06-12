Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России
Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией.
Об этом говорится в заявлении Пентагона по утверждению для Украины $ 250 млн в качестве пакета оборонной помощи на текущий финансовый год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Это еще раз подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной - критически важным партнером на передовой стратегического соперничества с Россией. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в американском оборонном ведомстве .
При этом в Пентагоне детализировали, что помощь Украине предусматривает расширение оборонительных летальных возможностей ВСУ, а также осведомленности о ситуации на море. К тому же, она направлена на улучшение систем мониторинга воздушного пространства Украины, систем командования и контроля; на обеспечение лучшей защищенности сухопутных войск и сил специальных операций путем предоставления протибатарейних радаров и тактической техники.
Кроме того, помощь предусматривает повышение уровня медпомощи для военных, совершенствование процедур эвакуации, усиление киберзащиты и стратегических коммуникаций в целях противодействия операциям РФ.
Пожалуйста, подождите...
А треба: Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам !
Спочатку Держава Україна, а потім реформи, і все інше: НЕЗАЛЕЖНО, від того, чи подобається це дурнуватому сєвєрному сосєду, що так набивається до нас у родичі.
Ми нізвідкіля сюди не приходили.
Русь, це древня назва України.
Але нашому дурнуватому азєопському сусіду, це пофіг.
Для нього аргумент, це «Точка У» по його «космонавтам» і бурятам.
Пояснюю.
Реформи можуть бути в Державі.
Про які реформи може йти мова без Держави?
Слава Україні !
Россія нє дрємлєт.
Це стандарт. Згадайте «плівки майора Мєльніченко» в дуеті, з випускницею інститута ім. Пушкіна, Машєй Йовановіч.
а у Байдена конкурентом будет Трамп
Скажем так, у Трампа стать снова презом США шансы такие же, как у ЗЕ дожить до окончания своего срока - и тают они с каждым новым днем.
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Страна да!
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - И народ...
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Народ вообще прекрасный!
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Люди только г*вно (с)
Россія у 1917, мала територію 1/6 суші. Правда за рахунок Сибірських безлюдних іпєнєй, перебивши малолюдні племена родичів американських індіянців (от не повезо людям, в Америці їх нищили Іспаняя і Португалія, а тут кассаби). Бувало, що кассабія влізала в Європу, але чогось швидко «по собствєнной волє» від туди вилітала. Європа, взагалі то дивиться на кассабію, як на буфер між Європою і Азією.
А щодо «нє проігриваєт», то було 1/6 суші, а зараз 1/9, це як?
Ну підшакалили в України мальоха. І всьо.
Тому Європа зацікавлена у його збереженні. Ну, й у разу, обвалу і хаосу на кассабії, , куди попруться кассаби? Невже до Китаю?
Якщо у вас дурнуватий сусіда, то у Вас повинні бути залізні двері, помповик, і знайомі в тирі, поліції, прокуратурі і суді.
Тому Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам, і союзники.
Ізраїль оно вже звик і забув.
І араби, теж звикають.
2. Да, и еще: Вьі ж там не обкончайтесь..., от наслаждения.
Нет, такое не пройдет. Ненависть со временем пройдет, соседом РФ и так является, но вот "добрым" и "братом" - уже никогда
не надоело?
2) Угу. именно России не продают, совместным проектам еще как. эксон мобайл и БП в помощь с проектами на Сахалине и Курилах. Газ - тут я какбы и не спорю - вопрос СП2 до сих пор всю Европу на ушах держит. и дело даже не в России, а в том, что ЕС от этого пострадает больше.
да, напоминаю малюсенький факт о санкциях, стране идиотов и непродаваемых технологиях - турбины Сименс в Крыму.
3) не отключат никогда - это будет конец мировой банковской системе
Вот такие избирательные санкции.
Что в итоге? Карфаген разрушен.
Я загордилась и бдительно оглянулась по сторонам. А потом вспомнила как галантерейщик и Кардинал боролись с врагами Франции.
І, логічний ланцюжок до асоціації з ним?
США думает о тщетном сохранении мирового лидерства и как точка влияния ей на данном этапе нужна Украина. Не более. В большой политической игре они на соответствующий обмен сдадут кацапам Украину, так же как сирийских курдов, афганское правительство и руководство Ирака. Нет пока у кацапов достойной платы США за Украину.
Во многих областях, комсмосе, энергетике, ядерном сдерживании,финансах и интересах на Ближнем Востоке США успешно сотрудничают с Россией.Трамп предлагал
клоупрезиденту договариваться с Путиным, Клинтон нажимала кнопку "перезагрузка" через пару месяцев после грузинской войны, а Обама до последнего отказывал Украине в летальном оружии. Основная база США в Европе вероятно будет в Польше. У Трампа и Байдена вопрос Украины то ли на 87 то ли на 88 месте. Вся разница между ними, что один зол на Зеленского.В "двух словах" это выглядит так. Украинская коррупция и американская бюрократия в реферат на попала.
Чи у Вас русскій синдром Павліка Морозова?
Скільки разів Путін поздоровляв Януковича з ізбранієм у 2004-2005 році?
у можно было бы получить статус главного союзника(вне нато)
11.06.20
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти - заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Уже прямым текстом говорят зачем им Украина, даже не стесняются.
Взаимовыгодные отношения.
На мой взгляд разница существенная. если мы союзники - так пусть США также воюет с РФ как и Украина. Но, к сожалению, пока видно что Украину используют в своих геополитических играх, в чем США выше в статье говорит прямым текстом.
Кстати, в плюс моему мнению идет то, что РФ тратит на поддержку только Крыма бешеные деньги, которые недополучают другие регионы. Куда ей еще и всю Украину, лопнет.
Пукин: распад СССР - величайшая геополитическая катастрофа.
П.С, Мне лично кажется, что путин хочет не возврата СССР, а что то вроде империи с вассалами. В Союзе каждая республика имела голос, а в империи - есть метрополия, а есть провинция. Ну вот примерно как он поступает со странами СНГ типа Узбекистана и Таджикистана - местные князьки назначены, вроде и независимость, но в тоже время полный вассалитет от РФ
Я попытаюсь своими словами - РФ абсолютно безбашенный, безумный гопник, абсолютно непрогнозируемый. Сидит сам в овне, но до всех доколупывается КНР - сам себе паровоз. Прогнозируем, зависит от экономики, предпочитает экономическую экспансию. США - пытается удержать влияние "мирового жандарма", влезает во все конфликты в мире. ЕС - тихонечко охреневает в сторонке, потому что США ее туда задвинули.
Остальные папуасы - мочат друг друга и обещают всем ядреный конец, а им в свою очередь помогают то РФ, то КНр, то США
А украинцам это зачем, быть вассалом помойки, которые все без исключения являются такими же помойками?
Перечислять примеры не надо?
Без нее нам гаплык.
Все разглагольствования о статусе от лукавого.
Норм помощь - это когда на Камчатке и Сахалине высадится американский десант
Даже Германия что-то осознает.
"Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС."
https://censor.net/news/3195765/germaniya_otkazala_v_osvobojdenii_severnogo_potoka2_ot_pravil_gazovoyi_direktivy_es
Вы меня простите конечно, но у меня впечатление, что когда Вы читаете - Вы видете только то, что Вам удобно.
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Муля Слобожанска
@MullyaMia
·https://twitter.com/MullyaMia/status/1271007621798154240 20 год
Зеленський:Порошенко досі вважає себе президентом,і розказує про мене байки Жодного слова в інтерв'ю про війну,армію,рос. агресію, про хоч якусь стратегію розвитку країни ЖОДНОГО Зате через словоПорошенко, Порошенко.. І це людина на посту приезидента України Це 3,143 ,панове
финики на выход плиз