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Новости Оборона
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оборона (5146) Пентагон (1416) помощь (7441)

Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России

Пентагон назвал

Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией.

Об этом говорится в заявлении Пентагона по утверждению для Украины $ 250 млн в качестве пакета оборонной помощи на текущий финансовый год, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ. 

"Это еще раз подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной - критически важным партнером на передовой стратегического соперничества с Россией. Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в американском оборонном ведомстве .

При этом в Пентагоне детализировали, что помощь Украине предусматривает расширение оборонительных летальных возможностей ВСУ, а также осведомленности о ситуации на море. К тому же, она направлена ​​на улучшение систем мониторинга воздушного пространства Украины, систем командования и контроля; на обеспечение лучшей защищенности сухопутных войск и сил специальных операций путем предоставления протибатарейних радаров и тактической техники.

Кроме того, помощь предусматривает повышение уровня медпомощи для военных, совершенствование процедур эвакуации, усиление киберзащиты и стратегических коммуникаций в целях противодействия операциям РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон подтвердил поддержку США в наращивании потенциала ВСУ для более эффективной защиты от агрессии РФ

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Топ комментарии
+25
Свідомі українці, у ці темні часи реваншу хохломанкуртів і п'ятої колонни крємля, повинні діяти за правилом: «Роби як треба, а буде, як буде».
А треба: Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам !
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12.06.2020 01:13
+15
С ЗЕ в президентском кресле не будет никакого противостояния Роисе. Надо его смещать.
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12.06.2020 01:05
+13
God bless USA !
Слава Україні !
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12.06.2020 01:07
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Правила форума Совет форумчан
С ЗЕ в президентском кресле не будет никакого противостояния Роисе. Надо его смещать.
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12.06.2020 01:05 Ответить
Свідомі українці, у ці темні часи реваншу хохломанкуртів і п'ятої колонни крємля, повинні діяти за правилом: «Роби як треба, а буде, як буде».
А треба: Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам !
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12.06.2020 01:13 Ответить
можно я скажу проще? надо провести чистку в Украине от хохломанкуртов
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12.06.2020 09:22 Ответить
без верховенства права, економічних свобод, реприватизації стратегічних об'єктів і системних реформ не буде ні армії, ні мови, не віри..ні самої України..
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12.06.2020 09:24 Ответить
Держави не можуть існувати без Армії, Мови, Віри.
Спочатку Держава Україна, а потім реформи, і все інше: НЕЗАЛЕЖНО, від того, чи подобається це дурнуватому сєвєрному сосєду, що так набивається до нас у родичі.
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12.06.2020 14:02 Ответить
Насправді то можуть,але не у нашому випадку..і держава наче давно є,а от зі справжніми реформами якось вже майже тридцять років усе не складається..а навколишній світ йде вперед..на скільки ми там від Польщі вже відстали..? На 50 років, якщо не помиляюсь..
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12.06.2020 14:27 Ответить
Бро, ми живемо на цій території тисячі років.
Ми нізвідкіля сюди не приходили.
Русь, це древня назва України.
Але нашому дурнуватому азєопському сусіду, це пофіг.
Для нього аргумент, це «Точка У» по його «космонавтам» і бурятам.
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12.06.2020 21:10 Ответить
на жаль ви мене не почули.. вибачте, можливо я не зміг пояснити..
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12.06.2020 21:18 Ответить
Почув.
Пояснюю.
Реформи можуть бути в Державі.
Про які реформи може йти мова без Держави?
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13.06.2020 13:07 Ответить
То де реформи..?
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13.06.2020 13:39 Ответить
А де Держава?
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13.06.2020 18:08 Ответить
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13.06.2020 19:14 Ответить
God bless USA !
Слава Україні !
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12.06.2020 01:07 Ответить
Пентагон назвав "критично важливим" партнерство з Україною в процесі протистояння Росії - Цензор.НЕТ 1467
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12.06.2020 09:23 Ответить
И теперь важно не ввязаться в предвыборную гонку в Штатах на стороне одной из сил, со своим "компроматом", как слон в посудной лавке, и не облажаться окончательно
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12.06.2020 01:08 Ответить
Так плівки Деркача вже пішли в ход.
Россія нє дрємлєт.
Це стандарт. Згадайте «плівки майора Мєльніченко» в дуеті, з випускницею інститута ім. Пушкіна, Машєй Йовановіч.
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12.06.2020 01:17 Ответить
Уже. ЗЕ старательно какнул на Байдена. А у него шансов стать президентом США сейчас гораздо больше, чем у Трампа.
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12.06.2020 01:19 Ответить
У Клинтон тоже было больше
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12.06.2020 01:28 Ответить
у Клинтон конкурентом был волшебник,

