Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук
Законопроект о возможности изменения территории Украины на референдуме направлен исключительно на увеличение территории страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Во время эфира ведущая Наталья Мосейчук спросила у него, зачем надо было создавать такой инструмент, которым можно подправить территорию Украины.
"Это устаревшая информация. В этом законопроекти №3612 эта редакция была приведена в соответствие, как это говорит статья 73 Конституции Украины. Там четко сказано, вопрос об изменении территории Украины решаются всеукраинским референдумом.
Поэтому только вопрос, если будет поднят об изменении территории Украины, это конституционное требование, мы не могли обойти его в законе. Но в то же время в предохранителях мы поставили, что не могут быть вынесены вопросы, которые разрушают территориальную целостность, то есть изменение территории Украины может идти, условно говоря, только на ее приращение", - ответил он.
Пожалуйста, подождите...
Например кацапы отведут войска за Байкал и нам хошь не хошь а придется ...
Или кацапы выпьют чёрное море и тогда тоже наращивать объемы придется.
Кусочек луны например.
Если бы я торчал на таком же продукте как и они идей былобы больше.
1. Яким чином можлива "зміна території країни" - В Конституції України записано , що юридично вірною формулою лише - шляхом всенародного референдуму.
2. В якому випадку ще може змінюватися де-факто, але не де -юре територія України? - Шляхом загарбання - або території України, або Україна загарбає чужу територію. Але ж це суперечить міжнародному праву, Гельсінським угодам зокрема. А реакція світу юристу Стефанчуку не відома? В т.ч. з загарбанням Ордою частини нашої території? Чи він бажає і Україну під санкції за сам факт такої позиції?к
3. В якому випадку ще може змінюватися територія України і де-факто і де-ре - одночасно ? Шляхом добровільного об'єднання іншої ДЕРЖАВИ (а не її сепаратистського клочка) з Україною. Добровільного - означає в результаті проведення референдумів в обох об'єднуваних державах! І саме цей варіант відповідає міжнародному праву, та шляхом укладання міждержавного Договору цих держав про об'єднання.. Прикладом (прецедентом) може свідчити об'єднання двох держав.ФРН та ДРН. Прикладом, який не викликав проблем ні з міжнародним право, ні негативної реакції міжнародної спільноти, ні її оргструктури - ООН.
-Пане Стефанчук , щоб Вам не ритися в юридичній літературі, бо бачу, що Ви ще й лінивий (як поганий студент) - ознайомтеся, будь ласка, з моїми аргументами - заповните прогалини в своїх знаннях..
- Познайомтеся з моїми, НЕ юриста за освітою, не юриста за науковими ступенями , але фахівця, який отримав непогану юридичну практику та знання, працюючи в парламенті і змушений тепер Вас навчати!. А Вам подібні заяви робити не личить і як юристу, а тим більше як першому віце- спікеру, бо вони можуть викликати як міжнародний резонанс, так і в остаточну зневіру і міжнародної спільноти і до українського парламенту.
- А закон який Ви ************ - то дитяча пустушка (якщо не перетвориться в підступну акцію) ., кажу Вам вже побутовою мовою, бо не впевнений, що юридичною - зможете второпати!
У нас все образование продажное ((
ЗЕ вон аж 4 раза не пошел. Можно сказать, ветеран уклонизма. А все почему? Потому, что берег себя для нарида.
Простой нарид проголосует и решит, что Кубань наша. Все - дело сделано. Кацапы горько заплачут и отдадут.
Это же просто, как экономику поднять. Нужно просто захотеть и сделать заявление, что экономика поднимется.
Мы скептики и не верим в колдунство. А зебилы и зебанарии в чудеса верят искренне. Правда вера зебанариев приносит доход, а вера зебилов только горькие разочарования.
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Это, как в Крыму? Да - Роисе там приросло. Стефанчук хочет увеличения территории Роиси при помощи референдумов в Украине?
Такие же дауны, как их избиратели. Ведь даже через год это говно все еще прекрасно заходит почти трети населения на ура и они не видят в ЗЕ и его шобле ничего плохого.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751373188438688&set=a.1495947603981259&type=3 3 год ·
Вчера посол Украины во Франции обрадовал страну, что Данон убрал рекламу с террористом Пореченковым. А сегодня посла отблагодарил типа-президент. Как оперативно, вы гляньте, и суток не прошло.
Обиделось за коллегу, что ли? Или Ермак получил указание от хозяев наказать дипломата?
Нет слов.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751373188438688&set=a.1495947603981259&type=3&eid=ARDYy92_WrYrgjvWP0K17UtdvjChpU_YH2M1QBgxLSANFT21u348I-YT4YfMCC5thoumIEsZzhg2w_Ns
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751373188438688&set=a.1495947603981259&type=3&eid=ARDYy92_WrYrgjvWP0K17UtdvjChpU_YH2M1QBgxLSANFT21u348I-YT4YfMCC5thoumIEsZzhg2w_Ns
Референдум далеко не завжди є інструментом демократії. Навпаки, нерідко "волю народу" використовують для руйнування демократії, а іноді й державності.Проводити референдуми в Україні в умовах російської агресії, однопартійної влади "слуг народу" й домінування олігархічних і проросійських медіа в інформаційному просторі - щонайменше безвідповідально.
Конституція передбачає ухвалення закону про референдум, але внесений Зеленським законопроєкт містить як мінімум дві серйозних загрози.Перша - його антипарламентська спрямованість. Так званими "питаннями загальнодержавного значення", які влада під виглядом "народної ініціативи" виноситиме на референдум, послуговуватимуться насамперед для тиску на парламент. А можливість на референдумі скасовувати закони чи їхні частини - це пряме втручання в законодавчу функцію парламенту.
Очевидно, що 99% виборців не читатимуть закони, які скасовуватимуть, і робитимуть вибір, ґрунтуючись на пропаганді з інтернету чи телевізора. Це - прямий шлях до диктатури та руйнації правового поля.Інша небезпека - "електронне голосування". Ми пам'ятаємо "транзитний сервер", через який намагалися оголосити "перемогу" Януковича 2004 року. "Електронне голосування" відриває безмежні можливості для фальшувань і взагалі не дає змоги перевірити, наскільки особистим і вільним є це голосування. Те саме стосується й електронного збирання підписів на підтримку референдуму.
Якщо влада вважає, що для повного щастя Україні тільки референдумів не вистачає, то принаймні ці небезпечні норми під час розгляду законопроєкту мають бути вилучені.
Россияне хотите 4000 баксов зарплату и это простой учитель... ДУМАЙ-ТЕ!
И я не о Израиле.
Кацапы вас развели как сопливых пионэров .
Но! СН протолкнули закон о банках - а это удар по Коломойскому. Этот закон так и называли - антиколомойский закон. Так что выводы делать еще рано.
)))))
https://censor.net/ua/news/3201538/*****************************************************************************************************
Втім, стефанчукові, як і самому Хрипатому, ніякої віри нема. Видно неозброєним оком, що вони готують зраду і капітуляцію.