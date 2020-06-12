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Тимошенко, Дубинский, Палица и еще 61 нардеп обратились в Конституционный Суд из-за "антиКоломойского" закона

Тимошенко, Дубинский, Палица и еще 61 нардеп обратились в Конституционный Суд из-за

В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности "антиКоломойского" закона.

Об этом сообщается на сайте КСУ, передает Цензор.НЕТ.

"11 июня 2020 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении.

Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" (в частности Игорь Палица) и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обжалование "антиКоломойского" закона в Конституционном суде не повлияет на транш МВФ, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд

21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.

22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.

Автор: 

банки (1935) Коломойский Игорь (1791) КС (2248) обжалование (38)


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Топ комментарии
+25
Кто с руки Бени кормится...тот и подписал...
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12.06.2020 10:49
+21
Юля + Беня = любовь
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12.06.2020 10:46
+21
Сейчас нам свидетели секты Воной расскажут про свою патриотичную мессию или нет?)))
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12.06.2020 10:49
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Юля + Беня = любовь
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12.06.2020 10:46 Ответить
Зеля+Петя=любов.
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12.06.2020 10:51 Ответить
Да да конечно . У вас е..анутых бье значит любит и от любви на пороха дела заводит,ну а беню так ненавидит что отдал на разграбление Украину и центрэнерго.
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12.06.2020 10:54 Ответить
Центрэнерго отдали при правительстве Гроси, а уже новое правительство начало гнать людей Бени, пошли суды.
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12.06.2020 10:58 Ответить
ты употребляешь какие-то галлюциногены ?
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12.06.2020 11:01 Ответить
Пєтя+Королег= Тюрма
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12.06.2020 12:26 Ответить
От взяти всіх цих 61 депутата і розвісити по Майдану разом з замовником цього подання! І це буде найкраща реформа за всі роки існування України!
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12.06.2020 12:58 Ответить
Взяти вас, придурків і повідрубувати лапи, щоб не писали маячню без мозгів. Цей закон про те, як красти, а про Коломойського там ні слова нема. Спасибі Ю. В. Т. ЩО ПОСЛІДОВНО ВІДСТОЮЄ ІНТЕРЕСИ НАРОДУ УКРАЇНИ.
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12.06.2020 17:39 Ответить
Я бачу Ви розумовий інвалід! Закон про заборону повернення банків колишнім власникам, це антиколомойський закон, який не дає можливості олігарху через продажні суди повернути собі у власність банк, в який держава вклала 160 млрд грн державних грошей для його порятунку, а там ще були десятки мільярдів не відданих кредитів рефінансування НБУ! Тимошенко працює на коломойського за гроші, бо повією була, є і буде завжди, дешевою проституткою!
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13.06.2020 11:27 Ответить
Ты дурачек что ли? Хотя что я спрашиваю. научись пользоваться Гуглом зайди на сайт центрэнерго и почитай,ну и тебе дауну напомню что при гросе беня прятался в Израиле и боялся сюда нос показать.
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12.06.2020 11:44 Ответить
Тобі показати хто голосував за цей закон?
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12.06.2020 11:02 Ответить
Ну покажи !
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12.06.2020 11:41 Ответить
А ПОЧЕМУ сруль габинович не подписался ??? хитрожоп-я московская подстилка ?
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12.06.2020 11:18 Ответить
йому релігія не дає на це право... як і з балотуванням в президенти... він же не напівкровка не обрізана як Зе!
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12.06.2020 11:58 Ответить
= вороги України!
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12.06.2020 11:34 Ответить
Так, самокритично. Вас необхідно знищувати, як саме гидке явище в нашій історії. Бот - це слизька, продажна мерзота, що наче тхір портить повітря, а толку - нуль, тільки шкода для всіх людей.
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12.06.2020 17:45 Ответить
пішов нах і не називай себе українцем потворо
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12.06.2020 21:46 Ответить
Тихіше. У воні дуже рЄвнівий чоловік...
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12.06.2020 11:43 Ответить
Якось ти все знаєш... Малим гавно їло, чи зараз, зелено - шоколадне?.
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12.06.2020 11:55 Ответить
и Тимошенко - "днепропетровская", вместе с этой группой "Приват" грудью лягла - одна мафия наверное...
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12.06.2020 10:47 Ответить
Тимошенко, Тігіпко, Пінчук, Коломойський. Далеко не вся комсомольская рать кузні совєйських кадрів - Дніпропетровського обкому. Вони там виросли. Там пройшли їх найкращі часи - юність, та молодість. Та дружба залишилася навіки.
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12.06.2020 11:29 Ответить
Да,Пинчук и Коломойский,это яркие представители комсомола
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12.06.2020 12:25 Ответить
А юля таки сво.
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12.06.2020 10:48 Ответить
Тимошенко, Дубинский, Палица и еще 61 нардеп обратились в Конституционный Суд из-за "антиКоломойского" закона - Цензор.НЕТ 657
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12.06.2020 10:48 Ответить
Ну и список, один другого краше, похоже дело хорошее.
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12.06.2020 10:50 Ответить
Хороша компашка, нечего сказать. Неприятно удивляет присутствие в этих рядах Волынца и Наливайченко. А тИМОШЕНКО... у нее все закономерно,- поет одно, делает другое и все "для людей".
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12.06.2020 11:09 Ответить
смердючий валинєц і налівайчєнка продались вже давно ще за правління єнакієвского дегенерата овоча, про вАну мовчу, це куйловська консерва
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12.06.2020 21:52 Ответить
Отличная компания!
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12.06.2020 11:11 Ответить
Сейчас нам свидетели секты Воной расскажут про свою патриотичную мессию или нет?)))
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12.06.2020 10:49 Ответить
Не воняй, малолітній придурок.Киш на ботоферму гавно їсти.
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12.06.2020 17:32 Ответить
В штанах у тебя малолетний придурок))) Хоть бы что то по существу высрал.
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12.06.2020 17:43 Ответить
Срати в інтернеті - це твоя мерзенна робота. Чи може ти видало якийсь перл, що смієш робити зауваження дорослим? Утри соплі, дебіл.
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12.06.2020 18:16 Ответить
😂😂😂 Какие вы имбицилы забавные. Шариковы не иначе:абырвалг, абырвалг)))
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12.06.2020 18:35 Ответить
по ходу https://censor.net/user/459101, то сама бабка йуля на форумі)))
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12.06.2020 21:55 Ответить
ну как тут без румына))))))
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12.06.2020 10:49 Ответить
Кто с руки Бени кормится...тот и подписал...
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12.06.2020 10:49 Ответить
Політична проститутка - це покликання Йулі!
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12.06.2020 10:49 Ответить
це її хобі. для душі так би мовити.
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12.06.2020 10:52 Ответить
ЯБВДЛ...
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12.06.2020 10:52 Ответить
ГРНТФЛ..
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12.06.2020 11:02 Ответить
ГРНТФЛия - дольче мелодие (с) Софа Ротару...
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12.06.2020 11:10 Ответить
пойду с козырей :