а у Байдена конкурентом будет Трамп
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12.06.2020 01:34 Ответить
Не волшебник, а колдун. И он скоро изменит под себя конституцию и будет колдовать дальше.
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12.06.2020 01:37 Ответить
какую именно конструкцию он изменит ?
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12.06.2020 01:53 Ответить
Надеюсь только свою
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12.06.2020 02:01 Ответить
ты себе представляешь америкосов точно такими же генетическими рабами, как и кацапы ?
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12.06.2020 02:23 Ответить
Ватный рашистский длбб,конституция США неизменна с момента ее принятия ! Это только на заСрахе ее могут насиловать хоть каждый год ,злобный карлик ***** крутит вашей конституцией,как цыган солнцем, а вы длббы только довольно похрюкиваете...
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12.06.2020 07:11 Ответить
После погромов, вызванных политикой Трампа, у него без шансов.

Скажем так, у Трампа стать снова презом США шансы такие же, как у ЗЕ дожить до окончания своего срока - и тают они с каждым новым днем.
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12.06.2020 01:48 Ответить
Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России - Цензор.НЕТ 701
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12.06.2020 01:10 Ответить
Почему у человека грустное е...
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12.06.2020 01:33 Ответить
У человека?
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12.06.2020 01:35 Ответить
чєловєк-гавно...
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12.06.2020 01:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Страна у нас конечно...
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Страна да!
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - И народ...
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Народ вообще прекрасный!
https://www.youtube.com/watch?v=mLCrC_MY41w - Люди только г*вно (с)

Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России - Цензор.НЕТ 6646
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12.06.2020 01:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4A19FJr_RG8 человек - ГОВНО
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13.06.2020 13:15 Ответить
оно скорбит
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12.06.2020 01:52 Ответить
С таким союзником как мы у США есть шансы победить. Хотя конечно русня никогда не проигрывает дважды, но всё когда-то бывает в первый раз!
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12.06.2020 01:30 Ответить
Ну, то більше заслуга русскіх пропагандонів.
Россія у 1917, мала територію 1/6 суші. Правда за рахунок Сибірських безлюдних іпєнєй, перебивши малолюдні племена родичів американських індіянців (от не повезо людям, в Америці їх нищили Іспаняя і Португалія, а тут кассаби). Бувало, що кассабія влізала в Європу, але чогось швидко «по собствєнной волє» від туди вилітала. Європа, взагалі то дивиться на кассабію, як на буфер між Європою і Азією.
А щодо «нє проігриваєт», то було 1/6 суші, а зараз 1/9, це як?
Ну підшакалили в України мальоха. І всьо.
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12.06.2020 01:48 Ответить
А вот так. Проиграли Холодную войну в 90-х. А теперь маятник традиционно для Рассейки качнулся в другую сторону - начало новых захватнических войн. Надеюсь цивилизация на этот раз прикончит этот цикл на корню.
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12.06.2020 01:54 Ответить
Россія, це природній санітарний кордон між Європою і Китаєм.
Тому Європа зацікавлена у його збереженні. Ну, й у разу, обвалу і хаосу на кассабії, , куди попруться кассаби? Невже до Китаю?
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12.06.2020 02:06 Ответить
Значит мы обречены...
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12.06.2020 02:09 Ответить
Ну чому.
Якщо у вас дурнуватий сусіда, то у Вас повинні бути залізні двері, помповик, і знайомі в тирі, поліції, прокуратурі і суді.
Тому Україна. Армія. Мова. Віра. Смерть рашистським окупантам, і союзники.

