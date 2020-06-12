Постпред США Гилмор в ОБСЕ: Если РФ везет на Донбасс гуманитарный груз, то почему ночью и так секретно?

Выявление СММ ОБСЕ военных автоколонн, которые ночью секретно заходят с РФ на территорию ОРДЛО вне официальных пунктов пропуска, ставит под сомнение российские заявления о поставках "гуманитарной помощи".

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"6 июня СММ предоставила подробный отчет о движении колонны транспортных средств через международно признанную российско-украинскую границу под прикрытием темноты в районе вне официальных пунктов пропуска. Колонна, которая при въезде в Украину не проходила никакой проверки, состояла из транспортных средств военного типа и сопроводительных машин. Было прослежено ее движение к складу под Луганском. Содержание этих транспортных средств остается неизвестным", - отметил американский дипломат в своем выступлении.

Учитывая это ночное движение автоколонны из РФ на временно оккупированный Донбасс в обход официальных пунктов пропуска посол США поинтересовался, а что везли эти военные грузовики - действительно "гуманитарную помощь"?

"Если, как часто заявляет Россия, транспортные средства перевозили гуманитарный груз, то почему он перевозился настолько секретно? Действия России подчеркивают, что она не является нейтральным наблюдателем в этом конфликте, а наоборот - глубоко причастна", - заявил Джеймс Гилмор.

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Как известно, в отчете СММ ОБСЕ от 6 июня сообщалось об обнаружении передвижения грузовиков военного типа через неконтролируемые участки границы в оккупированных районах Луганщины.Так, в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков военного типа, заезжали из России в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, выезжающих из Украины, грунтовой дороге недалеко н. п. черемухи (неподконтрольный правительству, 59 км юго-восточнее Луганска) у границы с РФ в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов.

Позже 8 июня СММ ОБСЕ вновь сообщила об обнаружении ночью движения двух колонн грузовиков в приграничных с Россией оккупированных районах Донбасса, где нет официальных пунктов пропуска на границе.