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Киевский форум по безопасности: Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция совместной онлайн дискуссии Киевского форума и Королевского Института международных отношений "Chatham House", посвященной международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

В "Украинской доктрине безопасности и мира", которую подготовила в 2019 году группа украинских дипломатов и специалистов по международному праву во главе с послом Владимиром Василенко, содержится такая оценка Минских договоренностей: "С точки зрения международного права, Минские договоренности являются ничтожными с момента их подписания, поскольку были навязаны Украине силой".

Недавно "Chatham House" представил доклад Дункана Аллана "Минская головоломка: политика Запада и война России на востоке Украины". Там звучит такая мысль: "Минские договоренности с сентября 2014 года и феврале 2015 были призваны положить конец российской войне на востоке Украины. Но они основываются на двух непримиримых интерпретациях суверенитета Украины (именно то, что можно назвать "Минской головоломкой"): быть ли Украине суверенной, как стремятся украинцы, будет ли ее суверенитет ограничен по требованию России?"

Также читайте: Россию нужно лишить права вето на вступление Украины в НАТО, - Волкер. ВИДЕО

В центре дискуссии будут следующие вопросы:

Куда ведут нас Минские договоренности?
Удастся ли России реализовать свои захватнические планы в отношении Украины?
Способны ли Украина и Запад выработать альтернативный план действий и стратегически сдержать агрессора и войну, которую Кремль не намерен прекращать?

Участники обсуждения:

- Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе;
- Дункан Аллан, британский дипломат и стратегист, научный сотрудник Королевского института международных отношений "Chatham House";
- посол Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA)
- Нико Ланге, немецкий политик, руководитель офиса Министра обороны Германии;
- Аля Шандра, эксперт по международным отношениям, главный редактор общественной инициативы "Евромайдан-Пресс";
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член Правления Фонда "Открой Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 никоим образом не повлияет на безвизовый режим Украины с ЕС, - представитель Еврокомиссии Матернова

Автор: 

россия (95497) Форум (179) Яценюк Арсений (8006) минские соглашения (3229) Лубкивский Даниил (50) Волкер Курт (627) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
" Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?"

Конечно могут, только вот на худших условиях для Украины! Поскольку Московиты уже наученные, и худшие для себя условия тупо не подпишут, зато вымутят для Украины новые обязательства
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12.06.2020 11:01
+2
Кремлеботы ведут информавционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:53
+2
А НУЖНО ли?
Всё равно Расия согласится урегулировать конфлик только на СОБСТВЕННЫХ условиях - впихнуть ОРДЛО в Украину как федеративные образования с правом вето ЕС-НАТО. НО! Тянуть резину не создавая повода отменить санкции - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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12.06.2020 11:21
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Правила форума Совет форумчан
Кремлеботы ведут информавционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:53 Ответить
" Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?"

Конечно могут, только вот на худших условиях для Украины! Поскольку Московиты уже наученные, и худшие для себя условия тупо не подпишут, зато вымутят для Украины новые обязательства
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12.06.2020 11:01 Ответить
А НУЖНО ли?
Всё равно Расия согласится урегулировать конфлик только на СОБСТВЕННЫХ условиях - впихнуть ОРДЛО в Украину как федеративные образования с правом вето ЕС-НАТО. НО! Тянуть резину не создавая повода отменить санкции - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
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12.06.2020 11:21 Ответить
Что бы то ни было подписывать с путиным не имеет никакого значения. ПаРаша наплюёт на все договорённости. Мокшанскую помойку надо душить в объятиях санкций. В этом должен активно участвовать весь цивилизованный мир, а не только США, Канада и ещё несколько наших ближайших союзников....Кремль - угроза всему миру.
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12.06.2020 11:29 Ответить
Альтернатива одна - наша земля , наша свобода .
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12.06.2020 15:01 Ответить
Напиши тоже самое,но гордо,под своим флагом?😂🌷
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12.06.2020 15:09 Ответить
А ведь этому говнюку из Славянскаhttps://censor.net/user/471642 тут неделю назад рукоплескали и лайков наставили за фразу "членом по роялю"...
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12.06.2020 15:14 Ответить
Несостоявшийся домбасит, а ты все сидишь, как баба Яга в тылу врага, а в любимую тобой Дырляндию не едеш...Чего мучаешься под проклятыми биндерами?
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12.06.2020 15:15 Ответить
А коли почнуть заслухувать тих, хто відмовився від Женевської альтернативи на користь гібридно-переможнтх Мінських домовленостей з сепараристами?
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12.06.2020 15:08 Ответить
Жгите, Путин обожает таких балаболов. Кстати, то что у нас называют Минскими угодами, в 2014 году в РУ СМИ называлось "Мирный план Путина". И альтернативы ему нет, потому как этот самый Путин нападет.
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12.06.2020 15:08 Ответить
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn ЗЕвірус https://twitter.com/UAPopcorn @UAPopcorn https://twitter.com/UAPopcorn/status/1270803825021116416 10 июн.

Там Индия и Китай оружием гремят.
Вот, например, Индия стянула к границе с Китаем свои войска.
Больше похоже на показуху и взаимное запугивание, но кто его знает, мы в 2020 живём...
https://twitter.com/UAPopcorn/status/1270803825021116416
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12.06.2020 15:14 Ответить
нет - не могут...
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12.06.2020 15:14 Ответить
кто же с прикацапленой свиньей о чем говорить будет? - нет.
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12.06.2020 15:16 Ответить
конечно нет, потому, что Европа уже шесть лет, двумя руками, свои бубенчики найти не может.....
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12.06.2020 15:30 Ответить
все ети меркели и макроны они же перед кацапней тока....
но хорошо всё понимают - сопля зеленая им и не друг и не враг - не видят они в упор палитика миравога масштаба!!!
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12.06.2020 15:43 Ответить
видят как и все - ссыкуна криворогатого....
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12.06.2020 15:45 Ответить
а у Сени я смотрю зубные протезы очень качественные...завидую... ну а чо, столько нацарювать в свое время - потомкам и в десятом колене на австрийские импланты хватит...сениным...
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12.06.2020 16:10 Ответить
 
 