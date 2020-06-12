Киевский форум по безопасности: Могут ли Украина и Запад выработать альтернативу Минским договоренностям?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Трансляция совместной онлайн дискуссии Киевского форума и Королевского Института международных отношений "Chatham House", посвященной международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
В "Украинской доктрине безопасности и мира", которую подготовила в 2019 году группа украинских дипломатов и специалистов по международному праву во главе с послом Владимиром Василенко, содержится такая оценка Минских договоренностей: "С точки зрения международного права, Минские договоренности являются ничтожными с момента их подписания, поскольку были навязаны Украине силой".
Недавно "Chatham House" представил доклад Дункана Аллана "Минская головоломка: политика Запада и война России на востоке Украины". Там звучит такая мысль: "Минские договоренности с сентября 2014 года и феврале 2015 были призваны положить конец российской войне на востоке Украины. Но они основываются на двух непримиримых интерпретациях суверенитета Украины (именно то, что можно назвать "Минской головоломкой"): быть ли Украине суверенной, как стремятся украинцы, будет ли ее суверенитет ограничен по требованию России?"
В центре дискуссии будут следующие вопросы:
Куда ведут нас Минские договоренности?
Удастся ли России реализовать свои захватнические планы в отношении Украины?
Способны ли Украина и Запад выработать альтернативный план действий и стратегически сдержать агрессора и войну, которую Кремль не намерен прекращать?
Участники обсуждения:
- Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе;
- Дункан Аллан, британский дипломат и стратегист, научный сотрудник Королевского института международных отношений "Chatham House";
- посол Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA)
- Нико Ланге, немецкий политик, руководитель офиса Министра обороны Германии;
- Аля Шандра, эксперт по международным отношениям, главный редактор общественной инициативы "Евромайдан-Пресс";
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член Правления Фонда "Открой Украину".
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Конечно могут, только вот на худших условиях для Украины! Поскольку Московиты уже наученные, и худшие для себя условия тупо не подпишут, зато вымутят для Украины новые обязательства
Всё равно Расия согласится урегулировать конфлик только на СОБСТВЕННЫХ условиях - впихнуть ОРДЛО в Украину как федеративные образования с правом вето ЕС-НАТО. НО! Тянуть резину не создавая повода отменить санкции - это ОБЯЗАТЕЛЬНО!
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn ЗЕвірус https://twitter.com/UAPopcorn @UAPopcorn https://twitter.com/UAPopcorn/status/1270803825021116416 10 июн.
Там Индия и Китай оружием гремят.
Вот, например, Индия стянула к границе с Китаем свои войска.
Больше похоже на показуху и взаимное запугивание, но кто его знает, мы в 2020 живём...
https://twitter.com/UAPopcorn/status/1270803825021116416
но хорошо всё понимают - сопля зеленая им и не друг и не враг - не видят они в упор палитика миравога масштаба!!!