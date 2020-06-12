2 424 11
За сутки COVID-19 заболели 152 ребенка и 73 медработника, всего 2 244 ребенка и 5 322 медика, - Степанов
В Украине число заболевших коронавирусом медиков составил 5 322 человека, инфицированы также 2 244 ребенка.
Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 683 человека. Из них 152 ребенка, а также 73 медработника. Госпитализированы 130 человек", - отметил министр.
В то же время зафиксировано 16 летальных случаев.
"Всего за время пандемии заболели 29 753 человека. Из них 2 244 ребенка, а также 5 322 медработника", - сообщил Степанов.
Топ комментарии
+3 Vivo UA
показать весь комментарий12.06.2020 09:41
+2 Александр Лукашенко #468959
показать весь комментарий12.06.2020 09:42
+1 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий12.06.2020 09:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Черга на ПЛР тести близько 8 днів. Медсестра, з підозрою на ковід, здає тест і ще тиждень як ні в чому не бувало ходить на роботу, де заражає колег і пацієнтів. Зато у зебілів гарна статистика - не більше ніж 40-50 захворівших на область...