Ізраїль оно вже звик і забув.
І араби, теж звикають.
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12.06.2020 02:21 Ответить
испытываю искреннее наслаждение от вашей интилихтуальной беседы...просто как бальзам на душу...
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12.06.2020 06:29 Ответить
Твое дело холопье - обоссался,стой обтекай, скрепыш-гипербореец,ерничает оно тут....
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12.06.2020 07:24 Ответить
танюха, ты чо... я кацапей так же как и ты готов зубами грызть в любой сезон года...обидные твои слова очень...
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12.06.2020 08:45 Ответить
1. У Вас несколько ошибок в слове «интеллектуальной».
2. Да, и еще: Вьі ж там не обкончайтесь..., от наслаждения.

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12.06.2020 14:13 Ответить
Проблема в том, что мы теперь союзники не ахти какие. В любой момент от нас можно ждать подляны. Усилиями ЗЕ Роися может из врага превратиться снова в "доброго соседа" и "старшего брата".
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12.06.2020 01:51 Ответить
"доброго соседа" и "старшего брата".

Нет, такое не пройдет. Ненависть со временем пройдет, соседом РФ и так является, но вот "добрым" и "братом" - уже никогда
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12.06.2020 05:01 Ответить
Зато у них, ненависть к украинцам постоянна.
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12.06.2020 14:16 Ответить
Козломордые - вам жопа:
Пентагон назвал "критически важным" партнерство с Украиной в процессе противостояния России - Цензор.НЕТ 4792

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12.06.2020 01:41 Ответить
шесть лет эти байки про СВИФТ. Шесть лет про ограничения нефтегазовых проектов. шесть лет что РФ вот-вот развалится. шесть лет - Козломордые - вам жопа.
не надоело?
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12.06.2020 05:05 Ответить
Во первых, СВИФТ не предлогали отключить кацапии, а официально оставили для дальнейших ужесточений санкций (это некоторые политики и эксперты говорили об отключении) и то об этом говорилось в 2014 году и на этом все, во вторых, технологию по добычи нефти уже как с 2014 года не продают кацапии, даже Китай отказался от сотрудничества, чтоб не попасть под санкции, поэтому, проекты по поиску новых месторождений не проводят, но есть риски, что найдется страна идиотов, которые согласятся совместно со своими технологиями (не продавая кацапии) создать совместный проект, вот об этом идет речь, и как вишенка на тортик, теперь еще и за газовые технологии и проекты предлагают взяться и т.д. Про все это, 6 лет никто не говорит, это произошло в 2014 году. А вот СВИФТ теперь только и предложили отключить.
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12.06.2020 07:22 Ответить
1) То же самое - блаблабла. некоторые политики говорят и звонко бряцают документами которые никто никогда не одобрит. Чушь полная.
2) Угу. именно России не продают, совместным проектам еще как. эксон мобайл и БП в помощь с проектами на Сахалине и Курилах. Газ - тут я какбы и не спорю - вопрос СП2 до сих пор всю Европу на ушах держит. и дело даже не в России, а в том, что ЕС от этого пострадает больше.
да, напоминаю малюсенький факт о санкциях, стране идиотов и непродаваемых технологиях - турбины Сименс в Крыму.
3) не отключат никогда - это будет конец мировой банковской системе
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12.06.2020 07:31 Ответить
На счет 1, то отдельные политики, а сейчас целая палата республиканцев, это уже официальное заявление, на счет 2, вот именно, совместные проекты, где используют технологию другие при разработках, сами же они не могут, по скольку им их не продают, вот сейчас и стоит вопрос о том, чтобы лишить их и совместных с кем бы либо проектов
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12.06.2020 07:37 Ответить
Я уважаю Ваше мнение, и искренне рад был его прочитать. Да, действительно, крупная группа продвинула пакет с рекомендацией отключить СВИФТ. Я в свою очередь утверждаю на 300 процентов что этого не произойдет, а сие - лишь один из инструментов повлиять на предстоящие выборы.. Ну а насчет того, что лишат эти компании или не лишат - поживем , увидим. А пока видно лишь, что запрет авиакомпаниям для КНР есть, а для РФ нет.
Вот такие избирательные санкции.
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12.06.2020 07:44 Ответить
Может его невозможно отключить? Свифт есть, а рубильник не поставили?
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12.06.2020 08:41 Ответить
Один смешной чувак Марк постоянно заканчивал свою речь словами: Carthago delenda est!
Что в итоге? Карфаген разрушен.
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12.06.2020 08:43 Ответить
Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией. Источник: https://censor.net/n3201535
Я загордилась и бдительно оглянулась по сторонам. А потом вспомнила как галантерейщик и Кардинал боролись с врагами Франции.
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12.06.2020 01:49 Ответить
Ви можете коротко переказати цей сюжет «галантерейщик и Кардинал боролись с врагами Франции.»?
І, логічний ланцюжок до асоціації з ним?
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12.06.2020 02:02 Ответить
Будь ласка, я російською мовою. Я живу в ****** при сверх медленном интернете и не могу вырезать кусок из "Три мушкетёра" где господин Бонасье взялся доносить на свою жену (Констанцию) и заявил Ришелье что "вместе мы сила"
США думает о тщетном сохранении мирового лидерства и как точка влияния ей на данном этапе нужна Украина. Не более. В большой политической игре они на соответствующий обмен сдадут кацапам Украину, так же как сирийских курдов, афганское правительство и руководство Ирака. Нет пока у кацапов достойной платы США за Украину.
Во многих областях, комсмосе, энергетике, ядерном сдерживании,финансах и интересах на Ближнем Востоке США успешно сотрудничают с Россией.Трамп предлагал клоу президенту договариваться с Путиным, Клинтон нажимала кнопку "перезагрузка" через пару месяцев после грузинской войны, а Обама до последнего отказывал Украине в летальном оружии. Основная база США в Европе вероятно будет в Польше. У Трампа и Байдена вопрос Украины то ли на 87 то ли на 88 месте. Вся разница между ними, что один зол на Зеленского.В "двух словах" это выглядит так. Украинская коррупция и американская бюрократия в реферат на попала.
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12.06.2020 06:40 Ответить
Сиди в своих мордовских ипенях,курица и умничай на срусайтах
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12.06.2020 07:28 Ответить
https://censor.net/user/41588,куриная мозга,а давай мы тебя в спам отправим,чтоб людям головы фейками не забивала!
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12.06.2020 09:30 Ответить
Не надо спама, я исправлюсь и скажу правду. - Америка придёт, накормит и убьёт всех наших врагов. А мы поможем Америке в экономическом противостоянии с Китаем.
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12.06.2020 09:39 Ответить
Так яким боком до цієї новини «стукачєство»?
Чи у Вас русскій синдром Павліка Морозова?
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12.06.2020 14:05 Ответить
І ще, про «дважди».
Скільки разів Путін поздоровляв Януковича з ізбранієм у 2004-2005 році?
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12.06.2020 01:56 Ответить
опять радары
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12.06.2020 02:01 Ответить
cейчас бы лидера нормального...а не зелеНого чмыря
у можно было бы получить статус главного союзника(вне нато)
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12.06.2020 02:06 Ответить
1 млрд баксов ежегодно, прямой военной безденежной помощи, при полном контроле Госдепа Пентагоныча.. и все нормально!..
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12.06.2020 02:08 Ответить
или пару таких пташек:
Пентагон назвав "критично важливим" партнерство з Україною в процесі протистояння Росії - Цензор.НЕТ 7896
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12.06.2020 09:32 Ответить
А у нас тут кое-кому "какая разница".
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12.06.2020 02:16 Ответить
І плевать Пентагону ПРо договрнякі с Пуйляндіей сцикунов і віцесцікунов по клічке Козирь і ПРочіх мразей
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12.06.2020 02:26 Ответить
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти

