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Новости Коронавирус и карантин
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Сегодня будут принимать решение о возможном усилении карантинных мер в Киеве, - КГГА

Сегодня будут принимать решение о возможном усилении карантинных мер в Киеве, - КГГА

В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации. Сегодня штаб по чрезвычайным ситуациям будет принимать решение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил советник мэра города Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24".

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего", - отметил он.

Бондаренко считает, что летний сезон не принес уменьшения количества больных, поэтому ослабление карантина будут пересматривать.

"Город точно не готов к следующим этапам, которые были запланированы правительством 5 и 10 июня", - заявил он.

Советник мэра города рассказал, что сегодня в 9:30 состоится штаб ЧС города, на котором будут принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко поручил своему экс-заместителю с поддельным дипломом Бондаренко представлять интересы Киевсовета в судах, - "Схемы"

"Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей 1 на 5 кв. метров, мы не можем говорить о полноценном открытии учреждений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были состояться 5 июня по Украине", - добавил он.

Бондаренко отметил, что сегодня будут результаты эпидемиологического анализа Госпродпотребслужбы и примут решение.

"По состоянию на сегодня нельзя сказать, что какая-то одна отрасль городского хозяйства является предпосылкой для увеличения количества больных. Здесь есть две стороны. Объективная сторона - мы открыли магазины, ТРЦ, транспорт", - сказал он.

Субъективной стороной он назвал то, что многие украинцы решили, что с моментом, когда они могут выйти на работу, для них карантин закончился.

Сегодня на заседании штаба также могут принять решение о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей, или полное их закрытие.

Впрочем, вопрос по ограничениям относительно общественного транспорта не стоит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для открытия залов ресторанов и кафе в Киеве пока нет, - КГГА

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Топ комментарии
+5
Кстати, вот устроили голодомор в Украине в 30е годы именно дедушки шмыгалей, они же коммунизм строили оболванивая болванов, история повторяется почему? потому, что нужно учить историю. Теперь вот начали с карантина - закончат трудовыми лагерями и трудоднями, не конечно называться это будет как-то по современному и красиво, а суть будет та же. **********, зробылы це разом
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12.06.2020 09:34
+4
а это очередная мера запугивания и унижения людей:
https://news.liga.net/society/news/adaptivnyy-karantin-spetsialisty-otsenili-riski-zarajeniya-koronavirusom-na-plyajah

вот почему заставляют носить намордники, а очки нет? потому что ношение очков не унизительно!
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12.06.2020 09:24
+4
не... ну на геноцид это пока не тянет. но скотство величайшее. авторы дурантина должны сидеть. в масках без права прогулки и свиданий, температуру в камере держать не ниже +35.
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12.06.2020 09:26
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Правила форума Совет форумчан
транспорт ходит, бизнес это видит и гонит своих рабов на работу.
Закрыть пляжи при толпах в транспорте????
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12.06.2020 09:18 Ответить
а это очередная мера запугивания и унижения людей:
https://news.liga.net/society/news/adaptivnyy-karantin-spetsialisty-otsenili-riski-zarajeniya-koronavirusom-na-plyajah

вот почему заставляют носить намордники, а очки нет? потому что ношение очков не унизительно!
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12.06.2020 09:24 Ответить
Зебіл, хто тобі забороняє носити окуляри?
Маски - це найдешевший і мінімально необхідний засіб.
Якщо всі будуть носити маски потреби у окулярах не буде!
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12.06.2020 11:45 Ответить
хоть закрьівай, хоть нет мегаполисьі всегда бьіли у будут центром єпидемий.
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12.06.2020 10:25 Ответить
пляжи это, конечно же , основной источник заразы. не электрички, не метро, а ПЛЯЖИ!
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12.06.2020 10:28 Ответить
Они сами себе противоречат, зачем усиливать карантин если уверяют что рост заболевших исключительно из-за ликвидации очередей тестов в лабораториях.
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12.06.2020 09:19 Ответить
"Карантин" чтобы быдло держать в стойле.
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12.06.2020 09:50 Ответить
наше бидло в стойлі не втримати. це тобі не Європа
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12.06.2020 11:19 Ответить
Хорош издеваться над народом.. карантин - это геноцид УКРАИНСКОГО НАРОДА..
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12.06.2020 09:20 Ответить
не... ну на геноцид это пока не тянет. но скотство величайшее. авторы дурантина должны сидеть. в масках без права прогулки и свиданий, температуру в камере держать не ниже +35.
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12.06.2020 09:26 Ответить
Сьогодні в Україні антирекорд.ТОму відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
ua Александр Айвазян("зашкварився" і самоліквідувався)
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ОО
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12.06.2020 09:50 Ответить
тупо "работаешь". держи 11.80 на рюмку стекломоя. шоб у тя маска к морде приросла.
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12.06.2020 09:59 Ответить
і знову "дурантинофіли " всплили,як гівно наверх...... (((
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12.06.2020 09:42 Ответить
Автомобилей скорой помощи уже не хватает?
Новые очаги Covid-19 появились в Минске, сообщает телеграм-канал https://t.me/bnkbel/6335 «Баста!» .
Канал опубликовал фото с улиц Гинтовта, 16, Логойский тракт, 1, Панченко, 14, Плеханова, 117, Райниса, 1В.
В Заводском районе на улице Нестерова медики приезжают к зараженным Covid-19 на маршрутках.
«Возможно, берут в аренду или помощь от волонтеров. Но очевидно, что автомобилей скорой помощи не хватает», - пишет читатель канала.
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12.06.2020 10:01 Ответить
внимательно отслеживая информационные сообщения о ковиде могу сказать, что все эти питеры, которые показывали какие-то заполненные переполненные реанимации, рожи свои фоткали и рассказывали о горах трупов - в результате оказались банальными брехунами, ито есть просто сволочи, которые хайповали на теме либо в угоду своим желаниям либо за бабло купленные твари
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12.06.2020 10:17 Ответить
Если народ стадо - то почему бы и нет? Можно установить вечный карантин))) как сэсэсэре - зебики схавают и спасибо скажут
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12.06.2020 09:30 Ответить
многие "порохоботы" симпатизируют дурантину
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12.06.2020 09:35 Ответить
це природньо,що порохоботи,як і ольгінські зараз проти будь-чого ,що походить від "ЗЕ"...

