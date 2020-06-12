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Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства"

Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял приглашение Президента Европейской народной партии Дональда Туска принять участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" 17 июня 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Во время мероприятия лидеры обсудят пути усиления сотрудничества между ЕС и странами "Восточного партнерства", углубление интеграции ЕС с ассоциированными странами, а также обменяются мнениями по развитию ситуации безопасности в регионе и внутриполитических и экономических процессов в странах региона.

В своем выступлении пятый президент Украины проинформирует участников саммита об актуальных вызовах, стоящих перед Украиной, в связи с продолжающейся российской агрессией, пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями, а также выскажет свое видение будущего развития отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Особое внимание Порошенко уделит состоянию соблюдения верховенства права и независимости правосудия в Украине.

Также читайте: Москва оправдывает свою агрессию против Украины так же, как Гитлер оправдывал войну в Европе, - Туск

Автор: 

Восточное партнерство (171) Порошенко Петр (19599) Туск Дональд (733) Евросоюз (17118) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+20
зелебобики, ну-ка, кто настоящий президент? ))
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12.06.2020 10:15
+18
Европа показывает кем для них является янелох - пустым местом.
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12.06.2020 10:16
+16
Так, тому свинюку Зелену, за стіл не запросили
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12.06.2020 10:20
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У Лук"янівському СІЗО?
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12.06.2020 10:12 Ответить
будеш
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12.06.2020 10:16 Ответить
Че скунс подрывает пердачек это хорошо, ты и так воняешь конечно, но все равно хорошо. Ну ты не переживай Вова с прошматроской в подъезде сфоткался, тоже результат))))
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12.06.2020 10:30 Ответить
ну все логічно- кому, як не справжньому Президенту брати участь у таких подіях? А Порох а далі залишається моїм Президентом!
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12.06.2020 11:20 Ответить
клятий Порох.
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12.06.2020 10:14 Ответить
зелебобики, ну-ка, кто настоящий президент? ))
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12.06.2020 10:15 Ответить
Бутусов! И Петров!
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12.06.2020 10:27 Ответить
президент Зеленский .., ты че , не знаешь ? Свинорылого гетьмана послали нах.... , в прошлом году еще ....
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12.06.2020 11:00 Ответить
бедненький......, скушай рошенку..... )
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 3406
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12.06.2020 11:07 Ответить
Туск не знает или не видит сейчас никого в качестве Президента Украины?
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12.06.2020 10:16 Ответить
Не знает и не видит. Он же не лох.
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12.06.2020 10:18 Ответить
По факту Президента зараз у нас не має, є тупа зелена шлюха, що життя готове покласти на виконання вказівок Кремля, ось і звертаються до останнього дієздатного Президента...
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12.06.2020 10:19 Ответить
Европа показывает кем для них является янелох - пустым местом.
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12.06.2020 10:16 Ответить
Звісно що ні. Саме на це день та час ДБР йому випадково випише підозру.
До речі, я зрозумів навіщо ці юридичні шлюхи інкрімінують йому військовий злочин, хоча він не є військовослужбовців і його дії (ну ті що наснились слідчим) підпадають під ст.364 ККУ. Усе ж просто, 364 - виключна підслідність НАБУ, а цим шавкам кловунським, потрібно, щоби справа перебувала виключно у підконтрольному Портнову ДБРі
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12.06.2020 10:17 Ответить
А Зелю запросили?
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12.06.2020 10:18 Ответить
