Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, пострадали трое украинских воинов, ликвидированы и ранены 16 наемников РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки враг трижды, в течение суток, обстреливал опорные пункты Объединенных сил, используя минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в вечернее время агрессор открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новомихайловки. Рядом с населенным пунктом Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм. Неподалеку от Новотроицкого российские оккупанты нарушили режим прекращения огня из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Чермалыка обстреляли из снайперского оружия. Против защитников Павлополя агрессор задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела и минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Украинские военнослужащие решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получили жесткий ответ", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку от Орехово вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Хутора Вильный враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. По позициям ВСУ вблизи Крымского агрессор применил вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на подступах к Новоалександровке и Луганскому российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник - боевую травму.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восемь ранили", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинских сил недалеко от населенного пункта Луганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам возле Верхнеторецкого агрессор применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центре ОС.



