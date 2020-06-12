COVID-19: в мире заболели 7,59 млн человек, больше всего в США, РФ, Бразилии и Индии. Число жертв достигло 423,8 тыс.

По состоянию на утро 12 июня в мире зарегистрировали 7,59 млн случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 7 597 430 (7 458 921 - вчера) случаев инфицирования и 423 846 (419 020- вчера) смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 116 034 (+ 904 за сутки), заболевших - 2 089 701 (+ 23 300 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 805 649 инфицированных (+ 30 465 за сутки) и 41 058 (+ 1 261 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 502 436 человек (+ 8 779 за сутки), количество смертей - 6 532 (+ 174 за сутки).

Индия опередила Великобританию по числу заболевших: 298 283 (+ 11 128 за сутки), 8 501 летальных случаев (+ 394 за сутки).

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В Великобритании – 291 409 заболевших (+ 1 266 за сутки), умерли 41 279 пациентов (+ 151).

В Испании зарегистрировали 289 787 (+ 427 за сутки) пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 236 142 (+ 379) человек. Умерли 34 167 (+ 53) человек.

Напомним, по состоянию на утро 12 июня в Украине лабораторно подтверждены 29 753 случая COVID-19. За сутки - 683 новых случая. 16 человек умерли от болезни.