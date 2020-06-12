Сегодня будут принимать решение о возможном усилении карантинных мер в Киеве, - КГГА
В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации. Сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".
"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - отметил он.
Бондаренко считает, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.
"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - заявил он.
Советник мэра города рассказал, что сегодня в 9:30 состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.
"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", - добавил он.
Бондаренко отметил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродпотребслужбы и примут решение.
"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона - мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", - сказал он.
Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.
Сегодня на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полное их закрытие.
Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.
Пожалуйста, подождите...
Закрыть пляжи при толпах в транспорте????
https://news.liga.net/society/news/adaptivnyy-karantin-spetsialisty-otsenili-riski-zarajeniya-koronavirusom-na-plyajah
вот почему заставляют носить намордники, а очки нет? потому что ношение очков не унизительно!
Маски - це найдешевший і мінімально необхідний засіб.
Якщо всі будуть носити маски потреби у окулярах не буде!
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
ua Александр Айвазян("зашкварився" і самоліквідувався)
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ОО
Новые очаги Covid-19 появились в Минске, сообщает телеграм-канал https://t.me/bnkbel/6335 «Баста!» .
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опозиція (і ,особливо маргінес)часто мають спільний інтерес з ворогами Держави...
працюють на одну мету -Знести Владу..
а кафешки хоть вообще бульдозерами снесите - у народа уже давно нет денег на кафешки.
деньги водились, когда при власти были плохие барыги (Порох и т.п.)
а как пришли хорошие зебилы, то кафешки уже не нужны.
Це в Києві закінчилось бабло ?
Это дополнительные меры для работы с общепитов.
Всё остальное - это оскотинивание быдла.
нэ пэрэпутай, Кутузов.
Это дополнительные меры для работы с общепитов.Всё остальное - это оскотинивание быдла. /Всё остальное -это что?Несколько примеров .Конкретных и реальных.
- посадить под домашний арест людей старше 60 лет ( это пипец - без решения суда посадить под домашний арест несколько миллионов - у меня на голову не налазит)
- запрет заходить в прибережную зону (я молчу про скверы и парки)...
... и т.п.
Быдлу просто срут на голову - а оно радуется "заботе"...
А если они видят, что какое то чмо, непонятно откуда взявшееся (у него есть эти полномочия в соответствии с Конституцией?) плоковырвшись у себя в жопе даёт дебильные указания и брешет при этом - то...