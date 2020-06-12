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Новости Коронавирус и карантин
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Главный санврач Ляшко о рекордном росте случаев COVID-19: Мы устраняем очередь образцов для тестирования на коронавирус

Главный санврач Ляшко о рекордном росте случаев COVID-19: Мы устраняем очередь образцов для тестирования на коронавирус

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рекордный рост количества людей, у которых обнаружили коронавирусную болезнь, получением результатов образцов, которые были направлены на анализ еще за несколько дней до того. То есть речь идет о случаях, которые могли бы объявить раньше, но из-за недостатка мощностей для тестирования о них объявили только сейчас.

Об этом Ляшко рассказал в эфире Радио НВ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней. Передавали (образцы. - Ред.) в другие лаборатории, для того, чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "с сегодня на сегодня" или "с сегодня на завтра", - сказал главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки - 683 новых случая COVID-19, умерли 16 человек, всего зафиксированы 29 753 случая

Он также добавил, что больше всего непроанализированных образцов накопилось в Киеве и Львовской области. В частности, в последней ожидают проверки две тысячи образцов крови на коронавирус - их в течение дня должны доставить в Национальную референс-лабораторию.

Напомним, в Украине за 10 июня обнаружили 689 новых случаев, что является суточным рекордом, за 11 июня - 683 новых случая.

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Топ комментарии
+4
З одної сторони він правий. Завжди після вихідних іде стрибок. Проте 2 дні поспіль під 700 нових випадків? Чергою опрацювання це не виправдаєш. Посипалось.
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12.06.2020 09:07
+4
Сміялись над вашим керівництвом. А над нашим керівництвом ми вже рік сміємось, інколи крізь сльози.
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12.06.2020 09:08
+4
Тобто, раніще умисно "стримували" статистику? Ну, чародії, фокусники, клоуни, шахраї, мать вашу.
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12.06.2020 09:20
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Интересно почему эта очередь образовалась? Не было бы заболевших то и очереди не было бы. Все взаимосвязано.
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12.06.2020 09:32 Ответить
потому что кому-то нужна "позитивная статистика"
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12.06.2020 09:38 Ответить
То есть ещё плюс те,кто в очереди....
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12.06.2020 09:39 Ответить
Украина:
За прошлый год в ДТП погибли 3454 чел.
Нужно запретить автомобили.
Утонули около 1000 чел.
Нужно запретить купаться.
В мире ежегодно умирает более 3 000 000 чел. от алкоголя.
Нужно запретить бухать.
Ну и т.д.
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12.06.2020 09:57 Ответить
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12.06.2020 10:11 Ответить
рост ДТП - надо ужесточать контроль ПДД, как и во всем мире
Тонут бухие - надо принудительно лечить от алкоголизма
умирают "от алкоголя" - на самом деле умирают от контрафактного алкоголя - надо принудительно лечить от алкоголизма и контролировать контрафакт.
Или можно продолжать жить так как мы и ныть - а чего мы так плохо живем, и валить в Польшу или Канаду. Где будете как миленькие ездить не нарушая ПДД и пить алкоголь за бешеные деньги из спецмагазинов.
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12.06.2020 10:28 Ответить
а рост количества госпитализированных с пневмонией вследствие Ковида - тоже следствие увеличения кол-ва тестируемых?
О_о...
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12.06.2020 10:25 Ответить
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