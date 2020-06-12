Если Трамп проиграет выборы и не покинет Белый дом, то его оттуда выведут военные, - Байден
Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах главы государства от демократической партии Джо Байден заявил, что в случае, если Дональд Трамп после того как проиграет выборы президента в ноябре, попытается оспорить их результаты и откажется покидать Белый дом, то оттуда его выведут военные.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом пишет CNN.
В ходе интервью журналист спросил у Байдена, что произойдет, если Трамп проиграет на президентских выборах, но откажется покинуть свой пост. В ответ бывший экс-президент сказал, что в этом случае помогут военные.
"Я абсолютно уверен, они очень быстро выпроводят его из Белого дома", - отметил Байден.
Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство, и заявил, что гордится военными, которые недавно выступили с критикой Трампа.
Новый прогноз от The Economist дает бывшему вице-президенту и потенциальному кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену 83% шансов на победу в коллегии выборщиков и 96% шансов на победу на всеобщих президентских выборах. Аналитики прогнозируют его подавляющее преимущество над президентом США Дональдом Трампом.
The Economist анализирует данные опросов, экономику и демографические данные для прогнозирования выборов в США в 2020 году
Отмечается, что Байден, скорее всего, победит Дональда Трампа в коллегии выборщиков.
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Никогда ещё кацапам не было так хреново, как при трампе.
Мазохисты, мля.
Ой "плохо"
Якщо негри вже зараз творять в США анархію, то уявляю що буде в США років через 50.
https://censor.net/ua/user/462985
Геї і лезбіянки ніякої загрози не несуть. От деякі індивіди, тут умнічають, і пропонують уявити що буде зі мною через 50 років..Це типові виборці зеленського, і вони доволі тупі, не вміють аналізувати.ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Тихо сам с собою я веду беседу.
Это называется "создание нового мирового порядка".
Мені не потрібно, щоб цей ідіотизм перейшов до Канади.
Та й Штати мають бути сильними. Без питань.
Трюдо любить всі ці шоу з паданням на коліна (то - винятково його проблеми) ... терендить про =systemic racism=, доколупався до поліції ... RCMP ...
Наш (мій employer) big boss під час щотижневої конференції сказав, що =All lives matter=, бо мене уже тіпає, як я чую =справа джорджа флойда= ...
А може це було сплановано, зараз після протестів серед негрів великий всплеск захворюваності на короновірус більшість без страховки.... Цікаве рішення давньої проблеми і менше антитрампівського електорату...
Как бы Байдена самого после проигрыша не увели в наручниках прокуроры /за коррупцию/!
Однако вынесли ...
Боже,храни Америку!