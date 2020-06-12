Помпео поздравил граждан РФ с праздником, напомнив о декларируемом Россией 30 лет назад стремлении к демократии и миру

Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником, Днем России, и напомнил, что в декларации о суверенитете РФ гарантировались равные права и защиту всех граждан, а также речь шла о мире и согласии с соседями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", официальное заявление Помпео обнародовал в ночь на пятницу Государственный департамент США.

"В этот день мы отмечаем 30-ю годовщину Декларации государственного суверенитета России, признавшей демократические стремления и суверенитет русского народа, его многовековую историю, культуру и традиции, его неотъемлемое право на достойную жизнь. К тому же, это гарантировало россиянам выполнение прав и равную защиту на основе верховенства права, а также готовность жить в мире и согласии со всеми другими странами и народами", - подчеркнул Помпео.

В то же время, глава американской дипломатии вспомнил о 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.

"США уважают общую жертву всех народов, которые прилагали усилия для победы над нацизмом, в том числе миллионы русских солдат и гражданских, которые пережили огромные страдания и человеческие потери", - отметил госсекретарь США.

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В этой связи Помпео подчеркнул важность сотрудничества двух стран, в свое время конец нацистской агрессии в Европе.

День России - государственный праздник РФ, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР..