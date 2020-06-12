Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства"

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял приглашение Президента Европейской народной партии Дональда Туска принять участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" 17 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Во время мероприятия лидеры обсудят пути усиления сотрудничества между ЕС и странами "Восточного партнерства", углубление интеграции ЕС с ассоциированными странами, а также обменяются мнениями по развитию ситуации безопасности в регионе и внутриполитических и экономических процессов в странах региона.

В своем выступлении пятый президент Украины проинформирует участников саммита об актуальных вызовах, стоящих перед Украиной, в связи с продолжающейся российской агрессией, пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями, а также выскажет свое видение будущего развития отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Особое внимание Порошенко уделит состоянию соблюдения верховенства права и независимости правосудия в Украине.

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