ФЕЛИЧИТА
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12.06.2020 23:27 Ответить
И никого нового, всё теже звёзды маразма
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12.06.2020 10:51 Ответить
И юля там??? Ой таки вей...
- Циля, с одной стороны, ты хорошо выглядишь
- а с другой?
- а с другой - лицо...
Юля - хитрая *****... как есть, змея подколодная...
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12.06.2020 10:51 Ответить
Погань ************* ☝️☝️☝️
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12.06.2020 10:52 Ответить
вообще не паливо ни разу
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12.06.2020 10:53 Ответить
Тимошенко, Дубинский, Палица/В какой только компании на Палицу не наткнёшься. Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Дело намечается очень серьезное и масштабное, - рассказали журналистам.
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12.06.2020 10:54 Ответить
Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 1148https://ternopil.news/wp-content/uploads/2018/08/3938761418509641549894983357514392143921152n_5b76d4a2603c4-450x600.jpg
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12.06.2020 11:00 Ответить
Группа коломойского решает личные финансовые проблемы. Подождите, через время новая "фирма" заплатит Юле за страдания.....Пешки берут наличными.
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12.06.2020 11:05 Ответить
МВФ деньги перечислил.. теперь по украинской традиции можно идти в наш суд и всех "кинуть".
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12.06.2020 11:08 Ответить
НЕ ЗАБУДЕМ!
НЕ ПРОСТИМ!
Это ПОРОШЕНКО и ГОНТАРЕВА незаконно украли у Коломойского Приват-банк!
НЕ ПРОСТИМ!
НЕ ЗАБУДЕМ!
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12.06.2020 11:12 Ответить
Тимошеница урвала у бени кучу бабла, теперь он поставил ее на счетчик, бабло или закон, и аферистка вынуждена делать волны.
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12.06.2020 11:13 Ответить
Кому интересно - вот полный перечень всех ручных шлюх коломойского:
Всего подписей - 68. Первая подпись - Ю. Тимошенко. Там же подписи Палицы, Дубинского, Бужанского, Полякова и т.д.
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_239_2020_0.pdf Ручные Шлюхи Бени
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12.06.2020 11:16 Ответить
Тимошенко, Дубінський, Палиця і ще 61 нардеп звернулися до Конституційного Суду через "антиКоломойський" закон - Цензор.НЕТ 4983
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12.06.2020 11:18 Ответить
Правильно, давіть зелепетіну шоблу.
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12.06.2020 11:23 Ответить
Апеляція Бужанського -Тимошенко - Дубінського. Цікаво, Юля музикант в оркестрі Коломойського, чи тільки дудка?
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12.06.2020 11:24 Ответить
Юля в этом оркестре играет на флейте.
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12.06.2020 14:39 Ответить
У Зеленського з Коломойським усе розраховано. Приходить транш МВФ $5 млрд., потім рішення Конституційного суду щодо Закону "Коломойського", далі рішення Дарницького суду і $5 млрд. переходять у кишеню кукловода. І все буде "по закону", челядь отримує комісіні, Богдан - гонорар за "юридичні" послуги.
Я думаю, що перед нами зараз розігрується велечезна афера
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12.06.2020 11:33 Ответить
Сам закон по сути своей это ведь бред собачий!
Я не хочу приплетать Коломойского. А в целом о правосудии в Украине. Вот что я вижу, благодаря этому закону? Банки не могут быть возвращены их бывшим владельцам!
Я вижу. что суды в Украине не работают должным образом, раз судью надо корректировать особым таким законом. Т.е. если судья решит на основании фактов, что у бывшего владельца банка его отобрали не законно (в теории это ведь возможно), то именно уже из за этого дурацкого закона, судья уже не может вынести справедливое решение! Вот что получается.
