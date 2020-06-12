Главный санврач Ляшко о рекордном росте случаев COVID-19: Мы устраняем очередь образцов для тестирования на коронавирус

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рекордный рост количества людей, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, получением результатов образцов, которые были направлены на анализ еще за несколько дней до того. То есть речь идет о случаях, которые могли бы объявить раньше, но из-за недостатка мощностей для тестирования о них объявили только сейчас.

Об этом Ляшко рассказал в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней. Передавали (образцы. - Ред.) в другие лаборатории, для того, чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "с сегодня на сегодня" или "с сегодня на завтра", - сказал главный санврач.

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Он также добавил, что больше всего непроанализированных образцов накопилось в Киеве и Львовской области. В частности, в последней ожидают проверки две тысячи образцов крови на коронавирус - их в течение дня должны доставить в Национальную референс-лабораторию.

Напомним, в Украине за 10 июня обнаружили 689 новых случаев, что является суточным рекордом, за 11 июня - 683 новых случая.