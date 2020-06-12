Киевский форум по безопасности: Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция совместной онлайн дискуссии Киевского форума и Королевского Института международных отношений "Chatham House", посвященной международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

В "Украинской доктрине безопасности и мира", которую подготовила в 2019 году группа украинских дипломатов и специалистов по международному праву во главе с послом Владимиром Василенко, содержится такая оценка Минских договоренностей: "С точки зрения международного права, Минские договоренности являются ничтожными с момента их подписания, поскольку были навязаны Украине силой".

Недавно "Chatham House" представил доклад Дункана Аллана "Минская головоломка: политика Запада и война России на востоке Украины". Там звучит такая мысль: "Минские договоренности с сентября 2014 года и феврале 2015 были призваны положить конец российской войне на востоке Украины. Но они основываются на двух непримиримых интерпретациях суверенитета Украины (именно то, что можно назвать "Минской головоломкой"): быть ли Украине суверенной, как стремятся украинцы, будет ли ее суверенитет ограничен по требованию России?"

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В центре дискуссии будут следующие вопросы:



Куда ведут нас Минские договоренности?

Удастся ли России реализовать свои захватнические планы в отношении Украины?

Способны ли Украина и Запад выработать альтернативный план действий и стратегически сдержать агрессора и войну, которую Кремль не намерен прекращать?

Участники обсуждения:



- Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе;

- Дункан Аллан, британский дипломат и стратегист, научный сотрудник Королевского института международных отношений "Chatham House";

- посол Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA)

- Нико Ланге, немецкий политик, руководитель офиса Министра обороны Германии;

- Аля Шандра, эксперт по международным отношениям, главный редактор общественной инициативы "Евромайдан-Пресс";

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член Правления Фонда "Открой Украину".

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