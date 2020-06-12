Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича
Сотрудники ГБР пришли в 6:30 утра с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна из-за претензий к бывшему владельцу дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.
"Не пришли днем, не спросили кто здесь живет. А ворвались в 6.30. Когда-то такие подходы использовали КГБ чтобы запугивать. Утро или поздний вечер, чтобы соседи были рядом. И понимали, что приехали к неблагонадежному. Мы узнали о таком случае только потому что Владимир публичное лицо. Но такие случаи в исполнении правоохранителей случаются системно по всей стране. Это еще одно свидетельство провала правоохранительной реформы", - говорится в сообщении.
По словам Юрчишина обыски у Омеляна это фиксация состояния дальнейшего преобразования правоохранительной системы в карательную и возвращение к постсовку времен Януковича.
Напомним, сегодня утром стало известно, что ГБР проводит обыски в доме экс-министра Омеляна.
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предьявляют "недекларирование проживания в доме в течении 2-х недель в 2016 году".
страшное преступление! обыски для этого в 6 утра надо проводить.
а насправді - сцикло сциклом
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ,ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !