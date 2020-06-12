Если мы решим, что его нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно, - Степанов о второй волне коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса может произойти в Украине, но это зависит в первую очередь от украинцев. Если перестать бороться с коронавирусом, он непременно о себе напомнит.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
По словам главы Минздрава, игнорирование существования коронавируса может перерасти во вторую волну пандемии.
"Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно", - пояснил Степанов.
Напомним, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали резкий рост количества новых случаев коронавируса: вчера обнаружили почти 700 новых больных.
Пожалуйста, подождите...
и кто обеспечит подушку людям сидеть дома, вы? вы уже попилили себе половину бабла а людям шиш...
С утра обрушился вал информации о разногласиях внутри власти по поводу дальнейших действий по эпидемии. При том, такое впечатление, что они реально не знают что делать. Условно три группы -
1. Степанов и К - эпидемия продолжается, дайте денег.
2. Шмыгаль\Марченко - денег нет, заканчивайте эпидемию.
3. Зеленский, ОПУ - кто-нибудь толком объяснит, что происходит?
Минздрав изменил правила выписывания больных и теперь народ будет "выздоравливать" активно и весело. А то в больницах мест уже нет ...
МОЗ Украины занимается шулерским манипулированием данных выдавая за проведение анализов тестирование низкокачественными китайскими тестами уровень неопределенности которых достигает 80%.
Все это означает, что решение о выходе из карантина есть решение чисто политическое и экономическое и до конца не продуманное. Исходя из расчетов циклов реинфицирования, в таких условиях Украину ЖДЕТ НОВАЯ ВОЛНА ЭПИДЕМИИ В СЕРЕДИНЕ-КОНЦЕ ИЮНЯ.
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Вовочка, тебе не удастся отвлечь нас от работы . Мы будем продолжать считать больных и обстрелы, писать о твоих экономических и личных провалах, но за одно и составим список врагов Украины мечтающих изменить ее границы .
Новые исследования показывают, что коронавирусная инфекция нового типа ослабевает, а это значит, что второй волны COVID-19, вероятно, не будет. Об этом корреспондентам информагентства РИА Новости рассказал вирусолог Массимо Клементи, проректор университета Vita-Salute San Raffaele в Милане (Италия).
По словам Клементи, еще в мае медики отметили прогрессирующее уменьшение остроты болезни, с которой попадали в больницы пациенты с коронавирусом. Речь идет, как отметил вирусолог, не только об общем снижении числа больных, но и об уменьшении числа пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. При этом, повысилось число инфицированных, которые могут получать лечение на дому.
плановые операци и все такое при этом своровав по 1000 тыс грв на короновирус. У каждого считая немовлят. И говорит мы продолжим.
ну вот не могу представить, что собрались европейские правители и постановили: а давайте убьем сопсную єкономику и создадим миллионы безработных и вызовем гневное роптание смердов в свой адрес... и большинство из нас поставит крест на своей карьере...
зачем?