Тимошенко, Дубинский, Палица и еще 61 нардеп обратились в Конституционный Суд из-за "антиКоломойского" закона
В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности "антиКоломойского" закона.
Об этом сообщается на сайте КСУ, передает Цензор.НЕТ.
"11 июня 2020 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении.
Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" (в частности Игорь Палица) и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
Читайте на Цензор.НЕТ: МВФ и Украина предварительно согласовали новую программу на $5 млрд
21 мая закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Международный валютный фонд приветствовал подписание закона.
22 мая стало известно, что Украина и МВФ предварительно согласовали новую программу на $5 млрд.
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ФЕЛИЧИТА
- Циля, с одной стороны, ты хорошо выглядишь
- а с другой?
- а с другой - лицо...
Юля - хитрая *****... как есть, змея подколодная...
НЕ ПРОСТИМ!
Это ПОРОШЕНКО и ГОНТАРЕВА незаконно украли у Коломойского Приват-банк!
НЕ ПРОСТИМ!
НЕ ЗАБУДЕМ!
Всего подписей - 68. Первая подпись - Ю. Тимошенко. Там же подписи Палицы, Дубинского, Бужанского, Полякова и т.д.
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_239_2020_0.pdf Ручные Шлюхи Бени
Я думаю, що перед нами зараз розігрується велечезна афера
Я не хочу приплетать Коломойского. А в целом о правосудии в Украине. Вот что я вижу, благодаря этому закону? Банки не могут быть возвращены их бывшим владельцам!
Я вижу. что суды в Украине не работают должным образом, раз судью надо корректировать особым таким законом. Т.е. если судья решит на основании фактов, что у бывшего владельца банка его отобрали не законно (в теории это ведь возможно), то именно уже из за этого дурацкого закона, судья уже не может вынести справедливое решение! Вот что получается.
Далее уже суд не в Украине, а там законы нормальные относительно. Что дальше?
Украина платит компенсацию... На это уйдут годы и отвечать за эту дурь, принятую законодательно будут уже другие депутаты и президенты.
Есть закон про банковскую деятельность и выведение решений НБУ из под судебной системы. Теперь например если тебе в банке не отдают депозит, заблокировали счета, слили персональные данные, или ввели левую комиссию задним числом, или провели взыскание средств со счета по запросу третьей стороны (например штрафы, коммунальные услуги), то в украинский суд обращаться бессмысленно так как его решение не будет иметь юридической силы.
зеленский - охметовская плесень