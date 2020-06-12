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Новости Убийство Сергиенко
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Обыски у Омеляна проводились в рамках дела об убийстве журналиста Сергиенко, в котором фигурирует экс-регионал Бобов

Обыски у Омеляна проводились в рамках дела об убийстве журналиста Сергиенко, в котором фигурирует экс-регионал Бобов

В пятницу, 12 июня, утром сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в доме у бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Мероприятия проводили в рамках уголовного производства, в котором фигурирует экс-нардеп Партии регионов Геннадий Бобова.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

Обыски проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту похищения преступной организацией 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и последующим убийством журналиста Василия Сергиенко. По этому делу проходит экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Бобов.

Владельцем дома, где проживает Омелян, является родственница бывшего парламентария Светлана Бобова. По версии следствия в доме могут храниться доказательства, которые могут быть приобщены к уголовному производству.

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Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

По картине, которую на сегодняшний день восстановило следствие, события развивались так. Около 21:00 Сергиенко, как обычно, вышел закрыть ворота на ночь. Здесь ему нанесли первый удар, вероятно, сломав нос и челюсть. Сергиенко был крупным и крепким мужчиной - он не потерял сознание, а успел добежать до порога дома. Его догнали и нанесли второй удар по голове. В это время на пронзительные крики сына во двор выбралась его 87-летняя мать Нина Андреевна. Со сломанной ногой, забыв, что нужно на что-то опереться, добравшись до входной двери, она увидела неизвестных в масках и сына, лежащего в крови.

Пожилая женщина закричала так громко, насколько хватило сил. Умоляла их. Но на нее никто не реагировал. Неизвестные, которые пришли в тот вечер за ее сыном, просто молча поволокли его к машине. Сына везли убивать, а она не могла ему ничем помочь. "Я обижаюсь на свое сердце, что оно пережило такое и не остановилось", - сказала нам Нина Андреевна.

Позднее следствие установит, что Сергиенко поволокли к выходу, загрузили в машину. Затем похитители направились в сторону Выграевского лесного хозяйства. На асфальтированном участке бывшей автозаправки Сергиенко передали двум непосредственным убийцам. Яма-могила была вырыта заранее в 50 метрах от дороги. Но убили журналиста не сразу. Смерть наступила от аспирации крови вследствие черепно-мозговой травмы. При осмотре судебно-медицинским экспертом было обнаружено 19 колото-резаных ран: 17 непосредственно на теле, а еще были с обеих сторон на шее. У него были ребра и подъязычная кость сломаны - она ломается только при удушении. Также по туловищу были нанесены многочисленные раны. Наручники были на руках, ноги связаны изолентой.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации убийства Сергиенко Вадим Мельник, бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

В 2018 году дело частично взяла ГПУ. Теперь по убийству Сергиенко есть два уголовных производства. Одно в течение трех лет безуспешно слушают суды, а второе находится в Управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

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В марте 2019 года появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

В мае 2019 года в Городищенском суде разгорелся скандал. Местная судья во время открытого заседания зачитала информацию о применении мер безопасности к одному из подозреваемых, чем фактически раскрыла уязвимую информацию и помешала работе следствия. Эти документы не были связаны с делом, которое суд уже слушает. Прокуратура хотела перевести одного из подозреваемых в Киев на несколько дней.

26 июня 2019 г. Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

8 января 2020 гю суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Автор: 

обыск (1896) Омелян Владимир (712) Бобов Геннадий (24) Сергиенко Василий (72)


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Топ комментарии
+17
а чого в "дєло" Шеремета постіснялись Омеляна всунуть?
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12.06.2020 10:41
+14
Зачем пришли в шесть утра, пугать детей Омеляна автоматчиками?
А если бы такую побудку устроили детям Зе?