Далее уже суд не в Украине, а там законы нормальные относительно. Что дальше?
Украина платит компенсацию... На это уйдут годы и отвечать за эту дурь, принятую законодательно будут уже другие депутаты и президенты.
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12.06.2020 11:59 Ответить
Юля все правильно робить, в тому "законі" і згадки про Коломойського нема, а є тільки положення, як вивести банки з - під контролю і красти, красти.... "Батьківщина" подала альтернативний законопроект, де прямо називається "Приват" і Беня, але злодюги його не хочуть розглядати. Так що, засрана ботва, проковтніть своє лайно.
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12.06.2020 12:05 Ответить
Якщо не в двері, так в вікно. Не вийшло через багатотисячні поправки - давай через суд.
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12.06.2020 12:08 Ответить
Найбільша зараза - капітельман-грігян . Поки її не витурять звідси , вона буде гадити . Не дарма гОрдон казав , що може показати документи , які свідчать про співробітництво з кгб-фсб . Видно їх вербували разом .
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12.06.2020 12:17 Ответить
Найбільша зараза - це такі, як ти, торба, продажні свистуни. Скоро витурим вас з України, щоб не портили повітря. А Юлю вам і вашим "кормільцам" обгадити не вдасться, в порівнянні з нею ви нікчемні гниди, шматочки смердячого лайна.
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12.06.2020 16:17 Ответить
Якого ... ти мені почав тикати та ображати ? Почитай , крім тебе ще хтось захищає цю аферистку ? Це про щось говорить ? І я , на відміну від тебе , не дивлюся 1+1 , 112 , інтер і інше лайно , включаючи кацапські телеанали . І хоча ти зашкварився по самі вуха , рекомендую не дивитися це сміття і , можливо , вилікуєшся . Не згоден ? - твої аргументи . А то обзивати незнайомих людей ... Ти тут пробулькотів : "це такі , як ти". Так , коли я захищав Україну , Порошенко був "кормільцем" солдат і офіцерів нашої Армії . А мені є з чим зрівнювати - починаючи з совка і продовжуючи роками Незалкжності . А твоя грігян-капітельман за весь час навіть телевізор в дитячий будинок не купила , навіть заради піару . Це те , що стосується її патологічної жадності , для бабусь і тіток , які думають тільки такими категоріями . А розповідати більш досконало в мене немає ні часу , ні бажання .
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13.06.2020 07:54 Ответить
Що до чорта дубінського все ясно,тепер знаємо які "державні " інтереси захищає Тимошенко.
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12.06.2020 12:19 Ответить
Нет антиколомойского закона, это для лохов так назвали. В этой теме много таких присутствует.
Есть закон про банковскую деятельность и выведение решений НБУ из под судебной системы. Теперь например если тебе в банке не отдают депозит, заблокировали счета, слили персональные данные, или ввели левую комиссию задним числом, или провели взыскание средств со счета по запросу третьей стороны (например штрафы, коммунальные услуги), то в украинский суд обращаться бессмысленно так как его решение не будет иметь юридической силы.
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12.06.2020 12:32 Ответить
Кацапские подстилки
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12.06.2020 12:36 Ответить
Коломойский Герой Украины
зеленский - охметовская плесень
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12.06.2020 13:25 Ответить
Ну все, меморандум с МВФ подпмсали, транш получили, а теперь можно отменять антиколомойский закон
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12.06.2020 17:43 Ответить
Престарелая бютовская консерва окончательно вскрылась.
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12.06.2020 17:45 Ответить
Ваш придуркуватий набір не міняється. У ваших хазяїв зовсім розуму нема придумати якусь нову гидоту Про тобі подібних і говорити нічого - шмаркаті пустоголові виродки.
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12.06.2020 18:12 Ответить
 
 