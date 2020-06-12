РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8799 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 888 34
ликвидация (3141) обстрел (25795) ранение (3360) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, пострадали трое украинских воинов, ликвидированы и ранены 16 наемников РФ, - штаб

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, пострадали трое украинских воинов, ликвидированы и ранены 16 наемников РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки враг трижды, в течение суток, обстреливал опорные пункты Объединенных сил, используя минометы 82-мм калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в вечернее время агрессор открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новомихайловки. Рядом с населенным пунктом Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм. Неподалеку от Новотроицкого российские оккупанты нарушили режим прекращения огня из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Чермалыка обстреляли из снайперского оружия. Против защитников Павлополя агрессор задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела и минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Украинские военнослужащие решительно применяли дежурные огневые средства. На свои наглые действия захватчики получили жесткий ответ", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры с места подрыва автомобиля с нацгвардейцами в Авдеевке: Яма диаметром три метра и метр глубиной, запчасти разбросаны в радиусе 20 метров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку от Орехово вооруженные формирования РФ дважды вели огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Хутора Вильный враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. По позициям ВСУ вблизи Крымского агрессор применил вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на подступах к Новоалександровке и Луганскому российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник - боевую травму.

Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность. По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восемь ранили", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов опорные пункты украинских сил недалеко от населенного пункта Луганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по защитникам возле Верхнеторецкого агрессор применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, пострадали трое украинских воинов, ликвидированы и ранены 16 наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 16 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, пострадали трое украинских воинов, ликвидированы и ранены 16 наемников РФ, - штаб 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Горіть у пеклі, москалі
показать весь комментарий
12.06.2020 07:39
+8
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1

Обстрелы и раненные постоянно . Надеюсь, кацапы , вы все сядете на бутылки или на стволы ваших страшных минометов
показать весь комментарий
12.06.2020 07:39
+7
Швидше брехня але сподіваюсь хочоб на половину правда.
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
12.06.2020 08:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіть у пеклі, москалі
показать весь комментарий
12.06.2020 07:39 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html?m=1

Обстрелы и раненные постоянно . Надеюсь, кацапы , вы все сядете на бутылки или на стволы ваших страшных минометов
показать весь комментарий
12.06.2020 07:39 Ответить
"восемь уничтожено и как минимум восемь ранено"...таких сообщений штаба ООС вообще не помню...либо враньё, либо окопное сидение нашим порядком надоело...
показать весь комментарий
12.06.2020 07:47 Ответить
Швидше брехня але сподіваюсь хочоб на половину правда.
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
12.06.2020 08:02 Ответить
Щось мені не віриться про ліквідованих найманців.
показать весь комментарий
12.06.2020 08:12 Ответить
С каждым разом всё больше.Завтра расскажут о 30 убитых террористах.
Не понятно почему бойцы ВСУ получают ранения и травмы,а боевики смертельные ранения!
показать весь комментарий
13.06.2020 03:03 Ответить
https://t.me/a_shtirlitz Анатолий Штирлиц
https://telegra.ph/file/ee0a6d8710a8bd190657b.jpg ​​ Втрати російсько-окупаційних військ 11.06.2020 р. склали 16 осіб:
Безповоротні (200) - 8 (4 - 4 омсбр, 2 - 7 омсбр, 2 - 6 омсп).
Санітарні (300) - 8 ( 6 - 4 омсбр, 1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп ).
Додатково нформація уточнюється.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України! 🇺🇦
показать весь комментарий
12.06.2020 10:28 Ответить
Этого вам сказать не могут,военная тайна!😀
показать весь комментарий
13.06.2020 03:04 Ответить
Війна триває.
Здоров'я нашим воякам!
Ворогам - 2 метри над тілом.
показать весь комментарий
12.06.2020 08:28 Ответить
А шо это за дежурные средства для ответки - калаши и СВД?
показать весь комментарий
12.06.2020 08:48 Ответить
почему такой скепсис? Вы часто уличали наш штаб во лжи? Думаю, подробности появятся.
показать весь комментарий
12.06.2020 09:05 Ответить
В сплошь и рядом! Так по официальным данным прокуратуры Украины в Луганской области за январь февраль 2020 потери ВСУ составили 30 погибших только по Луганской области.. это больше чем заявлял штаб ООС по всему Донбассу за тот же самый отрезок времени https://v-variant.com.ua/lug_obl/incidents/94747-s-nachala-goda-v-oos-na-luganschine-pogiblo-30-*******.html
показать весь комментарий
12.06.2020 09:52 Ответить
Прокуратура ЛО видала дані по ВСІМ втратам. Штаб ООС подає лише бойові. Чи тобі кожного дня мають доповідати про п"яних, які загинули в ДТП?
показать весь комментарий
12.06.2020 18:42 Ответить
Война на Донбассе это единственный конфликт где придумали делить потери на боевые и не боевые больше никто в мире такой фигнёй никогда не маялся. Да и как ты будешь знать погиб ли человек от вражеской пули или его просто списали на не боевого чтобы родственникам не платить?
показать весь комментарий
12.06.2020 21:52 Ответить
Ти несеш таку маячню, що навіть пояснювати тобі сенсу немає.
показать весь комментарий
12.06.2020 23:03 Ответить
Так а что не так? Все правильно он пишет.
показать весь комментарий
13.06.2020 10:17 Ответить
ЩО правильно? Те, що (з його точки зору) до втрат потрібно вдносити аватара, що захлинувся блювотою? Ховати з оркестром і збирати кошти на меморіальну дошку??? Чи правильно, що воно, війни і близьке не бачило і тому не розуміє і смердить про те, що можна загибель в бою списати на бойову? І про це буду4ть мовчати побратими??? У вас зрадойобство вже вийшло на космічний рівень...
показать весь комментарий
13.06.2020 11:41 Ответить
Какой смертью кто там умер из тех кто был призван государством в армию и служил на горячей точке это дело десятое и хорошее поле для разного рода манипуляций. ни СССР в Афгане или ВМ ни Германия ни США во Вьетнаме или Ираке никто и никогда не делил своих погибших на правильных и не правильных все шли одним списком.
показать весь комментарий
13.06.2020 12:49 Ответить
Ти сильно помиляєшся)))
показать весь комментарий
13.06.2020 18:51 Ответить
Одужання нашим героям
показать весь комментарий
12.06.2020 09:32 Ответить
Треба ще більше росіян вбивати, тоді інші не захочуть іти втирати з Росії.
показать весь комментарий
12.06.2020 09:49 Ответить
Поздравили с днём рассеи!
показать весь комментарий
12.06.2020 10:41 Ответить
 
 