Более 240 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий 11 июня был обесточен 241 населенный пункт в двух областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 241 населенный пункт в 2 областях, а именно: Львовская - 200 и Волынская - 41", - сказано в сообщении.

Сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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