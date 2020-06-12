Я знал, что эти компании принадлежат Суркисам, - Ткаченко о том, что часть канала 1+1 принадлежит Медведчуку

Министр культуры и информационной политики Украины, бывший генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко утверждает, что не знал о пребывании в структуре собственности медиахолдинга компаний, связанных с Виктором Медведчуком - это накануне показало расследование журналистов программы "Схемы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире hromadske, отметив, что с сентября 2019 не имеет никакого отношения к работе 1+1 Media и не знает, что там происходило после.

"Моя история отношений с господином Медведчуком достаточно красноречива. Мы всегда занимали противоположные позиции как с точки зрения ценностей по отношению к прессе, так и позиций относительно агрессии России, и вообще его политической деятельности в Украине как уполномоченного кума Путина", - заявил Ткаченко.

Он также добавил, что те компании, которые журналисты-расследователи указали как принадлежащие Медведчуку, на его памяти принадлежали братьям Суркисам.

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В то же время Ткаченко прокомментировал расследование временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводит расследование деятельности телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые связывают с Медведчуком и владельцем которых официально является его однопартиец Тарас Козак.

"Я был членом временной следственной комиссии, которая расследовала, каким образом у господина Козака оказались в собственности эти активы (телеканалы NewsOne, ZIK и" 112 Украина "- ред.). Доклад следственной комиссии должен быть в Раде в ближайшее время, ее работа завершена. Там есть определенные интересные факты, которые, очевидно, должны быть обнародованы", - отметил чиновник.

Он добавил, что сам Козак ни разу не явился на заседание парламентской ВСК, хотя его туда неоднократно звали для получения информации.

"Любая история, которая связана с непрозрачным финансированием, должна быть завершена каким-то логическим концом, то есть расследованием правоохранительных органов", - отметил Ткаченко.

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