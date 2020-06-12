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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ОБСЕ (4855) россия (93038) США (24862) гуманитарная помощь (1242) Гилмор Джеймс (23)

Постпред США Гилмор в ОБСЕ: Если РФ везет на Донбасс гуманитарный груз, то почему ночью и так секретно?

Постпред США Гилмор в ОБСЕ: Если РФ везет на Донбасс гуманитарный груз, то почему ночью и так секретно?

Выявление СММ ОБСЕ военных автоколонн, которые ночью секретно заходят с РФ на территорию ОРДЛО вне официальных пунктов пропуска, ставит под сомнение российские заявления о поставках "гуманитарной помощи".

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 11 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"6 июня СММ предоставила подробный отчет о движении колонны транспортных средств через международно признанную российско-украинскую границу под прикрытием темноты в районе вне официальных пунктов пропуска. Колонна, которая при въезде в Украину не проходила никакой проверки, состояла из транспортных средств военного типа и сопроводительных машин. Было прослежено ее движение к складу под Луганском. Содержание этих транспортных средств остается неизвестным", - отметил американский дипломат в своем выступлении.

Учитывая это ночное движение автоколонны из РФ на временно оккупированный Донбасс в обход официальных пунктов пропуска посол США поинтересовался, а что везли эти военные грузовики - действительно "гуманитарную помощь"?

"Если, как часто заявляет Россия, транспортные средства перевозили гуманитарный груз, то почему он перевозился настолько секретно? Действия России подчеркивают, что она не является нейтральным наблюдателем в этом конфликте, а наоборот - глубоко причастна", - заявил Джеймс Гилмор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США против РФ будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выполнит свои минские обязательства, - Гилмор

Как известно, в отчете СММ ОБСЕ от 6 июня сообщалось об обнаружении передвижения грузовиков военного типа через неконтролируемые участки границы в оккупированных районах Луганщины.Так, в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков военного типа, заезжали из России в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, выезжающих из Украины, грунтовой дороге недалеко н. п. черемухи (неподконтрольный правительству, 59 км юго-восточнее Луганска) у границы с РФ в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов.

Позже 8 июня СММ ОБСЕ вновь сообщила об обнаружении ночью движения двух колонн грузовиков в приграничных с Россией оккупированных районах Донбасса, где нет официальных пунктов пропуска на границе.
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Топ комментарии
+11
Был бы у нас гавнокомандующий не четырехкратный уклонист, можно было бы на этом "конвое" испытать точность Ольхи-М. А то дорогая штука, но прилетает не в ту мишень... (((
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12.06.2020 07:51
+6
Боеприпасы и провизия. Такое уже шесть лет происходит, этот американец как будто вчера родился или он в коме был?
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12.06.2020 07:46
+5
все всё понимают.
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12.06.2020 08:36
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Патамушто "их там нет",и груз - пирожки с гвоздями и сырки , плавленые "металлургами дамбаса". Супрыз такой, мишебратский😉😉😉
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12.06.2020 07:45 Ответить
Гилмор просто туповатенький. В Таллинне основная масса грузовиков проезжает ночью. Поскольку некоторые важные дороги закрыты для грузовиков днем, чтобы уменьшить траффик. Это вполне логичное и понятное явление.
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12.06.2020 08:22 Ответить
Серьезно ? Как такого , транзита в Таллинне нет , если только в порт.и ездят в любое время.
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12.06.2020 08:33 Ответить
"и ездят в любое время." не надо ляля. основная масса едет в порт ночью.

