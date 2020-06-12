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Новости Коронавирус и карантин
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Свадьбы в ресторанах в формате до 10 человек отмечать можно, но соблюдая карантинные меры, - Степанов

Свадьбы в ресторанах в формате до 10 человек отмечать можно, но соблюдая карантинные меры, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что проводить свадебные мероприятия можно, но со строгим соблюдением карантинных мер.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, можно ли отмечать свадьбы в ресторанах в количестве до 10 человек, министр сказал, что можно, но обязательно с соблюдением ограничительных мер.

"Праздновать можно, если вы придерживаетесь ограничительных мер, а именно: в том числе и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), использование антисептиков и другие меры, о которых всем нам известно", - объяснил он.

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Автор: 

карантин (16729) свадьба (154) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
-а теперь можете поцеловать невесту!...куда маску снял??? а ну быстро одень!!!
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12.06.2020 10:26
+1
в Украине а особенно в сёлах празднуют по 200 человек так что вот такие вот дела )
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12.06.2020 10:31
+1
- Не могу признать, где моя новая супруга.
- Ну как же так? Да ты что?!

- Чёрт её знает! Ты понимаешь, Серёга, я её без пальто и шляпки маски сроду никогда не видал. А там, гляди, баб чёртова уйма, поди теперь разберись!

- Подожди, да ты что, не можешь узнать свою невесту, что ли? Ну ты даёшь?!
- Нет, я её могу узнать, но в пальто маске!

(с)
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12.06.2020 10:34
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-а теперь можете поцеловать невесту!...куда маску снял??? а ну быстро одень!!!
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12.06.2020 10:26 Ответить
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12.06.2020 10:27 Ответить
Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна, але дотримуючись карантинних заходів, - Степанов - Цензор.НЕТ 8363
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12.06.2020 12:06 Ответить
Make it a little kinky. Be creative with sexual positions and physical barriers, like walls, that allow sexual contact while preventing close face to face contact.
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf?fbclid=IwAR1PTVAjukX6tTkMY-*****************************************
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12.06.2020 12:11 Ответить
в Украине а особенно в сёлах празднуют по 200 человек так что вот такие вот дела )
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12.06.2020 10:31 Ответить
А ось і вперда обізвалась.
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12.06.2020 10:33 Ответить
ти якби не вставив свої 5 копійок то ти був би не ти
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12.06.2020 10:35 Ответить
Для того ж і існують 5 копійок щоб всюди їх вставляти.
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12.06.2020 11:03 Ответить
уже не празднуют
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12.06.2020 10:51 Ответить
ну-ну... жених + невеста + свидетели = 4 человека
родители с обеих сторон - ещё 4 человека
итого осталось ещё 2 гостя
спасибо, степашка!
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12.06.2020 10:32 Ответить
Свадьбы в ресторанах в формате до 10 человек отмечать можно, но придерживаясь карантинных мер, - Степанов

Сказал, чтобы за столом сидели по очереди.
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12.06.2020 10:33 Ответить
А в "велюре" я так понимаю можно по полной. Вот такой он, зеленоплеснявый карантин...
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12.06.2020 10:33 Ответить
- Не могу признать, где моя новая супруга.
- Ну как же так? Да ты что?!

- Чёрт её знает! Ты понимаешь, Серёга, я её без пальто и шляпки маски сроду никогда не видал. А там, гляди, баб чёртова уйма, поди теперь разберись!

- Подожди, да ты что, не можешь узнать свою невесту, что ли? Ну ты даёшь?!
- Нет, я её могу узнать, но в пальто маске!

(с)
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12.06.2020 10:34 Ответить
"Не может быть"?
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12.06.2020 10:35 Ответить
Ага. Как же не может. Уже и не то может быть. )))
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12.06.2020 10:37 Ответить
Это как-то так не актуально... Когда в Киеве половина ресторанов УКРАИНЫ и именно в Киеве - почти никто не работает.. только виталькин - авалон...
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12.06.2020 10:36 Ответить
Ага. Рассадить гостей по разным этажам ресторана, а "горько" исполнять воздушным поцелуем.
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12.06.2020 10:41 Ответить
А Степанов отличный юморист, с юмором ко всему подходит.
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12.06.2020 10:46 Ответить
вітаю 95 Зе!шмаркль із знахідкою достойного автора-пісюаніста...
Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна


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12.06.2020 10:57 Ответить
 
 