Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства"
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял приглашение Президента Европейской народной партии Дональда Туска принять участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" 17 июня 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Во время мероприятия лидеры обсудят пути усиления сотрудничества между ЕС и странами "Восточного партнерства", углубление интеграции ЕС с ассоциированными странами, а также обменяются мнениями по развитию ситуации безопасности в регионе и внутриполитических и экономических процессов в странах региона.
В своем выступлении пятый президент Украины проинформирует участников саммита об актуальных вызовах, стоящих перед Украиной, в связи с продолжающейся российской агрессией, пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями, а также выскажет свое видение будущего развития отношений между Украиной и Европейским Союзом.
Особое внимание Порошенко уделит состоянию соблюдения верховенства права и независимости правосудия в Украине.
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До речі, я зрозумів навіщо ці юридичні шлюхи інкрімінують йому військовий злочин, хоча він не є військовослужбовців і його дії (ну ті що наснились слідчим) підпадають під ст.364 ККУ. Усе ж просто, 364 - виключна підслідність НАБУ, а цим шавкам кловунським, потрібно, щоби справа перебувала виключно у підконтрольному Портнову ДБРі
Тепер по суті. Подивись уважно на який пост я відповів. До чого тут причини запрошення, місце та коло проведення? Це був типовий Зебот, його, разом із його замовником типово послали. Ти бажаєш помірятись інтелектом? Щось новеньке. Звісно. що серед мільйонів що віддали голоси за Зелю усі не можуть бути тупими, але це щось новеньке...
Чому б тобі не обрати іншу тему? Щодня, ця наволоч здає інтереси України, порушує Закони і т.п., там тобі не має що сказати?
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Д.Туск признал президентство Порошенко одним из лучших в истории Украины и назвал его примером лидерства, в том числе и для ЕС.
Если ты не понял, то представители ЕС намекают одному велосипедисту, что они не довольны преследованием главы союзной партии.
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
На должность Председателя Европейского совета можно избираться не более чем на 2 срока по 2,5 лет. Туск избирался в 2014 и 2017.
И он теперь удивляется: вот Порошенко назвал свою партию "ЕС" и его позвали на съезд ЕНП, а посему ЕПЗ не зовет на съезд Зеленского, ведь он тоже "зеленый".
(зе)-пойду из лука постреляю...