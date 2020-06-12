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Помпео поздравил граждан РФ с праздником, напомнив о декларируемом Россией 30 лет назад стремлении к демократии и миру

Помпео поздравил граждан РФ с праздником, напомнив о декларируемом Россией 30 лет назад стремлении к демократии и миру

Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником, Днем России, и напомнил, что в декларации о суверенитете РФ гарантировались равные права и защиту всех граждан, а также речь шла о мире и согласии с соседями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", официальное заявление Помпео обнародовал в ночь на пятницу Государственный департамент США.

"В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.

В то же время, глава американской дипломатии вспомнил о 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

"США уважают общую жертву всех народов, которые прилагали усилия для победы над нацизмом, в том числе миллионы русских солдат и гражданских, которые пережили огромные страдания и человеческие потери", - отметил госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцы устали от русофобской истерии" , - партия ОПЗЖ поздравила РФ с "днем России"

В этой связи Помпео подчеркнул важность сотрудничества двух стран, в свое время конец нацистской агрессии в Европе.

День России - государственный праздник РФ, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР..
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Топ комментарии
+11
Помпео поздравил граждан РФ с праздником, напомнив о декларируемом Россией 30 лет назад стремлении к демократии и миру - Цензор.НЕТ 422
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12.06.2020 08:22
+7
что покозательно, декларация о свободе есть а те нижние, как тянули баржу барину, так и тянет да и их потомки будут тянуть.
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12.06.2020 08:27
+5
Та русня вже тисячі раз покаялась.
Демократія порожнє слово для цих дикунів.
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12.06.2020 08:20
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Та русня вже тисячі раз покаялась.
Демократія порожнє слово для цих дикунів.
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12.06.2020 08:20 Ответить
Кацапи спочатку з помпою оголосили нізавісімасть. Потім до них дійшло що від кого.
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12.06.2020 08:20 Ответить
30 лет назад рсфср начала развал ссср
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12.06.2020 08:21 Ответить
Помпео поздравил граждан РФ с праздником, напомнив о декларируемом Россией 30 лет назад стремлении к демократии и миру - Цензор.НЕТ 422
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12.06.2020 08:22 Ответить
что покозательно, декларация о свободе есть а те нижние, как тянули баржу барину, так и тянет да и их потомки будут тянуть.
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12.06.2020 08:27 Ответить
зайва рабська хромосома.
нічого не поробиш.
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12.06.2020 08:28 Ответить
эти бурлаки были наемными рабочими. Добровольными. так что рабство к ним неприемлимо.
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12.06.2020 08:59 Ответить
вот ондон, даже поздравльая плюнул русне в морду, мол э вы там, как вы появились ( 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета paссии ) всего 30 лет назад, а до того каким то улусам или подданым ханов или генсеков были, всё вяличие и тысячилетная история коту под хвост,
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12.06.2020 08:24 Ответить
похоже, началось. быстро они. только на днях новость была, что госдеп будет общаться с российским народом напрямую, минуя миды, шмиды, посольства, думу и *****.
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12.06.2020 08:26 Ответить
Это же святой американец поздравил, ему можно. А вот ОПЗЖ...
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12.06.2020 08:27 Ответить
расея напала на США и отгрызла кусок её территории?
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12.06.2020 08:29 Ответить
-Вы можете одним словом описать российскую демократию?
-Писдец!
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12.06.2020 08:29 Ответить
О раша-раша ,хеппі холідей, хеллоу,
А ще , будь ласка , нах і гоу хоум.
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12.06.2020 08:37 Ответить
хеппі пьоздей
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12.06.2020 08:42 Ответить
ту им
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12.06.2020 08:45 Ответить
Все равно что Гитлера в 1943 поздравить с днем независимости и Третьим Рейхом
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12.06.2020 08:39 Ответить
Росийская Федерация или росийская империя априори не может считаться независимой.
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12.06.2020 08:47 Ответить
Два Сенатора США от республиканской партии Майкл Джонсон и Джо Уилсон предложили Конгрессу США признать РАБссию спонсором Мирового терроризма.Думаю что демпартия США поддержит Законопроект...,Мавзолейные Хмыри...ВЕШАЙТЕСЬ...
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12.06.2020 08:46 Ответить
"В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.
------------

от ето шо щас было? - такой тонкий стеб?
https://censor.net/n3201545
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12.06.2020 08:48 Ответить
не тонкий,а "забористий" )))
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12.06.2020 09:32 Ответить
Это вроде того, как "любимую" тёщу вынужден назвать мамой.
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12.06.2020 10:24 Ответить
убил
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12.06.2020 10:30 Ответить
Пьяный Ельцин 12 июня 1990 года решил на карту Мира нанести новое Хасударство РАБссия.... До Бори ни один баран не решился на такое...
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12.06.2020 08:49 Ответить
Поскольку Империии не являются государством...
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12.06.2020 08:52 Ответить
Одни предлагают Конгрессу США признать Россию спонсором терроризма. Другие поздравляют с высосанным из буя пуйла праздником страну, убивающую в том числе и американских граждан. Третьи упали в позитуру "а ля ваш"перед нигерами-уголовниками... Тихо шифером шурша, крыша едет неспеша. И это, судя по тенденциям, только цветочки.
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12.06.2020 08:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wQyL2FjdAv4
Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії, Право на правду
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12.06.2020 08:56 Ответить
Эту туфту засунь в одно место...
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12.06.2020 08:58 Ответить
у тебя та уже бутылка торчит
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12.06.2020 09:12 Ответить
Про бутылку -- это Вы вовремя вспомнили. Или знали? Признавайтесь!
Свежие новости же. Праздничные!
https://shapito.d3.ru/rosgvardeets-iznasiloval-sosluzhivtsa-butylkoi-1994843/ Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

Помпео привітав громадян РФ зі святом, нагадавши про деклароване Росією 30 років тому прагнення до демократії і миру - Цензор.НЕТ 7096

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире. Около 03:00, ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул заснувшему сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.

подробнее -- https://lenta.ru/news/2020/06/12/iznasilovanie/
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12.06.2020 09:20 Ответить
вот и сенатор спалилась на весь мир
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12.06.2020 09:23 Ответить
Отакої, а Україна ще рік була в складі СРСР. Москалі, нащо ви розвалили СРСР?
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12.06.2020 08:57 Ответить
ну тут все правильно было тока не добили развалины, а надо было...
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12.06.2020 09:04 Ответить
Помпео привітав громадян РФ зі святом, нагадавши про деклароване Росією 30 років тому прагнення до демократії і миру - Цензор.НЕТ 5370
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12.06.2020 09:16 Ответить
День росії,або день Незалежності росії найбільш ідіотичне і анекдотичне свято в країні з імперськими амбіціями..

Кацапстан зробив це свято, а тепер пробує його кудись "засунути подалі",майже не згадуючи...

а різні "злопихатєлі" нагадують )))
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12.06.2020 09:31 Ответить
Молодець, потролив. А зміни там колись дійсно будуть. Просто погляньте на історію.
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12.06.2020 09:46 Ответить
Для Пукина - это трагический день в истории, он же сам назвал развал совковой ымперии самой большой "трагедией" современности! Это все равно что поздравлять кого-то с годовщиной смерти близкого!
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12.06.2020 10:16 Ответить
 
 