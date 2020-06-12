Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России

Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией.

Об этом говорится в заявлении Пентагона по утверждению для Украины $ 250 млн в качестве пакета оборонной помощи на текущий финансовый год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Это еще раз подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной - критически важным партнером на передовой стратегического соперничества с Россией. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в американском оборонном ведомстве .

При этом в Пентагоне детализировали, что помощь Украине предусматривает расширение оборонительных летальных возможностей ВСУ, а также осведомленности о ситуации на море. К тому же, она направлена ​​на улучшение систем мониторинга воздушного пространства Украины, систем командования и контроля; на обеспечение лучшей защищенности сухопутных войск и сил специальных операций путем предоставления протибатарейних радаров и тактической техники.

Кроме того, помощь предусматривает повышение уровня медпомощи для военных, совершенствование процедур эвакуации, усиление киберзащиты и стратегических коммуникаций в целях противодействия операциям РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон подтвердил поддержку США в наращивании потенциала ВСУ для более эффективной защиты от агрессии РФ