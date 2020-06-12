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Свадьбы в ресторанах в формате до 10 человек отмечать можно, но соблюдая карантинные меры, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что проводить свадебные мероприятия можно, но со строгим соблюдением карантинных мер.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, можно ли отмечать свадьбы в ресторанах в количестве до 10 человек, министр сказал, что можно, но обязательно с соблюдением ограничительных мер.
"Праздновать можно, если вы придерживаетесь ограничительных мер, а именно: в том числе и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), использование антисептиков и другие меры, о которых всем нам известно", - объяснил он.
Топ комментарии
+2 secret secret_too
показать весь комментарий12.06.2020 10:26
+1 раша в перде
показать весь комментарий12.06.2020 10:31
+1 Александр Юр
показать весь комментарий12.06.2020 10:34
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf?fbclid=IwAR1PTVAjukX6tTkMY-*****************************************
родители с обеих сторон - ещё 4 человека
итого осталось ещё 2 гостя
спасибо, степашка!
Сказал, чтобы за столом сидели по очереди.
- Ну как же так? Да ты что?!
- Чёрт её знает! Ты понимаешь, Серёга, я её без
пальто и шляпкимаски сроду никогда не видал. А там, гляди, баб чёртова уйма, поди теперь разберись!
- Подожди, да ты что, не можешь узнать свою невесту, что ли? Ну ты даёшь?!
- Нет, я её могу узнать, но в
пальтомаске!
(с)
Весілля в ресторанах у форматі до 10 осіб відзначати можна