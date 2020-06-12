За сутки COVID-19 заболели 152 ребенка и 73 медработника, всего 2 244 ребенка и 5 322 медика, - Степанов

В Украине число заболевших коронавирусом медиков составил 5 322 человека, инфицированы также 2 244 ребенка.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 683 человека. Из них 152 ребенка, а также 73 медработника. Госпитализированы 130 человек", - отметил министр.

В то же время зафиксировано 16 летальных случаев.

"Всего за время пандемии заболели 29 753 человека. Из них 2 244 ребенка, а также 5 322 медработника", - сообщил Степанов.

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