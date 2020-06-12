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Львовщина (2796) непогода (816) ГСЧС (4852) электроэнергия (771)

Более 240 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Более 240 населенных пунктов в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий 11 июня был обесточен 241 населенный пункт в двух областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"11 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 241 населенный пункт в 2 областях, а именно: Львовская - 200 и Волынская - 41", - сказано в сообщении.

Сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Опа Цензор а как это вы новость с ДТП актера Ефремова профукали ? Еще за 9 число
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12.06.2020 08:34 Ответить
Тебя ураган лишил света 8 числа?
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12.06.2020 08:37 Ответить
А тебя видать лишил ..У нас в Полтаве не было никаких ураганов ..Напиши еще какую-нибудь фразу я вижу ты гигант мысли ..
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12.06.2020 08:50 Ответить
Шо, в холодильнике морозился, отец дерьмократии?
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12.06.2020 08:55 Ответить
Один кац зажмурив іншого каца. У чому новина?
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12.06.2020 08:48 Ответить
Понад 240 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3929
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12.06.2020 09:05 Ответить
Ефремов кац который чмырит моль ,а враг моего врага сам понимаеш
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12.06.2020 10:13 Ответить
 
 