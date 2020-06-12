Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку
Министр культуры и информационной политики Украины, бывший генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко утверждает, что не знал о пребывании в структуре собственности медиахолдинга компаний, связанных с Виктором Медведчуком - это накануне показало расследование журналистов программы "Схемы".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире hromadske, отметив, что с сентября 2019 не имеет никакого отношения к работе 1+1 Media и не знает, что там происходило после.
"Моя история отношений с господином Медведчуком достаточно красноречива. Мы всегда занимали противоположные позиции как с точки зрения ценностей по отношению к прессе, так и позиций относительно агрессии России, и вообще его политической деятельности в Украине как уполномоченного кума Путина", - заявил Ткаченко.
Он также добавил, что те компании, которые журналисты-расследователи указали как принадлежащие Медведчуку, на его памяти принадлежали братьям Суркисам.
В то же время Ткаченко прокомментировал расследование временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводит расследование деятельности телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые связывают с Медведчуком и владельцем которых официально является его однопартиец Тарас Козак.
"Я был членом временной следственной комиссии, которая расследовала, каким образом у господина Козака оказались в собственности эти активы (телеканалы NewsOne, ZIK и" 112 Украина "- ред.). Доклад следственной комиссии должен быть в Раде в ближайшее время, ее работа завершена. Там есть определенные интересные факты, которые, очевидно, должны быть обнародованы", - отметил чиновник.
Он добавил, что сам Козак ни разу не явился на заседание парламентской ВСК, хотя его туда неоднократно звали для получения информации.
"Любая история, которая связана с непрозрачным финансированием, должна быть завершена каким-то логическим концом, то есть расследованием правоохранительных органов", - отметил Ткаченко.
Пожалуйста, подождите...
Так, навскидку, что сделал для Украины Порох, припоминаете? Припоминаете условия, в которых он вручную вращал ржавый механизм государства в условиях агрессии??? И что делает для страны этот никчема? Мост построил? Войска отвел с позиций в чисто поле? (Противник, если еще не знаете, уже окопался на линии разведения)... с теслой поговорил? Таксистов на преступников-террористов и ключевого свидетеля по МН17 поменял? Вот что полезного сделало это дерьмо, кроме преференций для первой, как ее назвать..., кроме передачи всей президентской власти завканцелярией Дерьмаку..., больнично-карантинной эпопеи, Омана, встречи гереговской Мечты, кортежей из 40 авто - велосипедист **********... такие мелкие президентские проделки, про которые моментально забывают... през-видосик... да к тому же и дурак...
Зебилы, челлендж... назовите 1 достижение вашего преза за год и месяц...
Потом лежу, чувствую - меня обсикают...
Я спрашиваю: Ви хто? За що меня так?
А они мне: Ми - порохоботи!" (с) витяг із заяви в першу приватну мусарню Авакова патєрпєвшєго Зеленського
Это попугаи, повторяющие фразы услышанные на олигархических телеканалах:
- Прилетаю я как-то на Мальдивы… Вы не были на Мальдивах? Ну так вот, а Бигус мне и говорит: «Армию разграбил Свинарчук из Укрборонпрома». Пропало… «Миллион, миллион, миллион алых роз…» А я ему и говорю: «Шурик, будьте осторожны - Порошенко убил брата!» А он мне: «В городе Липецке, в городе Липецке кондитерская фабрика»
Кто им вкладывает в головы эти фразы?
Как видим, участие в этом принимает сам кум *****
Кацапы прикумарили, голубчики рюзьке миры
Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не підтримує заборону фільмів і серіалів з російськими акторами, які побували в окупованому Криму.
клиентский акум 60А никак не хочет держать вилку; Андрюха (которій гоняет амерские машині) должен за 6 акумов и пока не отдает, а поставщик нажимает уже; рібній пруд опять візівает, что-то там на солнечной станции опять у них негаразді с моими акумами; огурці взошли ужасно плохо, надо срочно пересеять; арахис не хочет вообще всходить; ціплята из инкубатора на подходе, надо новое отдельное помещение для молодняка готовить; подшипник кондиционера в авто полетел, надо срочно 4-5 тіс гривен на ремонт или ездить и дальше без кондиционера;
а вот тебя волнует тока почему же Коломойский допустил отход небольшой доли "1+1" в другие руки...
