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референдум (1432) территориальные претензии (114) Стефанчук Руслан (638)

Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук

Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук

Законопроект о возможности изменения территории Украины на референдуме направлен исключительно на увеличение территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1 заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Во время эфира ведущая Наталья Мосейчук спросила у него, зачем надо было создавать такой инструмент, которым можно подправить территорию Украины.

"Это устаревшая информация. В этом законопроекти №3612 эта редакция была приведена в соответствие, как это говорит статья 73 Конституции Украины. Там четко сказано, вопрос об изменении территории Украины решаются всеукраинским референдумом.

Поэтому только вопрос, если будет поднят об изменении территории Украины, это конституционное требование, мы не могли обойти его в законе. Но в то же время в предохранителях мы поставили, что не могут быть вынесены вопросы, которые разрушают территориальную целостность, то есть изменение территории Украины может идти, условно говоря, только на ее приращение", - ответил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На референдум следует выносить общественно значимые вопросы, такие как о земле и сокращении депутатов в парламенте, - "слуга народа" Верещук

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Топ комментарии
+51
Стефанчук собирается захватывать новые земли или галактики??? За счёт чего приращение новых земель??
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12.06.2020 01:43
+24
он так надул голову, что мозги из ушей полезли (смотри фото)
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12.06.2020 01:48
+22
Мэрзкая харя пытается делать из нас дураков
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12.06.2020 01:44
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Правила форума Совет форумчан
Стефанчук собирается захватывать новые земли или галактики??? За счёт чего приращение новых земель??
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12.06.2020 01:43 Ответить
он так надул голову, что мозги из ушей полезли (смотри фото)
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12.06.2020 01:48 Ответить
тулу-ла, тулу-ла, ветром голову надуло
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12.06.2020 06:08 Ответить
а там вообще мозги есть.... я юрист и не понимаю ЧТО МЕШАЕТ В ЗАКОНАХ ПРЯМО ПИСАТЬ ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ЗАКОНА..... ЧТО ТОЛЬКО ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРА И ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ-- МОЖЕТ ИЛИ ДОЛЖЕН ИЛИ БУДЕТ ПРОВОДИТСЯ ТАКОЙ РЕФЕРЕНДУМ....
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12.06.2020 09:44 Ответить
Медицинский факт - у него мозгов нет. Там полный космический вакуум.
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12.06.2020 10:55 Ответить
Вариантов на самом деле масса.
Например кацапы отведут войска за Байкал и нам хошь не хошь а придется ...
Или кацапы выпьют чёрное море и тогда тоже наращивать объемы придется.
Кусочек луны например.
Если бы я торчал на таком же продукте как и они идей былобы больше.
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12.06.2020 02:19 Ответить
Закон должен так и называться, - "Закон об увеличении территории".
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12.06.2020 06:21 Ответить
цей мішок лайна навіть не розуміє, що одне за інше нічим не краще
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12.06.2020 10:40 Ответить
Зі всієї швалі СН, Стефанчук видавався більш-менш адекватним. Але після того, як він - перший віце-спікер Парламенту, доктор юридичних наук, правознавець, заявив що "Законопроєкт про можливу зміну території країни спрямований тільки на її збільшення", всі його наукові титули ******* на фоні повного незнання ним як міжнародного права так і Конституції Україна! ******* остаточно і як адекватного політика.
1. Яким чином можлива "зміна території країни" - В Конституції України записано , що юридично вірною формулою лише - шляхом всенародного референдуму.
2. В якому випадку ще може змінюватися де-факто, але не де -юре територія України? - Шляхом загарбання - або території України, або Україна загарбає чужу територію. Але ж це суперечить міжнародному праву, Гельсінським угодам зокрема. А реакція світу юристу Стефанчуку не відома? В т.ч. з загарбанням Ордою частини нашої території? Чи він бажає і Україну під санкції за сам факт такої позиції?к
3. В якому випадку ще може змінюватися територія України і де-факто і де-ре - одночасно ? Шляхом добровільного об'єднання іншої ДЕРЖАВИ (а не її сепаратистського клочка) з Україною. Добровільного - означає в результаті проведення референдумів в обох об'єднуваних державах! І саме цей варіант відповідає міжнародному праву, та шляхом укладання міждержавного Договору цих держав про об'єднання.. Прикладом (прецедентом) може свідчити об'єднання двох держав.ФРН та ДРН. Прикладом, який не викликав проблем ні з міжнародним право, ні негативної реакції міжнародної спільноти, ні її оргструктури - ООН.
-Пане Стефанчук , щоб Вам не ритися в юридичній літературі, бо бачу, що Ви ще й лінивий (як поганий студент) - ознайомтеся, будь ласка, з моїми аргументами - заповните прогалини в своїх знаннях..
- Познайомтеся з моїми, НЕ юриста за освітою, не юриста за науковими ступенями , але фахівця, який отримав непогану юридичну практику та знання, працюючи в парламенті і змушений тепер Вас навчати!. А Вам подібні заяви робити не личить і як юристу, а тим більше як першому віце- спікеру, бо вони можуть викликати як міжнародний резонанс, так і в остаточну зневіру і міжнародної спільноти і до українського парламенту.
- А закон який Ви ************ - то дитяча пустушка (якщо не перетвориться в підступну акцію) ., кажу Вам вже побутовою мовою, бо не впевнений, що юридичною - зможете второпати!
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13.06.2020 13:37 Ответить
Они свои дипломы и ученые степени покупают.
У нас все образование продажное ((
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13.06.2020 13:44 Ответить
Украина прирастать Кубанью будет! (с)
Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7374
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12.06.2020 01:44 Ответить
Ага. Щас прям Стефанчук возьмет булаву из под печки и поведет нас в атаку на Кубань. А заодно и Рязань возьмем чтобы второй раз не бегать
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12.06.2020 01:51 Ответить
Так Рязань в другой стороне. Она как выйдешь за околицу на два лаптя левее солнца. Или "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону"?
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12.06.2020 01:57 Ответить
О правах Ерзя уже говорилось.
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12.06.2020 06:23 Ответить
Кто такой Ерзь, и не слишком ли у него много прав?
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12.06.2020 06:48 Ответить
Ты не понял. ЗЕбанарии никого никуда он не поведут. Не для того их таких красивых мамы выкормили (любуемся харей спикера), шоб они под пули шли.
ЗЕ вон аж 4 раза не пошел. Можно сказать, ветеран уклонизма. А все почему? Потому, что берег себя для нарида.