опозиція (і ,особливо маргінес)часто мають спільний інтерес з ворогами Держави...
працюють на одну мету -Знести Владу..
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12.06.2020 09:44 Ответить
ты бы почитал перед тем как отвечать.
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12.06.2020 09:53 Ответить
"ЗЕ" - это что вобще такое??? От него только может "походить" запах шаурмы
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12.06.2020 09:54 Ответить
быдло выбрало
Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 9927
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12.06.2020 09:51 Ответить
Це, схоже, не порохоботи, це ті, хто знає, шо Порох ніколи не буде президентом, і можуть топити хоч за Кенеді - байдуже. Я не хочу Пороха в президентах з однієї причини - він понадіявся на совість, розум і мудрість народу... Лояльність до дурнів - це не вихід для країни в стані війни.
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12.06.2020 10:00 Ответить
а на кого тоді спиратись як не на народ?
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12.06.2020 11:51 Ответить
От інший і оперся. Здається, в будь-якому випадку, з виборами в Україні зкінчено.
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12.06.2020 11:58 Ответить
главное- транспорт не трогайте.
а кафешки хоть вообще бульдозерами снесите - у народа уже давно нет денег на кафешки.

деньги водились, когда при власти были плохие барыги (Порох и т.п.)
а как пришли хорошие зебилы, то кафешки уже не нужны.
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12.06.2020 09:31 Ответить
тупий пі..дьож.

Це в Києві закінчилось бабло ?
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12.06.2020 09:46 Ответить
Кстати, вот устроили голодомор в Украине в 30е годы именно дедушки шмыгалей, они же коммунизм строили оболванивая болванов, история повторяется почему? потому, что нужно учить историю. Теперь вот начали с карантина - закончат трудовыми лагерями и трудоднями, не конечно называться это будет как-то по современному и красиво, а суть будет та же. **********, зробылы це разом
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12.06.2020 09:34 Ответить
Погуляли и хватит 😉😉😉
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12.06.2020 09:45 Ответить
Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА - Цензор.НЕТ 2028
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12.06.2020 09:48 Ответить
Призывающие карантин смело игнорировать стесняются рассказать о собственном опыте преодолении болезни коронавирус.Это не правильно.
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12.06.2020 09:48 Ответить
карантин - научно-обоснованные рекомендации для населения - это понятно. Пока что это: повязка в местах скопления, соблюдение дистанции и регулярное обеззараживание рук.
Это дополнительные меры для работы с общепитов.

Всё остальное - это оскотинивание быдла.


нэ пэрэпутай, Кутузов.
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12.06.2020 09:57 Ответить
карантин - научно-обоснованные рекомендации для населения - это понятно. Пока что это: повязка в местах скопления, соблюдение дистанции и регулярное обеззараживание рук.
Это дополнительные меры для работы с общепитов.Всё остальное - это оскотинивание быдла. /Всё остальное -это что?Несколько примеров .Конкретных и реальных.
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12.06.2020 10:28 Ответить
пожалуйста:
- посадить под домашний арест людей старше 60 лет ( это пипец - без решения суда посадить под домашний арест несколько миллионов - у меня на голову не налазит)
- запрет заходить в прибережную зону (я молчу про скверы и парки)...
... и т.п.

Быдлу просто срут на голову - а оно радуется "заботе"...
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12.06.2020 11:26 Ответить
Обращение Ивана Петровича Сидорова адресовано переболевшим коронавирусом.Чтобы они из своего опыта рассказали о вреде или пользе карантина.
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12.06.2020 12:25 Ответить
так быдло же даже это малое тупо делать не желает
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12.06.2020 10:32 Ответить
если бы было доверие - то делали бы.
А если они видят, что какое то чмо, непонятно откуда взявшееся (у него есть эти полномочия в соответствии с Конституцией?) плоковырвшись у себя в жопе даёт дебильные указания и брешет при этом - то...
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12.06.2020 11:28 Ответить
Антинародная власть использует карантин для сдерживания протестных настроений общества, ибо на воре и шапка горит. А ещё антинародная власть проосто издевается над людьми.
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12.06.2020 09:59 Ответить
Если не преодолен эпидемиологический порог то это Тероризм над жителями .Владу на свалку истории.
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12.06.2020 10:17 Ответить
После карантина под КМДА повалили акции протестов! А у Виталика выборы! конечно лучше всех закрыть!
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12.06.2020 10:24 Ответить
 
 