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COVID-19: в мире заболели 7,59 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 423,8 тыс.

COVID-19: в мире заболели 7,59 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 423,8 тыс.

По состоянию на утро 12 июня в мире зарегистрировали 7,59 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 597 430 (7 458 921 - вчера) случаев инфицирования и 423 846 (419 020- вчера) смертей из-за коронавируса.

COVID-19: в мире заболели 7,59 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 423,8 тыс. 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 116 034 (+ 904 за сутки), заболевших - 2 089 701 (+ 23 300 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 805 649 инфицированных (+ 30 465 за сутки) и 41 058 (+ 1 261 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 502 436 человек (+ 8 779 за сутки), количество смертей - 6 532 (+ 174 за сутки).

Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 298 283 (+ 11 128 за сутки), 8 501 летальных случаев (+ 394 за сутки).

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В Великобритании – 291 409 заболевших (+ 1 266 за сутки), умерли 41 279 пациентов (+ 151).

В Испании зарегистрировали 289 787 (+ 427 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 236 142 (+ 379) человек. Умерли 34 167 (+ 53) человек.

COVID-19: в мире заболели 7,59 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 423,8 тыс. 02

Напомним, по состоянию на утро 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни.
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Полмиллиона погибших, а кацапетовские тролли продолжают: "Никакого коронавируса нет. Вас разводят. Не носите намордники". Идиоты. Вот когда все, у кого над масками торчат носы, перевыздыхают, эпидемия пойдет на спад.
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12.06.2020 09:40 Ответить
Безкарантинна Білорусь обійшла безкарантинну Швецію..

Але їм обійти піденну Африку по заражуваності все одно не вдасться..

Тому що У Південній Африці з карантином у 3 рази більше народу,чим у них разом..
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12.06.2020 10:17 Ответить
 
 