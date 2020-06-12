В Украине за сутки - 683 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего зафиксированы 29 753 случая
По состоянию на 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ЦОЗ.
В Украине зафиксировали 683 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Днем ранее сообщалось о "рекордных" 689 новых случаях заболевания COVID-19, 10 июня - о 525 новых случаях.
За сутки умерли 16 пациентов (стуками ранее - 21), всего - 870.
За последние сутки выздоровели 426 человек (сутками ранее - 372), всего - 13 567.
Всего в Украине сейчас болеют 15316 человек, что на 241 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (112) области, Киеве (95), Винницкой (81), Ривненской (56), Харьковской (52) и Волынской (47) областях.
В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не выявили.
Пожалуйста, подождите...
неудивительно шо маем то шо маем - любую лапшу вешают
Наши эскулапы таких тоже к больным относят?
И половина вообще не верит в него. Пока в больничку не ляжет.
но сами маски ни от чего не защищают, что неоднократно говорил ВОЗ.
эта хрень распространяется через больницы, насколько понимаю.
У еще большего кол-ва имбецилов она одета только на рот.
Нормальных, как всегда - меньшинство....
І в мене підстав для мого висновку значно більше, ніж в "бразильського лідера", бо Трамп звинуватив ВООЗ у прямо протилежному - що вони недостатньо серйозно попереджали про небезпеку коронавірусу.
Це різні Марії ван Керкхови? Чи просто це ви перекручуєте факти так, як вам це наказують кремлівські куратори?
Є офіційні визначення: що таке пандемія, і це не те, що тобі здається чи не подобається.
Кількість померлих від іспанки 100 років тому була приблизно 50 млн., тобто вдвічі більше, ніж загиблих від першої світової війни...
Але це "всього лише" 2,5% від тодішнього населення Землі.
То "хіба це пандемія" за визначенням подібних на тебе?
А скільки тобі треба, щоб померло, щоб ти вже вважав це "пандемією"? 50%? 99%?
Коронавірус за словами Малишевої дійсно був би "дивом-дивним", якби вбивав тільки дебілоїдів. Але нажаль такого подарунку людству поки що ніхто зробити не може...
"Вирусы существуют больше чем человек, что бы ты знал. И их море всяких и ваш этот коронавирус уже давно есть и никакой опасности он не несёт." - це просто геніальний дебілізм на рівні "високий вищий за низького, а вологий мокріший за сухого".
Как бесчисленны ряды недоучившихся двоешников, неспособных связать два плюс два...
Бессимптомные - значит без кашля!
А без кашля - значит меньше капель с вирусом сеют вокруг!
А меньше вируса - значит меннее заразны!
Технокерівник ВОЗ по ковід-19 Марія Ван Керкхов, ты же не забывай, что большинство людей - идиоты, и поясняй на пальцах, что имеешь в виду!
ПС: Я готов подождать до утра - возможно, благодаря мучительным ночным раздумьям мысль о том, что кашляющий более заразен, чем не кашляющий, сможет пробиться в монолит твоего черепа....
Чувак говорит о том, что если тест неадекватный или его проводить неправильно - получится неправильный результат.
У тебя есть сомнения в этом? У меня - нет.
Або для протверезіння треба, щоб було, як в Нью-Йорку: переповнені лікарні, холодильники для морозива, переобладнані для перевезення трупів, хворі в палатках біля шпиталів та похорони без родичів в пластикових мішках. Люди не розуміють, що якщо стеля обвалилася на їхнього сусіда, то це означає, що на них вона вже не впаде.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.