Сегодня будут принимать решение о возможном усилении карантинных мер в Киеве, - КГГА

В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации. Сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - отметил он.

Бондаренко считает, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - заявил он.

Советник мэра города рассказал, что сегодня в 9:30 состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

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"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", - добавил он.

Бондаренко отметил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродпотребслужбы и примут решение.

"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона - мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", - сказал он.

Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.

Сегодня на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полное их закрытие.

Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

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