Простой нарид проголосует и решит, что Кубань наша. Все - дело сделано. Кацапы горько заплачут и отдадут.

Это же просто, как экономику поднять. Нужно просто захотеть и сделать заявление, что экономика поднимется.
Мы скептики и не верим в колдунство. А зебилы и зебанарии в чудеса верят искренне. Правда вера зебанариев приносит доход, а вера зебилов только горькие разочарования.
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12.06.2020 02:02 Ответить
ИвАново брать, Иваново... там много безхозных ткачих, руских, широкомордых, рябых, с сильно развитыми молочными железами...
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12.06.2020 07:30 Ответить
А нафіга? Там що патріоти України живуть і рвуться в Україну?
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12.06.2020 01:55 Ответить
удерживай, не удерживай, а все равно ломанутся... у нас тут учитель начальных классов 4к дольцев зарплатой прирастает... а которые закончили Трускавецкие университеты, так те ваще в золоте купаются... люди ищут лучшей жизни, вот и ломанутся, как наши в Польшу... эффект сообщающихся сосудов...
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12.06.2020 07:35 Ответить
Мэрзкая харя пытается делать из нас дураков
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12.06.2020 01:44 Ответить
Даже ОБСУЖДЕНИЕ вопроса изменения границ Украины есть актом государственной измены и попыткой антиконституционного переворота. Зеленский просто пытается создать конфликт в обществе, чтобы отвлечь внимание от полной ж..пы в экономике Вся эта чушь уйдет в КС где его и утопят.

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12.06.2020 01:49 Ответить
Ты ето серьезно, харя ты продажная? Кому ты тут вешаешь свои сопли на уши? Ето типо ***** шепнул что если Украина проведет рехверендум то отдаст нам не только крым и дамбас а еще и Кубань и Псковскую область?
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12.06.2020 01:50 Ответить
На кацапский лад Конституцию подстраивают???
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12.06.2020 01:50 Ответить
голобородьки новую гадость для Украины уже придумали..
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12.06.2020 01:51 Ответить
свынярчук, только уже зеленый.. когда закончатся эти свынярчуки? а?
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12.06.2020 01:52 Ответить
только мясокомбинат поможет
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12.06.2020 06:51 Ответить
Тавышо. А увеличение территории обычно при помощи референдумов происходит? Мы вот тут собрались, пореферендили и хопа - часть Венгрии к нам присоединилась (а не наша отсоединилась).