я работал рядом с портом.
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12.06.2020 08:49 Ответить
Мне ответишь?
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12.06.2020 08:51 Ответить
Тьху, коцап опять ожидаемо брешет.
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12.06.2020 08:59 Ответить
Может и не врёт)
Если это касается цивилизации Европы...
Но речь идёт о рассеи!
А там о таких правилах никто ни слухом, ни духом
Не говоря уже за бамбас...
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12.06.2020 09:15 Ответить
Ты шо застеснялся?😂🌷
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12.06.2020 09:12 Ответить
Это ты к тому,что коцапы не убивают украинцев?
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12.06.2020 08:35 Ответить
кацапы убивают украинцев, украинцы убивают кацапов, украинцы убивали иракцев, украинцы убивали украинцев.
как то похрен. тема была не про это.
я к тому что движение грузовиков ночью - экономически и транспортно выгодно.
в европе дохренища дорог где движение грузовиков запрещено в дневное время.
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12.06.2020 13:25 Ответить
Если тебе как то похрен,то кокого ты свои ватные рога засунул на чужой для тебя сайт?😂🌷
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12.06.2020 13:43 Ответить
Ти або реально тупаватенький або дурня вмикаешь .Кацапня ввозить в Украіну таку гуманітарку яка чомусь вбиває курва нашіх хлопаків на передку , та цивільних по ходу
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12.06.2020 10:13 Ответить
Боеприпасы и провизия. Такое уже шесть лет происходит, этот американец как будто вчера родился или он в коме был?
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12.06.2020 07:46 Ответить
https://censor.net/user/465215 Злочинці на власних виробничих потужностях виробляли ********** та відправляли Росії
Служба безпеки України викрила чотирьох переселенців з окупованої території України, які виготовляли танкові снаряди для російської армії.
Злочинці контрабандою завозили комплектувальні частини до танкових *********** з Росії в Україну, оформлюючи їх як "металобрухт" через підконтрольні фірми.Потім їх перевозили до одного з міст на Луганщині, де на власних виробничих потужностях переробляли та повертали країні-агресору.Як повідомляє Служба безпеки України, жодних дозвільних документів чи погоджень Державної служби експортного контролю злочинці не мали.10 червня 2020
https://defence-ua.com/
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12.06.2020 08:02 Ответить
нужны кацапские трупы. Только тогда кацапские свиноматки возопят и поверят... нет, в другом порядке, поверят и возопят... хотя нет, ошибаюсь... скотомогильники под псковом, да и по всей парашке... нет, не сработает...
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12.06.2020 07:49 Ответить
Тависчь Гилмор уже отдал Донбасс русским???
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12.06.2020 07:50 Ответить
Был бы у нас гавнокомандующий не четырехкратный уклонист, можно было бы на этом "конвое" испытать точность Ольхи-М. А то дорогая штука, но прилетает не в ту мишень... (((
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12.06.2020 07:51 Ответить
Хорошо, що ти не головнокомандувач, дбл бть
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12.06.2020 08:06 Ответить
ну тупые !
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12.06.2020 07:53 Ответить
РФ везет на Донбасс ......секретно/ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных,И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель.
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12.06.2020 07:54 Ответить
Щоб дамбасіти не розграбували по дорозі, як грабували МЕТРО.
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12.06.2020 07:55 Ответить
Касаби відкрили "другий хфронт" і привезли "руssкую тушонку"
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12.06.2020 07:57 Ответить
- Чтоб не сглазили.
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12.06.2020 08:01 Ответить
Потому, що рузге криси
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12.06.2020 08:04 Ответить
Надо попросить турок шлепнуть на колоннам из беспилотников. Нашим главнокомандующих Путин по-прежнему не разрешает.
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12.06.2020 08:09 Ответить
Это наезд на обсе, которое ничего не видит.
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12.06.2020 08:15 Ответить
надеюсь это стеб такой. Потому что, если чиновники в США продолжают верить в гуманитарку из РФ, то это зашквар для них. и для нас тоже.
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12.06.2020 08:32 Ответить
все всё понимают.
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12.06.2020 08:36 Ответить
а у кацапов все ночью и все секретно..
отлить бегут перебежками от окопа к окопу, шо бы "враг" не засек....
на вопрос, а почему не в туалет? - ответа нет.
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12.06.2020 08:35 Ответить
Странная эта так называемая Россия с краденым названием, историей, религией. Постоянно воюет, сует свой нос во все дырки. Напала без объявления войны подло, коварно на Грузию, Молдавия, Чечню, Украину, Сирию, постоянно помогает различного рода террористам, вмешивается в выборы в других странах. Постоянно убивает всех тех, кто не согласен с ее политикой (Ненцев, правительство Квасьневского под Смоленском и этот перечень можно долго продолжать). Везет на Донбасс гуманитарный груз ночью и секретно. Ее войска воюют без знаков отличия своей страны как бандиты. И хоронят убитых тайно, ночью, без всяких там почестей и даже в России их стыдятся, стараются не вспоминать. Антидемократическая, дурная стана, лишняя страна, которой давно не должно быть на политической карте мира
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12.06.2020 08:38 Ответить
Все очень просто , там бочки с варенье и корзины с печеньем что бы никто не завидовал а то капиталистам и пиндосам тоже захочеться , петуха из говна , а на всех то не хватает , только для членов клуба ,уский мир
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12.06.2020 08:47 Ответить
https://vidgolos.co.ua/2020/04/26/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
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12.06.2020 08:51 Ответить
Невже почали "оченята відкриватися"? Не пора б запитатися в Росії з якого дива вона шастає через кордон України як її заманеться?
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12.06.2020 10:16 Ответить
что тут непонятного? чтобы проклятые пиндосы не украли
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12.06.2020 10:44 Ответить
 
 