11.06.20
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти - заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
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12.06.2020 04:36 Ответить
Министерство обороны США назвало "критически важным" партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с РоссиейИсточник: https://censor.net/n3201535

Уже прямым текстом говорят зачем им Украина, даже не стесняются.
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12.06.2020 04:58 Ответить
Это честь!
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12.06.2020 06:38 Ответить
что -честь?
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12.06.2020 06:41 Ответить
Это выгодно и критически важно для выживания Украины, как государства, при наличии такого шибанутого соседа как раша.
Взаимовыгодные отношения.
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12.06.2020 07:25 Ответить
Взаимовыгодно - это когда оба союзника против врага на острие атаки. А здесь - вы там , в Украине пока прямую агрессию РФ удержите, а мы за океаном, пока санкциями обложим и денег вам дадим.
На мой взгляд разница существенная. если мы союзники - так пусть США также воюет с РФ как и Украина. Но, к сожалению, пока видно что Украину используют в своих геополитических играх, в чем США выше в статье говорит прямым текстом.
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12.06.2020 07:37 Ответить
США помогли остановить бензоклонку другими методами, иначе пуйло имело бы в 2014 году не огрызок, а целую Новоотбросию, в которую он включал весь юго-восток, а может и всю Украину.
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12.06.2020 07:52 Ответить
Возможно. Но также есть и другое мнение, что России Донбасс толком не нужен (вернее нужен - но как буферная зона ), а вот Крым - лакомый кусочек. В итоге что имеем - Крым пока в российской оккупации официально и не стесняясь., Донбасс - так и остался буферной зоноц 9на деле конечно оккупация, но по официальным бумагам - РФ не признает независимые республики, ну то есть буферная зона, конечно же с войсками РФ и наемниками). Собственно, РФ что хотела, то и получила.
Кстати, в плюс моему мнению идет то, что РФ тратит на поддержку только Крыма бешеные деньги, которые недополучают другие регионы. Куда ей еще и всю Украину, лопнет.
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12.06.2020 08:23 Ответить
Не получила. Она хочет всю Украину.
Пукин: распад СССР - величайшая геополитическая катастрофа.
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12.06.2020 08:30 Ответить
В этьих словах Путина также есть зерно истины. Но вот подробно писать об этом не буду ибо модер бдит, и еще вдруг подтянет меня за пропаганду сами знаете чего. Говрил ли такое путин7 безусловно. Яляется ли распад СССР величайшей геополитической катастрофой? Безусловно. но тут стоит абстрагироваться и понять - что в данном случае катастрофа не как поражение, а как именн о распад соцблока и друго полюча. Смотрите, до этого мир был биполярным. Планета была поделена между соцлагерем во главе с СССР и каплагерем во главе с США. А псоле распада СССР соцблоку пришлось перестраиваться, куто-то смог, а кто-то, простите, до сих пор в дерьме по уши. Экономические потрясения в странах соцлагеря были неимоверные. Территориально развалилось несколько стран, другие потяеряли свою часть, а кое-где и до сих пор поделить не могут. Так что, как ни крути - но тут Путин прав. Но вот катастрофа какая - со знаком + или - - вот тут уже ответ сами знаете какой.

П.С, Мне лично кажется, что путин хочет не возврата СССР, а что то вроде империи с вассалами. В Союзе каждая республика имела голос, а в империи - есть метрополия, а есть провинция. Ну вот примерно как он поступает со странами СНГ типа Узбекистана и Таджикистана - местные князьки назначены, вроде и независимость, но в тоже время полный вассалитет от РФ
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12.06.2020 08:43 Ответить
И вот еще. после распада Союза появились папуасы с "дубинкой" - Пакистан, Индия, КНР, Иран. то что сейчас в мире творитсчя - это полный звиздец и анархия.
Я попытаюсь своими словами - РФ абсолютно безбашенный, безумный гопник, абсолютно непрогнозируемый. Сидит сам в овне, но до всех доколупывается КНР - сам себе паровоз. Прогнозируем, зависит от экономики, предпочитает экономическую экспансию. США - пытается удержать влияние "мирового жандарма", влезает во все конфликты в мире. ЕС - тихонечко охреневает в сторонке, потому что США ее туда задвинули.
Остальные папуасы - мочат друг друга и обещают всем ядреный конец, а им в свою очередь помогают то РФ, то КНр, то США
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12.06.2020 08:50 Ответить
"Мне лично кажется, что путин хочет не возврата СССР, а что то вроде империи с вассалами."