Это, как в Крыму? Да - Роисе там приросло. Стефанчук хочет увеличения территории Роиси при помощи референдумов в Украине?
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12.06.2020 01:56 Ответить
С таким "чистым и порядочным лицом" этого зеклоуна как на фото народ сказал - фух..блин.. успокоил зеленый - увеличивать тока будем.. *********** - ну шо за дауны захватили Украину !?
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12.06.2020 01:57 Ответить
ну шо за дауны захватили Украину !?

Такие же дауны, как их избиратели. Ведь даже через год это говно все еще прекрасно заходит почти трети населения на ура и они не видят в ЗЕ и его шобле ничего плохого.
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12.06.2020 02:05 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid******************************************-quc-5WKeTg8vhkt1HkSAENXf3tst_hjSYMaPKA&hc_ref=ARSYesnqQAnZXNLpAvYsBpGgp6N0zIkJ2gKaddE_5CMP6-ZqEX-ZdAeROQGCpuNn0o8&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751373188438688&set=a.1495947603981259&type=3 3 год ·

Вчера посол Украины во Франции обрадовал страну, что Данон убрал рекламу с террористом Пореченковым. А сегодня посла отблагодарил типа-президент. Как оперативно, вы гляньте, и суток не прошло.
Обиделось за коллегу, что ли? Или Ермак получил указание от хозяев наказать дипломата?
Нет слов.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751373188438688&set=a.1495947603981259&type=3&eid=ARDYy92_WrYrgjvWP0K17UtdvjChpU_YH2M1QBgxLSANFT21u348I-YT4YfMCC5thoumIEsZzhg2w_Ns
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751373188438688&set=a.1495947603981259&type=3&eid=ARDYy92_WrYrgjvWP0K17UtdvjChpU_YH2M1QBgxLSANFT21u348I-YT4YfMCC5thoumIEsZzhg2w_Ns
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12.06.2020 02:11 Ответить
Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 894
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12.06.2020 02:14 Ответить
Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8664Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3049Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7781
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12.06.2020 02:19 Ответить
Нижнее больше на отца главзебила тянет..
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12.06.2020 07:18 Ответить
муданчук. видели мульт про Весельчак-У, это он, пират парашкинского Зе-мира
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12.06.2020 02:22 Ответить
НЕУЖЕЛІ УКРАІНУ ПРІСАЕДІНЯТ К КУБАНІ?ДАГАВАРІЛІСЬ?С ******!
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12.06.2020 02:24 Ответить
перехід Новотроїцьке при Зеле...

Законопроект о возможном изменении территории страны направлен только на ее увеличение, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3892
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12.06.2020 02:45 Ответить
Закон,- что дышло...
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12.06.2020 03:01 Ответить
Приращивается только рыло стефанчука. Скоро в экране телевизора не поместится.
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12.06.2020 03:26 Ответить
Гнилая отмазка от зебилов - просто твари решили торговать нашей территорией, через "рефрендумы" аля крымский.
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12.06.2020 04:03 Ответить
Зелені й справді вважають українців дебілами...
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12.06.2020 04:11 Ответить
И они во многом, к сожалению, правы...
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12.06.2020 05:58 Ответить
А что, нормальный, психически здоровый человек мог проголосовать за это зеленое чмо?
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12.06.2020 11:01 Ответить
Головне не дати їм втекти з України.Україна їх породила,Україна їх і закопає.
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12.06.2020 04:16 Ответить
Хорошая идея глвное вовремя.
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12.06.2020 04:19 Ответить
"В'ятрович назвав дві серйозні загрози президентського законопроєкту про референдум"

Референдум далеко не завжди є інструментом демократії. Навпаки, нерідко "волю народу" використовують для руйнування демократії, а іноді й державності.Проводити референдуми в Україні в умовах російської агресії, однопартійної влади "слуг народу" й домінування олігархічних і проросійських медіа в інформаційному просторі - щонайменше безвідповідально.

Конституція передбачає ухвалення закону про референдум, але внесений Зеленським законопроєкт містить як мінімум дві серйозних загрози.Перша - його антипарламентська спрямованість. Так званими "питаннями загальнодержавного значення", які влада під виглядом "народної ініціативи" виноситиме на референдум, послуговуватимуться насамперед для тиску на парламент. А можливість на референдумі скасовувати закони чи їхні частини - це пряме втручання в законодавчу функцію парламенту.

