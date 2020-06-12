Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, опасно ли водить детей в детские сады во время карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он рассказал в эфире "Украина 24".
"Да, у нас был случай в Броварах. 1 июня они открылись, 3-го заболела воспитатель, и 5-го начали всех проверять. Сразу этот садик был закрыт. Но решение (водить ли ребенка в садик. - Ред.) должны принимать сами родители", - сказал он.
Министр отметил, что в любом случае, кроме постоянного пребывания дома, риски заразиться повышаются.
"Конечно, есть риск заболеть. Он сводится к минимуму только на самоизоляции. Измеряя риски, нужно понимать, насколько они высоки. Нужно помнить, что дети болеют чаще всего бессимптомно или в легкой форме", - сказал он.
Напомним, в детском саду "Калинка" г. Бровары зафиксировали 12 случаев инфицирования коронавирусом.
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