А украинцам это зачем, быть вассалом помойки, которые все без исключения являются такими же помойками?
Перечислять примеры не надо?
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12.06.2020 08:58 Ответить
в том то и дело. Путин понимает. что с Украиной так не получится, потому и огранисчился Крымом 9про Донбасс я выше писал). Но собственно наш дискурс пошел изза поста вверху. А я в свою очередь напоминаю - мы или союзники полноправные, или, извините, те же наемники.
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12.06.2020 09:02 Ответить
Помощь США и военная, и санкции помогает нам противостоять оккупанту.
Без нее нам гаплык.
Все разглагольствования о статусе от лукавого.
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12.06.2020 09:07 Ответить
Вот смотрите, по поводу летального вооружения -поставили джавелины. и что - где хоть одно примение в бою? Да ни одного. Из этого вывод - и без повмощи США бойцы ВСУ справляются с агрессором.Ну ок, тепловизоры, сухпаи, что там еще - обучение. Вы думаете без этого бойцы Украины на наваляли бы пьяному Ваньке?
Норм помощь - это когда на Камчатке и Сахалине высадится американский десант
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12.06.2020 09:20 Ответить
Джавелины это только малая часть помощи.
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12.06.2020 09:24 Ответить
И вот еще - ежели не Бог конечно, таки достроят СП2 - надобность украинского вассалитета (опять же -я так не счтиаю что Кремлю он нужен) отпадет сама собой.
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12.06.2020 09:05 Ответить
Опять же, санкции США СП-2 фактически остановили.
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12.06.2020 09:10 Ответить
Безусловно. Но вот такой вопрос - а само ЕС как к этому относится?
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12.06.2020 09:16 Ответить
ЕС не монолит. Немало из них отказываются от раша газа полностью.

Даже Германия что-то осознает.

"Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС."

https://censor.net/news/3195765/germaniya_otkazala_v_osvobojdenii_severnogo_potoka2_ot_pravil_gazovoyi_direktivy_es
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12.06.2020 09:21 Ответить
Статья о том , что Германия хочет получить свой кусок от прибыли, ибо газпром пытается монополизировать трубу. Вот и все. Так что что там немцы осознали или осознают - это миф. Деньги - в первую очередь. Из этой же статьи следует - если труба будет анпополам с Газпромом - то скатертью дорога! пусть работает.
Вы меня простите конечно, но у меня впечатление, что когда Вы читаете - Вы видете только то, что Вам удобно.
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12.06.2020 09:25 Ответить
До ЭТОГО отказа шла широкомасштабная компания по освобождению СП-"2 от правил газовой директивы ЕС. Шредеры очень старались.

Под статьей по ссылке есть ссылки на статьи по данной теме.
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12.06.2020 09:32 Ответить
заборем кацапа, никаких сомнений...
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12.06.2020 06:32 Ответить
Американцы всегда помогали братскому народу Украины.
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12.06.2020 06:38 Ответить
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia

Муля Слобожанска

@MullyaMia

·https://twitter.com/MullyaMia/status/1271007621798154240 20 год

Зеленський:Порошенко досі вважає себе президентом,і розказує про мене байки Жодного слова в інтерв'ю про війну,армію,рос. агресію, про хоч якусь стратегію розвитку країни ЖОДНОГО Зате через словоПорошенко, Порошенко.. І це людина на посту приезидента України Це 3,143 ,панове
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12.06.2020 08:45 Ответить
Спасибо и на этом..с Другой строны что такое 250млн для противостояния с ордой?
финики на выход плиз
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13.06.2020 13:39 Ответить
 
 