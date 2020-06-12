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Новости Коронавирус и карантин
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Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов

Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, опасно ли водить детей в детские сады во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"Да, у нас был случай в Броварах. 1 июня они открылись, 3-го заболела воспитатель, и 5-го начали всех проверять. Сразу этот садик был закрыт. Но решение (водить ли ребенка в садик. - Ред.) должны принимать сами родители", - сказал он.

Министр отметил, что в любом случае, кроме постоянного пребывания дома, риски заразиться повышаются.

"Конечно, есть риск заболеть. Он сводится к минимуму только на самоизоляции. Измеряя риски, нужно понимать, насколько они высоки. Нужно помнить, что дети болеют чаще всего бессимптомно или в легкой форме", - сказал он.

Напомним, в детском саду "Калинка" г. Бровары зафиксировали 12 случаев инфицирования коронавирусом.

Также читайте: Родители не должны за свои средства закупать СИЗ и санитайзеры для детсадов, - Степанов

Автор: 

дети (6491) детсад (428) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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То вам её не потерять,
И если вы не живёте,
То вам и не, то вам и не,
То вам и не умирать,
Не умирать…

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Оркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь.
Думайте сами, решайте сами -
Иметь или не иметь.
Иметь или не иметь.
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12.06.2020 09:45 Ответить
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12.06.2020 09:48 Ответить
ни хрена себе министр … вместо того, чтобы дать чёткие рекомендации и обязательные к выполнению инструкции по подготовке дошкольных учреждений к приему детей, он решил всю ответственность спихнуть на родителей !!!!!!!!!!! Вот так простенько всё министерство во главе с министром останутся ни при чём, а на детей им плевать !!!!!!!
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12.06.2020 09:49 Ответить
А зачем такой министр здравоохранения тогда?)))
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12.06.2020 09:52 Ответить
А затем что у брановирусных без козла предводителя жизнь вне радость. Бедные и несчастные последователи ковида19 как без степаши жить уже и не знают. Болейте себе на здоровье только других не примушуйте. А суд будет над коронобесием.
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12.06.2020 10:10 Ответить
Во всём виноваты родаки, ну не дают степашке спокойно получать бабки и ниХ не делать. На кой хрен нам такой министр когда он не в состоянии решать текущие проблемы. Пускай идёт пасти телят.
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12.06.2020 10:09 Ответить
Если в Украине много больных детей, ТО КОНЕЧНО в садики детей водить не надо.Надо еще месяц подаждать и посмотреть еще раз.Дети за это потом вам всем "спасибо" скажут.
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12.06.2020 11:59 Ответить
при 700 зараженных в день...
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12.06.2020 13:01 Ответить
 
 