вот и говорю: мне б твои проблемі
Они не просто союзники Москвы. Они всегда ориентировались на Москву. Но это чисто наши олигархические группы, которые имеют в Украине связи и умеют делать бизнес. Иначе говоря, тут не вина Порошенка или еще кого-то. В Украине возник вакуум после того как Семью Януковича отодвинули и этот вакуум должен был кто-то заполнить. Его заполнил Медведчук.
1992 року Медведчук створив фірму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%22%D0%91%D1%96.%D0%90%D0%B9.%D0%95%D0%BC%22 Міжнародна адвокатська компанія "Бі.Ай.Ем" , співзасновниками якої були також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорій Суркіс , його молодший брат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Згурський , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Юрій Карпенко , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богдан Губський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Лях . Серед основних напрямків діяльності фірми, за твердженнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Чобота , було сприяння відкриттю закордонних валютних рахунків, реєстрації підприємств у офшорних зонах та набуттю нерухомості у закордонних країнах.
З 1993 - член Партії прав людини.
У 1994 р. - разом з іншими членами ППЛ - увійшов до складу СДПУ.
З 1995 Член Центральної Ради партії СДПУ, а згодом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%9E) СДПУ(О) (1995-98 рр.).
Голова комісії з питань правової реформи СДПУ (1995-96 рр.).
Член Політбюро (до 1998 р. - Правління) СДПУ(О) з січня 1995 р.
У 1996-1998 рр. - заступник голови СДПУ(О).
У 1998-2007 рр. - голова СДПУ(о).
Народний депутат України II-IV та IX-ого скликань, перший заступник Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВРУ (лютий 2000 - грудень 2001), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Глава АП України (2002-2005)
Медведчук это как Ермак двадцать лет назад. Он был главой крупнейшей фракции - СДПУ, был главой администрации Кучмы. Он фактически правил Украиной, как сейчас Ермак. Он имеет связи в украинской политике десятилетиями. Он не вырощен Порошенко.
Партия СДПУ была президентской партией, её возглавлял Леонид Кравчук вместе с Медведчуком и молодой Порошенко решил что это лучший вариант для старта своей политической карьеры.
... Але у журналістів "Схем" є й іще одна версія таких частих зустрічей між Порошенко та Медведчуком. Вони припускають, що ті обговорюють майбутні вибори. Адже чинний український президент і кум Путіна, який нещодавно вийшов з тіні й жадає повернутися у велику політику, можуть бути один одному корисні. Медведчук допоможе Порошенку переобратися вдруге, а Порошенко допоможе пізніше тому на парламентських виборах, з прицілом на те, що Медведчук отримає посаду спікера й очолить восени Верховну Раду. Плани наполеонівські, проте, аби про все домовитися й узгодити деталі, Порошенко й Медведчук потребують особистих зустрічей
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..https://24tv.ua/ru/poroshenko_i_medvedchuk__chomu_vorog_prihodit_dodomu_n1317915 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому? - 24 Канал ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Оказалось, что никакой диктатуры не было. Конспирологи сами придумали себе и эти идеи разделял Кремль, которому тоже не нравился Порошенко. Все эти ребята просто были использованы Кремлем, чтобы избавиться от проукранский власти и сделать в Украине разворот на Восток. Вот и всё чего добились свергатели Порошенка.
Один * пеця -святий * !..
.Мантра ...*Хто проти Пеці - той ахент * вже задовбала !
Россия коварный враг, страшный. Нельзя забывать об этом ни на момент. Наши люди забыли, что Россия никуда не делась.
Единственный украинский канал более менее объективный 24ый и то на ютьюбе смотрю
Чуднєнько !