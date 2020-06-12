В ВСУ за сутки зафиксировано 6 новых случаев COVID-19, всего болеет 160 человек, - Командование Медсил

Шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, по состоянию на 10:00 12 июня в ВСУ COVID-19 болеет 160 человек, а всего за время пандемии выздоровели 163 человека, летальных случаев – 4.

Днем ранее сообщалось о 159 активных случаях болезни и 148 выздоровевших с начала пандемии. Таким образом, за сутки выздоровело 5 ранее заболевших, а количество активных случаев увеличилось на 1.

Согласно сообщению, на изоляции (в том числе самоизоляции) сейчас находится 526 человек (на 72 меньше, чем сутками ранее). У 51 военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

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За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 1 военнослужащий и Днепропетровская городская клиническая больница - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Волынская область - 2 военнослужащих и Львовская область - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.