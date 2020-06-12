Свадьбы в ресторанах в формате до 10 человек отмечать можно, но соблюдая карантинные меры, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что проводить свадебные мероприятия можно, но со строгим соблюдением карантинных мер.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, можно ли отмечать свадьбы в ресторанах в количестве до 10 человек, министр сказал, что можно, но обязательно с соблюдением ограничительных мер.

"Праздновать можно, если вы придерживаетесь ограничительных мер, а именно: в том числе и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), использование антисептиков и другие меры, о которых всем нам известно", - объяснил он.

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