Його не помітили, занадто мілкий.
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12.06.2020 10:26 Ответить
Самый мелкий-это путин, от горшка два вершка.
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12.06.2020 12:30 Ответить
нет, пианино не нашли.
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12.06.2020 10:38 Ответить
На розігрів випустять.
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12.06.2020 10:45 Ответить
Для Зеленского такие встречи не интересны - он больше любит общаться с оманскими ряжеными, путинскими спецслужбами и путинской подстилкой Лукашенко....
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12.06.2020 10:39 Ответить
Ну так справжній Совок. Ці пляді ******* мати маєтки у Італії, а для інших... їх Європа не цікавить. Іншим ця мерзота берізки та лапті готує.
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12.06.2020 10:44 Ответить
После встречи лидеров будет корпоратив вот туда и пригласили в роли шута развлекать, сказали можно с кварталом приехать !
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12.06.2020 12:49 Ответить
Із роялем.
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12.06.2020 12:57 Ответить
Европейцы хоть осознают какого уровня гыдота с ними будет рядом сидеть
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12.06.2020 10:18 Ответить
Так, тому свинюку Зелену, за стіл не запросили
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12.06.2020 10:20 Ответить
порохоботы .., вы что , дебилы ? "Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии" только потому , что он свою воровскую шайку переименовал в европейская солидарность ..., и это не государственная , а партийная встреча.., на которой президенту делать нечего !!!! , вы бы еще гордились приглашением на Европейскую ЛГБТ встречу !!!
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12.06.2020 11:11 Ответить
Ні, на зустріч ЛГБТ точно Зеленського покличуть, він разом із тобою може поїхати.
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12.06.2020 11:12 Ответить
давно на цензере не был .. ферма так и работает на полную ..., а на личности переходить когда доводов нет быдло только и умеет ..., порохоботне не нужно ни интелекта , ни знаний .., быдлячества достаточно ....
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12.06.2020 11:18 Ответить
Тупішої істоти ніж виборець Зеленського просто не існує. До чого тут ферма? Якщо ти давно не був, то може не знаєш яка кількість Зелених, проплачених ботів тут?
Тепер по суті. Подивись уважно на який пост я відповів. До чого тут причини запрошення, місце та коло проведення? Це був типовий Зебот, його, разом із його замовником типово послали. Ти бажаєш помірятись інтелектом? Щось новеньке. Звісно. що серед мільйонів що віддали голоси за Зелю усі не можуть бути тупими, але це щось новеньке...
Чому б тобі не обрати іншу тему? Щодня, ця наволоч здає інтереси України, порушує Закони і т.п., там тобі не має що сказати?
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12.06.2020 11:25 Ответить
Зебобик даже не понимает, что на съезд одной из двух руководящих в ЕС партий не за название своей партии приглашают.
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 9338
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12.06.2020 11:57 Ответить
Вчора був на ПРЯМОМУ.
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12.06.2020 10:23 Ответить
допрыгался зеля с преследованиями )теперь только лука его в гости будет звать
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12.06.2020 10:24 Ответить
Всем насрать.
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12.06.2020 10:25 Ответить
На Зелю ))))))))
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12.06.2020 10:27 Ответить
это потому ты тут свой высер оставил?
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12.06.2020 10:29 Ответить
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 2828
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12.06.2020 10:47 Ответить
В то же время, Владимир едет на конференцию клоунов шапито.
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12.06.2020 10:25 Ответить
А Зеленский едет к союзнику нашего врага в Беларусь. Зеленский это абсолютно пророссийский человек!
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12.06.2020 10:29 Ответить
Там Таран уже пообнимался с местными пропаРашкинскими генералами...
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12.06.2020 10:33 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss

