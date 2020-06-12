Русскоязычные сериалы в Украине идут на благо индустрии и экономики, - министр культуры Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.

Об этом он заявил в эфире hromadske, комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов телеканала "1 + 1" Елены Еремеевой о том, что мелодрамы украинском языке снимать невыгодно, а комедии - наоборот, передает Цензор.НЕТ.

"Говорила она, скорее, о коммерческой составляющей сериалов, которые производятся на украинском языке. Если это украиноязычные комедии, то они, в первую очередь, реализуются в Украине", - отметил Ткаченко.

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Позже он объяснил, что производство большого количества сериалов - это "вопрос экономики для каналов", а Государственное агентство Украины по вопросам кино "практически ни копейки не вложило" в производство украиноязычных сериалов.

"К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих (русскоязычных. - Ред.) сериалов России. Поэтому и происходит такой дискурс о том, что русского языка слишком много в украинском телеэфире", - добавил министр.

"Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке - я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики", - заявил Ткаченко.

При этом он добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.