«...Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - заявив Зеленський.
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12.06.2020 10:48
+10
На каких зебилов расчитана эта версия?
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12.06.2020 10:43
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а чого в "дєло" Шеремета постіснялись Омеляна всунуть?
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12.06.2020 10:41 Ответить
Патамушта он уже в деле дома фигурирует...
Быстро бубочка-ж-массончик обижается... тока вчера Омельян прошелся по этой зеленой мрази в ходе тв-марафона, и вот тебе, лови аваковских сук по наводке ленкиного арлекина... или пьеро? Или петрушки??? Короче, говно зеленое
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12.06.2020 10:57 Ответить
Ганьба Зеленському
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12.06.2020 10:42 Ответить
а чому?
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12.06.2020 11:06 Ответить
А тому, що якого хрена було піьнімпюати сім'ю Омеляна так рано, коли справа його не стосується? Що заважало зробити ОГЛЯД, а не ОБШУК приміщення з дозволу Омеляна у зручний час? А я скажу, що. Просто завданням цих лосів було не пошук доказів, а кошмаренря всіх, хто критику Бубочьку. Тепер зрозуміло?
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12.06.2020 11:18 Ответить
а подумати не пробувала?
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12.06.2020 11:23 Ответить
От тому, що
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12.06.2020 13:50 Ответить
- Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?
- А что такое?
- Может быть, никаких бриллиантов нет?(с)
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12.06.2020 10:42 Ответить
На каких зебилов расчитана эта версия?
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12.06.2020 10:43 Ответить
а Омелян заказчик что ли.. раз в рамки этого дела попал))
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12.06.2020 10:43 Ответить
Ахметов купив 51% каналів Прямий та П'ятий... Слава Україні!!!
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12.06.2020 10:45 Ответить
А ещё премьерское место для своего управленца шмыгаля ,
Смерть кацапской ********* !!! 😛
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12.06.2020 10:47 Ответить
То вони обмінялися акціями
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12.06.2020 12:41 Ответить
Я считаю обыска оправданы, мало ли что припрятано у этого Бобова а дело серьезное.
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12.06.2020 10:45 Ответить
Теперь действительно стало жалко рябошапку - представляю уровень док базы против пети в делах , которые ему подсовывала венедиктова на подпись
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12.06.2020 10:45 Ответить
На наступному общуці обовязково знайдуть де що підкинули сьогодні.
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12.06.2020 10:47 Ответить
Зачем пришли в шесть утра, пугать детей Омеляна автоматчиками?
А если бы такую побудку устроили детям Зе?

«...Хочу попросити, щоб не чіпали моїх дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення», - заявив Зеленський.
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12.06.2020 10:48 Ответить
да кому они всра..ся закопают просто и без музыки.... Вова ты не переживай.. тебе уж точно будет все равно грустный ты наш клоун на виселице...
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12.06.2020 10:51 Ответить
Не грустный , а гНустявый )))
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12.06.2020 11:35 Ответить
Мину нашли учебную или может сразу ракету ОТРК?)))
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12.06.2020 10:50 Ответить
Ладно дом приехали обыскать, а автоматчики зачем ? Они в серьёз полагали что тот бывшый владелец Бобова со своей шайкой, гдето скрывается в том доме ? Хотя чего ещё ожидать от людей, которые строят версии на основе википедии.
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12.06.2020 10:54 Ответить
Ну как зачем, помпезно запустили в воздух пару десятков тысяч налогов Зебилов, жаль что не только их
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12.06.2020 12:33 Ответить
Кого ці дебіли з ДеБілеР намагаються наї@ати? Увірватись о шостій ранку (!!) по справі, яка тягнеться вже декілька років?! В помешкання, де проживають вже інші люди? А чому не в 9.00, це ж було б логічніше. Просте і тупе залякування по-портновськи.
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12.06.2020 10:59 Ответить
Судячи з останніх подій, папа карломойский з мердведчуком викидують використане поліно! А віслюк, сам, навіть не підозрюючи нічого, їм допомагає. Получивши по вухах(від Богдана,як сигнал), сам чапає до гиляки, бо безпросвітно дурне!
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12.06.2020 11:05 Ответить
Обшуки в Омеляна проводилися в межах справи про вбивство журналіста Сергієнка, в якому фігурує ексрегіонал Бобов - Цензор.НЕТ 3203
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12.06.2020 11:15 Ответить
Теперь в доме может стоит "жучков"поискать?
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12.06.2020 11:23 Ответить
Рекомендую начать с тараканов!
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12.06.2020 11:25 Ответить
Порохосоя настолько конченые отморозки...у них первая и последняя цель гадить везде где есть малейшая вероятность что Петя пойдет как организатор. А то что ******* соучастник, это факт не требующий доказательств, ибо когда ты глава государства и у тебя под носом твои кореша подобное творят, но ты уперто кормиш быдло сказками про 144 риформы........
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12.06.2020 11:24 Ответить
Про 144 реформы...
С каких пор поклонник зе его ******** стал называть ) Шо и вы от вислюка Оманского никаких реформ не увидели , а вас же дураков предупреждали - кушай те не обляпайтесь 😂
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12.06.2020 11:39 Ответить
ЗЕбил ???
Так это уже принято скрывать
По морде надают
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12.06.2020 11:48 Ответить
яке ж ти мерзотне!
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12.06.2020 12:34 Ответить
а на хрена маски шоу устраивать в 6 30 ?
чтоб Геннадий Бобов не сбежал ?
так его там нет и никогда не было
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12.06.2020 11:47 Ответить
то что за П*ДАРА бобова взялись наконец - это хорошо!
но Омеляна "опускать" на этой теме: как-то смешно...
он что, к 9 утра уже все попрятал бы??)
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12.06.2020 12:10 Ответить
В огороде бузина ,а в Киеве дядька. Бред сивой кобылы.
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12.06.2020 12:54 Ответить
Суцільна імітація діяльності, аби рейтинг найвеличнішого тримався. Цього достатньо з таким недолугим народом.
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12.06.2020 21:36 Ответить
 
 