https://twitter.com/PavloNuss Pavlo Nuss



Д.Туск признал президентство Порошенко одним из лучших в истории Украины и назвал его примером лидерства, в том числе и для ЕС.

Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 6555
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12.06.2020 10:30 Ответить
вот щас величайшему лидеру современности обидно было.
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12.06.2020 10:31 Ответить
А Зеля примет участие в поедании очередной шаурмы.
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12.06.2020 10:31 Ответить
если представить что следующий срок будет порох... это даже не плевок был бы в сторону зеленского ... это размазывание дерьма на его лице
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12.06.2020 10:34 Ответить
Когда то и Литвин был в этой партии,нормальный приемник его грязных дел нашелся.
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12.06.2020 10:37 Ответить
саме з-за "грязных дел" Литвина туди не прийняли. Хоча би тому, що з назвою він зманіпулював одну із рухівських партій. А була там ютька з матьківщиною - але їх викинули через лівацтво.
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12.06.2020 15:41 Ответить
читая очередную новость про порошенко, складывается впечатление, что репутация зеленского опять грузнет в дерьме.
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12.06.2020 10:37 Ответить
А як на зїзді без поросятини?
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12.06.2020 10:37 Ответить
один маленький злобный закомплексованный зелёный гомункулус на Банковой кусает себя за меленький, но натруженный музыкальный писюн.
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12.06.2020 10:38 Ответить
слушай .., такую же ***** киселев про Эрдагана нес в свое время ..., ты не кисель-пропагандон случайно ???
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12.06.2020 11:07 Ответить
Ну, позвездят и шо дальше? Оно шо президент? Какое он имеет отношение к стране на ЗАТВОРКАХ в парламенте? Ну шо оно может решать без полномочий, АБСУРД.
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12.06.2020 10:46 Ответить
вообще-то, только благодаря ему Украину ещё не послали в увлекательный пеший тур.
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12.06.2020 10:48 Ответить
Это равносильно пионерскому слету, там тоже выбирали пионера. БЛАГОДАРЯ ЕМУ - живем, как нигеры, имеем такую власть. И это все он привел, дозвезделся, долетался и вот шо имеем после него.
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12.06.2020 11:01 Ответить
Ну да, всего лишь съезд партии, сформировавшей правительства в 15 из 27 стран ЕС.
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12.06.2020 11:20 Ответить
Так то страны ЕС, а мы кто?
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12.06.2020 11:24 Ответить
О, уже не "пионерский слет", а "уважаемые люди".
Если ты не понял, то представители ЕС намекают одному велосипедисту, что они не довольны преследованием главы союзной партии.
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12.06.2020 11:37 Ответить
Ты шо больной, показывать можно кино, а президента избирают. Вообще без крыши.
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12.06.2020 11:04 Ответить
Добавлю, кстати вчера в козла получил ГЕНЕРАЛА, так что теперь меня можно показывать?
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12.06.2020 11:06 Ответить
ну чтоб тебе было понятнее -они готовы помочь, если что ,зелю поменять...или ты думаешь, шо после того ,как в нас вбухали столько сил и бабла ,все отдадут пуйлу? не дождешься
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12.06.2020 11:08 Ответить
Его и без них поменяют, даже и спрашивать не будут.
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12.06.2020 11:13 Ответить
Сейчас у зебилкуватых днище рвать будет. Их выбор может поучаствовать разве что в грустных посиделках с пуесосами по генделыкам.
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12.06.2020 10:47 Ответить
Це ж Солідарність усіх таких,як Туск(зміщений з голови ради Європи,бо перевищував свої повноваження в гострих внутрішніх суперечках і підтримував антидемократичні дії опозиції)
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12.06.2020 10:58 Ответить
Порошенко візьме участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 3970
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12.06.2020 10:59 Ответить
Не люблю,коли вмре і дивиться-кожний корумпований чи радник поросекомпаній Більд,Ващук,Байден змушений за гроші партнера захищати.
(Carl Bildt has been recruited as an advisor to a Russian oil company)
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12.06.2020 11:11 Ответить
Время ватных историй.
На должность Председателя Европейского совета можно избираться не более чем на 2 срока по 2,5 лет. Туск избирался в 2014 и 2017.
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12.06.2020 11:05 Ответить
Цукрова вата?
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12.06.2020 11:18 Ответить
порохоботы .., вы что , дебилы ? "Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии" только потому , что он свою воровскую шайку переименовал в европейская солидарность ..., и это не государственная , а партийная встреча
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12.06.2020 11:05 Ответить
О, а вот один из тех зебобиков, которые обеспечили "Партии зеленых" рекордный результат на парламентских выборах 2019-го года, т.к. он не понял, за каких "зеленых" нужно голосовать.
И он теперь удивляется: вот Порошенко назвал свою партию "ЕС" и его позвали на съезд ЕНП, а посему ЕПЗ не зовет на съезд Зеленского, ведь он тоже "зеленый".
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12.06.2020 11:48 Ответить
(лена)-бубченок ты куда?
(зе)-пойду из лука постреляю...
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12.06.2020 11:20 Ответить
Билет в один конец купил? Невозвращенец будет по-ходу.
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12.06.2020 11:29 Ответить
а Клован тем временем, запишет очередной видосик.....
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12.06.2020 13:41 Ответить
 
 