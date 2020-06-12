Помпео поздравил граждан РФ с праздником, напомнив о декларируемом Россией 30 лет назад стремлении к демократии и миру
Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником, Днем России, и напомнил, что в декларации о суверенитете РФ гарантировались равные права и защиту всех граждан, а также речь шла о мире и согласии с соседями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", официальное заявление Помпео обнародовал в ночь на пятницу Государственный департамент США.
"В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.
В то же время, глава американской дипломатии вспомнил о 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
"США уважают общую жертву всех народов, которые прилагали усилия для победы над нацизмом, в том числе миллионы русских солдат и гражданских, которые пережили огромные страдания и человеческие потери", - отметил госсекретарь США.
В этой связи Помпео подчеркнул важность сотрудничества двух стран, в свое время конец нацистской агрессии в Европе.
День России - государственный праздник РФ, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР..
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Демократія порожнє слово для цих дикунів.
нічого не поробиш.
-Писдец!
А ще , будь ласка , нах і гоу хоум.
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от ето шо щас было? - такой тонкий стеб?
https://censor.net/n3201545
Липецька фабрика Roshen: як Порошенко продовжує вести бізнес в Росії, Право на правду
Свежие новости же. Праздничные!
https://shapito.d3.ru/rosgvardeets-iznasiloval-sosluzhivtsa-butylkoi-1994843/ Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону начал расследование уголовного дела о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии России. Об этом стало известно «Коммерсанту».
По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире. Около 03:00, ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул заснувшему сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.
подробнее -- https://lenta.ru/news/2020/06/12/iznasilovanie/
Кацапстан зробив це свято, а тепер пробує його кудись "засунути подалі",майже не згадуючи...
а різні "злопихатєлі" нагадують )))