Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук

Законопроект о возможности изменения территории Украины на референдуме направлен исключительно на увеличение территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Во время эфира ведущая Наталья Мосейчук спросила у него, зачем надо было создавать такой инструмент, которым можно подправить территорию Украины.

"Это устаревшая информация. В этом законопроекти №3612 эта редакция была приведена в соответствие, как это говорит статья 73 Конституции Украины. Там четко сказано, вопрос об изменении территории Украины решаются всеукраинским референдумом.

Поэтому только вопрос, если будет поднят об изменении территории Украины, это конституционное требование, мы не могли обойти его в законе. Но в то же время в предохранителях мы поставили, что не могут быть вынесены вопросы, которые разрушают территориальную целостность, то есть изменение территории Украины может идти, условно говоря, только на ее приращение", - ответил он.

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