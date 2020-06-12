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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 152 ребенка и 73 медработника, всего 2 244 ребенка и 5 322 медика, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 152 ребенка и 73 медработника, всего 2 244 ребенка и 5 322 медика, - Степанов

В Украине число заболевших коронавирусом медиков составил 5 322 человека, инфицированы также 2 244 ребенка.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 683 человека. Из них 152 ребенка, а также 73 медработника. Госпитализированы 130 человек", - отметил министр.

В то же время зафиксировано 16 летальных случаев.

"Всего за время пандемии заболели 29 753 человека. Из них 2 244 ребенка, а также 5 322 медработника", - сообщил Степанов.

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Автор: 

дети (6491) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Эпидемиологический порог равен 1% заболевших от количества жителей, все остальное от лукавого.
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12.06.2020 09:41
+2
Увеличили количество тестов. Никакой эпидемии нет. С этих 600+ единицы лечат в больнице.
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12.06.2020 09:42
+1
600+ захворівших завжди були. Просто їх успішно маскували з допомогою черг на ПЛР.
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12.06.2020 09:40
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Наслідки відкриття дитячих садків і тотального нехтування батьками заходами безпеки.
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12.06.2020 09:26 Ответить
Це наслідки тупорилої політики окозамилювання.
Черга на ПЛР тести близько 8 днів. Медсестра, з підозрою на ковід, здає тест і ще тиждень як ні в чому не бувало ходить на роботу, де заражає колег і пацієнтів. Зато у зебілів гарна статистика - не більше ніж 40-50 захворівших на область...
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12.06.2020 09:34 Ответить
По 600+ захворілих з'явилось не в квітні чи травні, а саме після послаблення карантину в червні. "Політика окозамилювання" випадково зламалась саме в цей період?
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12.06.2020 09:38 Ответить
600+ захворівших завжди були. Просто їх успішно маскували з допомогою черг на ПЛР.
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12.06.2020 09:40 Ответить
А після послаблення карантину раптово вирішили не маскувати, ага.
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12.06.2020 09:41 Ответить
"Послаблення" карантину вкупі з перфомансами бродячого цирку у Велюрі та хмельницькох кабаках теж зробили свою справу.
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12.06.2020 09:44 Ответить
Увеличили количество тестов. Никакой эпидемии нет. С этих 600+ единицы лечат в больнице.
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12.06.2020 09:42 Ответить
кількість тестів не збільшили. Просто перестали робити повторні тести для одужавших.
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12.06.2020 09:47 Ответить
Эпидемиологический порог равен 1% заболевших от количества жителей, все остальное от лукавого.
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12.06.2020 09:41 Ответить
А пандемию при каком процентном соотношении объявили?
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12.06.2020 09:51 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:21 Ответить
 
 