Если Трамп проиграет выборы и не покинет Белый дом, то его оттуда выведут военные, - Байден

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах главы государства от демократической партии Джо Байден заявил, что в случае, если Дональд Трамп после того как проиграет выборы президента в ноябре, попытается оспорить их результаты и откажется покидать Белый дом, то оттуда его выведут военные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет CNN.

В ходе интервью журналист спросил у Байдена, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах, но откажется покинуть свой пост. В ответ бывший экс-президент сказал, что в этом случае помогут военные.

"Я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома", - отметил Байден.

Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой Трампа.

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Новый прогноз от The Economist дает бывшему вице-президенту и потенциальному кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену 83% шансов на победу в коллегии выборщиков и 96% шансов на победу на всеобщих президентских выборах. Аналитики прогнозируют его подавляющее преимущество над президентом США Дональдом Трампом.

The Economist анализирует данные опросов, экономику и демографические данные для прогнозирования выборов в США в 2020 году

Отмечается, что Байден, скорее всего, победит Дональда Трампа в коллегии выборщиков.