Очевидно, що 99% виборців не читатимуть закони, які скасовуватимуть, і робитимуть вибір, ґрунтуючись на пропаганді з інтернету чи телевізора. Це - прямий шлях до диктатури та руйнації правового поля.Інша небезпека - "електронне голосування". Ми пам'ятаємо "транзитний сервер", через який намагалися оголосити "перемогу" Януковича 2004 року. "Електронне голосування" відриває безмежні можливості для фальшувань і взагалі не дає змоги перевірити, наскільки особистим і вільним є це голосування. Те саме стосується й електронного збирання підписів на підтримку референдуму.

Якщо влада вважає, що для повного щастя Україні тільки референдумів не вистачає, то принаймні ці небезпечні норми під час розгляду законопроєкту мають бути вилучені.
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12.06.2020 05:05 Ответить
Все правильно... Націонал-соціалісти, тобто, "політичні гопники", прийшли до влади цілком законним шляхом... А потім шляхом "плебісцитів" (тобто, тих-же "референдумів"), пов"язали своє "бидло" кров"ю і змусили потім їх розплачуваться за дурість верхівки нацистів, власною кров"ю... Згадайте знамените питання Геббельса: "Чи хочете ви тотальної війни?!..." І дике ревище в залі - "ТАК!!!". Те ж саме сталося 20 років тому в Росії, а зараз проходить в Україні... Тільки, поки-що, в Україні, майже без крові... Однак, всьому свій час... "Росгвардію" теж не відразу створили, і "не відразу" дозволили президенту ввести війська, для ведення бойових дій, в інші країни... І за критику влади не з 2000 року почали саджать... І масові протести не відразу заборонили...
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12.06.2020 07:22 Ответить
Зря вы так на толстяка ополчились . Он же не сказал в каких границах. Вернет ВСУ какой не будь поселок под контроль Украины и вот уже Зеленский - Стефанчук "освободители и пабедители" хреновы
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12.06.2020 05:27 Ответить
Украинцы,-это Ваш позор! Личность с таким ..лом не должен представлять Вас!
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12.06.2020 05:34 Ответить
Ну с таким стремительным развитием страны (турбо-режим, ёпта) присоединение Польши со Словакией решённый вопрос. Вхождение России в состав Украины возможно только после смены действующей власти у соседей. Это главное требование Президента Украины к народу России.
Россияне хотите 4000 баксов зарплату и это простой учитель... ДУМАЙ-ТЕ!
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12.06.2020 05:52 Ответить
Вот вам всем смешно, а дебильная масса сторонников зеленского верит всем этим рассказкам Стефанчука.... И побежит голосовать, чтобы "земли прирастить" и оказаться присоединёнными к ПаРаше...Надо начинать активно "лечить" наш шизанутый народ... Иначе следующим нашим президентом будет Мертведчук....
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12.06.2020 05:53 Ответить
Чем отличается Шариков от Швондера? Сабака рюсскея,Швондер Еврей...
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12.06.2020 06:05 Ответить
А почему еврей с большой буквы? Дань уважения за разграбленную и униженую страну?
И я не о Израиле.
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12.06.2020 11:05 Ответить
73-процентные , а что вы скажете на счёт вот ЭТОГО -- .https://www.facebook.com/100006080851665/videos/2412105995668739/UzpfSTEwMDA0MDY1NjI5MzgwNzo2OTQxNzMyODQ2OTcyNzA/ https://www.facebook.com ?? Которое было сказано кацапом жириновским , ещё перед президентскими выборами в Украине . Нихт ферштейн ,, теперь не понимаете о чём речь , гниды . ? .А ведь вам тогда говорили , разжёвывали подробно - для чего мацькве нужен зеля . !

