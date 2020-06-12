В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Им грозит тюремный срок
В Польше разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает Dziennik.
В городе Пшемент в Великопольском воеводстве разыскивают трех гражданок Украины, сбежавших с самоизоляции, на которой они должны были находиться после того, как у их соседки обнаружили коронавирус.
По данным полиции, все три приехали в Польшу несколько дней назад. Они работали на одном из местных предприятий.
После того, как у женщины, с которой они проживали в одном доме, подтвердили коронавирус, их обязали оставаться на самоизоляции.
"Однако, женщины решили убежать из дома, в котором находились на самоизоляции. Это крайне безответственное поведение, так как вполне вероятно, что они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.
По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.
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Дивно.. що ви підозрюєте Юлєчку у будь-яких політичних поглядах..
Як і ЗЕ.. ))))))))))))))))))
це суто шкурне питання..
нагадаю.. при Юлєчці ГУбський став найбільшим латифундистом Київщини...
Я наблюдаю за ее политической карьерой с 2004го года. Так что можешь мне не рассказывать какая она белая и пушистая. И я помню как ее засняли на скрытую камеру как она распекала своего помошника, за то что он взятку судье занес не так или не занес (давно было уже точно не помню). И это показали по телевидению, правда один раз, а потом "порешали".
НЕ ТУЖСЯ ! )))
Тепер тюрма і заборона в"їзду..
З голоду помирали? точно ні.
По его словам, женщинам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.
а ще їм загрожує те,що "стараннями української дипломатії" свій термін відбуватимуть не в Польщі
Mieszkaniec Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) co prawda nie opuścił budynku, w którym odbywa kwarantannę, ale i tak za złamanie jej zasad zapłaci 10 tysięcy złotych. Odwiedził go bowiem kolega, który przyniósł alkohol. Nawet do ośmiu lat więzienia grozi z kolei mieszkańcowi Białegostoku, który opuścił dom, bo miał apetyt na rybę.
https://tvn24.pl/raporty/koronawirus-raport-4352250 KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL
Mężczyzn z Buska-Zdroju przyłapali strażnicy miejscy, którzy patrolowali okolice budynku zbiorowej kwarantanny. Mundurowi dostali zgłoszenie, że siedzą tam osoby objęte przymusową izolacją i piją alkohol.
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Мешканець Бусько-Здруя (Свєнтокшиське) не залишав будівлю, в якій перебуває на карантині, але заплатить 10 000 злотих за порушення правил. Його відвідав друг, який приніс алкоголь.
У свою чергу, до восьми років ув'язнення загрожує мешканцю Бялистока, який пішов з дому, бо "мав апетит на рибу".
Мужчин з Бусько-Здруя були схоплені при патрулювання району навколо будівлі масового карантинну. Поліцейських повідомили про те, що люди, які перебувають у примусовій ізоляції, сидять і вживають алкоголь.