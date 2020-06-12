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Новости Коронавирус и карантин
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В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок

В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок

В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Dziennik.

В городе Пшемент в Великопольском воеводстве разыскивают трех гражданок Украины, сбежавших с самоизоляции, на которой они должны были находиться после того, как у их соседки обнаружили коронавирус.

По данным полиции, все три приехали в Польшу несколько дней назад. Они работали на одном из местных предприятий.

После того, как у женщины, с которой они проживали в одном доме, подтвердили коронавирус, их обязали оставаться на самоизоляции.

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"Однако, женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

карантин (16729) Польша (8409) украинцы (3862) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Что сказать-то хотел, зеб?
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12.06.2020 10:18
+5
Живучи в Україні не звикли що закони треба виконувати. Але зараз в Європі їх цьому навчать, жорстко навчать.
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12.06.2020 09:56
+5
Зебил, где ты увидел в моем посте "поддержку тех кто нарушает карантин"?)
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12.06.2020 10:22
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Живучи в Україні не звикли що закони треба виконувати. Але зараз в Європі їх цьому навчать, жорстко навчать.
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12.06.2020 09:56 Ответить
Поляки ще ті жуки. Або 200 євро на тест або карантин на два тижні за твій рахунок. Ці жінки грошей видно ще не заробили, тому й втекли від такого щастя.
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12.06.2020 09:58 Ответить
А чем они отличаются от крысчан, которые решили, что к ним придут кремлёвские зарплаты, а законе не придут?
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12.06.2020 10:09 Ответить
А чем они отличаются от дебильных поклонников Порошенко, которые поддерживают местных нарушителей карантина, и в то же время возмущаются действиями нарушителей карантина в Польше?
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12.06.2020 10:15 Ответить
Что сказать-то хотел, зеб?
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12.06.2020 10:18 Ответить
Только то, что ты почитал о себе в комменте выше. Я рад, что ты все правильно понял.
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12.06.2020 10:20 Ответить
Зебил, где ты увидел в моем посте "поддержку тех кто нарушает карантин"?)
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12.06.2020 10:22 Ответить
https://censor.net/user/401725 Дурик, а где ты увидел обращение к тебе? Я написал под комментом другого пороховатника - ВКЛ.
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12.06.2020 10:25 Ответить
ты лучше ниче не пиши) сходи в школу
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12.06.2020 10:28 Ответить
Спасибо за совет. А тебе я советую обратиться к окулисту (сразу после психиатра).
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12.06.2020 10:33 Ответить
Не трать время на свои фантазии, больше Лахте вы, зерада, неинтересны и лайки ты получишь теперь только от полных идиотов.
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12.06.2020 10:23 Ответить
Уточню, что я не сторонник Зеленского, я сторонник его политического противника Тимошенко.
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12.06.2020 10:26 Ответить
Конечно, конечно, Петлюра так про ваши рассуждения и сказал.
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12.06.2020 10:39 Ответить
Чтобы понять, что сказал Петлюра, надо минимум - быть украинцем, жить в Украине, и иметь мозги, отличные от ватных мозгов сторонников Порошенко.
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12.06.2020 10:50 Ответить
Ой, очередной УраПатриот нашелся.
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12.06.2020 12:28 Ответить
Тимошенко "політичний противник" ЗЕ ?

Дивно.. що ви підозрюєте Юлєчку у будь-яких політичних поглядах..
Як і ЗЕ.. ))))))))))))))))))
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12.06.2020 10:44 Ответить
Ну, взагалі-то Зеленський та Порошенко спільно виступили за Закон про ринок землі, а Тимошенко проти. Тимошенко ще у 2005 році намагалась повернути державі Нікопольський завод феросплавів, вкрадений Коломойським, а Коломойський тоді навіть найняв для свого захисту Богословську. Потім у 2009 році Тимошенко та Коломойський ворогували через те, що Тимошенко встановила адекватні закупівельні ціни на газ, а власник Укрнафти Коломойський був за підвищення цін, і судився з урядом Тимошенко.
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12.06.2020 11:03 Ответить
яке ринок землі має відношення до ідеології ?

це суто шкурне питання..

нагадаю.. при Юлєчці ГУбський став найбільшим латифундистом Київщини...
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12.06.2020 11:57 Ответить
Пряме відношення ринок землі має. На вільному продажу землі наполягають прихильники правої ідеології, прихильники необмеженого капіталізму. Проти виступають люди лівої, соціалістичної ідеології. Я не знаю, хто там став найбільшим латифундистом при Юлечці (до речі, не знайшов підтвердження цієї інформації, що найбільшим латифундистом, і що саме при ній), я пишу про принципи, на яких наголошує Тимошенко, і якими не поступається.
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12.06.2020 12:15 Ответить
Рынок земли существует во ВСЕХ европейских и ПОЧТИ во всех остальных странах. Это нормально.
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12.06.2020 12:30 Ответить
Я не пишу, что это не нормально, я пишу о том, какую идеологию исповедует человек.
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12.06.2020 12:43 Ответить
У Тимошенко одна идеология - деньги.
Я наблюдаю за ее политической карьерой с 2004го года. Так что можешь мне не рассказывать какая она белая и пушистая. И я помню как ее засняли на скрытую камеру как она распекала своего помошника, за то что он взятку судье занес не так или не занес (давно было уже точно не помню). И это показали по телевидению, правда один раз, а потом "порешали".
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12.06.2020 13:36 Ответить
Насправді, Тимошенко, якраз, єдиний політик в Україні, який весь час представляє саме політичні погляди - соціал-демократію, і ніколи від них не відходила.
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12.06.2020 11:06 Ответить
які..які погляди ?..
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12.06.2020 11:58 Ответить
Її ідеологія ліво-центристська, соціал-демократична.
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12.06.2020 12:16 Ответить
Ну-ну, блажен кто верует...
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12.06.2020 12:31 Ответить
До речі, навіть постанова ЦВК про це є. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0673359-06
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12.06.2020 12:19 Ответить
Ось навіть данні наукового дослідження де респонденти вважають, що серед всіх українських партій, принципам соціал-демократії найбільш відповідає партія "Батьківщина". http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/14722.pdf
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12.06.2020 12:23 Ответить
ВКЛ, я даже в твою защиту могу сказать, что я тебя в чем-то понимаю. Ты живешь не в Украине, у тебя сложилось ложное представление о Порошенко, как о борце с Россией (хотя, это совсем не так). Но вот местная пороховата - это что-то особенное.
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12.06.2020 10:31 Ответить
Какой ты понятливый, только никак не рассмотришь своей понималкой результаты своей борьбы с Порошенко. Скажи теперь, что ты не за Зелемойского голосовал, а поставил отметку в графе - "Против Порошенко".
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12.06.2020 10:38 Ответить
Я вообще не голосовал во втором туре, меня не было в списках. А в первом туре я голосовал за Тимошенко. Причем, я предупреждал и пороховату, что топя против Тимошенко, они способствуют избранию Зеленского, так как Порошенко все равно не переизберут. Результатом я в общем доволен, ожидал от Зеленского худшего, сейчас бы, возможно, проголосовал за него.
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12.06.2020 10:48 Ответить
пробуешь понять ?
НЕ ТУЖСЯ ! )))
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12.06.2020 10:21 Ответить
А он сам дебильный. Вопрос в пустоту.
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12.06.2020 10:39 Ответить
Дай пример, как сторонники Порошенко поддерживают нарушение карантина в Украине. Именно нарушения, а не смягчения.
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12.06.2020 12:27 Ответить
Ты, мил человек, видно давно не был в Украине. Когда мэр Черкасс заявил о неподчинении постановлению Кабмина о карантине, тут, на Цензоре вся пороховата аж визжала в его поддержку. Пороховата вообще заявляет, что никакой эпидемии вообще нет, а карантин - это попытка Зеленского установить диктатуру, и он совсем не нужен.
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12.06.2020 12:48 Ответить
Ты не внимательно читаешь. В Черкассах было о СМЯГЧЕНИИ каранинаи отмене. Приведи ФАКТЫ о поддержки нарушений.
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12.06.2020 13:30 Ответить
"Ці жінки грошей видно ще не заробили, тому й втекли від такого щастя." Ну, тоді їх чекає щастя у польській в'язниці.
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12.06.2020 10:16 Ответить
проблеми тубільців не ї..уть білу людину.

Тепер тюрма і заборона в"їзду..

З голоду помирали? точно ні.
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12.06.2020 10:20 Ответить
Тюрмы не буде а депортация точно
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28.09.2020 18:49 Ответить
Щось не чув про можливість вибору або тест, або обсервація
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12.06.2020 11:04 Ответить
Да врет он.
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12.06.2020 12:32 Ответить
Ну ка по подробнее про или тест за 200 евро или карантин. Карантин ОБЯЗАТЕЛЕН для всех.
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12.06.2020 12:25 Ответить
"Однако, женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.
По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

а ще їм загрожує те,що "стараннями української дипломатії" свій термін відбуватимуть не в Польщі
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12.06.2020 10:24 Ответить
В польщі на рахунок самоізоляції і карантину дуже строго...І ,головне,неможливо вимагати поблажки -бо своїх теж карають без "знижок"...

Mieszkaniec Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) co prawda nie opuścił budynku, w którym odbywa kwarantannę, ale i tak za złamanie jej zasad zapłaci 10 tysięcy złotych. Odwiedził go bowiem kolega, który przyniósł alkohol. Nawet do ośmiu lat więzienia grozi z kolei mieszkańcowi Białegostoku, który opuścił dom, bo miał apetyt na rybę.
https://tvn24.pl/raporty/koronawirus-raport-4352250 KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Mężczyzn z Buska-Zdroju przyłapali strażnicy miejscy, którzy patrolowali okolice budynku zbiorowej kwarantanny. Mundurowi dostali zgłoszenie, że siedzą tam osoby objęte przymusową izolacją i piją alkohol.

---------------------

Мешканець Бусько-Здруя (Свєнтокшиське) не залишав будівлю, в якій перебуває на карантині, але заплатить 10 000 злотих за порушення правил. Його відвідав друг, який приніс алкоголь.
У свою чергу, до восьми років ув'язнення загрожує мешканцю Бялистока, який пішов з дому, бо "мав апетит на рибу".

Мужчин з Бусько-Здруя були схоплені при патрулювання району навколо будівлі масового карантинну. Поліцейських повідомили про те, що люди, які перебувають у примусовій ізоляції, сидять і вживають алкоголь.
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12.06.2020 10:42 Ответить
если они пьяные, то хрен кто их поймает
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12.06.2020 11:03 Ответить
Не знаю, как там полякам украинцы, но вы рюзьге не только в Украине, но и во всем мире давно до блювоты тошните.
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12.06.2020 11:22 Ответить
Поляки контролюють ситуацію, а от за що наше МВС хоче отримати чи вже отримало 2,5 млрд?
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12.06.2020 13:50 Ответить
 
 