Кацапы вас развели как сопливых пионэров .
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12.06.2020 06:19 Ответить
зерно истины в словах Жириновского есть.
Но! СН протолкнули закон о банках - а это удар по Коломойскому. Этот закон так и называли - антиколомойский закон. Так что выводы делать еще рано.
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12.06.2020 06:28 Ответить
Коломойский был лишь инструментом ,, по ходу , он им теперь не очень и нужен . . Он сделал своё дело , с его помощью - цель достигнута , на посту президента Украины слабый , тупой и непатриотичный человек ,, что ещё нужно .! Теперь , дальше в игру вступают " консервы" - мудачуки , усики , королевские ,, 5 я колонна в общем . Канули в лету семенченки с парасюками , и другие "нацжоны " ,,и единственная оставшаяся преграда для возврата Украины в имперское стойло , это Порох с порохоботами ,, ярым патриотам тоесть . Тут правда ,у кацапов возникла проблемка , так как посадить его никак не удаётся , как и заткнуть рты порохоботам ,, и Петро ,со своей ЕС ,по прежнему продолжает ставить капитуляции -палки в колёса .
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12.06.2020 07:45 Ответить
Это какие такие земли он собрался присоединять?
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12.06.2020 06:22 Ответить
Видимо речь идёт о присоединении России к Украине со столицей в Киеве. Так сказать возрождение Киевской Руси, но уже в виде Империи. А там незабаром и выборы Путина.
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12.06.2020 07:21 Ответить
да-да. а минимальная зарплата на самом деле максимальная
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12.06.2020 06:28 Ответить
Кстати - представляю с какими глазами читали это заявление венгры, румыны и молдаване
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12.06.2020 06:30 Ответить
вот оно че Михалыч.с）
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12.06.2020 06:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-OEwdTdx3pk&feature=youtu.be&has_verified=1
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12.06.2020 06:43 Ответить
Наивный чукотский мальчик. Законопроектом территорию страны не увеличить.
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12.06.2020 06:59 Ответить
Отлично работает по окну овертона. Стефанчук- ипанный серар , как и все основная масса зе-мразей у власти .
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12.06.2020 07:20 Ответить
Этого жиртреста не смущает, что этот закон, как он его трактует, не соответствует Уставу ООН и системе безопасности в Европе?
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12.06.2020 07:37 Ответить
Нам бы в свои портки не обосраться,а он уже на чужое смотрит. Целенаправленно,шаг за шагом идут ,доказывая ,что белое это черное и наоборот.
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12.06.2020 07:44 Ответить
а, после этого экономический прорыв произойдет?
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12.06.2020 07:51 Ответить
Цей референдум буде про відокремлення територій. Нехай зелень не свистить.
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12.06.2020 08:00 Ответить
Потрібно внести поправку в цей Закон про право на референдум територій, які входили в склад УНР, а це Стародубщина, Кубань, Курщина, Вороніжщина.
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12.06.2020 08:10 Ответить
Если этот жиртрест надеется что под его жирную тушку не найдется веревки...то он ошибается...
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12.06.2020 08:16 Ответить
"направлен только на ее увеличение"... там даже стрелочка есть
)))))
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12.06.2020 08:17 Ответить
Параша скоро развалится и Русь-Украина начнёт прирастать её территориями.
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12.06.2020 08:48 Ответить
Т.е. чужую территорию мы собираемся захватывать?
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12.06.2020 08:51 Ответить
Увеличение может быть с отрицательным знаком
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12.06.2020 10:02 Ответить
А что у нас есть еще ничейные земли? Орангутанг жжет...
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12.06.2020 09:04 Ответить
не манипулируйте пане стефанчук, увеличение или уменьшение от первоначального и есть изменение. В предлагаемом Законе нет слова "Увеличение", а значить согласно проекта в будущем можно будет референдить как "за" увеличение или уменьшение. Заложенная авторами проекта трактовка имеет двоякое толкование.
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12.06.2020 09:04 Ответить
З клоуном все ясно він вміє корчити з себе розумного і рішучого "янелоха".Але це чмо Стефанчук - ану поясни мені український "розумний виборець",що ти побачив в цьому відгодованному бітюку - яку перспективу,для себе і своїх дітей?
https://censor.net/ua/news/3201538/*****************************************************************************************************
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12.06.2020 10:07 Ответить
Ну да ! Увеличение территории за счёт ОРДЛО, но на особых условиях- представители ОРДЛО могут заблокировать любое решение принимаемое ВР Украины.
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12.06.2020 10:22 Ответить
Для Зеленского это один из способов отдать украинские территории врагу.
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12.06.2020 11:56 Ответить
Все уже сдаются? Может стоит их гнать пока не поздно.
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12.06.2020 12:06 Ответить
Якщо закон направлено на збільшення території країни, про це треба однознасно і чіткоьзаписати в самому законі, заборонивши зменшення території.
Втім, стефанчукові, як і самому Хрипатому, ніякої віри нема. Видно неозброєним оком, що вони готують зраду і капітуляцію.
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12.06.2020 21:43 Ответить
 
 