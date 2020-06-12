Нардеп "Голоса" Юрчишин про обыски у Омеляна: Преобразование правоохранительной системы в карательную и возвращение во времена Януковича

Сотрудники ГБР пришли в 6:30 утра с обысками в дом экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна из-за претензий к бывшему владельцу дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Не пришли днем, не спросили кто здесь живет. А ворвались в 6.30. Когда-то такие подходы использовали КГБ чтобы запугивать. Утро или поздний вечер, чтобы соседи были рядом. И понимали, что приехали к неблагонадежному. Мы узнали о таком случае только потому что Владимир публичное лицо. Но такие случаи в исполнении правоохранителей случаются системно по всей стране. Это еще одно свидетельство провала правоохранительной реформы", - говорится в сообщении.

По словам Юрчишина обыски у Омеляна это фиксация состояния дальнейшего преобразования правоохранительной системы в карательную и возвращение к постсовку времен Януковича.

Напомним, сегодня утром стало известно, что ГБР проводит обыски в доме экс-министра Омеляна.

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